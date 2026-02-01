Lolita Cercel, prima cântăreață creată cu inteligență artificială în România, face furori în online
MyBusiness.md, 1 februarie 2026 07:40
Fenomenul inteligenței artificiale pătrunde tot mai puternic în industria muzicală din România. Lolita Cercel, un personaj digital creat integral cu…
Acum 30 minute
07:40
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
UE ar putea decide că România și Moldova trebuie să se unească, spune Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din…
07:40
Deși Emmanuel Macron a asigurat-o pe Maia Sandu de sprijinul neclintit și de dezvoltarea relațiilor comercial-economice, Franța a anuțat că…
24 ianuarie 2026
18:10
Discuţia despre unirea dintre România şi Republica Moldova este dominată, de regulă, de argumente identitare sau geopolitice. Mult mai rar…
20 ianuarie 2026
18:10
Ziua Îndrăgostiților, sărbătorită cu fast pe 14 Februarie, nu este doar o altă dată în calendarul gregorian. Este momentul în…
16 ianuarie 2026
20:30
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” # MyBusiness.md
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea…
15 ianuarie 2026
13:20
Republica Moldova face un pas înainte către o reglementare clară pentru Bitcoin și crypto în 2026, urmărind alinierea la directivele…
11:20
Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine # MyBusiness.md
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor…
12 ianuarie 2026
18:50
Scandal la facturile de gaz: moldovenii ar plăti cu sute de milioane de euro în plus # MyBusiness.md
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi susține că cetățenii Republicii Moldova achită în facturile la gaze un suprapreț față de costul…
11 ianuarie 2026
11:50
Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel # MyBusiness.md
Doi români au profitat de vreme și de ultimele zile de vacanță așa că s-au dus la schi în Ucraina.…
5 ianuarie 2026
05:50
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind…
