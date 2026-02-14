Șeful NATO: Rusia suferă „pierderi nebuneşti” în Ucraina: 65.000 de militari în ultimele două luni
ProTV.md, 14 februarie 2026 21:00
Șeful NATO: Rusia suferă „pierderi nebuneşti” în Ucraina: 65.000 de militari în ultimele două luni
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
21:40
Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich - VIDEO # ProTV.md
Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich - VIDEO
21:40
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev - VIDEO # ProTV.md
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev - VIDEO
Acum o oră
21:00
Șeful NATO: Rusia suferă „pierderi nebuneşti” în Ucraina: 65.000 de militari în ultimele două luni # ProTV.md
Șeful NATO: Rusia suferă „pierderi nebuneşti” în Ucraina: 65.000 de militari în ultimele două luni
Acum 2 ore
20:40
Un avion care efectua cursa Antalya-Manchester, nevoit să aterizeze de urgență la Bruxelles, după ce doi pasageri au început să se bată la bord - VIDEO # ProTV.md
Un avion care efectua cursa Antalya-Manchester, nevoit să aterizeze de urgență la Bruxelles, după ce doi pasageri au început să se bată la bord - VIDEO
20:30
Atenție, călători: Unele troleibuze din capitală vor fi redirecționate din cauza filmărilor unui proiect cinematografic. Rutele vizate # ProTV.md
Atenție, călători: Unele troleibuze din capitală vor fi redirecționate din cauza filmărilor unui proiect cinematografic. Rutele vizate
20:10
„Avem foarte mari emoții. Pentru noi este o zi specială." Mai multe cupluri din țară au ales să-și unească destinele chiar în ziua dedicată dragostei - VIDEO # ProTV.md
„Avem foarte mari emoții. Pentru noi este o zi specială." Mai multe cupluri din țară au ales să-și unească destinele chiar în ziua dedicată dragostei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.02.2026
19:50
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski face apel ferm pentru sprijin militar suplimentar și pentru garanții clare înaintea oricărui acord cu Moscova - VIDEO # ProTV.md
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski face apel ferm pentru sprijin militar suplimentar și pentru garanții clare înaintea oricărui acord cu Moscova - VIDEO
Acum 4 ore
19:40
Biatlonista Alina Stremous a ratat șansa de a participa și în cursa de urmărire de la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO # ProTV.md
Biatlonista Alina Stremous a ratat șansa de a participa și în cursa de urmărire de la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
19:40
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev # ProTV.md
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev
19:30
Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich # ProTV.md
Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich
19:30
Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei. Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de securitate de la Munchen - VIDEO # ProTV.md
Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei. Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de securitate de la Munchen - VIDEO
19:30
Între timp cursa vieții a reușit-o Josie Baff, care a cucerit aurul olimpic la snowboard cross. Australianca s-a impus la un vârf de placă în fața advesarei - VIDEO # ProTV.md
Între timp cursa vieții a reușit-o Josie Baff, care a cucerit aurul olimpic la snowboard cross. Australianca s-a impus la un vârf de placă în fața advesarei - VIDEO
19:20
Șoc în patinajul artistic, acolo unde favoritul Ilia Malinin a ratat podiumul după ce a avut 2 căzături. Aurul olimpic a fost obținut de un kazah # ProTV.md
Șoc în patinajul artistic, acolo unde favoritul Ilia Malinin a ratat podiumul după ce a avut 2 căzături. Aurul olimpic a fost obținut de un kazah
19:10
A luat foc o cisternă cu lapte lângă o benzinărie din Bălți. Imagini de la locul incendiului - VIDEO # ProTV.md
A luat foc o cisternă cu lapte lângă o benzinărie din Bălți. Imagini de la locul incendiului - VIDEO
19:10
Surpriza zilei a fost produsă de Metodej Jilek în concursul de patinaj-viteză. Cehul de numai 19 ani a cucerit medalia de aur în proba masculină de 10 mii de metri # ProTV.md
Surpriza zilei a fost produsă de Metodej Jilek în concursul de patinaj-viteză. Cehul de numai 19 ani a cucerit medalia de aur în proba masculină de 10 mii de metri
19:00
Mercedes impresionează și încheie primul test din Bahrain cu o dublă, Antonelli reușind cel mai bun timp. Noul sezon va începe pe 8 martie, în Australia - VIDEO # ProTV.md
Mercedes impresionează și încheie primul test din Bahrain cu o dublă, Antonelli reușind cel mai bun timp. Noul sezon va începe pe 8 martie, în Australia - VIDEO
18:40
Prima medalie pentru echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Matt Weston a câștigat distincția de aur în proba masculină de skeleton - VIDEO # ProTV.md
Prima medalie pentru echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Matt Weston a câștigat distincția de aur în proba masculină de skeleton - VIDEO
18:30
A doua zi a Conferinței de Securitate: Europa și Statele Unite încearcă să își redefinească relația într-o lume care intră într-o nouă eră geopolitică - VIDEO # ProTV.md
A doua zi a Conferinței de Securitate: Europa și Statele Unite încearcă să își redefinească relația într-o lume care intră într-o nouă eră geopolitică - VIDEO
18:20
Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele regiuni va fi ceață - FOTO # ProTV.md
Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele regiuni va fi ceață - FOTO
18:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini" - VIDEO # ProTV.md
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini" - VIDEO
18:10
Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO # ProTV.md
Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO
17:50
Veteranul Luka Modric a marcat pe final și AC Milan s-a apropiat de liderul Inter. Acum, diavolii milanezi au ajuns la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat - VIDEO # ProTV.md
Veteranul Luka Modric a marcat pe final și AC Milan s-a apropiat de liderul Inter. Acum, diavolii milanezi au ajuns la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat - VIDEO
17:50
Paris, Budapesta, Istanbul sau chiar Maldive - se numără printre destinațiile preferate de îndrăgostiții care vor să transforme 14 februarie într-o experiență de neuitat - VIDEO # ProTV.md
Paris, Budapesta, Istanbul sau chiar Maldive - se numără printre destinațiile preferate de îndrăgostiții care vor să transforme 14 februarie într-o experiență de neuitat - VIDEO
Acum 6 ore
17:40
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina # ProTV.md
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina
17:30
Furtuna Nils a lăsat pagube importante în mai multe țări din sudul Europei: Până acum, trei persoane și-au pierdut viața - VIDEO # ProTV.md
Furtuna Nils a lăsat pagube importante în mai multe țări din sudul Europei: Până acum, trei persoane și-au pierdut viața - VIDEO
17:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini mătincă" - VIDEO # ProTV.md
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini mătincă" - VIDEO
16:50
Încă de ieri seara, bărbații au luat cu asalt florăriile pentru a surprinde persoana dragă, de Ziua Îndrăgostiților: „Nu contează prețul, important să-i placă femeii” - VIDEO # ProTV.md
Încă de ieri seara, bărbații au luat cu asalt florăriile pentru a surprinde persoana dragă, de Ziua Îndrăgostiților: „Nu contează prețul, important să-i placă femeii” - VIDEO
16:10
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid # ProTV.md
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid
16:00
Maia Sandu, interviu pentru presa română, la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # ProTV.md
Maia Sandu, interviu pentru presa română, la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre”
Acum 8 ore
15:30
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp” - VIDEO
15:00
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO
14:10
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO # ProTV.md
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
14:10
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” # ProTV.md
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”
Acum 12 ore
12:50
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri" # ProTV.md
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri"
12:40
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO # ProTV.md
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
12:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO # ProTV.md
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO
12:30
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO # ProTV.md
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO
12:20
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității
12:20
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii # ProTV.md
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
12:10
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO # ProTV.md
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO
12:00
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO # ProTV.md
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO
11:50
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO # ProTV.md
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO
11:40
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC # ProTV.md
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC
11:40
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO
11:30
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO # ProTV.md
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO
11:30
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani # ProTV.md
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani
11:20
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO # ProTV.md
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO
11:00
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană # ProTV.md
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană
10:50
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" # ProTV.md
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor"
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.