Piața imobiliară schimbă regulile: dezvoltatorii înlocuiesc băncile
Noi.md, 13 februarie 2026 14:30
Președintele Uniunii Agențiilor Imobiliare, Nicolae Balaur, susține că noile condiții de achitare oferite de dezvoltatorii imobiliari din Chișinău reprezintă o oportunitate pentru persoanele care doresc să-și cumpere o locuință, dar nu pot accesa un credit bancar.Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Consens Național” cu Vitalie Dogaru, difuzată la Realitatea TV.{{864661}}Potriv
Acum 10 minute
14:30
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. În primul rînd, bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificați
14:30
Mii de elevi vor vizita universitățile din țară, în cadrul campaniei "Învață în Moldova" # Noi.md
Viitorii absolvenți ai liceelor din țară vor vizita pe parcursul lunilor februarie-aprilie instituțiile de învățămînt superior pentru a se informa despre programele de studii ale universităților.Elevii vor avea oportunitatea de a comunica direct cu reprezentanții instituțiilor și a afla mai multe detalii despre specialitățile care îi interesează, notează Noi.md.{{855650}}Tururile organizat
14:30
Acum o oră
14:00
Unul dintre fondatorii trupei germane de muzică disco Dschinghis Khan, interpretul hitului Moskau, Wolfgang Heichel, a murit la vîrsta de 75 de ani.C]ntărețul a murit pe 20 ianuarie. Reprezentanții săi nu au precizat cauza decesului, dar au declarat că Heichel a murit pe neașteptate. {{862434}}Trupa Dschinghis Khan a fost creată ca proiect de producție de Ralph Siegel. El a selectat membri
14:00
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vîrste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei.În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.
14:00
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului.În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, avînd drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situaț
Acum 2 ore
13:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare operațională, destinat asigurării circulației neîntrerupte a trenurilor, care marchează un pas important în procesul de digitalizare și modernizare a activității întreprinderii.Specialiștii întreprinderii au modernizat legătura tehnologică operativă dintre dispecer, impiegatul de mișcare a
13:30
Vineri, în centrul Atenei va avea loc o acțiune de protest de amploare a fermierilor, care vor sosi din diferite părți ale țării.Vineri, în a doua jumătate a zilei, fermierii vor organiza o acțiune de protest la nivel național în centrul Atenei, parcînd zeci de tractoare în fața parlamentului. Ei vor începe să sosească de la ora 15:00 și intenționează să rămînă în capitală pînă sîmbătă la ora
13:30
Sătenii din Dereneu, despre conflictul din jurul bisericii: „Biserica e a noastră, făcută de strămoși” # Noi.md
Tensiunile din jurul bisericii din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să divizeze comunitatea locală. Într-un material video realizat de jurnalistul Gheorghe Gonța, mai mulți locuitori ai satului și-au exprimat nemulțumirea față de situația creată și de intervenția forțelor de ordine.O localnică a declarat că biserica aparține comunității și că a fost construită de strămoșii satului. „B
13:00
Naționala de fotbal a Moldovei și-a aflat adversarii în Liga Națiunilor din sezonul 2026/27 # Noi.md
Echipa națională de fotbal a Moldovei va juca în grupa 3 a diviziei C din Liga Națiunilor UEFA, iar adversarii echipei antrenate de Lilian Popescu vor fi echipele naționale ale Slovaciei, Insulelor Feroe și Kazahstanului.Potrivit Media Sport, acestea sînt rezultatele tragerii la sorți a etapei comune a Ligii Națiunilor UEFA din sezonul 2026/27, care a avut loc la Bruxelles. În urma acesteia, î
13:00
Munteanu: Guvernul va rămîne în funcție atîta timp cît va beneficia de sprijinul Parlamentului # Noi.md
Guvernul va rămîne în funcție atîta timp cît va beneficia de sprijinul Parlamentului. Afirmația aparține premierului Alexandru Munteanu, care a precizat, în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, că mandatul Guvernului este legat de durata de patru ani a Legislativului, iar dacă activitatea Executivului va fi considerată satisfăcătoare de către Parlament, echipa guvernamentală va continua
Acum 4 ore
12:30
Premierul Alexandru Munteanu a comentat nemulțumirile exprimate de unii foști miniștri care nu s-au regăsit în noua formulă guvernamentală, afirmînd că a avut libertatea de a-și selecta echipa și că este mulțumit de actualii membri ai Cabinetului.Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat postului Moldova 1, în contextul reacțiilor apărute pe rețelele de socializare, notgează
12:30
Statele europene se confruntă cu tensiuni și îngrijorări serioase din cauza faptului că multe companii părăsesc piața locală. Acest proces de exod al companiilor va continua dacă țările europene nu vor lua în curînd măsuri pentru a-și spori competitivitatea.Potrivit Oxu.Az, cu referire la publicația Postoj, declarația a fost făcută de premierul slovac Robert Fico la finalul summitului informal
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 13 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 14 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,32 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 20,24 lei/litru (-3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
12:30
Republica Moldova are potențialul de a-și dubla exporturile în următorii doi ani, a declarat Eugeniu Osmochescu, Viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în timpul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. {{863523}}„Eu sînt sigur că putem crește cu circa jumătate. Să dublăm Dacă acum avem 3–4 miliarde, am putea ajunge aproape de 7 miliarde. Da, putem dubla”, a af
12:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au găsit, în cadrul controlului vamal al bagajelor pasagerilor de pe ruta Baku-Chișinău, produse cosmetice în cantități comerciale (316 unități), nedeclarate autorității vamale.Pasagera, o nerezidentă în vîrstă de 43 de ani, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”, notează Noi.md.Totuși, în urma verificărilor, mărfurile pasi
12:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a generat și transmis 804 avize de plată în adresa persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (freelanceri), prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent.Potrivit instituției, suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna ianuarie 2026 a constituit
11:30
Republica Moldova nu se află în criză economică, ci dimpotrivă, economia națională a înregistrat o revigorare semnificativă în 2025, a afirmat Eugeniu Osmochescu, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.Potrivit oficialului, datele pentru primele 11 luni ale anului trecut arată o creștere
11:30
Poliția belgiană a efectuat percheziții la sediul Comisiei Europene (CE) în cadrul unei anchete privind posibile încălcări în vînzarea de bunuri imobiliare. Despre aceasta a scris ziarul Financial Times (FT), citînd două surse.Potrivit informațiilor obținute, perchezițiile au avut loc joi în diferite departamente ale CE, inclusiv în departamentul bugetar.{{863209}}Interlocutorii publicație
11:30
Deputații din partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS), care mai ieri au votat fără ezitare pentru introducerea Ministerului Justiției în organele de autoguvernare ale avocaților, azi au fost obligați să-și anuleze propriul vot.După cum a remarcat fostul procuror general, deputatul Parlamentului, Alexandr Stoianoglo, nu opoziția i-a convins, nici avocații nu i-au convins, semnal
11:00
11:00
Curtea de Apel a admis apelul procurorilor și a recunoscut vinovat un judecător de fals în declarații # Noi.md
La 12 februarie, Curtea de Apel Centru, a admis apelul declarat de procurorul în Procuratura Anticorupție, împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, sediul Central din 05 august 2024, prin care un judecător a fost achitat pentru comiterea infracțiunii de fals în declarații, casînd integral sentința, cu pronunțarea unei noi hotărîri potrivit căruia judecătorul a fost recunoscut vinovat de comitere
11:00
Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, în contextul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici.Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la Moldova 1, care a precizat că indexarea pensiilor este estimată la aproximativ 6%, comunică moldpres.„Rata inflației a scăzut deja sub 4%, iar indexarea pe
Acum 6 ore
10:30
Cunoscutul fotograf, profesor la școala de fotografie progresivă clasică, Oleg Kaniev, a publicat pe pagina sa de socializare o nouă serie de fotografii de arhivă din 1978, în care sînt surprinse distracțiile de iarnă ale copiilor și adulților pe lacul Comsomolist înghețat (în prezent parcul „Valea Morilor”), unul dintre locurile preferate de odihnă ale locuitorilor și oaspeților capitalei.{{7
10:30
Inspectorii de mediu din Leova, au informat Inspectoratul că, la data de 11.02.2026, în jurul orei 22:30, pe traseul Leova – Sărata Răzeși, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui căprior.Inspectorii de mediu s-au deplasat la fața locului. În cadrul verificărilor, s-a constatat că animalul nu prezenta leziuni vizibile, notează Noi.md.{{864577}}Cu ajutorul unui microbuz, căpriorul
10:30
Alexandru Harea va conduce Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu.Potrivit SPPS, Alexandru Harea are o experiență de peste 20 de ani în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova, unde a ocupat funcții de conducere în planificarea apărării, politici de apărare și conducerea unităților de menținere a păcii.{{8607
10:30
Yakov Kedmi, analist politic, expert militar și fost șef al serviciului de informații israelian Nativ, într-un interviu acordat unui canal de YouTube, a vorbit despre scandalul Epstein ca instrument de confruntare politică, despre ipocrizia, degradarea și erodarea morală a elitelor politice și culturale occidentale și despre motivul pentru care „șocul” pe care mulți îl trăiesc în prezent se simte
10:00
De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură.Tarifele micșorate intră în vigoare vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii vor plăti 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decît pînă în prezent, informează moldpres.Decizia a fost aproba
10:00
Numărul tinerilor dependenți de droguri atinge cote alarmante în Republica Moldova.Doar datele oficiale arată că peste 12 mii de persoane au căzut pradă stupefiantelor, iar cifra este în creștere. Pentru a atrage atenția asupra problemei, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a capitalei a organizat o conferință privind pericolul răspîndirii substanțelor interzise.{{864532}}În cadru
10:00
În localitatea Călimănești din raionul Nisporeni, sute de pacienți beneficiază de asistență medicală doar o dată pe săptămînă, marțea, atunci cînd vine un medic din satul vecin, Marinici.Sătenii din Călimănești apreciază eforturile doamnei Galina, medicul care vine în sat, precum și rapiditatea ambulanței din localitatea vecină la care apelează în cazuri de urgență.„Am foarte mare încreder
09:30
Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut vinovat pe judecătorul Aureliu Postică de fals în declarații, prin decizia pronunțată la 12 februarie 2026. Totuși, magistratul a fost eliberat de pedeapsa penală, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a admis apelul declarat de procurorul anticorupție Ina Frunză-Bargan împotriva sentinței Judecătorie
09:30
Celebrul covor roşu de la Hollywood a ajuns şi în Chişinău, la avanpremiera primului film fantasy autohton, ,,Copacul Evei", ce a avut loc, recent.Seara a fost emoţionantă şi pentru actori. Pentru unii, a fost prima experiență de acest fel. Anatol Cotrobai, regizorul şi scenaristul peliculei, speră la reacţii pe măsură din partea publicului.{{862496}}"Aştept ca oamenii să se bucure, ca oam
09:00
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că reluarea dialogului cu liderul rus Vladimir Putin nu reprezintă o urgență imediată și trebuie pregătită în mod coordonat între statele europene.Declarațiile au fost făcute la finalul unui summit european informal desfășurat în Belgia. „Nu este o chestiune de zile, lucrurile se pregătesc”, a afirmat Macron, subliniind că procesul necesită t
09:00
Procurorii vor solicita aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în cazul a patru persoane reținute în urma incidentelor produse la Dereneu, raionul Călărași. Alte două persoane vor fi eliberate și cercetate în stare de libertate. Informația a fost confirmată pentru presă de serviciul de presă al Procuraturii.Intervenția forțelor de ordine a avut loc marți seara, 10 februarie, după ce u
Acum 8 ore
08:30
Inspectoratul Național de Securitate Publică informează că, la această oră, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este redusă semnificativ în mai multe zone ale țării.Oamenii legii îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum, pentru a preveni producerea accidentelor rutiere.{{864687}}Potrivit Poliției
08:30
Parlamentul a reexaminat modificările la Legea cu privire la avocatură, adoptate inițial la 10 iulie 2025, după ce Maia Sandu a refuzat promulgarea actului normativ.Șefa statului a motivat decizia prin faptul că unele amendamente care vizau organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunea Avocaților din Republica Moldova nu oferă soluții adecvate și sustenabile pentru disfuncțion
08:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că Codul Galben de ceață rămîne în vigoare și astăzi, 13 februarie, pînă la ora 12:00. Fenomenul vizat se va manifesta pe arii extinse, reducînd considerabil vizibilitatea.Potrivit meteorologilor, în regiunile de centru și sud ale țării sînt așteptate ploi, în timp ce în restul teritoriului nu se vor înregistra precipitații. Izolat, ceața va persista,
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut puțin față de euro, dar a slăbit și mai mult față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană 1,5 bani, dar a cedat dolarului american aproape 2,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1168 lei pentr
07:30
La Chișinău va avea loc Conferinț internațională „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice și durabile” # Noi.md
Asociația Obștească „Institutul Justiției Constituționale”, în parteneriat cu Uniunea Juriștilor din Moldova și cu mai multe asociații etnoculturale din Republica Moldova, organizează Conferința internațională științifico-practică cu genericul „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice și durabile a Republicii Moldova”.Evenimentul va avea loc pe 7 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în
07:30
Astăzi, în Republica Moldova se prevede cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații esențiale. Spre seară, izolat, este posibilă ploaie slabă.Pe alocuri se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se așteaptă polei.Vîntul va sufla din sud-est, de la slab la moderat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperaturile vor varia între +7 și +9°C, în regiunile centrale între +5 și
07:30
ANSA: Cei care raportarea cadavrele de mistreți găsite în pădure pot primi o recompensă financiară # Noi.md
Creșterea numărului de cazuri de pestă porcină africană (PPA) la mistreți, înregistrată la sfîrșitul anului 2025 și începutul anului 2026, provoacă îngrijorări în rîndul fermierilor.Într-o declarație pentru redacția Noi.md, Alexandru Manciu, Director General adjunct pe domeniu sanitar-veterinar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), a prezentat datele actualizate și măsuril
07:00
„Critica a devenit periculoasă?”: Declarațiile unei avocate despre tăcerea din spațiul public # Noi.md
Avocata Cristina Ciubotaru a declarat, în cadrul emisiunii „Gonța Media”, că în spațiul public din Republica Moldova s-ar contura o tendință de asociere automată a criticii la adresa guvernării cu etichete politice sau acuzații de dezinformare.„A critica cumva guvernarea nu mai este tratat ca o formă de a ajuta democrația acestei țări. S-a transformat automat în dezinformare și discurs propa
Acum 12 ore
06:30
În Moldova, în ultimii 10 ani, nu a existat o reformă a procuraturii, dar o contrareformă.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.„La noi a existat doar o aparență de reformă. Au redus asta și asta, dar acest lucru nu
05:30
Hipertensiunea arterială afectează direct două organe esențiale pentru funcționarea organismului: inima și rinichii.Medicii avertizează că boala evoluează adesea fără simptome evidente, iar mulți pacienți află că suferă de tensiune crescută abia după ani de zile.Specialiștii explică faptul că inima și rinichii funcționează într-o relație strînsă. Atunci cînd unul dintre aceste organe este
04:30
Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sînt vizați de apeluri telefonice frauduloase în care persoane necunoscute se prezintă drept angajați ai unei bănci.Scopul acestor apeluri este obținerea datelor bancare, a codurilor de securitate sau determinarea victimelor să transfere bani sub diverse pretexte.Specialiștii în securitate financiară avertizează că escrocheriile telefonice au de
03:30
Coproprietarul lui Manchester United, afirmație controversată: „Regatul Unit a fost 'colonizat' de imigranți” # Noi.md
Sir James Arthur Ratcliff, coproprietarul clubului de fotbal Manchester United, a declarat că Regatul Unit a fost „colonizat de imigranți”, stîrnind critici din partea prim-ministrului britanic Keir Starmer.Într-un interviu acordat Sky News, Jim Ratcliffe a sugerat că premierul Keir Starmer este „prea amabil” pentru a face „lucruri dificile” pentru economia țării. „Nu poți avea o economie cu n
02:30
Ios, insula din Grecia care apare în cărțile poștale, impresionează prin plajele sale cu ape turcoaz, satele albe cocoțate pe dealuri și apusurile spectaculoase din Marea Egee. Dacă ai auzit de Ios, probabil este datorită reputației acestei mici insule cicladice ca destinație de petrecere pentru cei care caută o alternativă mai ieftină și mai plăcută la Mykonos. Deși este adevărat că tinerii p
Acum 24 ore
01:30
Guvernul malgaș a declarat miercuri „stare de dezastru național” ca răspuns la distrugerile extinse cauzate de ciclonul Dezani.Furtuna, însoțită de vînturi puternice și precipitații abundente, a provocat pagube extinse infrastructurii, locuințelor și mijloacelor de subzistență, precum și inundații grave și pierderi economice semnificative, transmite agerpres.roDecretul menționează pierdere
01:00
O erupție de putere aproape maximă a fost înregistrată pe Soare pe 12 februarie.{{862725}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat pentru TASS Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).„Pe 12 februarie, în banda de raze X, în grupul de pete 4367 (N11W88) a fost înregistrată o erupție M1.4 cu o durată de 21 de minute”, se menționează în comunicat.Miercuri, 11 februarie, pe So
00:30
Seria de evenimente „Preludiul Galei Sărbătorii Primăverii”a ajuns marți la Brasilia, atrăgînd participarea unui număr de peste o sută de personalități din diverse domenii ale societății braziliene și chineze, scrie romanian.cgtn.com. Directorul China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a transmis un mesaj video, în care a evidențiat că aproape 20 de țări și regiuni au desemnat Sărbătoarea Pr
