Ministerul Educației marchează Ziua Națională a Lecturii și promovează programul „Citește-mi 100 de povești” pentru toți copiii
Ziarul National, 14 februarie 2026 14:45
Astăzi marcăm Ziua Națională a Lecturii, un prilej dedicat omagiului adus cărții, autorilor și tuturor celor care cultivă, zi de zi, dragostea pent...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
14:45
Ursula von der Leyen cere renunţarea la unanimitate în UE şi activarea clauzei de apărare mutuală 42.7 pentru o Europă mai rapidă şi fermă în faţa ameninţărilor # Ziarul National
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă” pactului de apărare reciprocă prevăzut în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei ...
14:45
China cere Europei să intre la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina și pledă pentru reformarea ordinii globale # Ziarul National
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen, faptul că „uşa dialogulu...
14:45
Ministerul Educației marchează Ziua Națională a Lecturii și promovează programul „Citește-mi 100 de povești” pentru toți copiii # Ziarul National
Astăzi marcăm Ziua Națională a Lecturii, un prilej dedicat omagiului adus cărții, autorilor și tuturor celor care cultivă, zi de zi, dragostea pent...
14:45
Zelenski ironizează vârsta lui Putin la Conferința de la Munchen: „Nu mai are mult timp, sunt mai tânăr și un om liber” # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o discuţie cu POLITICO, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen, că omologul să...
Acum 2 ore
13:45
Rubio: Washingtonul caută pacea în Ucraina, dar nu ştie dacă Rusia chiar vrea să oprească războiul # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la München, că Washingtonul va depune în continuare efor...
Acum 4 ore
11:45
Rubio evită întâlnirea cu liderii europeni la München pe tema Ucrainei, nou semnal de distanțare a administraţiei Trump de Europa # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a absentat de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, un gest interpretat în mai...
11:45
143 de elevi dau startul olimpiadelor naționale la Concursul de Științe și Inginerie „Mold SEF” # Ziarul National
La Chișinău a debutat cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, competiție care marchează începutul olimpiad...
11:45
Marco Rubio întinde ramura de măslin Europei la München: susţine o alianţă occidentală reînnoită, cu o Europă mai puternică şi cu o ONU profund reformată # Ziarul National
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC), că Statele Unite doresc să ...
Acum 6 ore
10:45
Securitatea internă a SUA, blocată de un nou „shutdown” prelungit pe fondul disputei politice privind poliţia de imigrare # Ziarul National
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat într-o nouă paralizie bugetară, o „închidere” parţială care se anunţă de lungă d...
09:45
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: lumea a intrat într-o nouă eră în 2014, odată cu „lovitura de stat din Ucraina” # Ziarul National
Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu că noua eră a început în 2014.El a subliniat că atunci „totul...
Acum 8 ore
08:45
♈️ BerbecDimineața aduce ocazia de a clarifica tensiuni vechi și de a recâștiga încrederea unor persoane importante. Un telefon sau un mesaj neașt...
08:45
Peste 177.000 de militari ruși uciși în Ucraina, confirmați nominal de presa independentă rusă # Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruşi ucişi în Ucraina până la data de 13 februarie. Numărul a ...
07:45
Armata SUA își pregătește strategia pentru o campanie militară de durată împotriva Iranului # Ziarul National
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni militare prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în...
07:45
Zelenski, discuții la München cu Reza Pahlavi despre sprijin pentru poporul iranian și sancțiuni împotriva regimului de la Teheran # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferi...
Acum 12 ore
06:45
Negocieri paralele la Geneva: Iran dimineața, Ucraina după-amiaza, cu participarea lui Jared Kushner și a emisarului Steve Witkoff # Ziarul National
Două sesiuni separate de negocieri – una legată de Iran, cealaltă axată pe situația din Ucraina – vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia, a decla...
Acum 24 ore
22:45
Atac cu cuțit la Arcul de Triumf: un jandarm îl împușcă grav pe agresor, Parchetul Antiterorist deschide anchetă # Ziarul National
Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost arestat vineri seara, după ce a ameninţat jandarmi la Arcul de Triumf, în Paris. Incidentul a avut loc în timp...
22:45
Trump îl presează pe Zelenski să încheie rapid un acord cu Rusia înainte de negocierile de la Geneva # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia îna...
21:45
China anunță un nou ajutor umanitar pentru Ucraina și susține negocierile de pace de la Geneva # Ziarul National
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andri...
21:45
Sâmbătă, 14 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază mai blândă de iarnă, cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. La amiază,...
20:45
ULTIMA ORA // Putin a cheltuit 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile ðin țara noastră. Noi dezvăluiri făcute de Maia Sandu la Conferința de securitate de la München # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că Rusia ar fi investit sume ma...
20:00
Kaja Kallas avertizează: Consiliul de Securitate este depășit, ONU nu mai reflectă realitatea actualei ordini mondiale # Ziarul National
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC)...
19:00
Solidarity Fund sprijină modernizarea agriculturii și dezvoltarea sistemelor informaționale SIPA și AKIS în Republica Moldova # Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Tomasz Horbowski, director...
19:00
Maia Sandu caută la München sprijin pentru securitatea și aderarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană, s-au aflat în centrul discuțiilor purtate de ș...
18:00
Ministerul Energiei revizuiește documentația licitației pentru parcurile eoliene onshore și anunță noile termene de depunere a ofertelor # Ziarul National
Comisia de licitație s-a întrunit la data de 10 februarie 2026 pentru a examina cererile de clarificări depuse de potențialii investitori privind d...
18:00
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia: grevă naţională în transportul aerian pe 16 februarie 2026 # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, la data d...
18:00
Negocieri SUA-Rusia-Ucraina reluate la Geneva pe 17-18 februarie, în timp ce războiul și presiunile pentru pace continuă # Ziarul National
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington, pentru a încerca să fie găsită o soluţie diplomatică la război, va avea loc marţi ş...
18:00
Cancelarul Merz propune forță nucleară europeană comună și revizuirea clauzei de „asistență reciprocă” a UE, cerând totodată o relație transatlantică reechilibrată și delimitarea Europei de lupta culturală MAGA # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la München (MSC), că poartă discuţii cu preş...
17:00
La Conferinţa de securitate de la München, cartea preşedintelui Finlandei domină vânzările în librăria MSC # Ziarul National
Conferinţa de securitate de la München (MSC) are propria sa mică librărie, amplasată convenabil lângă „zona pentru fumători”, pe pasarela dintre ho...
17:00
Peste 13 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului, majoritatea în Chișinău # Ziarul National
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau luate la evidență în anul 20...
16:00
Republica Moldova își promovează universitățile peste hotare prin noua platformă studyin.md # Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a demarat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:00
Ministerul Energiei mizează pe tineri pentru modernizarea și securitatea sectorului energetic # Ziarul National
Tinerii interesați de domeniul energetic au avut ocazia să descopere mai multe despre modul de funcționare al sectorului și despre oportunitățile p...
Ieri
15:00
Kremlinul confirmă un nou ciclu de negocieri Rusia–Ucraina, posibil la Miami sau Abu Dhabi, „săptămâna viitoare” # Ziarul National
Noi negocieri cu Ucraina vor avea loc „săptămâna viitoare”, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în condiţiile în c...
15:00
Atelier la Ialoveni despre soluții digitale inteligente pentru fermieri și protecția culturilor # Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Fermierii interesați de utilizarea soluțiilor digitale în agricultură sunt invitați să participe la atelierul de lucr...
14:00
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru zootehnie, legumicultură și culturi horticole de nișă prin Proiectul AGGRI # Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Pro...
13:00
Grup de șantajiști, prins după ce a extorcat peste 47 000 de euro amenințând cu blocarea conturilor de Instagram # Ziarul National
Procurorii din Căușeni, împreună cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracționa...
12:00
Merz și Macron deschid în prim-plan conferința de securitate de la München, sub presiunea SUA și a războiului din Ucraina # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt principalii invitaţi vineri, în prima zi a Conferinţei de la München,...
11:00
Miniştrii Radu Miruţă şi Oana Ţoiu reprezintă România la Conferinţa de Securitate de la Munchen, alături de şeful Directoratului de Securitate Cibernetică # Ziarul National
România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie oficială din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, min...
11:00
Judecător condamnat pentru fals în declarații după ce Curtea de Apel a anulat achitarea, dar scăpat de pedeapsă prin prescripție # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 12 februarie, Curtea de Apel Centru a admis apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecători...
10:00
Doi angajați ai unei spălătorii auto din Chișinău au furat mașina clientului, au făcut accident și au ajuns în fața judecății # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat...
10:00
Campania „Învață în Moldova” continuă: 12.000 de elevi de liceu, în tururi organizate la universitățile din țară # Ziarul National
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita, în lunile februarie-aprilie, instituțiile de învățământ superior pentru a se informa mai detal...
09:00
Trump sfidează criticile după videoclipul rasist cu soții Obama și refuză sancționarea vreunui angajat # Ziarul National
Preşedintele SUA Donald Trump a continuat joi să minimalizeze ampla reacţie negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâ...
09:00
♈️ BerbecO energie nouă aduce inițiative curajoase și discuții tranșante. Un proiect prins de mult prinde contur, dacă este susținut cu argumente ...
09:00
Marco Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: Europa vrea să ştie încotro se îndreaptă parteneriatul cu SUA în noua eră geopolitică # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va susţine o intervenţie sâmbătă, că, în...
08:00
Kremlinul își modernizează comunicarea: serviciul de presă al lui Putin folosește inteligența artificială # Ziarul National
Serviciul de presă al preşedintelui Rusiei utilizează tehnologii moderne, inclusiv inteligenţa artificială, în activitatea sa curentă. Declaraţia a...
06:00
Ucraina deschide exportul de armament în plin război pentru a finanța extinderea industriei de apărare # Ziarul National
Producătorii de armament din Ucraina au primit primele licenţe de export acordate pe durata războiului, a anunţat joi Rustem Umerov, secretar al Co...
02:00
Franţa şi Norvegia parafează un acord militar de miliarde pentru bombe planante şi supraveghere destinate Ucrainei # Ziarul National
Un acord bilateral a fost anunţat joi între Franţa şi Norvegia, pentru sprijinirea Ucrainei în conflictul de aproape patru ani cu Rusia, prin care ...
01:00
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin nu este urgentă și cere o poziție comună a europenilor înainte de negocieri # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a su...
01:00
Propaganda pro-Kremlin exploatează dosarul Epstein pentru a acuza fals Ucraina de trafic internaţional de copii # Ziarul National
Conturi pro-Kremlin exploatează pe reţelele de socializare noul val de documente privind infractorul sexual Jeffrey Epstein pentru a relua şi ampli...
12 februarie 2026
23:00
Greva piloților și însoțitorilor de bord paralizează Lufthansa: aproape 800 de zboruri anulate și 100.000 de pasageri afectați # Ziarul National
Aproape 800 de zboruri Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând în jur de 100.000 de pasa...
23:00
Macron şi Merz, mână în mână la summitul UE de la Alden Biesen, în timp ce disputele franco-germane pe economia europeană persistă # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au sosit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi,...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.