O fermă modernă din Vadul-Rașcov readuce speranța la sat: un tânăr revenit din Italia investește acasă și creează locuri de muncă
Moldpres, 15 februarie 2026 12:40
Un exemplu concret că dezvoltarea rurală poate porni de la inițiativa tinerilor vine din satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești. Denis Pruteanu, un antreprenor în vârstă de 26 de ani, întors în Republica Moldova după aproape un deceniu petrecut la...
Acum 10 minute
13:10
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a fost reprezentată de o echipă de cinci sportivi, informează MOLDPRES.Ultima reprezentantă a țării noastre, care a evoluat ...
Acum 30 minute
13:00
VIDEO // Un taximetrist a sesizat poliția după ce pasagerul său ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea # Moldpres
Un taximetrist din capitală a sesizat poliția după ce pasagerul său ar fi scos o armă și l-ar fi amenințat cu moartea. Acesta s-a dovedit a fi un cetățean străin, în vârstă de 34 de ani, care a fost reținut pentru 72 de ore, informează MOLDPRES.Taxime...
Acum o oră
12:40
12:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: „Este important să prețuim pacea” # Moldpres
Este important să prețuim pacea și să avem grijă față de cei care au purtat povara războiului. Mesajul a fost transmis astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul marcării a 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan,...
Acum 2 ore
12:10
Numărul turiștilor străini care au vizitat Republica Moldova, în creștere cu circa 34 la sută în 2025 # Moldpres
Numărul persoanelor străine, care au vizitat Republica Moldova în anul 2025 prin intermediul agențiilor de turism a crescut cu 33,8% față de anul 2024 și a constituit 90,5 mii vizitatori. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS), informează ...
Acum 4 ore
11:10
Marco Rubio, după întâlnirea cu Volodimir Zelenski, la Munchen: „Președintele Trump își dorește o soluție care să pună capăt războiului odată pentru totdeauna” # Moldpres
Președintele Donald Trump își dorește o soluție care să pună capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat american, Marco Rubio, după o întâlnirea cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelen...
10:50
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Întâmpinarea Domnului, numită în popor și Stretenia. Cu această ocazie, în lăcașurile sfinte din țară sunt oficiate servicii divine, informează MOLDPRES.Potrivit cărților bisericești,...
10:30
Securitatea regională și sporirea rezilienței în fața provocărilor hibride, pe agenda discuțiilor dintre ministrul Anatolie Nosatîi și omologi din mai multe state # Moldpres
Situația de securitate regională, efectele războiului condus de Rusia în Ucraina și eforturile de consolidare a capacităților de apărare pentru sporirea rezilienței în fața provocărilor hibride au fost principalele sub...
09:20
Pe trasee se circulă în condiții de ceață și carosabil umed. Echipele de intervenție ale drumarilor, mobilizate în teren # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat că, în această dimineață, pe unele sectoare de drum se circulă în condiții de carosabil umed și ceață. Echipele de intervenție rămân mobilizate, monitorizează permanent starea drumurilor și su...
Acum 6 ore
09:00
Codul galben de schimbare bruscă a vremii a intrat în vigoare în dimineața zilei de astăzi. În acest context, salvatorii au venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni, informează MOLDPRES.Conform avertizării emise de Serviciul Hidrometeorologic d...
08:30
Restricții de circulație în centrul capitalei, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic. Unele rute de troleibuz vor fi redirecționate # Moldpres
Circulația transportului pe str. București din centrul capitalei, tronsonul cuprins între str. Nicolae Iorga și str. Maria Cebotari, va fi sistată astăzi, între orele 08.00-12.00, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic, informează MOLDPRES.Astfel,...
Acum 24 ore
22:00
BTA: Președintele Iotova se întâlnește cu președintele francez Macron la Conferința de Securitate de la München # Moldpres
Președintele Iliana Iotova a avut discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, în marja celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la München, a informat sâmbătă secretariatul de presă al șefului statului bulgar. Iotova a participat la discursul lui...
21:40
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Expoziția „Fabricat în Moldova”: „Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă” # Moldpres
Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă, iar prin asta să dezvoltăm economia țării. Îndemnul vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat astăzi Expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește în ace...
20:00
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a dat start campaniei „Să citim împreună!”. Șase cărți vor fi promovate în ediția din acest an # Moldpres
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a dat start celei de-a XV-a ediții a Campaniei Naționale de promovare a lecturii „Să citim împreună!”. În cadrul campaniei vor fi prezentate publicului cititor șase cărți semnate de auto...
20:00
Eurodeputatul Eugen Tomac: „Grigore Vieru, unul dintre stâlpii desprinderii de lumea sovietică” # Moldpres
Poetul Grigore Vieru a fost unul dintre stâlpii care au marcat desprinderea Republicii Moldova de lumea sovietică, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, în cadrul ceremoniei de depunere de flori la bustul scriitorului, organizată cu prilejul comemorării poetului. E...
19:40
Conferința de Securitate de la München // Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi bilaterale cu omologi din mai multe țări # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi cu omologi din mai multe state în contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Repu...
19:10
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Let...
18:00
Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, lansat la Chișinău: 86 de proiecte prezentate de elevi # Moldpres
Cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” a fost lansată la Chișinău. Evenimentul dă startul olimpiadelor și concursurilor republicane rezervate elevilor, organizate pe parcursul anului 2026, transmite MOLDPRES.La Co...
17:10
Cod galben de schimbare bruscă a vremii: lapoviță, ninsoare, vânt puternic și pe drumuri ghețuș # Moldpres
Meteorologii au emis astăzi o avertizare Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Acesta este valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 15 februarie, ora 08.00 – 16 februarie, ora 09.00, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de...
16:30
AND: Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Carosabilul este practicabil, iar vizibilitatea este bună, a anunțat în după-amiaza zilei de astăzi Administrația Națională a Drumurilor (AND), transmite MOLDPRE...
16:20
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e: câștigătorii au fost premiați la Chișinău # Moldpres
Câștigătorii primei ediții a Concursului Național de Book Trailer-e au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), în contextul m...
16:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Munchen: „Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice” # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul față de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres și MOLDPRES....
15:30
Avem scopul ambițios de a repara 3 mii de km de drumuri până în anul 2029, astfel încât toate drumurile naționale și regionale să fie într-o stare bună. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a efectuat o v...
15:10
VIDEO // Razie antidrog într-un local de agrement din capitală: peste 100 de persoane au fost verificate # Moldpres
Polițiștii au intervenit noaptea trecută într-un local de agrement din capitală, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic, informează MOLDPRES.Inter...
15:00
Prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia parlamentară pentru integrare europeană: a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă # Moldpres
Comisia parlamentară pentru integrare europeană a organizat prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisie, în cadrul căreia a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă, informează MOLDPRES.Consiliul de experți reunește 45 de ...
14:50
Un număr de 12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și înregistreze căsătoria și să spună „Da” în fața ofițerului de stare civilă chiar pe 14 februarie, când este marcată Ziua Îndrăgostiților. Datele au fost prezentate astăzi...
14:30
Venituri de 3,3 milioane de lei calculate suplimentar la buget în urma controalelor desfășurate de Serviciul Vamal # Moldpres
Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane lei, care urmează a fi încasate la bugetul de stat. Acestea au fost stabilite în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie - 13&nb...
13:50
Preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către Portul Constanța, salutată de Guvernul de la București # Moldpres
Guvernul României a salutat tranzacția în curs de finalizare operată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a operatorului Portulu...
Ieri
13:00
VIDEO // Un deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia, stopat de polițiști în trafic, deși în decembrie a fost privat de dreptul de a conduce # Moldpres
Un deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia a fost stopat de polițiști în trafic, deși în luna decembrie 2025 a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, dupǎ ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan, informează MOLDPRE...
13:00
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bust...
12:50
12:40
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA sunt pregătite să reinstaureze ordinea mondială” # Moldpres
Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la „reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineață secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, transm...
12:00
Omagiu adus lui Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române: Depuneri de flori la bustul poetului # Moldpres
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bust...
11:30
VIDEO // Guvernul sărbătorește Ziua Lecturii prin donații de cărți. Premierul Alexandru Munteanu: „Citiți și încurajați copiii să descopere lumea prin paginile cărților” # Moldpres
Când lectura este un obicei zilnic, mai ales pentru copii, construim un viitor al dialogului, respectului reciproc, al încrederii că putem face orice împreună pentru o lume mai bună. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, cu ocazia marcării...
11:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua Națională a Lecturii: „Să citim, prieteni, cât mai mult!” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, marcată pentru al patrulea an consecutiv în țara noastră. Oficialul a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale, ...
10:50
O femeie și-a pierdut viața după ce Rusia a lansat, noaptea trecută, un nou atac cu drone asupra orașului Odesa din sudul Ucrainei, anunță autoritățile locale, informează MOLDPRES.Potrivit șefului administrației militare Oleh Kiper, loviturile au avariat acoperiș...
10:10
Cântărețul Mihai Ciobanu, amintiri despre Grigore Vieru. Povestea piesei „Casa părintească nu se vinde’” # Moldpres
Grigore Vieru a rămas un reper de inspirație și valori pentru muzica populară din Republica Moldova. Interpretul Mihai Ciobanu a împărtășit pentru MOLDPRES emoțiile și amintirile pe care le păstrează din colaborarea sa cu marele poet, care a dus la crearea unui c...
10:10
FOTO // Biblioteca Parlamentului - spațiu al creativității și al dialogului despre carte: Un grup de elevi a participat la un atelier de creație, de Ziua Națională a Lecturii # Moldpres
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Biblioteca Parlamentului s-a transformat, pentru câteva ore, într-un spațiu al creativității și al dialogului despre carte. Elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, îndrumați de profesorii lo...
09:30
Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe din R. Moldova, România și Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”: Consolidarea cooperării trilaterale, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, a fost în centrul discuțiilor pr...
09:20
Carburanții se ieftinesc ușor în weekend. Astfel, șoferii vor achita mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), motorina se ieftinește cu trei bani și are un ...
08:30
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, care sunt atenționați să conducă prudent și responsabil, transmite MOLDPRES.Oamenii legii atenționează că vizibilitatea...
13 februarie 2026
22:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Pe arii extinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 14 februarie, noa...
22:10
FOTO // Speakerul Igor Grosu a vizitat grădinița „Andrieș” din Șoldănești, renovată prin programul „Satul European” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat astăzi grădinița „Andrieș” din Șoldănești. Instituția de educație timpurie a fost renovată prin programul „Satul European”, comunică MOLDPRES.Oficialul a subliniat că instituția este una d...
21:30
FOTO // Șefa statului Maia Sandu, întrevederi oficiale la München: „Avem nevoie de soluții comune ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a avut astăzi la München mai multe întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali de rang înalt. Principalul subiect de pe agenda discuțiilor a vizat securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al țării noastr...
20:40
Președinta Maia Sandu, denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Moldpres
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a î...
20:20
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. Ministrul Transporturilor din România: „O decizie cu relevanță majoră pentru întreaga regiune a Mării Negre” # Moldpres
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru identificarea unui investitor strategic. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Transp...
17:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 138,74 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este v...
17:40
17:30
Campania „Învață în Moldova”: 12 mii de absolvenți de liceu vor descoperi oportunitățile oferite de universitățile din țară # Moldpres
Circa 12 mii de absolvenți de liceu vor vizita, pe parcursul lunilor februarie-aprilie, universitățile din țară pentru a descoperi programele de studii oferite de acestea. Vizitele sunt parte din campania națională de promovare a studiilor superioare din Republica Moldova ...
16:30
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul să...
