Ceață pe traseele din țară. Poliția vine cu recomandări pentru șoferi
Moldpres, 14 februarie 2026 08:30
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, care sunt atenționați să conducă prudent și responsabil, transmite MOLDPRES.Oamenii legii atenționează că vizibilitatea...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum o oră
08:30
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, care sunt atenționați să conducă prudent și responsabil, transmite MOLDPRES.Oamenii legii atenționează că vizibilitatea...
Acum 12 ore
22:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Pe arii extinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 14 februarie, noa...
22:10
FOTO // Speakerul Igor Grosu a vizitat grădinița „Andrieș” din Șoldănești, renovată prin programul „Satul European” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat astăzi grădinița „Andrieș” din Șoldănești. Instituția de educație timpurie a fost renovată prin programul „Satul European”, comunică MOLDPRES.Oficialul a subliniat că instituția este una d...
21:30
FOTO // Șefa statului Maia Sandu, întrevederi oficiale la München: „Avem nevoie de soluții comune ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a avut astăzi la München mai multe întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali de rang înalt. Principalul subiect de pe agenda discuțiilor a vizat securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al țării noastr...
20:40
Președinta Maia Sandu, denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Moldpres
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a î...
20:20
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. Ministrul Transporturilor din România: „O decizie cu relevanță majoră pentru întreaga regiune a Mării Negre” # Moldpres
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru identificarea unui investitor strategic. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Transp...
Acum 24 ore
17:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 138,74 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este v...
17:40
17:30
Campania „Învață în Moldova”: 12 mii de absolvenți de liceu vor descoperi oportunitățile oferite de universitățile din țară # Moldpres
Circa 12 mii de absolvenți de liceu vor vizita, pe parcursul lunilor februarie-aprilie, universitățile din țară pentru a descoperi programele de studii oferite de acestea. Vizitele sunt parte din campania națională de promovare a studiilor superioare din Republica Moldova ...
16:30
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul să...
16:30
Trafic rutier în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă: AND menține intervențiile pe drumurile naționale # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, ca urmare a precipitațiilor recente și a temperaturilor scăzute, transmite MOLDPRES.Echipele terito...
15:50
FOTO // Sistem modern de salubrizare la Andrușul de Jos, Cahul: colectare separată și reciclare pentru fiecare gospodărie # Moldpres
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de gestionare a deșeurilor, care permite colectarea separată, reciclarea materialelor refolosibile și transportul eficient al acestora, într-un mod prietenos cu mediul, transmite MOLDPRE...
15:50
Trei lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, un mijloc de transport de model Renault M...
15:40
WSJ: Militarii ucraineni ar fi neutralizat simbolic două batalioane NATO în cadrul exercițiului Hedgehog-2025 din Estonia # Moldpres
Un articol publicat de The Wall Street Journal susține că, în timpul exercițiilor militare Hedgehog-2025 desfășurate în Estonia, militarii ucraineni ar fi demonstrat vulnerabilități ale armatelor NATO în fața războiului modern cu drone, transmite MOLDPR...
15:30
CNMC: Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în următoarea perioadă # Moldpres
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Asigurarea vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor /CNMC/, care a formulat o serie de recomandări p...
15:20
Un nou parteneriat pentru sănătate: ANSP și INCAAMV au semnat un acord pentru cercetare în domeniul sănătății # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică /ANSP/ și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară /INCAAMV/ au semnat un acord de colaborare care stabilește cadrul pentru dezvoltarea cercetării științifice aplicate, comun...
15:20
Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu 13 februarie, ora 13:00, și va fi menținută pân...
15:10
Moldova și Ucraina își consolidează conexiunile printr-un nou post de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Un punct strategic care va facilita traficul internațional și mobilitatea cetățenilor” # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor înființa punctul de trecere rutier „Cosăuți–Yampil”. Acesta va avea statut internațional, va facilita mobilitatea cetățenilor, va sprijini schimburile comerciale și va îmbunătăți conexiunile directe dintre ...
15:00
BNM: Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, cu o creștere de 5,2 la sută a PIB-ului în trimestrul III din 2025 # Moldpres
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III din anul 2025 o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% comparativ cu perioada similară din 2024. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, pu...
14:30
Ministrul Finanțelor anunță când va fi debursată următoarea tranșă din Planul de creștere pentru Moldova # Moldpres
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie a anului curent. Detaliile au fost oferite...
14:10
Igor Grosu, în vizită la Șoldănești: „Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice rămân obiective esențiale” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate despre proiectele de dezvoltare implementate în localitățile din regiune, comunică MOLDPRES...
14:00
SEPA a transformat piața plăților din Republica Moldova: costuri reduse cu peste 90 la sută și economii de milioane de euro # Moldpres
În doar trei luni, SEPA (Zona Unică de Plăți în Euro) a transformat piața plăților din Republica Moldova, obținând o dominație clară: șapte din zece transferuri în euro sunt procesate acum prin acest sistem. Guvernatoarea Băncii N...
14:00
R. Moldova, prezentă la Conferința despre Extinderea UE. Cristina Gherasimov: „Suntem un stat candidat exemplu” # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a participat astăzi la Conferința dedicată Extinderii Uniunii Europene, organizată de Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate din Estonia. Evenimentul a reunit oficiali europeni și reprezentan...
13:40
Bibliotecarii și scriitorii s-au reunit la Biblioteca Națională de Ziua Națională a Lecturii # Moldpres
Ziua Națională a Lecturii și comemorarea poetului Grigore Vieru au fost celebrate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova printr-un eveniment care marchează al nouălea an al Programului Național „LecturaCentral”. Evenimentul a reunit bibliotecari, scriito...
13:40
Republica Moldova își promovează anul acesta oferta turistică la Tourism Trade Romania (TTR) 2026, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism, desfășurat la București în perioada 12–15 februarie. Evenimentul reunește repr...
13:40
Fermierii pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari: Ministerul Agriculturii lansează apelul AGGRI 2026 # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al 5-lea apel de granturi din cadrul Proiectului AGGRI, destinat fermierilor din Republica Moldova. Cererile pot fi depuse în perioada 2 martie – 29 mai 2026, transmite MOLDPRES.Ap...
13:10
13:10
Kremlinul a anunțat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare, relatează Reuters, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.Trei surse familiarizate cu acest subiect au declar...
13:00
Venitul total înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie a constituit 1,7 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat a ajuns la circa 270 de mii de lei. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), informează MOLDPR...
12:50
Republica Moldova, pregătită să livreze în Franţa produse agricole conforme standardelor UE # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi măsuri strategice menite să susțină și să faciliteze exporturile de produse agroalimentare de origine vegetală din Republica Moldova către Republica Franceză, în contextul noilor reglement...
11:50
Primele patru localități din Moldova beneficiază de proiectul de aprovizionare descentralizată cu apă potabilă, susținut de Belgia # Moldpres
Primele patru localități, selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova”, au semnat astăzi acordurile de implementare, marcând începutul instalării sistemelor modulare de tratare a apei potabile...
11:10
Un atac cu dronă efectuat de forțele ruse a ucis o persoană și a rănit alte șase în unul dintre porturile din regiunea ucraineană Odesa, a anunțat vineri dimineață vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba, citat de Reuters, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'...
11:00
Piața din Elveţia, o nouă destinație pentru fructele de calitate ale Moldovei: prune, caise și cireșe moldovenești, testate cu succes în retailul elvețian # Moldpres
Republica Moldova face pași importanți în extinderea exporturilor de fructe pe piețele internaționale. În premieră, fructele moldovenești au ajuns în rețele de retail din Elveția, după intrarea în vigoare a Acordului de Comerț Liber cu țările E...
10:50
INTERVIU MOLDPRES // Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță: „Ne propunem modernizarea sistemului financiar, în beneficiul mediului de afaceri și al cetățenilor” # Moldpres
Prioritățile Ministerului Finanțelor pentru următoarea perioadă vizează crearea unui sistem fiscal cât mai simplu, îmbunătățirea managementului investițiilor publice, precum și modernizarea sistemului financiar, astfel încât afacerile să aibă ...
10:50
Un judecător a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de fals în declarații, după ce instanța de apel a admis contestația procurorilor și a casat sentința de achitare pronunțată anterior. Deși a fost recunoscut vinovat, acesta a fost liberat de pedeaps...
10:40
Moldova a început elaborarea Raportului UNCCD 2026. EcoContact: „Protejarea solului înseamnă protejarea economiei rurale și a fiecăruia dintre noi” # Moldpres
Solurile fertile ale Republicii Moldova sunt o resursă strategică pentru dezvoltarea durabilă, iar monitorizarea și restaurarea lor trebuie să rămână priorități naționale, afirmă Iordanca-Rodica Iordanov, directoare executivă a AO EcoContact, în contextul ...
10:40
Fermierii, invitați la Ialoveni să descopere soluții inteligente pentru mediu la un atelier dedicat modernizării agriculturii # Moldpres
Fermierii și specialiștii din sectorul agricol sunt invitați să participe la atelierul de lucru „Soluții inteligente pentru fermier și mediu”, care va avea loc la 19 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului raional Ialoveni. Evenimentul este orga...
09:50
Criza de specialiști din sate, combătută prin stimulente financiare pentru medicii veterinari: carieră acasă cu sprijin financiar garantat # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă absolvenții facultăților de profil să opteze pentru o carieră în medicina veterinară, reamintind oportunitățile oferite prin mecanismul de sprijin instituit de Guvern. Potrivit ANSA, de la apl...
09:50
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare pentru răpirea unui mijloc de transport dintr-o spălătorie auto din capitală, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, instanța a dispus executarea pedepsei într-un peni...
09:50
DOC // Alexandru Harea, numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat # Moldpres
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, Alexandru Harea va ocupa funcția din data de 18 februarie cur...
09:30
Republica Moldova va prelua bunele practici ale României în domeniul patrimoniului cultural # Moldpres
Modernizarea și protejarea patrimoniului cultural prin digitalizare, precum și reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirilor care găzduiesc instituții de cultură s-au aflat în centrul discuțiilor dintre ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Ja...
09:30
CFM testează un nou sistem digital de comunicare: documentele pentru circulația trenurilor sunt transmise electronic, fără opriri în stații # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a început testarea unui nou sistem de comunicare operațională destinat asigurării circulației neîntrerupte a trenurilor, proiect care marchează o etapă importantă în procesul de di...
09:20
VIDEO // Lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea au fost reluate. Proiectul avansează pe ambele maluri ale Prutului # Moldpres
Lucrările de construcție la Podul de Flori de la Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specif...
09:10
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 20 de lei și 11 bani, transmite MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul adaugă doi bani și costă 16 lei și 92 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). ...
Ieri
09:00
Premierul Alexandru Munteanu: „Reforma administrației publice locale nu va fi de fațadă. Guvernul pregătește amalgamări voluntare ale comunelor și servicii publice mai eficiente” # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova pregătește o reformă a administrației publice locale amplă, bazată pe amalgamarea voluntară a localităților, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice și de a adapta organizarea teritorială la realitățile demografice...
08:20
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova, în dimineața zilei de astăzi, iar avertizarea de cod galben este valabilă până la orele amiezii, transmite MOLDPRES.Potrivit Administraț...
08:10
DOC // De astăzi, se ieftinește căldura pentru locuitorii capitalei. Decizia ANRE de micșorare a tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură. Tarifele micșorate intră în vigoare vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, cons...
12 februarie 2026
22:30
Ministrul Economiei: „Autoritățile planifică o reformă fără precedent pentru mediul de afaceri, investiții și stabilizarea economiei” # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc o reformă majoră a mediului de afaceri, bazată pe debirocratizare și modificări legislative, menită să atragă investiții și să ofere reguli clare pentru sectorul privat. Afirmația a fost făpcută de ministrul Economiei,...
21:30
BTA: Viceguvernatorul Băncii Centrale, Andrey Gurov, este desemnat să conducă guvernul interimar înaintea alegerilor anticipate din aprilie din Bulgaria # Moldpres
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), Andrey Gurov, a acceptat joi mandatul de a forma un guvern interimar, după ce a fost însărcinat de președinta Iliana Iotova, promițând să acționeze cu rațiune și responsabilitate într-un climat de pr...
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința de Securitate de la München. Șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația reg...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.