Liderii UE promit reforme rapide la Castelul Alden Biesen pentru a întări economia Europei în fața Chinei și a lui Trump

Ziarul National, 12 februarie 2026 23:00

Liderii celor 27 de state membre s-au angajat joi să implementeze reforme pentru redresarea economiei Uniunii Europene (UE), cu obiectivul unei Eur...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 2 ore
23:00
Greva piloților și însoțitorilor de bord paralizează Lufthansa: aproape 800 de zboruri anulate și 100.000 de pasageri afectați Ziarul National
Aproape 800 de zboruri Lufthansa au fost anulate joi, după ce piloţii şi însoţitorii de bord au intrat în grevă, afectând în jur de 100.000 de pasa...
23:00
Macron şi Merz, mână în mână la summitul UE de la Alden Biesen, în timp ce disputele franco-germane pe economia europeană persistă Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au sosit ţinându-se de mână la summitul informal al Uniunii Europene, joi,...
23:00
Liderii UE promit reforme rapide la Castelul Alden Biesen pentru a întări economia Europei în fața Chinei și a lui Trump Ziarul National
Liderii celor 27 de state membre s-au angajat joi să implementeze reforme pentru redresarea economiei Uniunii Europene (UE), cu obiectivul unei Eur...
Acum 4 ore
21:45
Vineri, 13 februarie 2026: nori persistenți și apariția ploilor în Republica Moldova Ziarul National
Vineri, 13 februarie, Republica Moldova rămâne sub un cer predominant noros, cu temperaturi de iarnă blândă: valori medii între 1–2 °C dimineața și...
20:45
Misterul celor şase morţi de la Petrohan şi Okolciţa: ancheta scoate la iveală o posibilă sectă, abuzuri sexuale şi eşecuri grave ale instituţiilor din Bulgaria Ziarul National
La începutul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduită de o descoperire macabră, transformată rapid într-unul dintre cele mai tulburătoare cazuri d...
20:45
ULTIMA ORĂ // ​Liga Națiunilor 2026/27: R. Moldova revine în Liga C! „Tricolorii” și-au aflat adversarii după tragerea la sorți de la Bruxelles - Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe Ziarul National
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova revine în eșalonul superior al Ligii Națiunilor cu ambiții mari. Joi, 12 februarie 2026, la Brux...
Acum 6 ore
20:15
Regatul Unit oferă Ucrainei 575 milioane de euro pentru apărarea aeriană, în timp ce Germania denunță „terorismul împotriva populației civile ucrainene” Ziarul National
Regatul Unit urmează să ajute Ucraina să se apere mai eficient împotriva atacurilor ruseşti care-i devastează infrastructura energetică, printr-o a...
20:00
Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei și să direcționeze banii către economia europeană Ziarul National
Uniunea Europeană (UE) trebuie să nu mai acorde ajutor financiar Ucrainei, ci să-și concentreze resursele pentru sprijinirea propriei economii, a d...
19:00
Parlamentul a votat în primă lectură reforma Codului Educației: școli reorganizate, note reintroduse și sprijin extins pentru profesori și elevi Ziarul National
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi, 12 februarie, în prima lectură, proiectul de modificare a Codului Educației. Noile prevederi urmăresc a...
19:00
Şeful pentru politici al Pentagonului cere o NATO bazată pe parteneriat, pe fondul retragerii treptate a trupelor americane din Europa Ziarul National
Şeful pentru politicile Pentagonului, Elbridge Colby, a cerut joi ca NATO să se bazeze pe „parteneriat, mai degrabă decât pe dependenţă”, la sosire...
Acum 8 ore
18:00
Buget majorat la 91,5 milioane lei pentru federațiile sportive în 2026, în funcție de performanțele din 2025 Ziarul National
Federațiile sportive din Republica Moldova vor beneficia, în anul 2026, de un buget total de 91,5 milioane de lei, cu aproximativ 5 milioane mai mu...
Acum 12 ore
16:00
Zelenski acuză CIO că sprijină Rusia după descalificarea olimpicului ucrainean Vladislav Heraskevich Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat, joi, Comitetul Internaţional Olimpic că „face jocul” Rusiei, după ce sportivul ucrainean Vladislav Herask...
15:00
Atac sângeros cu cuțitul într-un cartier din Sofia: un mort și doi răniți, la câteva zile după agresiunea din metrou Ziarul National
Un atac mortal cu cuţitul a avut loc în zori, într-un cartier din Sofia, soldându-se cu moartea unei persoane şi rănirea gravă a altor două, potriv...
13:45
MEC pornește campania națională „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” pentru copiii din Ucraina Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, o iniți...
13:45
Moldova și Turcia își modernizează Acordul de Comerț Liber pentru a stimula exporturile și a simplifica regulile de origine Ziarul National
12 februarie 2026 – Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber, pentru a integra noile prevederi ale Convenției reg...
13:45
Fermierii din nordul țării, instruiți la Soroca privind protecția solului și evidența activităților agricole Ziarul National
12 februarie 2026, Chișinău - Fermieri din cinci raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpul...
13:45
Ungaria riscă să restituie 10 miliarde de euro după ce un aviz al Curţii de Justiţie UE contestă decizia Comisiei Europene Ziarul National
Comisia Europeană ar trebui să-şi revizuiască decizia prin care a deblocat 10 miliarde de euro şi i-a acordat Ungariei în 2023, potrivit unui consi...
13:45
Guvernul accelerează pregătirile pentru Capitolul 15 – Energie în negocierile de aderare la UE Ziarul National
Procesul de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană, în special pentru Capitolul 15 – Energie, a fost analizat într-o ședință ...
13:45
Ministrul ucrainean de externe acuză CIO de „ruşine” după descalificarea lui Vladislav Heraskevich pentru casca în memoria sportivilor ucişi de Rusia Ziarul National
Descalificarea sportivului ucrainean Vladislav Heraskevich, pentru purtarea unei căşti dedicate colegilor săi ucişi în timpul invaziei ruseşti, rep...
11:45
Ministerul Energiei prezintă agenției Fitch Ratings reformele și noile investiții care transformă sectorul energetic al Republicii Moldova Ziarul National
Secretarele de stat ale Ministerului Energiei, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu, au avut o ședință de lucru cu experții agenției internațional...
Acum 24 ore
10:45
Premierul Munteanu, mesaj ferm după escaladarea conflictului religios de la Dereneu: legea se aplică tuturor, inclusiv enoriașilor Ziarul National
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat miercuri că toţi moldovenii trebuie să respecte legea, inclusiv enoriaşii, care r...
10:45
ULTIMA ORĂ // Oamenii lui Șor, care ar fi cumpărat alegătorii la parlamentarele din 2025, reținuți de mascații de la CNA Ziarul National
Un bărbat din Chișinău a fost reținut astăzi pentru 72 de ore de mascații de la Centrul Național Anticorupție (CNA), deoarece ar fi implicat în...
10:45
Tâlhari trimiși după gratii la Chișinău: patru bărbați primesc până la 9 ani de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cauze de tâlhărie. Într-un dosar, infracțiunea a f...
10:45
Atac rusesc masiv lasă Odesa fără curent și apă, Kievul lovit cu rachete balistice, trei morți la Harkov Ziarul National
Aproape 300.000 de persoane au rămas fără electricitate şi apă în oraşul Odesa, din sudul Ucrainei, după un atac rusesc masiv, a declarat joi vicep...
09:45
FOTO // A lăsat Italia pentru a dezvolta o AFACERE care să aducă prosperitate pentru localitatea Vadul-Rașcov. „Aș vrea să fac mezeluri ca în Italia, dar în R. Moldova” Ziarul National
FOTO // A lăsat Italia pentru a dezvolta o AFACERE care să aducă prosperitate pentru localitatea Vadul-Rașcov. „Aș vrea să fac mezeluri ca în It...
09:45
Cursuri gratuite de limba română în șapte școli din Moldova pentru integrarea a peste 500 de copii refugiați ucraineni Ziarul National
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii ref...
09:45
Maia Sandu merge la Conferința de Securitate de la München pentru discuții despre aderarea la UE și combaterea amenințărilor hibride Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai...
09:30
Doi tineri condamnați la închisoare pentru jaful unei sucursale bancare din Chișinău Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf comis de doi tineri: unul în vârstă ...
09:15
Horoscopul zilei 12.02.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral favorizează inițiativele curajoase și deciziile luate pe cont propriu. O discuție directă poate lămuri o neînțelegere ma...
09:15
Statele Unite promit să achite în curând miliardele datorate ONU, dar mențin presiunea pentru reforme în organizație Ziarul National
Statele Unite vor începe să achite, „în câteva săptămâni”, miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite, a anunţat miercuri ambasador...
09:15
WhatsApp acuză Rusia că încearcă să-i blocheze complet serviciul pentru a forța utilizatorii spre o aplicație de stat Ziarul National
Aplicaţia de mesagerie WhatsApp a denunţat, miercuri, o încercare a autorităţilor ruse de a-i bloca funcţionarea, considerând măsura drept un „pas ...
08:00
UE își forțează ritmul reformelor economice pentru a ține piept Chinei și Americii lui Trump Ziarul National
Eliminarea barierelor interne, reducerea sarcinilor administrative şi consolidarea protecției pentru produsele „Made in Europe”: cele 27 de state m...
07:00
Atac cu rachete provoacă incendiu la o bază militară din regiunea Volgograd. Localnicii dintr-un sat apropiat, evacuați preventiv Ziarul National
Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalaţie militară situată în sudul Rusiei, ceea ce a determina...
Ieri
23:00
Zelenski anunță alegeri în Ucraina doar după încetarea focului și garanții de securitate, respingând presiunile SUA invocate de Financial Times Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia şi după o...
22:00
Republica Moldova se încălzește: vreme mai blândă joi, 12.02.2026 Ziarul National
Joi, 12 februarie 2026, Republica Moldova intră într-un episod vizibil mai cald, cu temperaturi diurne care urcă frecvent cu 4–6 grade față de ziua...
21:00
Comisia Europeană înăsprește drastic regulile pentru drone după valul de survolări misterioase din 2025 în Europa Ziarul National
Comisia Europeană (CE) anunţă miercuri că intenţionează să înăsprească semnificativ condiţiile de înregistrare a dronelor, după un val de survolări...
19:00
Lavrov promite că Rusia își menține limitele nucleare dacă și SUA respectă fostul tratat New START Ziarul National
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a dat asigurări miercuri că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în pof...
19:00
Serviciile secrete estoniene: Rusia își consolidează forțele armate pentru a schimba echilibrul de putere în Europa Ziarul National
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra niciunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, însă se grăbeşte să-şi reconstruiască fo...
18:00
Guvernul aprobă un nou regulament pentru școlile sportive: cadru modern, inclusiv și orientat spre performanță Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 11 februarie, un nou Regulament de organizare și funcționare a școlilor sportive. Documentul instit...
18:00
Guvernul introduce metodologie nouă pentru identificarea și retragerea rapidă a produselor nealimentare periculoase, de la jucării la electrocasnice Ziarul National
Produsele nealimentare de pe piață vor deveni mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat o nouă Metodologie de evaluare a nivelului de risc ...
18:00
Dan Perciun îi cheamă pe studenții la științe exacte spre o carieră de profesor: „Avem mare nevoie de voi în școli” Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit cu peste 60 de studenți ai specialităților de matematică, fizică, chimie, biologie și ...
18:00
Universitatea de Stat din Comrat, la 35 de ani: Maia Sandu cere protejarea limbii și culturii găgăuze Ziarul National
Universitatea de Stat din Comrat a marcat aniversarea a 35 de ani de la fondare printr-o ceremonie solemnă, la care au participat oaspeți de onoare...
17:00
Expoziția „Fabricat în Moldova” și-a deschis porțile la Chișinău: 400 de companii autohtone și parteneri din peste 60 de țări Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – A fost inaugurată cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, cu genericul „Acasă. Autentic...
17:00
Guvernul introduce reguli stricte pentru sănătatea animalelor acvatice și siguranța produselor din acvacultură Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat un nou Regulament care stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele...
17:00
Maia Sandu cere la Comrat salvarea limbii găgăuze și consolidarea rolului Universității în dezvoltarea autonomiei Ziarul National
Stimate domnule rector,Stimați profesori,Dragi studenți,Onorați oaspeți,Transmit felicitări tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor...
17:00
Guvernul introduce reguli noi pentru utilizarea medicamentelor veterinare în prevenirea bolilor la animale Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor, cu impact major asupra sănătății publice și a sectorul...
17:00
Maia Sandu cere la Universitatea din Comrat protejarea limbii și culturii găgăuze și implicare mai mare a tinerilor în societate Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea dedicată marcării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Preș...
16:00
Promovare slabă la examenul auto: doar o treime din școlile de șoferi din Moldova ating pragul impus de Guvern Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare la examenele organizate de Agenția Servicii...
16:00
Ministerul Energiei trasează foaia de parcurs pentru transformarea digitală a sectorului energetic în perioada 2026–2030 Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat o ședință de lucru cu participarea întreprinderilor din sectorul energetic, în cadrul căreia au fost prezentate act...
16:00
Guvernul o numește pe Tatiana Nistorică secretar de stat la Agricultură și Industrie Alimentară Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretară de stat a ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare,...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.