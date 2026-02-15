15 februarie – Ziua internațională de combatere a cancerului infantil. Care este situația în RM?
TVR Moldova, 15 februarie 2026 09:50
Ziua internațională de combatere a cancerului infantil reprezintă o campanie globală de colaborare menită să crească gradul de conștientizare cu privire la cancerul infantil și să exprime sprijinul față de copiii și adolescenții cu cancer, față de supraviețuitori și familiile acestora. În fiecare an, până la 100 de copii bolnavi de cancer sunt înregistrați în Moldova, iar alți aproximativ 200 sunt pacienți din anii precedenți care se află sub observație.
• • •
Acum 24 ore
21:10
„Pentru a-i reduce la tăcere vocea”: Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală # TVR Moldova
Marea Britanie, Franța, Germania, Suedia și Țările de Jos susțin că opozantul Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu o toxină letală în timp ce se afla într-o colonie penitenciară din regiunea arctică a Rusiei. Declarația comună a fost facută publică sâmbătă, 14 februarie.
20:40
Astăzi se împlinesc 91 de ani de la naşterea poetului Grigore Vieru. Autor de poezii şi proză, a devenit un simbol al valorilor şi unității românești. Prin creaţiile lui, de dor şi patriotism, a reuşit să transmită cititorilor dragostea de patrie, limbă şi tradiţie. De-a lungul vieţii, Vieru a susţinut cu tărie revenirea la limba română şi la grafia latină, la tradiţiile naţionale în învăţământ şi cultură.
20:10
Florăriile din Chișinău, luate cu asalt: cât au plătit îndrăgostiții pentru un buchet? # TVR Moldova
Florăriile din Chișinău au fost luate cu asalt astăzi, de Ziua îndrăgostiților. Cele mai solicitate flori au fost lalelele şi trandafirii. Comercianții susțin că nu au mărit preţurile, iar cererea a fost peste aşteptări.
19:40
Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, poetul care a scris cu atata har despre iubirea pentru mamă şi femeie, pentru neam şi limba română. Au trecut 17 ani de la decesul său, dar moştenirea pe care ne-a lasat-o este vie şi nu şi-a pierdut din actualitate. Astăzi, poetul a fost omagiat în întreaga ţară de oameni de cultură, elevi și toţi cei care îi apreciază opera. Iar la Chişinău şi în oraşul Leova au fost inaugurate două sculpturi care-l înfăţişează pe Grigore Vieru.
19:10
Ministerul Educației lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” pentru copiii ucraineni # TVR Moldova
"O scrisoare ține loc de îmbrățișare" – este genericul unei campanii Nationale, lansată vineri de Ministerul Educaţiei de la Chişinău, dedicată susținerii copiilor din Ucraina. În perioada 12-20 februarie, orice elev din Republica Moldova poate transmite mesaje de încurajare pentru copiii ucraineni, greu încercaţi de războiul pornit de Rusia. Toate răvaşele vor fi ajunge la Ambasada Ucrainei la Chişinău. Iar TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
18:40
Statul român face o miscare strategica si cumpără Portul Giurgiulesti din Republica Moldova. În acest fel, isi extide influenta asupra comertului pe cale navigabila din regiunea Marii Negre si a bazinului Dunarii.
18:20
Maia Sandu avertizează la Munchen: Rusia folosește războiul cognitiv împotriva R. Moldova # TVR Moldova
Președintele Maia Sandu a pus Republica Moldova în prim-planul scenei internaționale, la Conferința de Securitate de la Munchen, unul dintre cele mai importante forumuri globale de securitate. Şefa statului a avut întrevederi cu lideri internaționali de rang înalt, precum Marco Rubio şi Mark Rutte. Şefa statului a avertizat că Rusia recurge la război cognitiv pentru a slăbi Chișinăul și a subliniat că reziliența internă și susținerea partenerilor occidentali sunt esențiale pentru parcursul european al țării.
17:10
Razie antidrog într-un local de agrement din capitală: 19 persoane, trimise la expertiză narcologică # TVR Moldova
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, cu sprijinul BPDS „Fulger”, au efectuat o razie într-un local de agrement, ca urmare a informațiilor operative privind consumul de substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
17:00
Copiii implicați în conflictul de la Dereneu au revenit acasă, în siguranță, anunță ministra Plugaru # TVR Moldova
Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru a anunțat că, după mai multe zile tensionate, copiii implicați în cazul din Dereneu au revenit acasă, în siguranță. Oficialul a exprimat recunoștință față de angajații din asistența socială și protecția copilului, care au fost implicați în gestionarea situației.
16:10
Legea cu privire la avocatură a fost reexaminată: amendamentele contestate de avocați, eliminate # TVR Moldova
Parlamentul Republicii Moldova a reexaminat modificările aduse Legii privind avocatura, adoptate inițial pe 10 iulie 2025, după ce Președinta Maia Sandu a refuzat promulgarea acestora, invocând că unele amendamente legate de organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunii Avocaților nu oferă soluții adecvate și sustenabile pentru disfuncționalitățile sistemice din profesia de avocat.
15:10
Premierul britanic, la Conferința de Securitate de la Munchen: Trebuie să construim o putere brută # TVR Moldova
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, importanţa construirii de ”putere brută” şi a pregătirii de a lupta, în caz de nevoie.
14:10
„Să citim cât mai mult”: Oficialii au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii # TVR Moldova
Republica Moldova marchează pe 14 februarie Ziua Națională a Lecturii, o inițiativă dedicată promovării cărții și culturii cunoașterii. Cu această ocazie, mesaje de încurajare a lecturii au transmis președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinta țării, Maia Sandu.
13:10
Încă din copilărie, Ion Panfil, din Chișinău, a fost atras de obiectele vechi, care poartă în ele timp și emoții. Această pasiune s-a transformat, în timp, în mai mult decât un hobby.
12:10
O nouă ilegalitate pentru un deputat din Găgăuzia: a condus mașina de serviciu fără permis # TVR Moldova
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost surprins la volan, deși era privat de dreptul de a conduce mijloace de transport.
11:10
ANI a refuzat inițierea controlului unui deputat: Funcțiile neremunerate nu influențează mandatul # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Decizia vine după o sesizare depusă pe 14 ianuarie 2026, prin care se solicita verificarea activităților și funcțiilor deținute de parlamentar în diverse entități economice și asociații obștești.
Ieri
10:10
„Raportat la inflație, o să crească pensiile”, spune premierul: Cu cât vor fi indexate? # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că, în 2026, pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu aproximativ 6%, măsură menită să asigure o creștere reală a veniturilor pensionarilor, în contextul unei rate a inflației estimate sub 4%. Decizia va fi comunicată oficial în luna martie și va intra în aplicare în aprilie.
09:10
De la veteran pe podium, la mentor pentru noua generație: Cunoașteți povestea lui Ion Cojocaru # TVR Moldova
În timp ce unii sportivi de performanță, pe la 35 de ani, își încheie deja cariera, alții, din contră, aleg să lupte și după 40. Jurnalistul TVR MOLDOVA Alexandru Leahu a aflat povestea unui antrenor, care este campion la grappling printre veterani și îi învață pe discipolii săi să-i urmeze exemplul.
13 februarie 2026
21:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-au sesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire cu droguri” și că acest caz este „mușamalizat de guvernare”. Vasile Coroi a condamnat folosirea copiilor în scopuri politice, menționând că drepturile copiilor trebuie respectate în comunicarea publică.
21:10
Vasile Costiuc, atenționat de către autorități: Instrumentalizarea copiilor este inacceptabilă # TVR Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-au sesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire cu droguri” și că acest caz este „mușamalizat de guvernare”. Vasile Coroi a condamnat folosirea copiilor în scopuri politice, menționând că drepturile copiilor trebuie respectate în comunicarea publică.
20:10
Porțile Sfinte (Arcul de Triumf) din Chișinău au fost iluminate decorativ în roșu, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, aducând în centrul capitalei culoarea simbolică a norocului și prosperității. Acțiunea este realizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova.
19:50
La München, Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO # TVR Moldova
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și parcursul de aderare la Uniunea Europeană se află în centrul întrevederilor purtate de președinta Maia Sandu în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfășoară în perioada 13–15 februarie.
19:40
Tinerele vulnerabile pot primi sprijin printr-o nouă campanie: Apartament social „Spre Independență” # TVR Moldova
Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii sociale din Republica Moldova, lansează o nouă campanie umanitară. De aceasta data e dedicată tinerelor care fac parte din programul Apartamentul Social "Spre Independenţă". Este o acţiune de susţinere a adolescentelor aflate în impas şi aduce un mesaj de solidaritate şi speranţă pentru cei care au nevoie de sprijin.
19:10
UN Women atrage atenția: diferența salarială între femei și bărbați rămâne semnificativă # TVR Moldova
În Republica Moldova, femeile ar trebui să lucreze cu aproape două luni în plus pe an ca să ajungă la acelaşi nivel salarial cu al bărbaţilor. O arată datele statistice, dar şi studiile făcute de societatea civilă. În 2024, femeile au câştigat mai puţin cu 16% faţă de bărbaţi. Soluţii la îndemâna autorităţilor pentru rezolvarea acestei probleme au fost discutate la un eveniment organizat de UN Women, agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru egalitate de gen.
18:50
A renunțat la 150.000 euro pentru a conduce Ministerul Economiei. Ce l-a determinat pe Osmochescu? # TVR Moldova
„Este un moment în viață când trebuie să revii și să contribui la creșterea economică a țării”, astfel motivează decizia de a accepta postul de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vicepremier, care a renunțat la un salariu de peste 150 de mii de euro anual pentru funcția de ministru.
18:40
Marin Sardari avocatul preotului din Dereneu, eliberat. Instanța a respins demersul procurorilor # TVR Moldova
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, reținut în urma scandalului de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Strășeni. Edilul este cercetat pentru huliganism. În acelaşi dosar au fost reţinuţi marţi şi doi enoriaşi, care au primit acum interdicţie de a părăsi teritoriul Republicii Moldova timp de 60 de zile. Instanța de judecată a respins demersul procurorilor în cazul avocatului preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Marin Sardari. El a fost eliberat din motiv ca a fost reținut fără a se anunța Uniunea Avocaților.
18:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a primit vineri prima dronă ucraineană produsă în Germania de la ministrul apărării din această ţară, Boris Pistorius, informează EFE, care precizează că dronele fac parte dintr-un proiect de producţie comun între companiile Quantum Systems şi Frontline Robotics, scrie TVR INfo.ro.
17:40
„11 zile de permis și deja riscă să-l piardă”: un șofer de BMW a ignorat regulile de circulație # TVR Moldova
Poliția informează că s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care un șofer de BMW, de 18 ani, a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la trafic, la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.
17:10
Ziua de 13: O zi de transformare, energie și mister, potrivit psihonumerologului Moscaliciuc # TVR Moldova
Cât adevăr este în superstițiile legate de ziua de 13? Ne explică psihonumerologul Syusai și hipnoterapeutul Elizaveta Moscaliciuc, în emisiunea „Tele Matinel” de la TVR Moldova.
16:40
Vremea se răcește din nou, meteorologii avertizează că intervalul 15 - 22 februarie vom avea parte de precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, dar și temperaturi negative, ce vor favoriza apariția poleiului și a ghețușului.
16:10
Cadouri și experiențe romantice de Ziua Îndrăgostiților: oferte pentru toate gusturile # TVR Moldova
Se apropie 14 februarie, Ziua Îndragostiților, iar unii au pornit deja în căutarea cadoului perfect. O cină romantică, o excursie la munte sau o escapadă exotică, oferte sunt pentru toate buzunarele. Hotelierii și agențiile de turism au pregătit pachete speciale, de la camere decorate cu trandafiri, până la city break-uri în capitalele europene.
16:10
„Voi respecta întocmai ceea ce prevede legea”, reacția primarului din Dereneu după decizia instanței # TVR Moldova
„Dacă am interdicție judiciară înseamnă că trebuie să respect, înseamnă că voi respecta întocmai ceea ce prevede legea”, sunt declarațiile primarului localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, după ce astăzi magistrații Judecătoriei Strășeni au dispus eliberarea acestuia sub control judiciar pe un termen de 30 de zile.
15:40
„Eleva nu a consumat droguri”: Poliția dezminte acuzațiile lui Costiuc și le califică inadmisibile # TVR Moldova
Poliția Națională a reacționat după postarea deputatului Vasile Costiuc, care a catalogat drept consumator de droguri o minoră din clasa a VII-a, afirmând că afirmațiile acestuia sunt „inadmisibile” și pot prejudicia familia.
15:30
Meteorologii au prelungit avertizarea de Cod Galben de ceață până sâmbătă la ora 12:00.
15:10
Opt persoane, cercetate penal pentru că ar fi obținut prin şantaj peste 47 de mii de euro # TVR Moldova
Opt persoane sunt cercetate penal pentru că ar fi obținut prin şantaj peste 47 de mii de euro. Potrivit anchetei, suspecţii şi-ar fi ameninţat cele două victime timp de aproape patru ani. Unul dintre membrii grupului infracţional a fost reţinut pentru 72 de ore.
14:50
„Au fost constatate anumite neconcordanțe”: ANI pornește control asupra averii unui deputat # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale ale deputatului Pavel Voicu, după ce au fost constatate anumite neconcordanțe și inexactități în declarațiile acestuia.
14:40
Marta Kos: Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană nu înseamnă pierderea identității și autonomiei # TVR Moldova
Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană nu înseamnă pierderea identității și autonomiei. Declarația a fost reiterată de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în Estonia. La Tallin are loc conferința privind viitorul extinderii UE, organizată de Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate. Oficialul european a atras atenția că narative de acest gen sunt tot mai des vociferate de propaganda rusă, tocmai pentru a induce în eroare și a cultiva un sentiment de neîncredere față de familia europeană.
14:20
Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat sub control judiciar pe un termen de 30 de zile. Decizia a fost luată de către Judecătoria Strășeni. Procurorii solicitau 30 de zile de arest preventiv. Tot 30 de zile de arest preventiv procurorii solicită și pentru avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Marin Sardari. Magistrații urmează să se expună astăzi.
14:10
Primarul din Dereneu va fi cercetat în stare de libertate, a decis instanța de judecată # TVR Moldova
Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, va fi cercetat în libertate. Decizia a fost luată de către Judecătoria Strășeni. Procurorii solicitau 30 de zile de arest preventiv. Tot 30 de zile de arest preventiv procurorii solicită și pentru avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Marin Sardari. Magistrații urmează să se expună astăzi.
13:50
Încă un militar în termen s-ar fi sinucis: experții cer evaluări mai riguroase ale sănătății mintale # TVR Moldova
O nouă tragedie zguduie Armata Națională. Un militar în termen şi-a pierdut viaţa, ieri după-amiază, după ce s-ar fi împușcat mortal cu arma din dotare, în timp ce se afla în serviciul de pază. Potrivit Ministerul Apărării, poliția investighează cazul. Surse susțin că militarul ar fi lăsat un bilet de adio, iar specialiștii atrag atenția că vulnerabilitatea emoțională a tinerilor înrolați, dar și accesul la armă în structurile de forță, pot amplifica riscul unor asemenea tragedii.
13:30
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a alegerilor, una dintre variante fiind 17 mai, relatează Radio Moldova.
13:10
Raioane sau județe? Premierul: Deocamdată ne concentrăm pe amalgamarea voluntară a localităților # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu spune că reorganizarea administrației publice locale este determinată de realitățile demografice din R. Moldova. În cadrul emisiunii „Bună Seara” de la Moldova 1, Alexandru Munteanu a spus că în reforma teritorial-administrativă pe care o pregătește Guvernul se va ține cont, în primul rând, de doleanțele comunităților locale.
12:50
Medicul anesteziolog Boris Meșteșug, cercetat penal pentru viol și tentativă de viol a două minore, a oferit prima reacție publică după apariția investigației publicate de Rise.md. El susține că dosarul i-a fost fabricat la comandă unor persoane.
12:40
Casa Albă: Copii ucraineni răpiți în Rusia, readuși printr-o inițiativă susținută de Melania Trump # TVR Moldova
Mai mulți copii ucraineni duși anterior în Rusia au fost returnați familiilor lor din Ucraina, a anunțat prima doamnă a SUA, Melania Trump, pe 12 februarie, informează Kyiv Independent.
12:00
Anularea actelor de identitate românești: Cum verifici valabilitatea actului și ce măsuri poți lua? # TVR Moldova
Cetățenii R. Moldova care dețin și cetățenia României și care se tem că ar putea fi vizați de anularea actelor de identitate își pot verifica statutul documentului online, pe site-ul oficial al autorităților române – carteadeidentitate.gov.ro. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, de Victor Spînu, director adjunct al Agenției Servicii Publice.
12:00
11:50
11:40
„Echipa este mândria mea”. Munteanu, despre cererea deputaților de a o audia pe ministra de Interne # TVR Moldova
Premierul Alexandru Munteanu spune că Guvernul condus de acesta își va duce mandatul la capăt, atât timp cât are susținerea Parlamentului. Despre acest lucru a vorbit premierul R. Moldova în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1.
11:10
Olimpiada este despre sport, dar de multe ori ajunge să fie şi despre politică. La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, un sportiv ucrainean a fost descalificat după ce a purtat o cască pe care erau ilustrate numele unor atleţi ucişi la începutul invaziei Rusiei. Comitetul Olimpic Internaţional a invocat o regulă clară: la Jocurile Olimpice nu sunt permise manifestările politice pe terenul de competiţie.
10:50
A intrat în vigoare noul tarif la căldură: Hotărârea ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial # TVR Moldova
Tariful redus la energia termică pentru consumatorii din Chișinău a intrat oficial în vigoare, după publicarea deciziei Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în Monitorul Oficial. Începând cu 13 februarie, locuitorii capitalei achită 2020 lei/Gcal (fără TVA), cu 490 de lei mai puțin decât tariful anterior de 2510 lei/Gcal.
