14 Februarie: Cum să alegi florile perfecte pentru a spune „Te iubesc”
MyBusiness.md, 20 ianuarie 2026 18:10
Ziua Îndrăgostiților, sărbătorită cu fast pe 14 Februarie, nu este doar o altă dată în calendarul gregorian. Este momentul în…
Moscova recomandă rușilor să evite călătoriile în Moldova: „Hărțuire fără temei și tratament inadecvat” # MyBusiness.md
Ministerul rus de Externe le-a recomandat vineri cetăţenilor ruşi să evite călătoriile în Republica Moldova, ca urmare a ceea…
15 ianuarie 2026
Republica Moldova face un pas înainte către o reglementare clară pentru Bitcoin și crypto în 2026, urmărind alinierea la directivele…
Anca Dragu: Reformele în sistemul bancar au pregătit terenul pentru intrarea unei mări bănci străine # MyBusiness.md
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a declarat că Republica Moldova se pregătește pentru intrarea unui important creditor…
12 ianuarie 2026
Scandal la facturile de gaz: moldovenii ar plăti cu sute de milioane de euro în plus # MyBusiness.md
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi susține că cetățenii Republicii Moldova achită în facturile la gaze un suprapreț față de costul…
11 ianuarie 2026
Doi români s-au dus la schi în Ucraina, și-au rezervat cameră de hotel, dar au găsit totul închis când au ajuns în Bukovel # MyBusiness.md
Doi români au profitat de vreme și de ultimele zile de vacanță așa că s-au dus la schi în Ucraina.…
5 ianuarie 2026
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind…
30 decembrie 2025
„Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație”, a anunțat secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma. Proiectul va…
29 decembrie 2025
De la soare la ninsoare: soluții Comfortex care mențin casa confortabilă în orice sezon # MyBusiness.md
Fiecare anotimp vine cu provocările lui. Dar ce-ar fi dacă locuința ta ar rămâne confortabilă și protejată în orice condiții?…
28 decembrie 2025
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi în Refugiul Călţun, din Făgăraş # MyBusiness.md
Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru…
22 decembrie 2025
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultare publică proiectul hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea pentru anul 2026 a…
