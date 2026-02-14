Ministerul Educației marchează Ziua Națională a Lecturii și promovează programul „Citește-mi 100 de povești” pentru toți copiii

Ziarul National, 14 februarie 2026 14:45

Astăzi marcăm Ziua Națională a Lecturii, un prilej dedicat omagiului adus cărții, autorilor și tuturor celor care cultivă, zi de zi, dragostea pent...

Acum o oră
14:45
Ursula von der Leyen cere renunţarea la unanimitate în UE şi activarea clauzei de apărare mutuală 42.7 pentru o Europă mai rapidă şi fermă în faţa ameninţărilor Ziarul National
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă” pactului de apărare reciprocă prevăzut în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei ...
14:45
China cere Europei să intre la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina și pledă pentru reformarea ordinii globale Ziarul National
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen, faptul că „uşa dialogulu...
14:45
Astăzi marcăm Ziua Națională a Lecturii, un prilej dedicat omagiului adus cărții, autorilor și tuturor celor care cultivă, zi de zi, dragostea pent...
14:45
Zelenski ironizează vârsta lui Putin la Conferința de la Munchen: „Nu mai are mult timp, sunt mai tânăr și un om liber” Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o discuţie cu POLITICO, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen, că omologul să...
Acum 2 ore
13:45
Rubio: Washingtonul caută pacea în Ucraina, dar nu ştie dacă Rusia chiar vrea să oprească războiul Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la München, că Washingtonul va depune în continuare efor...
Acum 4 ore
11:45
Rubio evită întâlnirea cu liderii europeni la München pe tema Ucrainei, nou semnal de distanțare a administraţiei Trump de Europa Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a absentat de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, un gest interpretat în mai...
11:45
143 de elevi dau startul olimpiadelor naționale la Concursul de Științe și Inginerie „Mold SEF” Ziarul National
La Chișinău a debutat cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”, competiție care marchează începutul olimpiad...
11:45
Marco Rubio întinde ramura de măslin Europei la München: susţine o alianţă occidentală reînnoită, cu o Europă mai puternică şi cu o ONU profund reformată Ziarul National
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC), că Statele Unite doresc să ...
Acum 6 ore
10:45
Securitatea internă a SUA, blocată de un nou „shutdown” prelungit pe fondul disputei politice privind poliţia de imigrare Ziarul National
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat într-o nouă paralizie bugetară, o „închidere” parţială care se anunţă de lungă d...
09:45
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului: lumea a intrat într-o nouă eră în 2014, odată cu „lovitura de stat din Ucraina” Ziarul National
Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu că noua eră a început în 2014.El a subliniat că atunci „totul...
Acum 8 ore
08:45
Horoscopul zilei 14.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecDimineața aduce ocazia de a clarifica tensiuni vechi și de a recâștiga încrederea unor persoane importante. Un telefon sau un mesaj neașt...
08:45
Peste 177.000 de militari ruși uciși în Ucraina, confirmați nominal de presa independentă rusă Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruşi ucişi în Ucraina până la data de 13 februarie. Numărul a ...
07:45
Armata SUA își pregătește strategia pentru o campanie militară de durată împotriva Iranului Ziarul National
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni militare prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în...
07:45
Zelenski, discuții la München cu Reza Pahlavi despre sprijin pentru poporul iranian și sancțiuni împotriva regimului de la Teheran Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferi...
Acum 12 ore
06:45
Negocieri paralele la Geneva: Iran dimineața, Ucraina după-amiaza, cu participarea lui Jared Kushner și a emisarului Steve Witkoff Ziarul National
Două sesiuni separate de negocieri – una legată de Iran, cealaltă axată pe situația din Ucraina – vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia, a decla...
Acum 24 ore
22:45
Atac cu cuțit la Arcul de Triumf: un jandarm îl împușcă grav pe agresor, Parchetul Antiterorist deschide anchetă Ziarul National
Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost arestat vineri seara, după ce a ameninţat jandarmi la Arcul de Triumf, în Paris. Incidentul a avut loc în timp...
22:45
Trump îl presează pe Zelenski să încheie rapid un acord cu Rusia înainte de negocierile de la Geneva Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia îna...
21:45
China anunță un nou ajutor umanitar pentru Ucraina și susține negocierile de pace de la Geneva Ziarul National
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andri...
21:45
Moldova se încălzește: vreme mai blândă și cer mai senin sâmbătă, 14.02.2026 Ziarul National
Sâmbătă, 14 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază mai blândă de iarnă, cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. La amiază,...
20:45
ULTIMA ORA // Putin a cheltuit 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile ðin țara noastră. Noi dezvăluiri făcute de Maia Sandu la Conferința de securitate de la München Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că Rusia ar fi investit sume ma...
20:00
Kaja Kallas avertizează: Consiliul de Securitate este depășit, ONU nu mai reflectă realitatea actualei ordini mondiale Ziarul National
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC)...
19:00
Solidarity Fund sprijină modernizarea agriculturii și dezvoltarea sistemelor informaționale SIPA și AKIS în Republica Moldova Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Tomasz Horbowski, director...
19:00
Maia Sandu caută la München sprijin pentru securitatea și aderarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană, s-au aflat în centrul discuțiilor purtate de ș...
18:00
Ministerul Energiei revizuiește documentația licitației pentru parcurile eoliene onshore și anunță noile termene de depunere a ofertelor Ziarul National
Comisia de licitație s-a întrunit la data de 10 februarie 2026 pentru a examina cererile de clarificări depuse de potențialii investitori privind d...
18:00
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia: grevă naţională în transportul aerian pe 16 februarie 2026 Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, la data d...
18:00
Negocieri SUA-Rusia-Ucraina reluate la Geneva pe 17-18 februarie, în timp ce războiul și presiunile pentru pace continuă Ziarul National
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington, pentru a încerca să fie găsită o soluţie diplomatică la război, va avea loc marţi ş...
18:00
Cancelarul Merz propune forță nucleară europeană comună și revizuirea clauzei de „asistență reciprocă” a UE, cerând totodată o relație transatlantică reechilibrată și delimitarea Europei de lupta culturală MAGA Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la München (MSC), că poartă discuţii cu preş...
17:00
La Conferinţa de securitate de la München, cartea preşedintelui Finlandei domină vânzările în librăria MSC Ziarul National
Conferinţa de securitate de la München (MSC) are propria sa mică librărie, amplasată convenabil lângă „zona pentru fumători”, pe pasarela dintre ho...
17:00
Peste 13 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului, majoritatea în Chișinău Ziarul National
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau luate la evidență în anul 20...
16:00
Republica Moldova își promovează universitățile peste hotare prin noua platformă studyin.md Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a demarat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:00
Ministerul Energiei mizează pe tineri pentru modernizarea și securitatea sectorului energetic Ziarul National
Tinerii interesați de domeniul energetic au avut ocazia să descopere mai multe despre modul de funcționare al sectorului și despre oportunitățile p...
Ieri
15:00
Kremlinul confirmă un nou ciclu de negocieri Rusia–Ucraina, posibil la Miami sau Abu Dhabi, „săptămâna viitoare” Ziarul National
Noi negocieri cu Ucraina vor avea loc „săptămâna viitoare”, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în condiţiile în c...
15:00
Atelier la Ialoveni despre soluții digitale inteligente pentru fermieri și protecția culturilor Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Fermierii interesați de utilizarea soluțiilor digitale în agricultură sunt invitați să participe la atelierul de lucr...
14:00
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru zootehnie, legumicultură și culturi horticole de nișă prin Proiectul AGGRI Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Pro...
13:00
Grup de șantajiști, prins după ce a extorcat peste 47 000 de euro amenințând cu blocarea conturilor de Instagram Ziarul National
Procurorii din Căușeni, împreună cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracționa...
12:00
Merz și Macron deschid în prim-plan conferința de securitate de la München, sub presiunea SUA și a războiului din Ucraina Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt principalii invitaţi vineri, în prima zi a Conferinţei de la München,...
11:00
Miniştrii Radu Miruţă şi Oana Ţoiu reprezintă România la Conferinţa de Securitate de la Munchen, alături de şeful Directoratului de Securitate Cibernetică Ziarul National
România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie oficială din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, min...
11:00
Judecător condamnat pentru fals în declarații după ce Curtea de Apel a anulat achitarea, dar scăpat de pedeapsă prin prescripție Ziarul National
CHIȘINĂU – La 12 februarie, Curtea de Apel Centru a admis apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecători...
10:00
Doi angajați ai unei spălătorii auto din Chișinău au furat mașina clientului, au făcut accident și au ajuns în fața judecății Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat...
10:00
Campania „Învață în Moldova” continuă: 12.000 de elevi de liceu, în tururi organizate la universitățile din țară Ziarul National
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita, în lunile februarie-aprilie, instituțiile de învățământ superior pentru a se informa mai detal...
09:00
Trump sfidează criticile după videoclipul rasist cu soții Obama și refuză sancționarea vreunui angajat Ziarul National
Preşedintele SUA Donald Trump a continuat joi să minimalizeze ampla reacţie negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâ...
09:00
Horoscopul zilei 13.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecO energie nouă aduce inițiative curajoase și discuții tranșante. Un proiect prins de mult prinde contur, dacă este susținut cu argumente ...
09:00
Marco Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: Europa vrea să ştie încotro se îndreaptă parteneriatul cu SUA în noua eră geopolitică Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va susţine o intervenţie sâmbătă, că, în...
08:00
Kremlinul își modernizează comunicarea: serviciul de presă al lui Putin folosește inteligența artificială Ziarul National
Serviciul de presă al preşedintelui Rusiei utilizează tehnologii moderne, inclusiv inteligenţa artificială, în activitatea sa curentă. Declaraţia a...
06:00
Ucraina deschide exportul de armament în plin război pentru a finanța extinderea industriei de apărare Ziarul National
Producătorii de armament din Ucraina au primit primele licenţe de export acordate pe durata războiului, a anunţat joi Rustem Umerov, secretar al Co...
02:00
Franţa şi Norvegia parafează un acord militar de miliarde pentru bombe planante şi supraveghere destinate Ucrainei Ziarul National
Un acord bilateral a fost anunţat joi între Franţa şi Norvegia, pentru sprijinirea Ucrainei în conflictul de aproape patru ani cu Rusia, prin care ...
01:00
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin nu este urgentă și cere o poziție comună a europenilor înainte de negocieri Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a su...
01:00
Propaganda pro-Kremlin exploatează dosarul Epstein pentru a acuza fals Ucraina de trafic internaţional de copii Ziarul National
Conturi pro-Kremlin exploatează pe reţelele de socializare noul val de documente privind infractorul sexual Jeffrey Epstein pentru a relua şi ampli...
12 februarie 2026
23:00
Greva piloților și însoțitorilor de bord paralizează Lufthansa: aproape 800 de zboruri anulate și 100.000 de pasageri afectați Ziarul National
Aproape 800 de zboruri Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând în jur de 100.000 de pasa...
23:00
Macron şi Merz, mână în mână la summitul UE de la Alden Biesen, în timp ce disputele franco-germane pe economia europeană persistă Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au sosit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi,...
