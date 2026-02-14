VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Expoziția „Fabricat în Moldova”: „Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă”
Moldpres, 14 februarie 2026 21:40
Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă, iar prin asta să dezvoltăm economia țării. Îndemnul vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat astăzi Expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește în ace...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 2 ore
22:00
BTA: Președintele Iotova se întâlnește cu președintele francez Macron la Conferința de Securitate de la München # Moldpres
Președintele Iliana Iotova a avut discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, în marja celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la München, a informat sâmbătă secretariatul de presă al șefului statului bulgar. Iotova a participat la discursul lui...
21:40
VIDEO // Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Expoziția „Fabricat în Moldova”: „Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă” # Moldpres
Să cunoaștem și să susținem producătorul de acasă, iar prin asta să dezvoltăm economia țării. Îndemnul vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat astăzi Expoziția „Fabricat în Moldova”, care reunește în ace...
Acum 4 ore
20:00
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a dat start campaniei „Să citim împreună!”. Șase cărți vor fi promovate în ediția din acest an # Moldpres
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” a dat start celei de-a XV-a ediții a Campaniei Naționale de promovare a lecturii „Să citim împreună!”. În cadrul campaniei vor fi prezentate publicului cititor șase cărți semnate de auto...
20:00
Eurodeputatul Eugen Tomac: „Grigore Vieru, unul dintre stâlpii desprinderii de lumea sovietică” # Moldpres
Poetul Grigore Vieru a fost unul dintre stâlpii care au marcat desprinderea Republicii Moldova de lumea sovietică, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, în cadrul ceremoniei de depunere de flori la bustul scriitorului, organizată cu prilejul comemorării poetului. E...
19:40
Conferința de Securitate de la München // Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi bilaterale cu omologi din mai multe țări # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi cu omologi din mai multe state în contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Repu...
Acum 6 ore
19:10
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Let...
18:00
Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, lansat la Chișinău: 86 de proiecte prezentate de elevi # Moldpres
Cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” a fost lansată la Chișinău. Evenimentul dă startul olimpiadelor și concursurilor republicane rezervate elevilor, organizate pe parcursul anului 2026, transmite MOLDPRES.La Co...
Acum 8 ore
17:10
Cod galben de schimbare bruscă a vremii: lapoviță, ninsoare, vânt puternic și pe drumuri ghețuș # Moldpres
Meteorologii au emis astăzi o avertizare Cod galben de schimbare bruscă a vremii. Acesta este valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 15 februarie, ora 08.00 – 16 februarie, ora 09.00, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de...
16:30
AND: Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Carosabilul este practicabil, iar vizibilitatea este bună, a anunțat în după-amiaza zilei de astăzi Administrația Națională a Drumurilor (AND), transmite MOLDPRE...
16:20
Prima ediție a Concursului Național de Book Trailer-e: câștigătorii au fost premiați la Chișinău # Moldpres
Câștigătorii primei ediții a Concursului Național de Book Trailer-e au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), în contextul m...
16:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Munchen: „Armele evoluează mai rapid decât deciziile politice” # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat sâmbătă, la Munchen, regretul față de lentoarea deciziilor politice ce ar trebui să permită contracararea atacurilor ruse împotriva Ucrainei, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres și MOLDPRES....
15:30
Avem scopul ambițios de a repara 3 mii de km de drumuri până în anul 2029, astfel încât toate drumurile naționale și regionale să fie într-o stare bună. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a efectuat o v...
Acum 12 ore
15:10
VIDEO // Razie antidrog într-un local de agrement din capitală: peste 100 de persoane au fost verificate # Moldpres
Polițiștii au intervenit noaptea trecută într-un local de agrement din capitală, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic, informează MOLDPRES.Inter...
15:00
Prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisia parlamentară pentru integrare europeană: a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă # Moldpres
Comisia parlamentară pentru integrare europeană a organizat prima reuniune a Consiliului de experți de pe lângă Comisie, în cadrul căreia a fost lansată platforma de cooperare cu societatea civilă, informează MOLDPRES.Consiliul de experți reunește 45 de ...
14:50
Un număr de 12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și înregistreze căsătoria și să spună „Da” în fața ofițerului de stare civilă chiar pe 14 februarie, când este marcată Ziua Îndrăgostiților. Datele au fost prezentate astăzi...
14:30
Venituri de 3,3 milioane de lei calculate suplimentar la buget în urma controalelor desfășurate de Serviciul Vamal # Moldpres
Serviciul Vamal a identificat obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane lei, care urmează a fi încasate la bugetul de stat. Acestea au fost stabilite în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie - 13&nb...
13:50
Preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către Portul Constanța, salutată de Guvernul de la București # Moldpres
Guvernul României a salutat tranzacția în curs de finalizare operată de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a operatorului Portulu...
13:00
VIDEO // Un deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia, stopat de polițiști în trafic, deși în decembrie a fost privat de dreptul de a conduce # Moldpres
Un deputat în Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia a fost stopat de polițiști în trafic, deși în luna decembrie 2025 a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport, dupǎ ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan, informează MOLDPRE...
13:00
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bust...
12:50
12:40
Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen: „SUA sunt pregătite să reinstaureze ordinea mondială” # Moldpres
Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la „reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineață secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, transm...
12:00
Omagiu adus lui Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române: Depuneri de flori la bustul poetului # Moldpres
Marele poet Grigore Vieru, una dintre cele mai emblematice figuri ale literaturii române, este comemorat astăzi în Republica Moldova, cu ocazia marcării a 91 de ani de naștere. În acest context, în dimineața zilei, au avut loc depuneri de flori la bust...
11:30
VIDEO // Guvernul sărbătorește Ziua Lecturii prin donații de cărți. Premierul Alexandru Munteanu: „Citiți și încurajați copiii să descopere lumea prin paginile cărților” # Moldpres
Când lectura este un obicei zilnic, mai ales pentru copii, construim un viitor al dialogului, respectului reciproc, al încrederii că putem face orice împreună pentru o lume mai bună. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu, cu ocazia marcării...
11:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, de Ziua Națională a Lecturii: „Să citim, prieteni, cât mai mult!” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, marcată pentru al patrulea an consecutiv în țara noastră. Oficialul a subliniat importanța cărții și a lecturii pentru păstrarea și promovarea valorilor naționale, ...
10:50
O femeie și-a pierdut viața după ce Rusia a lansat, noaptea trecută, un nou atac cu drone asupra orașului Odesa din sudul Ucrainei, anunță autoritățile locale, informează MOLDPRES.Potrivit șefului administrației militare Oleh Kiper, loviturile au avariat acoperiș...
Acum 24 ore
10:10
Cântărețul Mihai Ciobanu, amintiri despre Grigore Vieru. Povestea piesei „Casa părintească nu se vinde’” # Moldpres
Grigore Vieru a rămas un reper de inspirație și valori pentru muzica populară din Republica Moldova. Interpretul Mihai Ciobanu a împărtășit pentru MOLDPRES emoțiile și amintirile pe care le păstrează din colaborarea sa cu marele poet, care a dus la crearea unui c...
10:10
FOTO // Biblioteca Parlamentului - spațiu al creativității și al dialogului despre carte: Un grup de elevi a participat la un atelier de creație, de Ziua Națională a Lecturii # Moldpres
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, Biblioteca Parlamentului s-a transformat, pentru câteva ore, într-un spațiu al creativității și al dialogului despre carte. Elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, îndrumați de profesorii lo...
09:30
Prima reuniune din 2026 a miniștrilor de externe din R. Moldova, România și Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”: Consolidarea cooperării trilaterale, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, a fost în centrul discuțiilor pr...
09:20
Carburanții se ieftinesc ușor în weekend. Astfel, șoferii vor achita mai puțin pentru benzină și motorină, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), motorina se ieftinește cu trei bani și are un ...
08:30
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, care sunt atenționați să conducă prudent și responsabil, transmite MOLDPRES.Oamenii legii atenționează că vizibilitatea...
Ieri
22:40
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Pe arii extinse se va semnala ceață, iar izolat se va menține ghețuș, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 14 februarie, noa...
22:10
FOTO // Speakerul Igor Grosu a vizitat grădinița „Andrieș” din Șoldănești, renovată prin programul „Satul European” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat astăzi grădinița „Andrieș” din Șoldănești. Instituția de educație timpurie a fost renovată prin programul „Satul European”, comunică MOLDPRES.Oficialul a subliniat că instituția este una d...
21:30
FOTO // Șefa statului Maia Sandu, întrevederi oficiale la München: „Avem nevoie de soluții comune ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere” # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu a avut astăzi la München mai multe întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali de rang înalt. Principalul subiect de pe agenda discuțiilor a vizat securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al țării noastr...
20:40
Președinta Maia Sandu, denunță atacurile și amenințările Rusiei la Conferința de Securitate de la München: „Trebuie să facem parte din UE, dacă vrem să ne păstrăm democrația” # Moldpres
În cazul Republicii Moldova, narațiunea Rusiei a fost că avem o țară mică, un stat slab, cu instituții care nu sunt capabile să protejeze cetățenii și să livreze rezultate. Între timp, țara noastră și-a crescut reziliența, a existat o abordare a î...
20:20
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești. Ministrul Transporturilor din România: „O decizie cu relevanță majoră pentru întreaga regiune a Mării Negre” # Moldpres
Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, în urma finalizării procesului inițiat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru identificarea unui investitor strategic. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Transp...
17:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Valoarea totală a transferului este de 138,74 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit CNAS, este v...
17:40
17:30
Campania „Învață în Moldova”: 12 mii de absolvenți de liceu vor descoperi oportunitățile oferite de universitățile din țară # Moldpres
Circa 12 mii de absolvenți de liceu vor vizita, pe parcursul lunilor februarie-aprilie, universitățile din țară pentru a descoperi programele de studii oferite de acestea. Vizitele sunt parte din campania națională de promovare a studiilor superioare din Republica Moldova ...
16:30
Aspectele ce țin de securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei, stadiul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană și progresele realizate în procesul de reforme au fost discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu omologul să...
16:30
Trafic rutier în condiții de carosabil umed și vizibilitate redusă: AND menține intervențiile pe drumurile naționale # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de carosabil umed, ca urmare a precipitațiilor recente și a temperaturilor scăzute, transmite MOLDPRES.Echipele terito...
15:50
FOTO // Sistem modern de salubrizare la Andrușul de Jos, Cahul: colectare separată și reciclare pentru fiecare gospodărie # Moldpres
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, beneficiază de un sistem modern de gestionare a deșeurilor, care permite colectarea separată, reciclarea materialelor refolosibile și transportul eficient al acestora, într-un mod prietenos cu mediul, transmite MOLDPRE...
15:50
Trei lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, un mijloc de transport de model Renault M...
15:40
WSJ: Militarii ucraineni ar fi neutralizat simbolic două batalioane NATO în cadrul exercițiului Hedgehog-2025 din Estonia # Moldpres
Un articol publicat de The Wall Street Journal susține că, în timpul exercițiilor militare Hedgehog-2025 desfășurate în Estonia, militarii ucraineni ar fi demonstrat vulnerabilități ale armatelor NATO în fața războiului modern cu drone, transmite MOLDPR...
15:30
CNMC: Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în următoarea perioadă # Moldpres
Instituțiile statului sunt pregătite pentru eventuale intervenții în cazul deteriorării condițiilor meteo în perioada 15–22 februarie. Asigurarea vine din partea Centrului Național de Management al Crizelor /CNMC/, care a formulat o serie de recomandări p...
15:20
Un nou parteneriat pentru sănătate: ANSP și INCAAMV au semnat un acord pentru cercetare în domeniul sănătății # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică /ANSP/ și Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară /INCAAMV/ au semnat un acord de colaborare care stabilește cadrul pentru dezvoltarea cercetării științifice aplicate, comun...
15:20
Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă pe arii extinse până sâmbătă la prânz # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben de ceață, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea intră în vigoare începând cu 13 februarie, ora 13:00, și va fi menținută pân...
15:10
Moldova și Ucraina își consolidează conexiunile printr-un nou post de trecere. Ministra Daniella Misail-Nichitin: „Un punct strategic care va facilita traficul internațional și mobilitatea cetățenilor” # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor înființa punctul de trecere rutier „Cosăuți–Yampil”. Acesta va avea statut internațional, va facilita mobilitatea cetățenilor, va sprijini schimburile comerciale și va îmbunătăți conexiunile directe dintre ...
15:00
BNM: Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, cu o creștere de 5,2 la sută a PIB-ului în trimestrul III din 2025 # Moldpres
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând, în trimestrul III din anul 2025 o accelerare pronunțată a PIB-ului de 5,2% comparativ cu perioada similară din 2024. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 1, 2026, pu...
14:30
Ministrul Finanțelor anunță când va fi debursată următoarea tranșă din Planul de creștere pentru Moldova # Moldpres
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie a anului curent. Detaliile au fost oferite...
14:10
Igor Grosu, în vizită la Șoldănești: „Modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice rămân obiective esențiale” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Șoldănești, unde a discutat cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate despre proiectele de dezvoltare implementate în localitățile din regiune, comunică MOLDPRES...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.