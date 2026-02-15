Captură uriașă în Pacific. Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină în cooperare cu SUA - FOTO
ProTV.md, 15 februarie 2026 11:10
Captură uriașă în Pacific. Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină în cooperare cu SUA - FOTO
Acum 5 minute
11:40
Mesajul președintelui Parlamentului, la 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan: „Un moment care a încheiat un capitol dureros al istoriei"
Acum o oră
11:10
Acum 2 ore
10:30
„Nu mai există rușine.” Reacția lui Barack Obama la videoclipul rasist distribuit de Donald Trump
10:10
Cum a ajuns „micul Marco” Rubio, un rival al lui Trump, unul dintre cei mai loiali locotenenţi ai preşedintelui SUA
09:50
Mesajul transmis de Marco Rubio după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, la Munchen
Acum 4 ore
09:40
Conferința pentru Securitate de la Munchen și lumea în care trăim: „Vi-l puteți imagina pe Putin fără război? Să fim sinceri”
08:50
Financial Times: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit”
08:40
Ce este toxina broaștei săgeată, folosită de Rusia pentru a-l otrăvi pe Aleksei Navalnîi
08:20
Maria Zaharova, replică la acuzațiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi cu toxina unei broaște
08:20
Reacția lui Orban după ce Zelenski a spus că se gândește doar să-și mărească burta: „Dragă Volodimir, există ceva ce nu înțelegi”
08:10
Ploi și lapoviță în toată țara. Ce temperaturi se vor înregistra. Prognoza meteo
Acum 24 ore
21:40
Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich - VIDEO
21:40
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev - VIDEO
21:00
Șeful NATO: Rusia suferă „pierderi nebuneşti” în Ucraina: 65.000 de militari în ultimele două luni
20:40
Un avion care efectua cursa Antalya-Manchester, nevoit să aterizeze de urgență la Bruxelles, după ce doi pasageri au început să se bată la bord - VIDEO
20:30
Atenție, călători: Unele troleibuze din capitală vor fi redirecționate din cauza filmărilor unui proiect cinematografic. Rutele vizate
20:10
„Avem foarte mari emoții. Pentru noi este o zi specială." Mai multe cupluri din țară au ales să-și unească destinele chiar în ziua dedicată dragostei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.02.2026
19:50
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski face apel ferm pentru sprijin militar suplimentar și pentru garanții clare înaintea oricărui acord cu Moscova - VIDEO
19:40
Biatlonista Alina Stremous a ratat șansa de a participa și în cursa de urmărire de la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
19:40
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev
19:30
Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich
19:30
Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei. Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de securitate de la Munchen - VIDEO
19:30
Între timp cursa vieții a reușit-o Josie Baff, care a cucerit aurul olimpic la snowboard cross. Australianca s-a impus la un vârf de placă în fața advesarei - VIDEO
19:20
Șoc în patinajul artistic, acolo unde favoritul Ilia Malinin a ratat podiumul după ce a avut 2 căzături. Aurul olimpic a fost obținut de un kazah
19:10
A luat foc o cisternă cu lapte lângă o benzinărie din Bălți. Imagini de la locul incendiului - VIDEO
19:10
Surpriza zilei a fost produsă de Metodej Jilek în concursul de patinaj-viteză. Cehul de numai 19 ani a cucerit medalia de aur în proba masculină de 10 mii de metri
19:00
Mercedes impresionează și încheie primul test din Bahrain cu o dublă, Antonelli reușind cel mai bun timp. Noul sezon va începe pe 8 martie, în Australia - VIDEO
18:40
Prima medalie pentru echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Matt Weston a câștigat distincția de aur în proba masculină de skeleton - VIDEO
18:30
A doua zi a Conferinței de Securitate: Europa și Statele Unite încearcă să își redefinească relația într-o lume care intră într-o nouă eră geopolitică - VIDEO
18:20
Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele regiuni va fi ceață - FOTO
18:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini" - VIDEO
18:10
Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO
17:50
Veteranul Luka Modric a marcat pe final și AC Milan s-a apropiat de liderul Inter. Acum, diavolii milanezi au ajuns la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat - VIDEO
17:50
Paris, Budapesta, Istanbul sau chiar Maldive - se numără printre destinațiile preferate de îndrăgostiții care vor să transforme 14 februarie într-o experiență de neuitat - VIDEO
17:40
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina
17:30
Furtuna Nils a lăsat pagube importante în mai multe țări din sudul Europei: Până acum, trei persoane și-au pierdut viața - VIDEO
17:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini mătincă" - VIDEO
16:50
Încă de ieri seara, bărbații au luat cu asalt florăriile pentru a surprinde persoana dragă, de Ziua Îndrăgostiților: „Nu contează prețul, important să-i placă femeii” - VIDEO
16:10
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid
16:00
Maia Sandu, interviu pentru presa română, la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre”
15:30
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp” - VIDEO
15:00
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO
14:10
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
14:10
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”
12:50
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri"
12:40
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
12:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO
12:30
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO
12:20
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității
