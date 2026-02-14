Prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia parlamentară pentru integrare europeană: a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă
Moldpres, 14 februarie 2026 15:00
Comisia parlamentară pentru integrare europeană a organizat prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisie, în cadrul căreia a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă, informează MOLDPRES.Consiliul de experți reunește 45 de ...
Acum 15 minute
15:10
VIDEO // Razie antidrog într-un local de agrement din capitală: peste 100 de persoane au fost verificate # Moldpres
Polițiștii au intervenit noaptea trecută într-un local de agrement din capitală, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic, informează MOLDPRES.Inter...
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:50
Un număr de 12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și înregistreze căsătoria și să spună „Da” în fața ofițerului de stare civilă chiar pe 14 februarie, când este marcată Ziua Îndrăgostiților. Datele au fost prezentate astăzi...
14:30
Venituri de 3,3 milioane de lei calculate suplimentar la buget în urma controalelor desfășurate de Serviciul Vamal # Moldpres
Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane lei, care urmează a fi încasate la bugetul de stat. Acestea au fost stabilite în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie - 13&nb...
Acum 2 ore
13:50
Preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către Portul Constanța, salutată de Guvernul de la București # Moldpres
Guvernul României a salutat tranzacția în curs de finalizare operată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a operatorului Portulu...
Acum 4 ore
13:00
VIDEO // Un deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia, stopat de polițiști în trafic, deși în decembrie a fost privat de dreptul de a conduce # Moldpres
Un deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia a fost stopat de polițiști în trafic, deși în luna decembrie 2025 a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, dupǎ ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan, informează MOLDPRE...
13:00
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bust...
12:50
12:40
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA sunt pregătite să reinstaureze ordinea mondială” # Moldpres
Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la „reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineață secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, transm...
12:00
Omagiu adus lui Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române: Depuneri de flori la bustul poetului # Moldpres
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bust...
11:30
VIDEO // Guvernul sărbătorește Ziua Lecturii prin donații de cărți. Premierul Alexandru Munteanu: „Citiți și încurajați copiii să descopere lumea prin paginile cărților” # Moldpres
Când lectura este un obicei zilnic, mai ales pentru copii, construim un viitor al dialogului, respectului reciproc, al încrederii că putem face orice împreună pentru o lume mai bună. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, cu ocazia marcării...
Acum 6 ore
11:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua Națională a Lecturii: „Să citim, prieteni, cât mai mult!” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, marcată pentru al patrulea an consecutiv în țara noastră. Oficialul a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale, ...
10:50
O femeie și-a pierdut viața după ce Rusia a lansat, noaptea trecută, un nou atac cu drone asupra orașului Odesa din sudul Ucrainei, anunță autoritățile locale, informează MOLDPRES.Potrivit șefului administrației militare Oleh Kiper, loviturile au avariat acoperiș...
10:10
Cântărețul Mihai Ciobanu, amintiri despre Grigore Vieru. Povestea piesei „Casa părintească nu se vinde’” # Moldpres
Grigore Vieru a rămas un reper de inspirație și valori pentru muzica populară din Republica Moldova. Interpretul Mihai Ciobanu a împărtășit pentru MOLDPRES emoțiile și amintirile pe care le păstrează din colaborarea sa cu marele poet, care a dus la crearea unui c...
10:10
FOTO // Biblioteca Parlamentului - spațiu al creativității și al dialogului despre carte: Un grup de elevi a participat la un atelier de creație, de Ziua Națională a Lecturii # Moldpres
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Biblioteca Parlamentului s-a transformat, pentru câteva ore, într-un spațiu al creativității și al dialogului despre carte. Elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, îndrumați de profesorii lo...
09:30
Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe din R. Moldova, România și Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”: Consolidarea cooperării trilaterale, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, a fost în centrul discuțiilor pr...
Acum 8 ore
09:20
Carburanții se ieftinesc ușor în weekend. Astfel, șoferii vor achita mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), motorina se ieftinește cu trei bani și are un ...
08:30
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, care sunt atenționați să conducă prudent și responsabil, transmite MOLDPRES.Oamenii legii atenționează că vizibilitatea...
Acum 24 ore
22:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Pe arii extinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 14 februarie, noa...
22:10
FOTO // Speakerul Igor Grosu a vizitat grădinița „Andrieș” din Șoldănești, renovată prin programul „Satul European” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat astăzi grădinița „Andrieș” din Șoldănești. Instituția de educație timpurie a fost renovată prin programul „Satul European”, comunică MOLDPRES.Oficialul a subliniat că instituția este una d...
21:30
FOTO // Șefa statului Maia Sandu, întrevederi oficiale la München: „Avem nevoie de soluții comune ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a avut astăzi la München mai multe întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali de rang înalt. Principalul subiect de pe agenda discuțiilor a vizat securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al țării noastr...
20:40
Președinta Maia Sandu, denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Moldpres
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a î...
20:20
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. Ministrul Transporturilor din România: „O decizie cu relevanță majoră pentru întreaga regiune a Mării Negre” # Moldpres
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru identificarea unui investitor strategic. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Transp...
17:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 138,74 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este v...
17:40
17:30
Campania „Învață în Moldova”: 12 mii de absolvenți de liceu vor descoperi oportunitățile oferite de universitățile din țară # Moldpres
Circa 12 mii de absolvenți de liceu vor vizita, pe parcursul lunilor februarie-aprilie, universitățile din țară pentru a descoperi programele de studii oferite de acestea. Vizitele sunt parte din campania națională de promovare a studiilor superioare din Republica Moldova ...
16:30
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul să...
16:30
Trafic rutier în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă: AND menține intervențiile pe drumurile naționale # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, ca urmare a precipitațiilor recente și a temperaturilor scăzute, transmite MOLDPRES.Echipele terito...
15:50
FOTO // Sistem modern de salubrizare la Andrușul de Jos, Cahul: colectare separată și reciclare pentru fiecare gospodărie # Moldpres
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de gestionare a deșeurilor, care permite colectarea separată, reciclarea materialelor refolosibile și transportul eficient al acestora, într-un mod prietenos cu mediul, transmite MOLDPRE...
15:50
Trei lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, un mijloc de transport de model Renault M...
15:40
WSJ: Militarii ucraineni ar fi neutralizat simbolic două batalioane NATO în cadrul exercițiului Hedgehog-2025 din Estonia # Moldpres
Un articol publicat de The Wall Street Journal susține că, în timpul exercițiilor militare Hedgehog-2025 desfășurate în Estonia, militarii ucraineni ar fi demonstrat vulnerabilități ale armatelor NATO în fața războiului modern cu drone, transmite MOLDPR...
15:30
CNMC: Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în următoarea perioadă # Moldpres
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Asigurarea vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor /CNMC/, care a formulat o serie de recomandări p...
Ieri
15:20
Un nou parteneriat pentru sănătate: ANSP și INCAAMV au semnat un acord pentru cercetare în domeniul sănătății # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică /ANSP/ și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară /INCAAMV/ au semnat un acord de colaborare care stabilește cadrul pentru dezvoltarea cercetării științifice aplicate, comun...
15:20
Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu 13 februarie, ora 13:00, și va fi menținută pân...
15:10
Moldova și Ucraina își consolidează conexiunile printr-un nou post de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Un punct strategic care va facilita traficul internațional și mobilitatea cetățenilor” # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor înființa punctul de trecere rutier „Cosăuți–Yampil”. Acesta va avea statut internațional, va facilita mobilitatea cetățenilor, va sprijini schimburile comerciale și va îmbunătăți conexiunile directe dintre ...
15:00
BNM: Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, cu o creștere de 5,2 la sută a PIB-ului în trimestrul III din 2025 # Moldpres
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III din anul 2025 o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% comparativ cu perioada similară din 2024. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, pu...
14:30
Ministrul Finanțelor anunță când va fi debursată următoarea tranșă din Planul de creștere pentru Moldova # Moldpres
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie a anului curent. Detaliile au fost oferite...
14:10
Igor Grosu, în vizită la Șoldănești: „Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice rămân obiective esențiale” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate despre proiectele de dezvoltare implementate în localitățile din regiune, comunică MOLDPRES...
14:00
SEPA a transformat piața plăților din Republica Moldova: costuri reduse cu peste 90 la sută și economii de milioane de euro # Moldpres
În doar trei luni, SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) a transformat piața plăților din Republica Moldova, obținând o dominație clară: șapte din zece transferuri în euro sunt procesate acum prin acest sistem. Guvernatoarea Băncii N...
14:00
R. Moldova, prezentă la Conferința despre Extinderea UE. Cristina Gherasimov: „Suntem un stat candidat exemplu” # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a participat astăzi la Conferința dedicată Extinderii Uniunii Europene, organizată de Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate din Estonia. Evenimentul a reunit oficiali europeni și reprezentan...
13:40
Bibliotecarii și scriitorii s-au reunit la Biblioteca Națională de Ziua Națională a Lecturii # Moldpres
Ziua Națională a Lecturii și comemorarea poetului Grigore Vieru au fost celebrate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova printr-un eveniment care marchează al nouălea an al Programului Național „LecturaCentral”. Evenimentul a reunit bibliotecari, scriito...
13:40
Republica Moldova își promovează anul acesta oferta turistică la Tourism Trade Romania (TTR) 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism, desfășurat la București în perioada 12–15 februarie. Evenimentul reunește repr...
13:40
Fermierii pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari: Ministerul Agriculturii lansează apelul AGGRI 2026 # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, destinat fermierilor din Republica Moldova. Cererile pot fi depuse în perioada 2 martie – 29 mai 2026, transmite MOLDPRES.Ap...
13:10
13:10
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.Trei surse familiarizate cu acest subiect au declar...
13:00
Venitul total înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1,7 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat a ajuns la circa 270 de mii de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPR...
12:50
Republica Moldova, pregătită să livreze în Franţa produse agricole conforme standardelor UE # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi măsuri strategice menite să susțină și să faciliteze exporturile de produse agroalimentare de origine vegetală din Republica Moldova către Republica Franceză, în contextul noilor reglement...
11:50
Primele patru localități din Moldova beneficiază de proiectul de aprovizionare descentralizată cu apă potabilă, susținut de Belgia # Moldpres
Primele patru localități, selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, au semnat astăzi acordurile de implementare, marcând începutul instalării sistemelor modulare de tratare a apei potabile...
11:10
Un atac cu dronă efectuat de forțele ruse a ucis o persoană și a rănit alte șase în unul dintre porturile din regiunea ucraineană Odesa, a anunțat vineri dimineață vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba, citat de Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'...
11:00
Piața din Elveţia, o nouă destinație pentru fructele de calitate ale Moldovei: prune, caise și cireșe moldovenești, testate cu succes în retailul elvețian # Moldpres
Republica Moldova face pași importanți în extinderea exporturilor de fructe pe piețele internaționale. În premieră, fructele moldovenești au ajuns în rețele de retail din Elveția, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările E...
