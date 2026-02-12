Etichetarea corespunzătoare. Un lot de aproape 6 tone de bomboane reținute de ANSA la frontieră

10:10

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 376 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9 181 traversări.The post Situația la Frontieră: peste 39.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.