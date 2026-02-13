Trump îl presează pe Zelenski să încheie rapid un acord cu Rusia înainte de negocierile de la Geneva
Ziarul National, 13 februarie 2026 22:45
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia îna...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 2 ore
22:45
Atac cu cuțit la Arcul de Triumf: un jandarm îl împușcă grav pe agresor, Parchetul Antiterorist deschide anchetă # Ziarul National
Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost arestat vineri seara, după ce a ameninţat jandarmi la Arcul de Triumf, în Paris. Incidentul a avut loc în timp...
22:45
Trump îl presează pe Zelenski să încheie rapid un acord cu Rusia înainte de negocierile de la Geneva # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, ”să se mişte” şi să ajungă la un acord cu Rusia îna...
Acum 4 ore
21:45
China anunță un nou ajutor umanitar pentru Ucraina și susține negocierile de pace de la Geneva # Ziarul National
China este pregătită să ofere ”un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andri...
21:45
Sâmbătă, 14 februarie 2026, Republica Moldova intră într-o fază mai blândă de iarnă, cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă. La amiază,...
20:45
ULTIMA ORA // Putin a cheltuit 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile ðin țara noastră. Noi dezvăluiri făcute de Maia Sandu la Conferința de securitate de la München # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că Rusia ar fi investit sume ma...
20:00
Kaja Kallas avertizează: Consiliul de Securitate este depășit, ONU nu mai reflectă realitatea actualei ordini mondiale # Ziarul National
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri, în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC)...
Acum 6 ore
19:00
Solidarity Fund sprijină modernizarea agriculturii și dezvoltarea sistemelor informaționale SIPA și AKIS în Republica Moldova # Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avut o întrevedere cu Tomasz Horbowski, director...
19:00
Maia Sandu caută la München sprijin pentru securitatea și aderarea europeană a Republicii Moldova # Ziarul National
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană, s-au aflat în centrul discuțiilor purtate de ș...
18:00
Ministerul Energiei revizuiește documentația licitației pentru parcurile eoliene onshore și anunță noile termene de depunere a ofertelor # Ziarul National
Comisia de licitație s-a întrunit la data de 10 februarie 2026 pentru a examina cererile de clarificări depuse de potențialii investitori privind d...
18:00
MAE avertizează românii care călătoresc în Italia: grevă naţională în transportul aerian pe 16 februarie 2026 # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, la data d...
18:00
Negocieri SUA-Rusia-Ucraina reluate la Geneva pe 17-18 februarie, în timp ce războiul și presiunile pentru pace continuă # Ziarul National
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington, pentru a încerca să fie găsită o soluţie diplomatică la război, va avea loc marţi ş...
18:00
Cancelarul Merz propune forță nucleară europeană comună și revizuirea clauzei de „asistență reciprocă” a UE, cerând totodată o relație transatlantică reechilibrată și delimitarea Europei de lupta culturală MAGA # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la München (MSC), că poartă discuţii cu preş...
Acum 8 ore
17:00
La Conferinţa de securitate de la München, cartea preşedintelui Finlandei domină vânzările în librăria MSC # Ziarul National
Conferinţa de securitate de la München (MSC) are propria sa mică librărie, amplasată convenabil lângă „zona pentru fumători”, pe pasarela dintre ho...
17:00
Peste 13 mii de locuitori din regiunea transnistreană muncesc oficial pe malul drept al Nistrului, majoritatea în Chișinău # Ziarul National
Conform datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, 13 810 de persoane cu domiciliu în regiunea transnistreană erau luate la evidență în anul 20...
16:00
Republica Moldova își promovează universitățile peste hotare prin noua platformă studyin.md # Ziarul National
În ultimii doi ani, Ministerul Educației și Cercetării a demarat un amplu proces de internaționalizare a învățământului superior din Republica Mold...
16:00
Ministerul Energiei mizează pe tineri pentru modernizarea și securitatea sectorului energetic # Ziarul National
Tinerii interesați de domeniul energetic au avut ocazia să descopere mai multe despre modul de funcționare al sectorului și despre oportunitățile p...
Acum 12 ore
15:00
Kremlinul confirmă un nou ciclu de negocieri Rusia–Ucraina, posibil la Miami sau Abu Dhabi, „săptămâna viitoare” # Ziarul National
Noi negocieri cu Ucraina vor avea loc „săptămâna viitoare”, a anunţat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în condiţiile în c...
15:00
Atelier la Ialoveni despre soluții digitale inteligente pentru fermieri și protecția culturilor # Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău - Fermierii interesați de utilizarea soluțiilor digitale în agricultură sunt invitați să participe la atelierul de lucr...
14:00
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru zootehnie, legumicultură și culturi horticole de nișă prin Proiectul AGGRI # Ziarul National
13 februarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea celui de-al cincilea apel de granturi din cadrul Pro...
13:00
Grup de șantajiști, prins după ce a extorcat peste 47 000 de euro amenințând cu blocarea conturilor de Instagram # Ziarul National
Procurorii din Căușeni, împreună cu ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracționa...
12:00
Merz și Macron deschid în prim-plan conferința de securitate de la München, sub presiunea SUA și a războiului din Ucraina # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt principalii invitaţi vineri, în prima zi a Conferinţei de la München,...
11:00
Miniştrii Radu Miruţă şi Oana Ţoiu reprezintă România la Conferinţa de Securitate de la Munchen, alături de şeful Directoratului de Securitate Cibernetică # Ziarul National
România este reprezentată la Conferinţa de Securitate de la Munchen de o delegaţie oficială din care fac parte ministrul Apărării, Radu Miruţă, min...
11:00
Judecător condamnat pentru fals în declarații după ce Curtea de Apel a anulat achitarea, dar scăpat de pedeapsă prin prescripție # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 12 februarie, Curtea de Apel Centru a admis apelul declarat de procurorul din Procuratura Anticorupție împotriva sentinței Judecători...
Acum 24 ore
10:00
Doi angajați ai unei spălătorii auto din Chișinău au furat mașina clientului, au făcut accident și au ajuns în fața judecății # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat...
10:00
Campania „Învață în Moldova” continuă: 12.000 de elevi de liceu, în tururi organizate la universitățile din țară # Ziarul National
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita, în lunile februarie-aprilie, instituțiile de învățământ superior pentru a se informa mai detal...
09:00
Trump sfidează criticile după videoclipul rasist cu soții Obama și refuză sancționarea vreunui angajat # Ziarul National
Preşedintele SUA Donald Trump a continuat joi să minimalizeze ampla reacţie negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâ...
09:00
♈️ BerbecO energie nouă aduce inițiative curajoase și discuții tranșante. Un proiect prins de mult prinde contur, dacă este susținut cu argumente ...
09:00
Marco Rubio, înaintea Conferinţei de la Munchen: Europa vrea să ştie încotro se îndreaptă parteneriatul cu SUA în noua eră geopolitică # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, înaintea Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde va susţine o intervenţie sâmbătă, că, în...
08:00
Kremlinul își modernizează comunicarea: serviciul de presă al lui Putin folosește inteligența artificială # Ziarul National
Serviciul de presă al preşedintelui Rusiei utilizează tehnologii moderne, inclusiv inteligenţa artificială, în activitatea sa curentă. Declaraţia a...
06:00
Ucraina deschide exportul de armament în plin război pentru a finanța extinderea industriei de apărare # Ziarul National
Producătorii de armament din Ucraina au primit primele licenţe de export acordate pe durata războiului, a anunţat joi Rustem Umerov, secretar al Co...
02:00
Franţa şi Norvegia parafează un acord militar de miliarde pentru bombe planante şi supraveghere destinate Ucrainei # Ziarul National
Un acord bilateral a fost anunţat joi între Franţa şi Norvegia, pentru sprijinirea Ucrainei în conflictul de aproape patru ani cu Rusia, prin care ...
01:00
Macron spune că reluarea dialogului cu Putin nu este urgentă și cere o poziție comună a europenilor înainte de negocieri # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că nu există nicio urgenţă în deschiderea unui dialog cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a su...
01:00
Propaganda pro-Kremlin exploatează dosarul Epstein pentru a acuza fals Ucraina de trafic internaţional de copii # Ziarul National
Conturi pro-Kremlin exploatează pe reţelele de socializare noul val de documente privind infractorul sexual Jeffrey Epstein pentru a relua şi ampli...
Ieri
23:00
Greva piloților și însoțitorilor de bord paralizează Lufthansa: aproape 800 de zboruri anulate și 100.000 de pasageri afectați # Ziarul National
Aproape 800 de zboruri Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând în jur de 100.000 de pasa...
23:00
Macron şi Merz, mână în mână la summitul UE de la Alden Biesen, în timp ce disputele franco-germane pe economia europeană persistă # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au sosit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi,...
23:00
Liderii UE promit reforme rapide la Castelul Alden Biesen pentru a întări economia Europei în fața Chinei și a lui Trump # Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre s-au angajat joi să implementeze reforme pentru redresarea economiei Uniunii Europene (UE), cu obiectivul unei Eur...
21:45
Vineri, 13 februarie 2026: nori persistenți și apariția ploilor în Republica Moldova # Ziarul National
Vineri, 13 februarie, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, cu temperaturi de iarnă blândă: valori medii între 1–2 °C dimineața și...
20:45
Misterul celor şase morţi de la Petrohan şi Okolciţa: ancheta scoate la iveală o posibilă sectă, abuzuri sexuale şi eşecuri grave ale instituţiilor din Bulgaria # Ziarul National
La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră, transformată rapid într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri d...
20:45
ULTIMA ORĂ // Liga Națiunilor 2026/27: R. Moldova revine în Liga C! „Tricolorii” și-au aflat adversarii după tragerea la sorți de la Bruxelles - Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe # Ziarul National
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova revine în eșalonul superior al Ligii Națiunilor cu ambiții mari. Joi, 12 februarie 2026, la Brux...
20:15
Regatul Unit oferă Ucrainei 575 milioane de euro pentru apărarea aeriană, în timp ce Germania denunță „terorismul împotriva populației civile ucrainene” # Ziarul National
Regatul Unit urmează să ajute Ucraina să se apere mai eficient împotriva atacurilor ruseşti care-i devastează infrastructura energetică, printr-o a...
20:00
Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei și să direcționeze banii către economia europeană # Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) trebuie să nu mai acorde ajutor financiar Ucrainei, ci să-și concentreze resursele pentru sprijinirea propriei economii, a d...
19:00
Parlamentul a votat în primă lectură reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și sprijin extins pentru profesori și elevi # Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului Educației. Noile prevederi urmăresc a...
19:00
Şeful pentru politici al Pentagonului cere o NATO bazată pe parteneriat, pe fondul retragerii treptate a trupelor americane din Europa # Ziarul National
Şeful pentru politicile Pentagonului, Elbridge Colby, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat, mai degrabă decât pe dependenţă”, la sosire...
18:00
Buget majorat la 91,5 milioane lei pentru federațiile sportive în 2026, în funcție de performanțele din 2025 # Ziarul National
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în anul 2026, de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu aproximativ 5 milioane mai mu...
16:00
Zelenski acuză CIO că sprijină Rusia după descalificarea olimpicului ucrainean Vladislav Heraskevich # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladislav Herask...
15:00
Atac sângeros cu cuțitul într-un cartier din Sofia: un mort și doi răniți, la câteva zile după agresiunea din metrou # Ziarul National
Un atac mortal cu cuţitul a avut loc în zori, într-un cartier din Sofia, soldându-se cu moartea unei persoane şi rănirea gravă a altor două, potriv...
13:45
MEC pornește campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” pentru copiii din Ucraina # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, o iniți...
13:45
Moldova și Turcia își modernizează Acordul de Comerț Liber pentru a stimula exporturile și a simplifica regulile de origine # Ziarul National
12 februarie 2026 – Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber, pentru a integra noile prevederi ale Convenției reg...
13:45
Fermierii din nordul țării, instruiți la Soroca privind protecția solului și evidența activităților agricole # Ziarul National
12 februarie 2026, Chișinău - Fermieri din cinci raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpul...
13:45
Ungaria riscă să restituie 10 miliarde de euro după ce un aviz al Curţii de Justiţie UE contestă decizia Comisiei Europene # Ziarul National
Comisia Europeană ar trebui să-şi revizuiască decizia prin care a deblocat 10 miliarde de euro şi i-a acordat Ungariei în 2023, potrivit unui consi...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.