Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO
ProTV.md, 14 februarie 2026 18:10
Acum 5 minute
18:30
A doua zi a Conferinței de Securitate: Europa și Statele Unite încearcă să își redefinească relația într-o lume care intră într-o nouă eră geopolitică - VIDEO # ProTV.md
Acum 15 minute
18:20
Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele regiuni va fi ceață - FOTO # ProTV.md
Acum 30 minute
18:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini" - VIDEO # ProTV.md
18:10
Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
17:50
Veteranul Luka Modric a marcat pe final și AC Milan s-a apropiat de liderul Inter. Acum, diavolii milanezi au ajuns la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat - VIDEO # ProTV.md
17:50
Paris, Budapesta, Istanbul sau chiar Maldive - se numără printre destinațiile preferate de îndrăgostiții care vor să transforme 14 februarie într-o experiență de neuitat - VIDEO # ProTV.md
17:40
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina # ProTV.md
Acum 2 ore
17:30
Furtuna Nils a lăsat pagube importante în mai multe țări din sudul Europei: Până acum, trei persoane și-au pierdut viața - VIDEO # ProTV.md
17:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini mătincă" - VIDEO # ProTV.md
16:50
Încă de ieri seara, bărbații au luat cu asalt florăriile pentru a surprinde persoana dragă, de Ziua Îndrăgostiților: „Nu contează prețul, important să-i placă femeii” - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
16:10
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid # ProTV.md
16:00
Maia Sandu, interviu pentru presa română, la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # ProTV.md
15:30
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp” - VIDEO
15:00
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
14:10
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO # ProTV.md
14:10
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” # ProTV.md
12:50
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri" # ProTV.md
12:40
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO # ProTV.md
Acum 8 ore
12:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO # ProTV.md
12:30
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO # ProTV.md
12:20
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității
12:20
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii # ProTV.md
12:10
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO # ProTV.md
12:00
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO # ProTV.md
11:50
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO # ProTV.md
11:40
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC # ProTV.md
11:40
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO
11:30
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO # ProTV.md
11:30
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani # ProTV.md
11:20
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO # ProTV.md
11:00
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană # ProTV.md
10:50
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" # ProTV.md
10:50
Președintele Parlamentului, de Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova: „Are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea poetului Grigore Vieru" # ProTV.md
10:40
Câte cupluri din Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA" în fața ofițerului de stare civilă. Anunțul ASP - VIDEO # ProTV.md
Acum 12 ore
10:30
Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" # ProTV.md
10:10
Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. IGP dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO # ProTV.md
09:50
Vasile Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. Poliția dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO # ProTV.md
09:30
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului # ProTV.md
09:20
Dragostea plutește în aer. Străzile din capitală - decorate de Ziua Îndrăgostiților - FOTO # ProTV.md
09:10
Poetul care a transformat dorul și iubirea de neam în versuri nemuritoare: Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 91 de ani # ProTV.md
09:00
Întâmplări recente care arată că Putin ia în calcul încheierea războiului în anumite condiții # ProTV.md
08:50
Șoferul cu permis de câteva zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO # ProTV.md
08:20
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi # ProTV.md
Acum 24 ore
21:40
Continuă prestațiile superbe ale gazdelor Olimpiadei. Italia a urcat pe locul doi în clasamentul pe medalii aseară, la sfârșitul zilei a şasea - VIDEO # ProTV.md
21:30
Filat anunță că nu mai este dat în căutare internațională de către Interpol - VIDEO
21:30
Maia Sandu, la Conferinței de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO # ProTV.md
20:50
Atletico Madrid a umilit-o pe FC Barcelona în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Elevii lui Diego Simeone au marcat de patru ori până la pauza meciului # ProTV.md
20:50
CFM trece la un nou nivel în digitalizare: Întreprinderea desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare operațională. Ce prevede acesta # ProTV.md
20:40
„Cel mai distructiv președinte” din istorie. La Munchen, un critic acerb le-a transmis liderilor mondiali că Trump „este temporar” # ProTV.md
20:40
Donald Trump îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski "să se mişte" pentru a obţine un acord de pace cu Rusia # ProTV.md
