Solidarity Fund sprijină modernizarea agriculturii și dezvoltarea sistemelor informaționale SIPA și AKIS în Republica Moldova

Ziarul National, 13 februarie 2026 19:00

13 februarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Tomasz Horbowski, director...

Acum 30 minute
19:00
13 februarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Tomasz Horbowski, director...
19:00
Maia Sandu caută la München sprijin pentru securitatea și aderarea europeană a Republicii Moldova Ziarul National
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană, s-au aflat în centrul discuțiilor purtate de ș...
Acum 2 ore
18:00
Ministerul Energiei revizuiește documentația licitației pentru parcurile eoliene onshore și anunță noile termene de depunere a ofertelor Ziarul National
Comisia de licitație s-a întrunit la data de 10 februarie 2026 pentru a examina cererile de clarificări depuse de potențialii investitori privind d...
18:00
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia: grevă naţională în transportul aerian pe 16 februarie 2026 Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, la data d...
18:00
Negocieri SUA-Rusia-Ucraina reluate la Geneva pe 17-18 februarie, în timp ce războiul și presiunile pentru pace continuă Ziarul National
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington, pentru a încerca să fie găsită o soluţie diplomatică la război, va avea loc marţi ş...
18:00
Cancelarul Merz propune forță nucleară europeană comună și revizuirea clauzei de „asistență reciprocă” a UE, cerând totodată o relație transatlantică reechilibrată și delimitarea Europei de lupta culturală MAGA Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la München (MSC), că poartă discuţii cu preş...
Acum 4 ore
17:00
La Conferinţa de securitate de la München, cartea preşedintelui Finlandei domină vânzările în librăria MSC Ziarul National
Conferinţa de securitate de la München (MSC) are propria sa mică librărie, amplasată convenabil lângă „zona pentru fumători”, pe pasarela dintre ho...
17:00
Peste 13 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului, majoritatea în Chișinău Ziarul National
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau luate la evidență în anul 20...
16:00
Republica Moldova își promovează universitățile peste hotare prin noua platformă studyin.md Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a demarat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:00
Ministerul Energiei mizează pe tineri pentru modernizarea și securitatea sectorului energetic Ziarul National
Tinerii interesați de domeniul energetic au avut ocazia să descopere mai multe despre modul de funcționare al sectorului și despre oportunitățile p...
Acum 6 ore
15:00
Kremlinul confirmă un nou ciclu de negocieri Rusia–Ucraina, posibil la Miami sau Abu Dhabi, „săptămâna viitoare” Ziarul National
Noi negocieri cu Ucraina vor avea loc „săptămâna viitoare”, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în condiţiile în c...
15:00
Atelier la Ialoveni despre soluții digitale inteligente pentru fermieri și protecția culturilor Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Fermierii interesați de utilizarea soluțiilor digitale în agricultură sunt invitați să participe la atelierul de lucr...
14:00
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru zootehnie, legumicultură și culturi horticole de nișă prin Proiectul AGGRI Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Pro...
Acum 8 ore
13:00
Grup de șantajiști, prins după ce a extorcat peste 47 000 de euro amenințând cu blocarea conturilor de Instagram Ziarul National
Procurorii din Căușeni, împreună cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracționa...
12:00
Merz și Macron deschid în prim-plan conferința de securitate de la München, sub presiunea SUA și a războiului din Ucraina Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt principalii invitaţi vineri, în prima zi a Conferinţei de la München,...
Acum 12 ore
11:00
Miniştrii Radu Miruţă şi Oana Ţoiu reprezintă România la Conferinţa de Securitate de la Munchen, alături de şeful Directoratului de Securitate Cibernetică Ziarul National
România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie oficială din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, min...
11:00
Judecător condamnat pentru fals în declarații după ce Curtea de Apel a anulat achitarea, dar scăpat de pedeapsă prin prescripție Ziarul National
CHIȘINĂU – La 12 februarie, Curtea de Apel Centru a admis apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecători...
10:00
Doi angajați ai unei spălătorii auto din Chișinău au furat mașina clientului, au făcut accident și au ajuns în fața judecății Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat...
10:00
Campania „Învață în Moldova” continuă: 12.000 de elevi de liceu, în tururi organizate la universitățile din țară Ziarul National
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita, în lunile februarie-aprilie, instituțiile de învățământ superior pentru a se informa mai detal...
09:00
Trump sfidează criticile după videoclipul rasist cu soții Obama și refuză sancționarea vreunui angajat Ziarul National
Preşedintele SUA Donald Trump a continuat joi să minimalizeze ampla reacţie negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâ...
09:00
Horoscopul zilei 13.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecO energie nouă aduce inițiative curajoase și discuții tranșante. Un proiect prins de mult prinde contur, dacă este susținut cu argumente ...
09:00
Marco Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: Europa vrea să ştie încotro se îndreaptă parteneriatul cu SUA în noua eră geopolitică Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va susţine o intervenţie sâmbătă, că, în...
08:00
Kremlinul își modernizează comunicarea: serviciul de presă al lui Putin folosește inteligența artificială Ziarul National
Serviciul de presă al preşedintelui Rusiei utilizează tehnologii moderne, inclusiv inteligenţa artificială, în activitatea sa curentă. Declaraţia a...
Acum 24 ore
06:00
Ucraina deschide exportul de armament în plin război pentru a finanța extinderea industriei de apărare Ziarul National
Producătorii de armament din Ucraina au primit primele licenţe de export acordate pe durata războiului, a anunţat joi Rustem Umerov, secretar al Co...
02:00
Franţa şi Norvegia parafează un acord militar de miliarde pentru bombe planante şi supraveghere destinate Ucrainei Ziarul National
Un acord bilateral a fost anunţat joi între Franţa şi Norvegia, pentru sprijinirea Ucrainei în conflictul de aproape patru ani cu Rusia, prin care ...
01:00
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin nu este urgentă și cere o poziție comună a europenilor înainte de negocieri Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a su...
01:00
Propaganda pro-Kremlin exploatează dosarul Epstein pentru a acuza fals Ucraina de trafic internaţional de copii Ziarul National
Conturi pro-Kremlin exploatează pe reţelele de socializare noul val de documente privind infractorul sexual Jeffrey Epstein pentru a relua şi ampli...
12 februarie 2026
23:00
Greva piloților și însoțitorilor de bord paralizează Lufthansa: aproape 800 de zboruri anulate și 100.000 de pasageri afectați Ziarul National
Aproape 800 de zboruri Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând în jur de 100.000 de pasa...
23:00
Macron şi Merz, mână în mână la summitul UE de la Alden Biesen, în timp ce disputele franco-germane pe economia europeană persistă Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au sosit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi,...
23:00
Liderii UE promit reforme rapide la Castelul Alden Biesen pentru a întări economia Europei în fața Chinei și a lui Trump Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre s-au angajat joi să implementeze reforme pentru redresarea economiei Uniunii Europene (UE), cu obiectivul unei Eur...
21:45
Vineri, 13 februarie 2026: nori persistenți și apariția ploilor în Republica Moldova Ziarul National
Vineri, 13 februarie, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, cu temperaturi de iarnă blândă: valori medii între 1–2 °C dimineața și...
20:45
Misterul celor şase morţi de la Petrohan şi Okolciţa: ancheta scoate la iveală o posibilă sectă, abuzuri sexuale şi eşecuri grave ale instituţiilor din Bulgaria Ziarul National
La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră, transformată rapid într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri d...
20:45
ULTIMA ORĂ // ​Liga Națiunilor 2026/27: R. Moldova revine în Liga C! „Tricolorii” și-au aflat adversarii după tragerea la sorți de la Bruxelles - Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe Ziarul National
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova revine în eșalonul superior al Ligii Națiunilor cu ambiții mari. Joi, 12 februarie 2026, la Brux...
20:15
Regatul Unit oferă Ucrainei 575 milioane de euro pentru apărarea aeriană, în timp ce Germania denunță „terorismul împotriva populației civile ucrainene” Ziarul National
Regatul Unit urmează să ajute Ucraina să se apere mai eficient împotriva atacurilor ruseşti care-i devastează infrastructura energetică, printr-o a...
20:00
Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei și să direcționeze banii către economia europeană Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) trebuie să nu mai acorde ajutor financiar Ucrainei, ci să-și concentreze resursele pentru sprijinirea propriei economii, a d...
Ieri
19:00
Parlamentul a votat în primă lectură reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și sprijin extins pentru profesori și elevi Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului Educației. Noile prevederi urmăresc a...
19:00
Şeful pentru politici al Pentagonului cere o NATO bazată pe parteneriat, pe fondul retragerii treptate a trupelor americane din Europa Ziarul National
Şeful pentru politicile Pentagonului, Elbridge Colby, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat, mai degrabă decât pe dependenţă”, la sosire...
18:00
Buget majorat la 91,5 milioane lei pentru federațiile sportive în 2026, în funcție de performanțele din 2025 Ziarul National
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în anul 2026, de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu aproximativ 5 milioane mai mu...
16:00
Zelenski acuză CIO că sprijină Rusia după descalificarea olimpicului ucrainean Vladislav Heraskevich Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladislav Herask...
15:00
Atac sângeros cu cuțitul într-un cartier din Sofia: un mort și doi răniți, la câteva zile după agresiunea din metrou Ziarul National
Un atac mortal cu cuţitul a avut loc în zori, într-un cartier din Sofia, soldându-se cu moartea unei persoane şi rănirea gravă a altor două, potriv...
13:45
MEC pornește campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” pentru copiii din Ucraina Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, o iniți...
13:45
Moldova și Turcia își modernizează Acordul de Comerț Liber pentru a stimula exporturile și a simplifica regulile de origine Ziarul National
12 februarie 2026 – Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber, pentru a integra noile prevederi ale Convenției reg...
13:45
Fermierii din nordul țării, instruiți la Soroca privind protecția solului și evidența activităților agricole Ziarul National
12 februarie 2026, Chișinău - Fermieri din cinci raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpul...
13:45
Ungaria riscă să restituie 10 miliarde de euro după ce un aviz al Curţii de Justiţie UE contestă decizia Comisiei Europene Ziarul National
Comisia Europeană ar trebui să-şi revizuiască decizia prin care a deblocat 10 miliarde de euro şi i-a acordat Ungariei în 2023, potrivit unui consi...
13:45
Guvernul accelerează pregătirile pentru Capitolul 15 – Energie în negocierile de aderare la UE Ziarul National
Procesul de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană, în special pentru Capitolul 15 – Energie, a fost analizat într-o ședință ...
13:45
Ministrul ucrainean de externe acuză CIO de „ruşine” după descalificarea lui Vladislav Heraskevich pentru casca în memoria sportivilor ucişi de Rusia Ziarul National
Descalificarea sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich, pentru purtarea unei căşti dedicate colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti, rep...
11:45
Ministerul Energiei prezintă agenției Fitch Ratings reformele și noile investiții care transformă sectorul energetic al Republicii Moldova Ziarul National
Secretarele de stat ale Ministerului Energiei, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu, au avut o ședință de lucru cu experții agenției internațional...
10:45
Premierul Munteanu, mesaj ferm după escaladarea conflictului religios de la Dereneu: legea se aplică tuturor, inclusiv enoriașilor Ziarul National
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat miercuri că toţi moldovenii trebuie să respecte legea, inclusiv enoriaşii, care r...
10:45
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor, care ar fi cumpărat alegătorii la parlamentarele din 2025, reținuți de mascații de la CNA Ziarul National
Un bărbat din Chișinău a fost reținut astăzi pentru 72 de ore de mascații de la Centrul Național Anticorupție (CNA), deoarece ar fi implicat în...
10:45
Tâlhari trimiși după gratii la Chișinău: patru bărbați primesc până la 9 ani de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cauze de tâlhărie. Într-un dosar, infracțiunea a f...
