Piața comerțului electronic din Moldova rămâne în urma Europei

Logos-Press, 12 februarie 2026 19:15

Piața comerțului electronic din Republica Moldova se află la o etapă crucială de transformare. În ciuda creșterii constante a vânzărilor din comerțul online, aceasta rămâne încă mult în urma mediei europene.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum 30 minute
19:15
Piața comerțului electronic din Moldova rămâne în urma Europei Logos-Press
Piața comerțului electronic din Republica Moldova se află la o etapă crucială de transformare. În ciuda creșterii constante a vânzărilor din comerțul online, aceasta rămâne încă mult în urma mediei europene.
Acum o oră
19:00
Străinii au investit 7,6 miliarde de dolari în economia belarusă Logos-Press
Investitorii străini au investit 7,6 miliarde de dolari în sectorul real al economiei belaruse în 2025, din care 71% – investiții directe, informează Logos Press.
18:45
Rolex este din nou pe primul loc… pe lista ceasurilor furate Logos-Press
Piața globală a ceasurilor de lux a înregistrat un volum record de furturi și pierderi în 2025. Valoarea combinată a modelelor dispărute și furate a ajuns la 1,7 miliarde de lire sterline, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
18:30
Obligațiuni corporative și municipale: bune, dar nu suficiente Logos-Press
Emisiunea de obligațiuni corporative ca procent din totalul titlurilor de valoare aproape s-a dublat anul trecut, în timp ce obligațiunile municipale au jucat un rol important în diversificarea finanțării administrațiilor locale, potrivit Logos Press.
18:15
REI Grup va atrage fonduri europene în Moldova Logos-Press
REI Grup, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializate în atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat din România, va deschide primul său birou specializat în Republica Moldova, informează Logos Press.
18:15
Găgăuzia va sprijini locuitorii cu compensații pentru costurile căldurii Logos-Press
Bugetul autonomiei găgăuze va aloca 9.294.800 de lei pentru plata ajutoarelor în sezonul rece din ianuarie, informează Logos Press.
18:00
Moldova revine în „liga mare” a exportatorilor de ulei de floarea-soarelui Logos-Press
În ianuarie 2026, peste 12,6 mii de tone de ulei de floarea soarelui au fost exportate din Moldova. În total, în perioada iulie 2025-ianuarie 2026, livrările în străinătate au atins aproape 66 de mii de tone, ceea ce este de aproximativ opt ori mai mult decât în aceeași perioadă a ultimului sezon de comercializare, informează Logos Press.
17:45
Hermès a crescut veniturile, în ciuda unei scăderi a profitului net Logos-Press
Casa franceză de modă Hermès continuă să crească vânzările, înregistrând o creștere solidă a veniturilor, chiar dacă profitul net a scăzut, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
17:30
Un proiect în valoare de 4 miliarde de dolari plasează Armenia printre primele cinci clustere AI din lume Logos-Press
Firebird, o companie armeană cu sediul în SUA și care lucrează în domeniul tehnologiei cloud și al infrastructurii IA, a anunțat cea de-a doua etapă a mega-proiectului său de construire a unor facilități de supercalcul în Armenia, informează Logos Press.
17:15
Tranzacțiile extrabursiere și-au majorat rulajul Logos-Press
Tranzacțiile OTC (cele înregistrate în afara pieței reglementate și a MTF-urilor) vor atinge 95,65% din totalul pieței în 2025, în creștere de la 83,09% în anul precedent, potrivit Logos Press.
17:00
Cinci rezidenți moldoveni au câștigat 230 de milioane de lei din tranzitul ucrainenilor spre UE Logos-Press
Procuratura pentru Crimă Organizată și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat deschiderea unui dosar penal împotriva a cinci inculpați acuzați de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni pregătiți pentru luptă către Uniunea Europeană prin Moldova, informează Logos Press.
16:30
Fenomenul activelor digitale: o achiziție de 100 de dolari s-a transformat într-o afacere de 70 de milioane de dolari Logos-Press
Pe piața activelor digitale, există tranzacții periodice care demonstrează în mod clar puterea timpului și a răbdării strategice. O astfel de poveste a fost vânzarea domeniului ai.com, achiziționat în 1993 pentru doar 100 de dolari și vândut zeci de ani mai târziu pentru 70 de milioane de dolari, conform Logos Press.
16:15
Kazahstanul își schimbă Constituția Logos-Press
Președintele Kazahstanului, Kasym-Jomart Tokayev, a semnat un decret privind organizarea unui referendum la 15 martie 2026 cu privire la modificările aduse Constituției țării. Printre modificările cheie se numără trecerea de la un parlament bicameral la unul unicameral și consacrarea principiului supremației Constituției Kazahstanului asupra tratatelor internaționale, a raportat Logos Press.
16:00
Capitalizarea de piață a întreprinderilor a crescut de o dată și jumătate Logos-Press
Piața secundară de capital a cunoscut schimbări semnificative în 2025, cu o capitalizare de piață estimată la 24 171,63 milioane LE la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 52,3% față de nivelul din 2024, cu un număr limitat de emitenți, a raportat Logos Press.
15:45
Autoritățile îndeamnă la „cumpărare moldovenească” Logos-Press
Peste 400 de companii locale s-au adunat la cea de-a XXIII-a expoziție „Fabricat în Moldova”, care a fost deschisă pe 11 februarie la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo și va funcționa până duminică, 15 februarie, informează Logos Press.
Acum 6 ore
15:30
Clădirile Comisiei Europene sunt percheziționate Logos-Press
În dimineața zilei de 12 februarie, poliția belgiană a percheziționat mai multe clădiri ale Comisiei Europene în cadrul unei anchete privind vânzarea de proprietăți imobiliare, a anunțat Logos Press.
15:30
O investiție care dă roade: sănătatea mentală a echipei Logos-Press
O echipă eficientă se formează nu numai prin profesionalism și îndeplinirea calitativă a sarcinilor. Stabilitatea emoțională, încrederea și o atmosferă sănătoasă în cadrul echipei sunt la fel de importante, informează Logos Press.
15:00
Asociația Agrocereale și-a reales conducerea Logos-Press
Adunarea Generală a Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Cereale și Produse Agroalimentare Agrocereale a prelungit mandatul actualului director Iurie Rizhi pentru anul 2026. Nina Teleaga a fost aleasă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al organizației, funcție deținută anterior de Tatiana Onofrei, informează Logos Press.
14:45
Prețul aurului a afectat valoarea medaliilor olimpice Logos-Press
Conform Logos Press, medaliile olimpice de aur conțin doar puțin peste 1 % aur și 98,8 % argint.
14:30
Locuitorii cehi sunt excesiv de dependenți de proprietatea lor Logos-Press
Principala caracteristică a gospodăriilor cehe este dependența lor excesivă de bunurile imobiliare ca activ principal. În Republica Cehă și, în general, în țările din Europa de Est, pentru marea majoritate a gospodăriilor, locuința principală – casa sau apartamentul în care locuiesc – este activul definitoriu, potrivit Logos Press.
14:15
BNM: Sectorul bancar rămâne stabil Logos-Press
În Moldova, sectorul bancar în 2025 prezintă o durabilitate ridicată și o creștere semnificativă a indicatorilor financiari, în ciuda creșterii moderate a economiei țării, informează Logos Press.
14:00
Bucureștiul conduce Europa în privința prețurilor la energie din cauza Ucrainei și Moldovei Logos-Press
Potrivit indicelui prețurilor la energia electrică pentru gospodării (HEPI) pentru începutul anului 2026, Bucureștiul a urcat pe primul loc în clasamentul capitalelor europene cu cele mai mari prețuri la energia electrică în paritatea puterii de cumpărare (PPP), informează Logos Press.
13:45
În parlament, toată lumea îl vrea pe prim-ministru înainte să plece Logos-Press
Opoziția insistă să-l invite pe premierul Alexandru Munteanu în Parlament. Ei vor să primească un raport privind activitatea guvernului, clarificări pe tema fabricii de armament și doar să discute cu el „înainte să plece”, relatează Logos Press.
Acum 8 ore
13:30
Alergătorii italieni au câștigat Jocurile Olimpice pentru prima dată în 32 de ani Logos-Press
Luptătorii de sanie Emanuel Rieder și Simon Kainzwaldner au devenit campioni olimpici în proba de dublu, informează Logos Press.
13:15
Moldova a devenit mai tolerantă față de corupție Logos-Press
Moldova s-a clasat pe locul 80, cu un scor de 42, în scădere cu un punct față de 2024, în cel mai recent Indice de Percepție a Corupției al Transparency International, publicat la 10 februarie, informează Logos Press.
13:00
Germania introduce reglementări stricte privind închirierea Logos-Press
Țările UE înăspresc condițiile de închiriere. De exemplu, Spania restricționează din ce în ce mai mult închirierea pe termen scurt, în timp ce Germania restricționează închirierea pe termen lung, relatează Logos Press cu referire la Prian.
12:45
Mai puțini copii, mai multe reforme Logos-Press
Scăderea numărului de înscrieri forțează autoritățile moldovene să ia măsuri nepopulare. O nouă etapă de reorganizare a școlilor este așteptată până în luna septembrie a acestui an, pe baza unor modificări ale Codului educației care sunt în prezent în discuție.
12:30
Veniturile fondului medical au depășit cheltuielile cu aproape 100 de milioane de lei Logos-Press
Veniturile totale ale caselor de asigurări obligatorii de asistență medicală au totalizat anul trecut 17.493,6 milioane de lei și au crescut cu 9,8%, respectiv 1.564,8 milioane de lei, față de anul 2024, informează Logos Press.
12:30
Europol a confiscat 1,2 miliarde EUR de bani falși Logos-Press
Agențiile europene de aplicare a legii au desfășurat o operațiune de amploare împotriva rețelelor internaționale de falsificatori. Potrivit Europol, în urma acțiunilor comune ale poliției și serviciilor vamale, au fost confiscate bancnote și monede contrafăcute în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, informează Logos Press.
12:15
Bloomberg: Bilal Erdogan ar putea fi o figură cheie în succesiunea puterii din Turcia Logos-Press
Fiul cel mic al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Bilal Erdogan, este văzut ca un posibil concurent în viitoarea cursă pentru cea mai înaltă funcție a națiunii, a raportat Logos Press.
12:00
Economia Azerbaidjanului a început anul 2026 cu o creștere de 1,7% pentru luna Logos-Press
PIB-ul nominal al Azerbaidjanului în ianuarie 2026 a fost de 9 miliarde 78,7 milioane manat (aproape 4,5 miliarde de euro), iar creșterea reală a economiei față de ianuarie anul trecut a fost de 1,7%, informează Logos Press.
11:45
Ministerul Agriculturii îndeamnă fermierii să urmărească online urmele de pesticide Logos-Press
MAIA informează producătorii și exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova că au acces la instrumentul digital „Pesticide MRL Tracker” dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este importantă în contextul asigurării conformității produselor exportate cu reglementările UE privind siguranța alimentară, transmite Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Rezultatele zilei a cincea Logos-Press
Opt seturi de medalii au fost puse în joc în cea de-a cincea zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă, informează Logos Press.
11:00
Vor fi elaborate criterii de risc pentru produsele nealimentare Logos-Press
Produsele nealimentare de pe piață vor deveni mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de evaluare a nivelului de risc al acestor produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid produsele periculoase și să ia măsuri prompte, a informat Logos Press.
10:30
Partidele extraparlamentare avertizează cu privire la riscurile reformei guvernării locale Logos-Press
Abordările autorităților privind reforma administrativ-teritorială vizează în principal concentrarea finanțelor statului, care ar putea deveni o pârghie politică în viitor, potrivit Logos Press.
10:15
Ultimul mohican: Clubul Regal a ieșit din Superligă Logos-Press
Real Madrid a anunțat oficial o reconciliere cu Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) cu privire la proiectul Superligii de fotbal, semnalând lichidarea proiectului, potrivit Logos Press.
09:45
Schimbare de personal în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Logos-Press
Yuriy Skrypnyk a fost demis din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în cadrul unei ședințe de guvern din 11 februarie. Tatiana Nistorica a fost numită în funcția de secretar de stat, potrivit Logos Press.
09:15
Agenția pentru Relații Interetnice transferată la Ministerul Educației Logos-Press
Agenția pentru Relații Interetnice a fost plasată oficial în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, informează Logos Press.
08:30
Trump: Epoca de aur a Americii a sosit Logos-Press
Președintele american Donald Trump a făcut o postare pe rețeaua sa de socializare Adevărul Sicial în care a spus că o epocă de aur este la ușă pentru americani, relatează Logos Press.
08:15
Moldova, Ucraina și România ar putea organiza un summit al premierilor în primăvară Logos-Press
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că se ia în calcul posibilitatea organizării unei reuniuni trilaterale a premierilor din Republica Moldova, Ucraina și România în această primăvară. Cernăuți (Ucraina) și Giurgiulești (Republica Moldova) sunt luate în considerare ca locuri de desfășurare a reuniunii, informează Logos Press.
Acum 24 ore
20:00
Primul medaliat din istorie la șase Jocuri Olimpice de Iarnă Logos-Press
Arianna Fontana, care face parte din echipa italiană de short track, a devenit campioană olimpică în combinația mixtă și prima atletă care a câștigat o medalie la șase Jocuri Olimpice de Iarnă, potrivit Logos Press.
19:45
Nucul chinezesc ca „variantă de normă” pentru piața UE Logos-Press
Un nou jucător puternic a apărut pe piața globală a nucilor – China, care a început să dicteze propriile condiții datorită prețurilor scăzute și caracteristicilor unice ale materiei prime, informează Logos Press.
Ieri
19:00
Caroline Linte: „Produsele lactate procesate în profunzime sunt domeniul țărilor bogate” Logos-Press
Producția de produse proteice pentru sport sau alimente pentru copii din zer este o afacere cu o marjă mare, dar numai țările cu o bază de materii prime foarte extinsă și un potențial de investiții ridicat își pot permite să o înființeze, informează Logos Press.
18:45
Italia a răscumpărat capodopera lui Antonello da Messina înainte de licitația Sotheby’s Logos-Press
Statul italian a împiedicat vânzarea în străinătate a unei opere renascentiste rare, răscumpărând-o înainte chiar de începerea licitației internaționale, informează Logos Press.
18:45
Protecționismul nu poate fi cheia succesului UE Logos-Press
Calitatea și inovarea, mai degrabă decât o politică de „cumpărare europeană”, vor ajuta UE să fie competitivă, afirmă prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, potrivit Logos Press.
18:30
Sectorul financiar adoptă tehnologii costisitoare Logos-Press
Cheltuielile băncilor moldovenești pentru securitatea informațiilor și reziliența operațională în 2026 vor fi dictate de noile cerințe de reglementare și de strategia națională de securitate cibernetică.
18:15
De la fermă la farfurie, fără intermediari inutili Logos-Press
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț, informează Logos Press.
17:45
Parcările devin scena unor bătălii politice Logos-Press
Moldova are nevoie de o lege privind parcările, care va delimita clar responsabilitățile diferitelor organisme de stat și municipale”, relatează Logos Press.
17:30
Consultații pentru fermieri – pe bază de competiție Logos-Press
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat un concurs pentru selectarea fermierilor care să participe la o activitate specială: „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producție”, informează Logos Press.
17:15
Banca Mondială va aloca 350 de mii de dolari pentru dezvoltarea Registrului gajurilor de bunuri mobile Logos-Press
Alte 350 de mii de dolari vor fi investite în dezvoltarea sistemului informațional „Registrul gajurilor de bunuri mobile” lansat anul trecut. Fondurile vor fi furnizate de Banca Mondială ca ajutor gratuit, informează Logos Press.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.