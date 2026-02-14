Formațiile Chelsea și Wrexham sunt primele formații calificate în optimile Cupei Angliei. Aristocrații au zdrobit-o pe Hull, iar echipa starurilor de la Hollywood a trecut la limită de Ipswich

ProTV.md, 14 februarie 2026 19:30

Acum 5 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.02.2026
Acum 15 minute
19:50
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski face apel ferm pentru sprijin militar suplimentar și pentru garanții clare înaintea oricărui acord cu Moscova - VIDEO ProTV.md
Prezent la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski face apel ferm pentru sprijin militar suplimentar și pentru garanții clare înaintea oricărui acord cu Moscova - VIDEO
Acum 30 minute
19:40
Biatlonista Alina Stremous a ratat șansa de a participa și în cursa de urmărire de la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO ProTV.md
Biatlonista Alina Stremous a ratat șansa de a participa și în cursa de urmărire de la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
19:40
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev ProTV.md
Amical spectaculos pentru Zimbru Chișinău în cantonamentul din Turcia. Zimbrii au cedat cu 3 la 5 în fața celor de la Dinamo Kiev
Acum o oră
19:30
19:30
Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei. Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de securitate de la Munchen - VIDEO ProTV.md
Zelenski, despre presiunea din partea lui Trump: De prea multe ori i se cer concesii Ucrainei, dar nu și Rusiei. Mesajele liderului de la Kiev despre Putin, apărarea Europei și ajutorul SUA, la Conferinţa de securitate de la Munchen - VIDEO
19:30
Între timp cursa vieții a reușit-o Josie Baff, care a cucerit aurul olimpic la snowboard cross. Australianca s-a impus la un vârf de placă în fața advesarei - VIDEO ProTV.md
Între timp cursa vieții a reușit-o Josie Baff, care a cucerit aurul olimpic la snowboard cross. Australianca s-a impus la un vârf de placă în fața advesarei - VIDEO
19:20
Șoc în patinajul artistic, acolo unde favoritul Ilia Malinin a ratat podiumul după ce a avut 2 căzături. Aurul olimpic a fost obținut de un kazah ProTV.md
Șoc în patinajul artistic, acolo unde favoritul Ilia Malinin a ratat podiumul după ce a avut 2 căzături. Aurul olimpic a fost obținut de un kazah
19:10
A luat foc o cisternă cu lapte lângă o benzinărie din Bălți. Imagini de la locul incendiului - VIDEO ProTV.md
A luat foc o cisternă cu lapte lângă o benzinărie din Bălți. Imagini de la locul incendiului - VIDEO
19:10
Surpriza zilei a fost produsă de Metodej Jilek în concursul de patinaj-viteză. Cehul de numai 19 ani a cucerit medalia de aur în proba masculină de 10 mii de metri ProTV.md
Surpriza zilei a fost produsă de Metodej Jilek în concursul de patinaj-viteză. Cehul de numai 19 ani a cucerit medalia de aur în proba masculină de 10 mii de metri
Acum 2 ore
19:00
Mercedes impresionează și încheie primul test din Bahrain cu o dublă, Antonelli reușind cel mai bun timp. Noul sezon va începe pe 8 martie, în Australia - VIDEO ProTV.md
Mercedes impresionează și încheie primul test din Bahrain cu o dublă, Antonelli reușind cel mai bun timp. Noul sezon va începe pe 8 martie, în Australia - VIDEO
18:40
Prima medalie pentru echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Matt Weston a câștigat distincția de aur în proba masculină de skeleton - VIDEO ProTV.md
Prima medalie pentru echipa Marii Britanii la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Matt Weston a câștigat distincția de aur în proba masculină de skeleton - VIDEO
18:30
A doua zi a Conferinței de Securitate: Europa și Statele Unite încearcă să își redefinească relația într-o lume care intră într-o nouă eră geopolitică - VIDEO ProTV.md
A doua zi a Conferinței de Securitate: Europa și Statele Unite încearcă să își redefinească relația într-o lume care intră într-o nouă eră geopolitică - VIDEO
18:20
Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele regiuni va fi ceață - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN de schimbare bruscă a vremii: Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în unele regiuni va fi ceață - FOTO
18:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini" - VIDEO ProTV.md
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini" - VIDEO
18:10
Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO ProTV.md
Mai multe tipuri de droguri - depistate într-un local din capitală: Mascații Fulger au intervenit. IGP: Unii au încercat să scape de substanțe, aruncându-le pe jos - VIDEO
Acum 4 ore
17:50
Veteranul Luka Modric a marcat pe final și AC Milan s-a apropiat de liderul Inter. Acum, diavolii milanezi au ajuns la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat - VIDEO ProTV.md
Veteranul Luka Modric a marcat pe final și AC Milan s-a apropiat de liderul Inter. Acum, diavolii milanezi au ajuns la 23 de meciuri consecutive fără înfrângere în campionat - VIDEO
17:50
Paris, Budapesta, Istanbul sau chiar Maldive - se numără printre destinațiile preferate de îndrăgostiții care vor să transforme 14 februarie într-o experiență de neuitat - VIDEO ProTV.md
Paris, Budapesta, Istanbul sau chiar Maldive - se numără printre destinațiile preferate de îndrăgostiții care vor să transforme 14 februarie într-o experiență de neuitat - VIDEO
17:40
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina ProTV.md
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina
17:30
Furtuna Nils a lăsat pagube importante în mai multe țări din sudul Europei: Până acum, trei persoane și-au pierdut viața - VIDEO ProTV.md
Furtuna Nils a lăsat pagube importante în mai multe țări din sudul Europei: Până acum, trei persoane și-au pierdut viața - VIDEO
17:10
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini mătincă" - VIDEO ProTV.md
Și deputații au vorbit despre iubire: Unii spun că o celebrează în fiecare zi, iar alții s-au pregătit minuțios pentru 14 februarie. Cine este cel mai generos la capitolul cadouri: „Într-o noapte am dat 3 mașini mătincă" - VIDEO
16:50
Încă de ieri seara, bărbații au luat cu asalt florăriile pentru a surprinde persoana dragă, de Ziua Îndrăgostiților: „Nu contează prețul, important să-i placă femeii” - VIDEO ProTV.md
Încă de ieri seara, bărbații au luat cu asalt florăriile pentru a surprinde persoana dragă, de Ziua Îndrăgostiților: „Nu contează prețul, important să-i placă femeii” - VIDEO
16:10
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid ProTV.md
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid
Acum 6 ore
16:00
Maia Sandu, interviu pentru presa română, la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” ProTV.md
Maia Sandu, interviu pentru presa română, la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre”
15:30
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp” - VIDEO ProTV.md
Volodimir Zelenski: „Sunt mai tânăr decât Putin. Lui nu-i mai rămâne mult timp” - VIDEO
15:00
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO ProTV.md
De ce a cerut zece mii se euro pentru un interviu și cât a primit? Declarațiile actorului Cătălin Lungu, la Podcastul Lorenei - VIDEO
14:10
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO ProTV.md
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de cereri malițioase de acces către site-ul CEC, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
14:10
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” ProTV.md
Ursula von der Leyen, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”
Acum 8 ore
12:50
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri" ProTV.md
Președintele Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii: „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri"
12:40
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO ProTV.md
Moldova s-a confruntat cu aproape un miliard de atacuri cibernetice, în timpul alegerilor din 2025. Declarațiile Maiei Sandu, la Conferința de Securitate de la München - VIDEO
12:30
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO ProTV.md
Maia Sandu, la Conferința de Securitate de la München: „Moldova construiește parteneriate solide și de încredere" - FOTO
12:30
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO ProTV.md
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii - FOTO
12:20
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității ProTV.md
Un scuar din capitală va purta numele poetului Grigore Vieru. Anunțul municipalității
12:20
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii ProTV.md
„Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
12:10
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO ProTV.md
„O scrisoare ține loc de o îmbrățișare.” MEC lansează o Campania Națională de Solidaritate în susținerea copiilor din Ucraina. Ce vor face elevii din Moldova - VIDEO
Acum 12 ore
12:00
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO ProTV.md
Un deputat din Adunarea Popularǎ a UTA Găgăuzia - prins în trafic, chiar dacă anterior a fost privat de dreptul de a conduce pentru că a urcat băut la volan - VIDEO
11:50
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO ProTV.md
De ziua îndrăgostiților, Aeroportul Internațional Chișinău a fost decorat cu…iubire. Cum arată aerogara - FOTO
11:40
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC ProTV.md
Economia Republicii Moldova a ieșit din zona de stagnare, înregistrând în trimestrul III 2025 o creștere de 5,2% a PIB. Anunțul guvernatorului BNM /DOC
11:40
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO ProTV.md
Zelenski, despre Putin: „Doamne ajută să nu mai aibă prea mult de trăit" - VIDEO
11:30
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO ProTV.md
Șoferul cu permis de 11 zile și abateri anterioare în trafic, implicat într-un accident, în capitală: A ajuns cu mașina în arbuști - VIDEO
11:30
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani ProTV.md
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani
11:20
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO ProTV.md
Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența - VIDEO
11:00
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană ProTV.md
„Rusia nu va fi niciodată pregătită pentru pace”. Mesajul sumbru transmis de diplomația americană
10:50
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" ProTV.md
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor"
10:50
Președintele Parlamentului, de Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova: „Are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea poetului Grigore Vieru" ProTV.md
Președintele Parlamentului, de Ziua Națională a Lecturii în Republica Moldova: „Are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea poetului Grigore Vieru"
10:40
Câte cupluri din Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA" în fața ofițerului de stare civilă. Anunțul ASP - VIDEO ProTV.md
Câte cupluri din Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA" în fața ofițerului de stare civilă. Anunțul ASP - VIDEO
10:30
Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor" ProTV.md
Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, după declarațiile lui Costiuc despre eleva din Ștefan Vodă: „Toți adulții sunt obligați să respecte drepturile copiilor"
10:10
Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. IGP dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO ProTV.md
Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. IGP dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO
09:50
Vasile Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. Poliția dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO ProTV.md
Vasile Costiuc acuză poliția că ar fi mușamalizat cazul unei eleve din Ștefan Vodă care a ajuns la spital pentru că s-ar fi otrăvit cu droguri. Poliția dezminte acuzațiile: „Cerem să nu inducă cetățenii în eroare” - VIDEO
09:30
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului ProTV.md
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
