Hermès a crescut veniturile, în ciuda unei scăderi a profitului net
Logos-Press, 12 februarie 2026 17:45
Casa franceză de modă Hermès continuă să crească vânzările, înregistrând o creștere solidă a veniturilor, chiar dacă profitul net a scăzut, a raportat Logos Press.
Acum 5 minute
18:00
În ianuarie 2026, peste 12,6 mii de tone de ulei de floarea soarelui au fost exportate din Moldova. În total, în perioada iulie 2025-ianuarie 2026, livrările în străinătate au atins aproape 66 de mii de tone, ceea ce este de aproximativ opt ori mai mult decât în aceeași perioadă a ultimului sezon de comercializare, informează Logos Press.
Acum 30 minute
17:45
Acum o oră
17:30
Un proiect în valoare de 4 miliarde de dolari plasează Armenia printre primele cinci clustere AI din lume # Logos-Press
Firebird, o companie armeană cu sediul în SUA și care lucrează în domeniul tehnologiei cloud și al infrastructurii IA, a anunțat cea de-a doua etapă a mega-proiectului său de construire a unor facilități de supercalcul în Armenia, informează Logos Press.
17:15
Tranzacțiile OTC (cele înregistrate în afara pieței reglementate și a MTF-urilor) vor atinge 95,65% din totalul pieței în 2025, în creștere de la 83,09% în anul precedent, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
17:00
Cinci rezidenți moldoveni au câștigat 230 de milioane de lei din tranzitul ucrainenilor spre UE # Logos-Press
Procuratura pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat deschiderea unui dosar penal împotriva a cinci inculpați acuzați de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni pregătiți pentru luptă către Uniunea Europeană prin Moldova, informează Logos Press.
16:30
Fenomenul activelor digitale: o achiziție de 100 de dolari s-a transformat într-o afacere de 70 de milioane de dolari # Logos-Press
Pe piața activelor digitale, există tranzacții periodice care demonstrează în mod clar puterea timpului și a răbdării strategice. O astfel de poveste a fost vânzarea domeniului ai.com, achiziționat în 1993 pentru doar 100 de dolari și vândut zeci de ani mai târziu pentru 70 de milioane de dolari, conform Logos Press.
16:15
Președintele Kazahstanului, Kasym-Jomart Tokayev, a semnat un decret privind organizarea unui referendum la 15 martie 2026 cu privire la modificările aduse Constituției țării. Printre modificările cheie se numără trecerea de la un parlament bicameral la unul unicameral și consacrarea principiului supremației Constituției Kazahstanului asupra tratatelor internaționale, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
16:00
Piața secundară de capital a cunoscut schimbări semnificative în 2025, cu o capitalizare de piață estimată la 24 171,63 milioane LE la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 52,3% față de nivelul din 2024, cu un număr limitat de emitenți, a raportat Logos Press.
15:45
Peste 400 de companii locale s-au adunat la cea de-a XXIII-a expoziție „Fabricat în Moldova”, care a fost deschisă pe 11 februarie la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo și va funcționa până duminică, 15 februarie, informează Logos Press.
15:30
În dimineața zilei de 12 februarie, poliția belgiană a percheziționat mai multe clădiri ale Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind vânzarea de proprietăți imobiliare, a anunțat Logos Press.
15:30
O echipă eficientă se formează nu numai prin profesionalism și îndeplinirea calitativă a sarcinilor. Stabilitatea emoțională, încrederea și o atmosferă sănătoasă în cadrul echipei sunt la fel de importante, informează Logos Press.
15:00
Adunarea Generală a Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Cereale și Produse Agroalimentare Agrocereale a prelungit mandatul actualului director Iurie Rizhi pentru anul 2026. Nina Teleaga a fost aleasă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al organizației, funcție deținută anterior de Tatiana Onofrei, informează Logos Press.
14:45
Conform Logos Press, medaliile olimpice de aur conțin doar puțin peste 1 % aur și 98,8 % argint.
14:30
Principala caracteristică a gospodăriilor cehe este dependența lor excesivă de bunurile imobiliare ca activ principal. În Republica Cehă și, în general, în țările din Europa de Est, pentru marea majoritate a gospodăriilor, locuința principală – casa sau apartamentul în care locuiesc – este activul definitoriu, potrivit Logos Press.
14:15
În Moldova, sectorul bancar în 2025 prezintă o durabilitate ridicată și o creștere semnificativă a indicatorilor financiari, în ciuda creșterii moderate a economiei țării, informează Logos Press.
Acum 6 ore
14:00
Bucureștiul conduce Europa în privința prețurilor la energie din cauza Ucrainei și Moldovei # Logos-Press
Potrivit indicelui prețurilor la energia electrică pentru gospodării (HEPI) pentru începutul anului 2026, Bucureștiul a urcat pe primul loc în clasamentul capitalelor europene cu cele mai mari prețuri la energia electrică în paritatea puterii de cumpărare (PPP), informează Logos Press.
13:45
Opoziția insistă să-l invite pe premierul Alexandru Munteanu în Parlament. Ei vor să primească un raport privind activitatea guvernului, clarificări pe tema fabricii de armament și doar să discute cu el „înainte să plece”, relatează Logos Press.
13:30
Luptătorii de sanie Emanuel Rieder și Simon Kainzwaldner au devenit campioni olimpici în proba de dublu, informează Logos Press.
13:15
Moldova s-a clasat pe locul 80, cu un scor de 42, în scădere cu un punct față de 2024, în cel mai recent Indice de Percepție a Corupției al Transparency International, publicat la 10 februarie, informează Logos Press.
13:00
Țările UE înăspresc condițiile de închiriere. De exemplu, Spania restricționează din ce în ce mai mult închirierea pe termen scurt, în timp ce Germania restricționează închirierea pe termen lung, relatează Logos Press cu referire la Prian.
12:45
Scăderea numărului de înscrieri forțează autoritățile moldovene să ia măsuri nepopulare. O nouă etapă de reorganizare a școlilor este așteptată până în luna septembrie a acestui an, pe baza unor modificări ale Codului educației care sunt în prezent în discuție.
12:30
Veniturile totale ale caselor de asigurări obligatorii de asistență medicală au totalizat anul trecut 17.493,6 milioane de lei și au crescut cu 9,8%, respectiv 1.564,8 milioane de lei, față de anul 2024, informează Logos Press.
12:30
Agențiile europene de aplicare a legii au desfășurat o operațiune de amploare împotriva rețelelor internaționale de falsificatori. Potrivit Europol, în urma acțiunilor comune ale poliției și serviciilor vamale, au fost confiscate bancnote și monede contrafăcute în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, informează Logos Press.
12:15
Fiul cel mic al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Bilal Erdogan, este văzut ca un posibil concurent în viitoarea cursă pentru cea mai înaltă funcție a națiunii, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
12:00
PIB-ul nominal al Azerbaidjanului în ianuarie 2026 a fost de 9 miliarde 78,7 milioane manat (aproape 4,5 miliarde de euro), iar creșterea reală a economiei față de ianuarie anul trecut a fost de 1,7%, informează Logos Press.
11:45
MAIA informează producătorii și exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova că au acces la instrumentul digital „Pesticide MRL Tracker” dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este importantă în contextul asigurării conformității produselor exportate cu reglementările UE privind siguranța alimentară, transmite Logos Press.
11:15
Opt seturi de medalii au fost puse în joc în cea de-a cincea zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă, informează Logos Press.
11:00
Produsele nealimentare de pe piață vor deveni mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de evaluare a nivelului de risc al acestor produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid produsele periculoase și să ia măsuri prompte, a informat Logos Press.
10:30
Partidele extraparlamentare avertizează cu privire la riscurile reformei guvernării locale # Logos-Press
Abordările autorităților privind reforma administrativ-teritorială vizează în principal concentrarea finanțelor statului, care ar putea deveni o pârghie politică în viitor, potrivit Logos Press.
10:15
Real Madrid a anunțat oficial o reconciliere cu Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) cu privire la proiectul Superligii de fotbal, semnalând lichidarea proiectului, potrivit Logos Press.
Acum 12 ore
09:45
Yuriy Skrypnyk a fost demis din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în cadrul unei ședințe de guvern din 11 februarie. Tatiana Nistorica a fost numită în funcția de secretar de stat, potrivit Logos Press.
09:15
Agenția pentru Relații Interetnice a fost plasată oficial în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, informează Logos Press.
08:30
Președintele american Donald Trump a făcut o postare pe rețeaua sa de socializare Adevărul Sicial în care a spus că o epocă de aur este la ușă pentru americani, relatează Logos Press.
08:15
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că se ia în calcul posibilitatea organizării unei reuniuni trilaterale a premierilor din Republica Moldova, Ucraina și România în această primăvară. Cernăuți (Ucraina) și Giurgiulești (Republica Moldova) sunt luate în considerare ca locuri de desfășurare a reuniunii, informează Logos Press.
Acum 24 ore
20:00
Arianna Fontana, care face parte din echipa italiană de short track, a devenit campioană olimpică în combinația mixtă și prima atletă care a câștigat o medalie la șase Jocuri Olimpice de Iarnă, potrivit Logos Press.
19:45
Un nou jucător puternic a apărut pe piața globală a nucilor – China, care a început să dicteze propriile condiții datorită prețurilor scăzute și caracteristicilor unice ale materiei prime, informează Logos Press.
19:00
Caroline Linte: „Produsele lactate procesate în profunzime sunt domeniul țărilor bogate” # Logos-Press
Producția de produse proteice pentru sport sau alimente pentru copii din zer este o afacere cu o marjă mare, dar numai țările cu o bază de materii prime foarte extinsă și un potențial de investiții ridicat își pot permite să o înființeze, informează Logos Press.
18:45
Italia a răscumpărat capodopera lui Antonello da Messina înainte de licitația Sotheby’s # Logos-Press
Statul italian a împiedicat vânzarea în străinătate a unei opere renascentiste rare, răscumpărând-o înainte chiar de începerea licitației internaționale, informează Logos Press.
18:45
Calitatea și inovarea, mai degrabă decât o politică de „cumpărare europeană”, vor ajuta UE să fie competitivă, afirmă prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, potrivit Logos Press.
18:30
Cheltuielile băncilor moldovenești pentru securitatea informațiilor și reziliența operațională în 2026 vor fi dictate de noile cerințe de reglementare și de strategia națională de securitate cibernetică.
18:15
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț, informează Logos Press.
Ieri
17:45
Moldova are nevoie de o lege privind parcările, care va delimita clar responsabilitățile diferitelor organisme de stat și municipale”, relatează Logos Press.
17:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat un concurs pentru selectarea fermierilor care să participe la o activitate specială: „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producție”, informează Logos Press.
17:15
Banca Mondială va aloca 350 de mii de dolari pentru dezvoltarea Registrului gajurilor de bunuri mobile # Logos-Press
Alte 350 de mii de dolari vor fi investite în dezvoltarea sistemului informațional „Registrul gajurilor de bunuri mobile” lansat anul trecut. Fondurile vor fi furnizate de Banca Mondială ca ajutor gratuit, informează Logos Press.
17:00
Departamentul Trezoreriei SUA, prin intermediul Biroului de control al activelor străine (OFAC), a emis o nouă licență care autorizează anumite tranzacții cu petrol de origine venezueleană, potrivit Logos Press.
16:45
Lipsa prelucrării aprofundate a materiilor prime în producția de brânză reduce considerabil competitivitatea produselor finale în Ucraina. În Moldova, situația este similară, dar și mai dificilă din cauza costului ridicat al laptelui crud.
16:15
Discuțiile care tocmai s-au încheiat între reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei în Emiratele Arabe Unite cu scopul de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina s-au încheiat, fără surpriză, aproape exact acolo unde au început.
16:00
Business Insider: cererea de autori de texte a crescut în SUA din cauza inteligenței artificiale # Logos-Press
Cererea de profesioniști în comunicare – jurnaliști, copywriteri, redactori, scriitori și alți textieri – a crescut în SUA pe fondul proliferării conținutului de calitate scăzută generat de rețelele neuronale, potrivit Logos Press.
15:45
Guvernul a pregătit un proiect de hotărâre privind lichidarea a opt întreprinderi de stat. În acest scop se preconizează cheltuirea a 2,5 milioane de lei, informează Logos Press.
15:15
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a anunțat lansarea consultărilor publice privind evaluarea bunurilor sale imobile și mobile, ca parte a procesului de reorganizare, a informat Logos Press.
