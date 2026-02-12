Piața comerțului electronic din Moldova rămâne în urma Europei

18:00

În ianuarie 2026, peste 12,6 mii de tone de ulei de floarea soarelui au fost exportate din Moldova. În total, în perioada iulie 2025-ianuarie 2026, livrările în străinătate au atins aproape 66 de mii de tone, ceea ce este de aproximativ opt ori mai mult decât în aceeași perioadă a ultimului sezon de comercializare, informează Logos Press.