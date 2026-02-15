Municipiul UNGHENI – locul unde ne amalgamăm (concept 2.0)
NewsUngheni, 15 februarie 2026 12:50
Dionisie Ternovschi, Președintele raionului Ungheni, a publicat în dimineașa zilei de astăzi, 15 februarie 2026, un nou concept / versiune care vizează procesul de amalgamere voluntară a localităților din jurul municipiului Ungheni.The post Municipiul UNGHENI – locul unde ne amalgamăm (concept 2.0) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 30 minute
12:50
Dionisie Ternovschi, Președintele raionului Ungheni, a publicat în dimineașa zilei de astăzi, 15 februarie 2026, un nou concept / versiune care vizează procesul de amalgamere voluntară a localităților din jurul municipiului Ungheni.The post Municipiul UNGHENI – locul unde ne amalgamăm (concept 2.0) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
20:20
Chișinău va crea Fondul de Convergență pentru stimularea reintegrării economice a regiunii transnistrene # NewsUngheni
Chișinău va crea Fondul de Convergență pentru stimularea reintegrării economice a regiunii transnistrene și a mun. Bender / TighinaThe post Chișinău va crea Fondul de Convergență pentru stimularea reintegrării economice a regiunii transnistrene first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:40
[REINTEGRARE] Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial pe teritoriul controlat al R. Moldova # NewsUngheni
[REINTEGRARE] Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial pe teritoriul controlat al R. MoldovaThe post [REINTEGRARE] Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană sunt angajați oficial pe teritoriul controlat al R. Moldova first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Un microbus radiat în Germania a fost descoperit de polițiștii de frontieră ieșeni din PTF Sculeni # NewsUngheni
Un microbus radiat în Germania a fost descoperit de polițiștii de frontieră ieșeni din PTF SculeniThe post Un microbus radiat în Germania a fost descoperit de polițiștii de frontieră ieșeni din PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Lansarea noului transport public urban de călători la UNGHENI – pe ultima sută de metri # NewsUngheni
Lansarea noului transport public urban de călători la UNGHENI – pe ultima sută de metriThe post Lansarea noului transport public urban de călători la UNGHENI – pe ultima sută de metri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN de ceațăThe post Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN de ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:10
Un grav accident rutier a avut loc în astăzi, 13 februarie 2026, pe traseul național R16 Ungheni – Sculeni – Fălești. Accidentul a avut loc [...]The post Un Opel Zafira a derapat de pe traseul R16 Ungheni – Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Top mituri despre Reforma Administrației Publice Locale în Republica Moldova – Ce este adevăr și ce este fals # NewsUngheni
Top mituri despre Reforma Administrației Publice Locale în Republica Moldova – Ce este adevăr și ce este falsThe post Top mituri despre Reforma Administrației Publice Locale în Republica Moldova – Ce este adevăr și ce este fals first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Top mituri și falsuri despre Reforma Administrației Publice LocaleThe post Top mituri și falsuri despre Reforma Administrației Publice Locale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Președinta Maia Sandu a numit un nou director al Serviciului de Protectie și Pază de Stat. Decretul nr. 530-X cu privire la numirea lui Alexandru [...]The post Alexandru HAREA – noul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 43 837 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 370 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 43.8 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
01:00
Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Codul EducațieiThe post Parlamentul a votat în prima lectură modificări la Codul Educației first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
00:50
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) trece în posesia Administrației Porturilor Maritime Constanța # NewsUngheni
Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) trece în posesia Administrației Porturilor Maritime ConstanțaThe post Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) trece în posesia Administrației Porturilor Maritime Constanța first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12 februarie 2026
19:30
Municipiile Iași și Ungheni - orașele din Moldova cu cei mai mulți frațiThe post Municipiile Iași și Ungheni – orașele din Moldova cu cei mai mulți frați first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Au fost reluate lucrările pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la UNGHENIThe post Au fost reluate lucrările pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Vești bune pentru ungheneni. Au fost reluate lucrările la Podurilor peste Prut de la UNGHENI # NewsUngheni
Vești bune pentru ungheneni. Au fost reluate lucrările la Podurilor peste Prut de la UNGHENIThe post Vești bune pentru ungheneni. Au fost reluate lucrările la Podurilor peste Prut de la UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
CNA și PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 mln USD # NewsUngheni
CNA și PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 mln USDThe post CNA și PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 mln USD first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că pe întregul teritoriu al Republicii Moldova a fost emisă alertă meteo Cod GALBEN de ceațăThe post Meteorologii au emis alertă meteo Cod GALBEN de ceață first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Municipiul Ungheni - locul unde ne amalgamămThe post Municipiul UNGHENI – locul unde ne amalgamăm first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Curtea Constituțională a validat mandatul de deputată al călărășencei Tatianei RotariThe post Curtea Constituțională a validat mandatul de deputată al călărășencei Tatianei Rotari first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță reținerea a patru tineri și o captură de aproape 1kg de droguri la Bălți, înainte ca aceasta să ajungă la consumatori.The post Patru tineri reținuți la Bălți după o captură de aproape 1 kg de droguri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Funcționarii postului vamal Costești în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au supus controlului de specialitate, un mijloc de transport de model Mercedes Benz Sprinter, care efectua cursa regulată Chișinău - Suceava.The post Peste 5000 de țigarete de contrabandă depistate Luna – patrupeda Serviciului Vamal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # NewsUngheni
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politiceThe post Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a doua săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.The post Prețul carburanților la 13 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
ANRE a probat noi tarife la energia termică, inclusiv ieftinire la Ungheni și Chișinău # NewsUngheni
ANRE a probat noi tarife la energia termică, inclusiv ieftinire la Ungheni și ChișinăuThe post ANRE a probat noi tarife la energia termică, inclusiv ieftinire la Ungheni și Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:40
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre # NewsUngheni
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăreThe post Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:10
Delegația Uniunii Europene a lansat Apelul de propuneri pentru organizațiile societății civile din Republica Moldova (2026) # NewsUngheni
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a lansat astăzi Apelul de propuneri pentru organizațiile societății civile din Republica Moldova (2026), ref. EuropeAid/185895/DD/ACT/MD.The post Delegația Uniunii Europene a lansat Apelul de propuneri pentru organizațiile societății civile din Republica Moldova (2026) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:50
Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează că inspectorii de mediul au efectuat mai multe razii în raionul Nisporeni.The post Razii ale inspectorilor de mediu la Nisporeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13 - 14 februarie 2026 la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.The post Președinta Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:50
Etichetarea corespunzătoare. Un lot de aproape 6 tone de bomboane reținute de ANSA la frontieră # NewsUngheni
Etichetarea corespunzătoare. Un lot de aproape 6 tone de bomboane reținute de ANSA la frontierăThe post Etichetarea corespunzătoare. Un lot de aproape 6 tone de bomboane reținute de ANSA la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40 311 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 10 510 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 40.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Parlamentul se convoacă la 12 februarie 2026 în ședință plenarăThe post Parlamentul se convoacă la 12 februarie 2026 în ședință plenară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11 februarie 2026
20:30
O femeie a uita să „declarare” 85 mii USD la controlul vamal pe Aeroportul ChișinăuThe post O femeie a uita să „declarare” 85 mii USD la controlul vamal pe Aeroportul Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Intervențiile drumarilor pe rețeaua drumurilor publice la 11 februarie 2026The post Intervențiile drumarilor pe rețeaua drumurilor publice la 11 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:30
Guvernul a aprobat un sistem mai riguros de prevenire și control al bolilor animale The post Guvernul a aprobat un sistem mai riguros de prevenire și control al bolilor animale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Peste 20 de carabinieri participă la exercițiul multinațional „KFOR 36 MRE” din Germania # NewsUngheni
Peste 20 de carabinieri participă la exercițiul multinațional „KFOR 36 MRE” din GermaniaThe post Peste 20 de carabinieri participă la exercițiul multinațional „KFOR 36 MRE” din Germania first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Doi deputați au pătruns ilegal pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătoresc # NewsUngheni
Doi deputați au pătruns ilegal pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătorescThe post Doi deputați au pătruns ilegal pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătoresc first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:30
IGSU atenționează despre riscurile de formare a țurțurilorThe post IGSU atenționează despre riscurile de formare a țurțurilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:10
Serviciile publice pentru mediul de afaceri vor fi digitalizate cu sprijinul Băncii Mondiale # NewsUngheni
Serviciile publice pentru mediul de afaceri vor fi digitalizate cu sprijinul Băncii MondialeThe post Serviciile publice pentru mediul de afaceri vor fi digitalizate cu sprijinul Băncii Mondiale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la festivitatea dedicată celebrării activității Universității de Stat din Comrat.The post Maia Sandu în vizită la Universitatea din Comrat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Tatiana Nistorică – nou secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare # NewsUngheni
Tatiana Nistorică - nou secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei AlimentareThe post Tatiana Nistorică – nou secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
O femeie a uita să „declarare” 85 mii USD la controlul vamal pe Aeroportul ChișinăuThe post O femeie a uita să „declarare” 85 mii USD la controlul vamal pe Aeroportul Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:50
Instituțiile din domeniul mediului vor fi reformate pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor # NewsUngheni
Instituțiile din domeniul mediului vor fi reformate pentru o gestionare mai eficientă a riscurilorThe post Instituțiile din domeniul mediului vor fi reformate pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:30
R. Moldova și Ucraina au semnat un Acord de cooperare pentru repatrierea copiilor neînsoțiți # NewsUngheni
R. Moldova și Ucraina au semnat un Acord de cooperare pentru repatrierea copiilor neînsoțițiThe post R. Moldova și Ucraina au semnat un Acord de cooperare pentru repatrierea copiilor neînsoțiți first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:20
Încă opt structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică dotate cu mijloace de transport # NewsUngheni
Încă opt structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică dotate cu mijloace de transport The post Încă opt structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică dotate cu mijloace de transport first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Piese auto de contrabandă depistate de Echipele mobile ale Serviciului Vamal The post Piese auto de contrabandă depistate de Echipele mobile ale Serviciului Vamal first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:00
Un șofer ieșean cu dreptul de conducere suspendat a fost identificat în PTF SculeniThe post Un șofer ieșean cu dreptul de conducere suspendat a fost identificat în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
Un Range Rover Velar cu numere MD și căutat de autoritățile din Italia a fost identificat în PTF Sculeni # NewsUngheni
Un Range Rover Velar cu numere MD și căutat de autoritățile din Italia a fost identificat în PTF SculeniThe post Un Range Rover Velar cu numere MD și căutat de autoritățile din Italia a fost identificat în PTF Sculeni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:40
Articole vestimentare de contrabandă depistate de ofițerii vamali pe centura municipiului Comrat # NewsUngheni
Articole vestimentare de contrabandă depistate de ofițerii vamali pe centura municipiului ComratThe post Articole vestimentare de contrabandă depistate de ofițerii vamali pe centura municipiului Comrat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat # NewsUngheni
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizatThe post Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.