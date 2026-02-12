Peste 5000 de țigarete de contrabandă depistate Luna – patrupeda Serviciului Vamal

17:50

Doi deputați au pătruns ilegal pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătorescThe post Doi deputați au pătruns ilegal pe teritoriul unei parcări speciale și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătoresc first appeared on Știri din regiunea Ungheni.