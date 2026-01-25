Republica Moldova va avea 5 sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Sport1, 25 ianuarie 2026 15:00
Republica Moldova va avea 5 sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, programate în perioada 6-22 februarie. Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov (rezervă Mihail Usov), dar și schiorii Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici. Unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale anului va debuta cu ceremonia de deschidere […] The post Republica Moldova va avea 5 sportivi la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina first appeared on Sport1.
