Propaganda pro-Kremlin exploatează dosarul Epstein pentru a acuza fals Ucraina de trafic internaţional de copii
Ziarul National, 13 februarie 2026 01:00
Conturi pro-Kremlin exploatează pe reţelele de socializare noul val de documente privind infractorul sexual Jeffrey Epstein pentru a relua şi ampli...
Acum o oră
01:00
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin nu este urgentă și cere o poziție comună a europenilor înainte de negocieri # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a su...
01:00
Propaganda pro-Kremlin exploatează dosarul Epstein pentru a acuza fals Ucraina de trafic internaţional de copii # Ziarul National
Conturi pro-Kremlin exploatează pe reţelele de socializare noul val de documente privind infractorul sexual Jeffrey Epstein pentru a relua şi ampli...
Acum 4 ore
23:00
Greva piloților și însoțitorilor de bord paralizează Lufthansa: aproape 800 de zboruri anulate și 100.000 de pasageri afectați # Ziarul National
Aproape 800 de zboruri Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând în jur de 100.000 de pasa...
23:00
Macron şi Merz, mână în mână la summitul UE de la Alden Biesen, în timp ce disputele franco-germane pe economia europeană persistă # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au sosit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi,...
23:00
Liderii UE promit reforme rapide la Castelul Alden Biesen pentru a întări economia Europei în fața Chinei și a lui Trump # Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre s-au angajat joi să implementeze reforme pentru redresarea economiei Uniunii Europene (UE), cu obiectivul unei Eur...
Acum 6 ore
21:45
Vineri, 13 februarie 2026: nori persistenți și apariția ploilor în Republica Moldova # Ziarul National
Vineri, 13 februarie, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, cu temperaturi de iarnă blândă: valori medii între 1–2 °C dimineața și...
20:45
Misterul celor şase morţi de la Petrohan şi Okolciţa: ancheta scoate la iveală o posibilă sectă, abuzuri sexuale şi eşecuri grave ale instituţiilor din Bulgaria # Ziarul National
La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră, transformată rapid într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri d...
20:45
ULTIMA ORĂ // Liga Națiunilor 2026/27: R. Moldova revine în Liga C! „Tricolorii” și-au aflat adversarii după tragerea la sorți de la Bruxelles - Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe # Ziarul National
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova revine în eșalonul superior al Ligii Națiunilor cu ambiții mari. Joi, 12 februarie 2026, la Brux...
20:15
Regatul Unit oferă Ucrainei 575 milioane de euro pentru apărarea aeriană, în timp ce Germania denunță „terorismul împotriva populației civile ucrainene” # Ziarul National
Regatul Unit urmează să ajute Ucraina să se apere mai eficient împotriva atacurilor ruseşti care-i devastează infrastructura energetică, printr-o a...
20:00
Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei și să direcționeze banii către economia europeană # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) trebuie să nu mai acorde ajutor financiar Ucrainei, ci să-și concentreze resursele pentru sprijinirea propriei economii, a d...
Acum 8 ore
19:00
Parlamentul a votat în primă lectură reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și sprijin extins pentru profesori și elevi # Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului Educației. Noile prevederi urmăresc a...
19:00
Şeful pentru politici al Pentagonului cere o NATO bazată pe parteneriat, pe fondul retragerii treptate a trupelor americane din Europa # Ziarul National
Şeful pentru politicile Pentagonului, Elbridge Colby, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat, mai degrabă decât pe dependenţă”, la sosire...
18:00
Buget majorat la 91,5 milioane lei pentru federațiile sportive în 2026, în funcție de performanțele din 2025 # Ziarul National
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în anul 2026, de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu aproximativ 5 milioane mai mu...
Acum 12 ore
16:00
Zelenski acuză CIO că sprijină Rusia după descalificarea olimpicului ucrainean Vladislav Heraskevich # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladislav Herask...
15:00
Atac sângeros cu cuțitul într-un cartier din Sofia: un mort și doi răniți, la câteva zile după agresiunea din metrou # Ziarul National
Un atac mortal cu cuţitul a avut loc în zori, într-un cartier din Sofia, soldându-se cu moartea unei persoane şi rănirea gravă a altor două, potriv...
13:45
MEC pornește campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” pentru copiii din Ucraina # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, o iniți...
13:45
Moldova și Turcia își modernizează Acordul de Comerț Liber pentru a stimula exporturile și a simplifica regulile de origine # Ziarul National
12 februarie 2026 – Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber, pentru a integra noile prevederi ale Convenției reg...
13:45
Fermierii din nordul țării, instruiți la Soroca privind protecția solului și evidența activităților agricole # Ziarul National
12 februarie 2026, Chișinău - Fermieri din cinci raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpul...
13:45
Ungaria riscă să restituie 10 miliarde de euro după ce un aviz al Curţii de Justiţie UE contestă decizia Comisiei Europene # Ziarul National
Comisia Europeană ar trebui să-şi revizuiască decizia prin care a deblocat 10 miliarde de euro şi i-a acordat Ungariei în 2023, potrivit unui consi...
13:45
Guvernul accelerează pregătirile pentru Capitolul 15 – Energie în negocierile de aderare la UE # Ziarul National
Procesul de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană, în special pentru Capitolul 15 – Energie, a fost analizat într-o ședință ...
13:45
Ministrul ucrainean de externe acuză CIO de „ruşine” după descalificarea lui Vladislav Heraskevich pentru casca în memoria sportivilor ucişi de Rusia # Ziarul National
Descalificarea sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich, pentru purtarea unei căşti dedicate colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti, rep...
Acum 24 ore
11:45
Ministerul Energiei prezintă agenției Fitch Ratings reformele și noile investiții care transformă sectorul energetic al Republicii Moldova # Ziarul National
Secretarele de stat ale Ministerului Energiei, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu, au avut o ședință de lucru cu experții agenției internațional...
10:45
Premierul Munteanu, mesaj ferm după escaladarea conflictului religios de la Dereneu: legea se aplică tuturor, inclusiv enoriașilor # Ziarul National
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat miercuri că toţi moldovenii trebuie să respecte legea, inclusiv enoriaşii, care r...
10:45
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor, care ar fi cumpărat alegătorii la parlamentarele din 2025, reținuți de mascații de la CNA # Ziarul National
Un bărbat din Chișinău a fost reținut astăzi pentru 72 de ore de mascații de la Centrul Național Anticorupție (CNA), deoarece ar fi implicat în...
10:45
Tâlhari trimiși după gratii la Chișinău: patru bărbați primesc până la 9 ani de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cauze de tâlhărie. Într-un dosar, infracțiunea a f...
10:45
Atac rusesc masiv lasă Odesa fără curent și apă, Kievul lovit cu rachete balistice, trei morți la Harkov # Ziarul National
Aproape 300.000 de persoane au rămas fără electricitate şi apă în oraşul Odesa, din sudul Ucrainei, după un atac rusesc masiv, a declarat joi vicep...
09:45
FOTO // A lăsat Italia pentru a dezvolta o AFACERE care să aducă prosperitate pentru localitatea Vadul-Rașcov. „Aș vrea să fac mezeluri ca în Italia, dar în R. Moldova” # Ziarul National
FOTO // A lăsat Italia pentru a dezvolta o AFACERE care să aducă prosperitate pentru localitatea Vadul-Rașcov. „Aș vrea să fac mezeluri ca în It...
09:45
Cursuri gratuite de limba română în șapte școli din Moldova pentru integrarea a peste 500 de copii refugiați ucraineni # Ziarul National
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii ref...
09:45
Maia Sandu merge la Conferința de Securitate de la München pentru discuții despre aderarea la UE și combaterea amenințărilor hibride # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai...
09:30
Doi tineri condamnați la închisoare pentru jaful unei sucursale bancare din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf comis de doi tineri: unul în vârstă ...
09:15
♈️ BerbecContextul astral favorizează inițiativele curajoase și deciziile luate pe cont propriu. O discuție directă poate lămuri o neînțelegere ma...
09:15
Statele Unite promit să achite în curând miliardele datorate ONU, dar mențin presiunea pentru reforme în organizație # Ziarul National
Statele Unite vor începe să achite, „în câteva săptămâni”, miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite, a anunţat miercuri ambasador...
09:15
WhatsApp acuză Rusia că încearcă să-i blocheze complet serviciul pentru a forța utilizatorii spre o aplicație de stat # Ziarul National
Aplicaţia de mesagerie WhatsApp a denunţat, miercuri, o încercare a autorităţilor ruse de a-i bloca funcţionarea, considerând măsura drept un „pas ...
08:00
UE își forțează ritmul reformelor economice pentru a ține piept Chinei și Americii lui Trump # Ziarul National
Eliminarea barierelor interne, reducerea sarcinilor administrative şi consolidarea protecției pentru produsele „Made in Europe”: cele 27 de state m...
07:00
Atac cu rachete provoacă incendiu la o bază militară din regiunea Volgograd. Localnicii dintr-un sat apropiat, evacuați preventiv # Ziarul National
Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalaţie militară situată în sudul Rusiei, ceea ce a determina...
Ieri
23:00
Zelenski anunță alegeri în Ucraina doar după încetarea focului și garanții de securitate, respingând presiunile SUA invocate de Financial Times # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia şi după o...
22:00
Joi, 12 februarie 2026, Republica Moldova intră într-un episod vizibil mai cald, cu temperaturi diurne care urcă frecvent cu 4–6 grade față de ziua...
21:00
Comisia Europeană înăsprește drastic regulile pentru drone după valul de survolări misterioase din 2025 în Europa # Ziarul National
Comisia Europeană (CE) anunţă miercuri că intenţionează să înăsprească semnificativ condiţiile de înregistrare a dronelor, după un val de survolări...
19:00
Lavrov promite că Rusia își menține limitele nucleare dacă și SUA respectă fostul tratat New START # Ziarul National
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a dat asigurări miercuri că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în pof...
19:00
Serviciile secrete estoniene: Rusia își consolidează forțele armate pentru a schimba echilibrul de putere în Europa # Ziarul National
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra niciunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, însă se grăbeşte să-şi reconstruiască fo...
18:00
Guvernul aprobă un nou regulament pentru școlile sportive: cadru modern, inclusiv și orientat spre performanță # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 11 februarie, un nou Regulament de organizare și funcționare a școlilor sportive. Documentul instit...
18:00
Guvernul introduce metodologie nouă pentru identificarea și retragerea rapidă a produselor nealimentare periculoase, de la jucării la electrocasnice # Ziarul National
Produsele nealimentare de pe piață vor deveni mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat o nouă Metodologie de evaluare a nivelului de risc ...
18:00
Dan Perciun îi cheamă pe studenții la științe exacte spre o carieră de profesor: „Avem mare nevoie de voi în școli” # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit cu peste 60 de studenți ai specialităților de matematică, fizică, chimie, biologie și ...
18:00
Universitatea de Stat din Comrat, la 35 de ani: Maia Sandu cere protejarea limbii și culturii găgăuze # Ziarul National
Universitatea de Stat din Comrat a marcat aniversarea a 35 de ani de la fondare printr-o ceremonie solemnă, la care au participat oaspeți de onoare...
17:00
Expoziția „Fabricat în Moldova” și-a deschis porțile la Chișinău: 400 de companii autohtone și parteneri din peste 60 de țări # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – A fost inaugurată cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, cu genericul „Acasă. Autentic...
17:00
Guvernul introduce reguli stricte pentru sănătatea animalelor acvatice și siguranța produselor din acvacultură # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat un nou Regulament care stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele...
17:00
Maia Sandu cere la Comrat salvarea limbii găgăuze și consolidarea rolului Universității în dezvoltarea autonomiei # Ziarul National
Stimate domnule rector,Stimați profesori,Dragi studenți,Onorați oaspeți,Transmit felicitări tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor...
17:00
Guvernul introduce reguli noi pentru utilizarea medicamentelor veterinare în prevenirea bolilor la animale # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor, cu impact major asupra sănătății publice și a sectorul...
17:00
Maia Sandu cere la Universitatea din Comrat protejarea limbii și culturii găgăuze și implicare mai mare a tinerilor în societate # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea dedicată marcării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Preș...
16:00
Promovare slabă la examenul auto: doar o treime din școlile de șoferi din Moldova ating pragul impus de Guvern # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare la examenele organizate de Agenția Servicii...
