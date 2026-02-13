„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei
Radio Chisinau, 13 februarie 2026 11:05
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.
Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari.
CFM testează un nou sistem digital de comunicare pentru eficientizarea circulației trenurilor
Alexandru Harea a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens, informează MOLDPRES.
Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de securitate. Temele discutate în cadrul Conferinței de la Munchen # Radio Chisinau
Cea mai importantă conferință anuală internațională pe probleme de securitate se desfășoară începând de astăzi până pe 15 februarie, la Hotel Bayerischer Hof din Munchen, sub conducerea președintelui conferinței, ambasadorul Wolfgang Ischinger, prilej cu care numeroși lideri politici și experți abordează cele mai importante probleme actuale de securitate de pe mapamond.
O nouă investigație realizată de RISE Moldova scoate la iveală detalii despre o presupusă flotă aeronautică asociată cu Ilan Șor, aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL. Totodată, presa comentează cazul cu biserica din Dereneu, subliniid că acest conflict nu este religios, ci politic, precum și felul cum reacționează autoritățile.
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Lansarea va avea loc în data de 17 februarie, la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 92 bani.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Radioului, marcată anual la data de 13 februarie. Șeful legislativului a subliniat rolul esențial pe care radioul îl are în societate și a evidențiat impactul acestuia asupra informării și educării publicului de-a lungul timpului.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Radioului, marcată anual la data de 13 februarie. Șeful legislativului a subliniat rolul esențial pe care radioul îl are în societate și a evidențiat impactul acestuia asupra informării și educării publicului de-a lungul timpului.
De astăzi, se ieftinește căldura pentru locuitorii din Chișinău. Decizia ANRE de micșorare a tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
De astăzi, locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru căldură. Tarifele micșorate intră în vigoare vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, consumatorii vor plăti 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai puțin decât până în prezent, informează MOLDPRES.
Maia Sandu va fi prezentă la Conferința de Securitate de la München: va participa la un panel de discuții dedicat combaterii amenințărilor hibride # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența.
Viața interpretei de muzică populară Maria Drăgan va ajunge pe ecrane într-un film de ficțiune realizat de OWH Studio. Lungmetrajul „Blestemul Mariei Drăgan” va fi regizat de Călin Laur, iar producător este Virgiliu Mărgineanu.
Președinta Maia Sandu va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența.ș
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși produse de Danone. Loturile vizate ar putea conține un nivel depășit de bacteria Bacillus cereus.
Guvernul de la București a aprobat începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni # Radio Chisinau
Guvernul de la București a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni din județul Vaslui, o investiție de peste 250 de milioane de lei.
BERD iese din Portul Giurgiulești. Operatorul ajunge în proprietatea statului român # Radio Chisinau
Statul român va deveni unicul proprietar al Portului Giurgiulești, singurul port din Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că se retrage, după ce a decis vânzarea integrală a Danube Logistics, compania care operează portul. Tranzacția vizează 100% din acțiunile deținute de BERD. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat la 31 decembrie 2025, iar aprobarea a fost anunțată joi de Portul Constanța.
Rock pe înserate | Cele mai îndrăgite balade de la cei mai renumiți cântăreți rock (Partea a doua, Audio) # Radio Chisinau
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post, informează Ministerul Apărării.
Naționalele României și Republicii Moldovei vor avea adversari puternici în viitoare ediție a Ligii Națiunilor la fotbal # Radio Chisinau
Astăzi, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, a avut loc tragerea la sorți pentru grupele ediției 2026-2027 a Ligii Națiunilor la fotbal. Selecționatele României și Republicii Moldova vor avea de înfruntat adversari puternici, care au jucat inclusiv la ultima ediție a Campionatului European.
Elizaveta Hlusovici, în vârstă de 18 ani, a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Unica reprezentantă a Republicii Moldova la schi fond s-a clasat pe locul 104 din 108 la proba pe 10 km.
Vladimir Bolea, în vizită de lucru în raionul Ialoveni: investiții de peste 176 milioane de lei pentru dezvoltarea comunităților # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ialoveni, unde a evaluat stadiul proiectelor de infrastructură implementate și a discutat cu autoritățile locale despre prioritățile de dezvoltare ale comunităților. Programul a inclus deplasări în localitățile Dănceni, Ialoveni, Molești și Hansca, precum și întrevederi cu primarii din raion și cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Lansarea va avea loc în data de 17 februarie, la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Sportivul ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice Milano Cortina a fost decorat de Zelenski. Atac al liderului de la Kiev la adresa Comitetului Olimpic # Radio Chisinau
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters.
Zelenski l-a lăudat pe tânărul de 27 de ani și și-a exprimat sprijinul pentru decizia acestuia de a insista să poarte la Jocurile Olimpice o cască care îi omagia pe sportivii ucraineni morți în război, cască ce i-a adus în cele din urmă expulzarea din competiție, scriu Kyiv Post și Reuters.
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, împreună cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)” de Lidia Prisac și Ion Xenofontov. Lansarea va avea loc în data de 17 februarie, la ora 16.00, la sediul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ialoveni, unde a evaluat stadiul proiectelor de infrastructură implementate și a discutat cu autoritățile locale despre prioritățile de dezvoltare ale comunităților. Programul a inclus deplasări în localitățile Dănceni, Ialoveni, Molești și Hansca, precum și întrevederi cu primarii din raion și cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru.
Elizaveta Hlusovici, în vârstă de 18 ani, a debutat la Jocurile Olimpice de iarnă. Unica reprezentantă a Republicii Moldova la schi fond s-a clasat pe locul 104 din 108 la proba pe 10 km.
Astăzi, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall are loc tragerea la sorți pentru grupele ediției 2026-2027 a Ligii Națiunilor la fotbal. Selecționatele României și Republicii Moldova vor avea de înfruntat adversari puternici, care au jucat inclusiv la ultima ediție a Campionatului European.
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post, informează Ministerul Apărării.
Rock pe înserate, o emisiune în care cea mai bună muzică este selectată și adusă în eter de Marin Nistorică.
Statul român va deveni unicul proprietar al Portului Giurgiulești, singurul port din Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că se retrage, după ce a decis vânzarea integrală a Danube Logistics, compania care operează portul. Tranzacția vizează 100% din acțiunile deținute de BERD. Contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat la 31 decembrie 2025, iar aprobarea a fost anunțată joi de Portul Constanța.
Guvernul de la București a aprobat, joi, începerea lucrărilor la podul peste Prut în zona Albița-Leușeni din județul Vaslui, o investiție de peste 250 de milioane de lei.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat astăzi retragerea de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru bebeluși produse de Danone. Loturile vizate ar putea conține un nivel depășit de bacteria Bacillus cereus.
Cristina Gherasimov s-a întâlnit la Tallinn cu ministrul eston al Afacerilor Externe. Parcursul R. Moldova spre UE, în discuții # Radio Chisinau
Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, s-a întâlnit la Tallinn cu Margus Tsahkna, ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, responsabil și de afaceri europene. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat evoluțiile geopolitice din regiune, parcursul Republicii Moldova în drumul spre Uniunea Europeană și prioritățile pentru perioada următoare.
VIDEO | Alertă pe litoralul românesc: Dronă, prăbușită pe plaja din Tuzla, la câteva zile după un caz similar în Mamaia # Radio Chisinau
Drona a fost găsită de către un grup de tineri care se plimbau pe plaja din Tuzla. Ei au alertat autoritățile prin 112, iar polițiștii de frontieră sosiți la fața locului au confirmat că sunt resturile unui dispozitiv de tip dronă, potrivit news.ro.
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul Comisiei de evaluare în cazul procurorului Victor Cazacu și a decis trimiterea acestuia la reevaluare, comunică MOLDPRES.
Mai multe școli auto riscă să piardă autorizația din cauza promovării slabe la proba practică # Radio Chisinau
Mai multe școli auto din țară riscă să își piardă autorizația de funcționare, deoarece nu ating pragul minim de promovare la proba practică. Potrivit unei analize a Ministerului Educației și Cercetării, anul trecut, la categoria B – cea mai solicitată de candidați –, rata de promovare a fost de doar 23,59%, sub pragul minim de 30% prevăzut de legislație.
Reorganizarea școlilor, grupe pentru copiii cu dizabilități și reintroducerea notelor în clasa a IV-a. Modificările la Codul Educației, votate în prima lectură de Parlament # Radio Chisinau
Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, modificările Codului Educației, care vizează îmbunătățirea calității învățământului și sprijinirea elevilor și cadrelor didactice. Printre principalele schimbări se numără reorganizarea instituțiilor publice de învățământ general pentru a reduce decalajele dintre școlile mici și cele mari, crearea claselor de suport pentru copiii cu dizabilități severe, reintroducerea notelor în clasa a IV-a sau acordarea de indemnizații pentru tinerii specialiști care aleg să lucreze în învățământul profesional tehnic.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Proiecte culturale majore, discutate la București de ministrul Culturii al R. Moldova și directorul DRRM # Radio Chisinau
Proiecte precum Festivalul Tradițiilor Românești, dotarea bibliotecilor cu zeci de mii de volume, sprijinirea Liceului românesc „Mihai Eminescu” din Corjova cu mobilier școlar modern, precum și inițiative dedicate identității românești și promovării culturii la nivel local au fost discutate astăzi la București de ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, cu directorul general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRRM), Constantin-Valentin Răducanu.
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Mark Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia # Radio Chisinau
Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării unui conflict militar cu forțele ruse în această regiune, care a avut loc în decembrie 2025 (citat din Polskie Radio).
Dosarul „Frauda bancară”: Plahotniuc a cerut amânarea declarațiilor din motive de sănătate # Radio Chisinau
Judecătorii au admis audierea a încă trei martori propuși de apărarea lui Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”. Fostul lider democrat s-a prezentat ședința de joi, dar a cerut să-și facă declarațiile la următoarea, invocând probleme de sănătate. Instanța a solicitat prezentarea actelor medicale confirmative și a amânat depunerea declarațiilor.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind valabil din această seară de la ora 20:00 și până mâine, 13 februarie, ora 12:00.
Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova” | Ovidiu Năftănăilă: „Volumul comerțului bilateral dintre cele două maluri ale Prutului va trece de cifra de patru miliarde de dolari în 2026” # Radio Chisinau
Rep. Moldova își consolidează poziția de partener comercial de încredere în regiune, cu peste 67% din exporturi orientate spre Uniunea Europeană, și a adoptat complet normele tehnice europene în locul standardelor sovietice, au declarat oficialii la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova”. În cadrul Expoziției Naționale aflate la de-a 23-a ediție, reprezentanți ai mediului de afaceri din Rep. Moldova, România, Ucraina, Lituania și Polonia au analizat oportunități de cooperare și dezvoltare a parteneriatelor economice regionale, transmite Radio Chișinău.
Rep. Moldova își consolidează poziția de partener comercial de încredere în regiune, cu peste 67% din exporturi orientate spre Uniunea Europeană, și a adoptat complet normele tehnice europene în locul standardelor sovietice, au declarat oficialii la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova”. În cadrul Expoziției Naționale aflate la de-a 23-a ediție, reprezentanți ai mediului de afaceri din Rep. Moldova, România, Ucraina, Lituania și Polonia au analizat oportunități de cooperare și dezvoltare a parteneriatelor economice regionale, transmite Radio Chișinău.
Percheziții la Chișinău într-un dosar privind deposedarea ilegală a unei nave maritime în valoare de 26 milioane de dolari # Radio Chisinau
Mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate penal, fiind bănuite de implicare într-o schemă de deposedare ilegală a unei nave maritime în valoare de 26 de milioane de dolari. CNA și PCCOCS a desfășurat astăzi percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei.
Republica Moldova actualizează Acordul de Comerț Liber cu Turcia, pentru facilitarea schimburilor comerciale. Parlamentul a aprobat Decizia Comitetului mixt privind definiția „produselor originare” și metodele de cooperare administrativă. Modificările vizează facilitarea schimburilor comerciale și aplicarea regulilor de origine preferențiale prevăzute de Convenția PEM.
„Sprijin mai rapid și mai concret pentru transpunerea legislației europene și pregătirea aderării”. Astăzi a avut loc ședința Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Astăzi, 12 februarie, a avut loc ședința Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, condusă de eurodeputatul Siegfried Mureșan, unde s-a decis întărirea cooperării bilaterale cu Parlamentul de la Chișinău.
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa a fost propusă de deputații Partidului Socialiștilor în cadrul ședinței plenare de joi.
