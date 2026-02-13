„Oamenii mor de frig în propriile case, în secolul XXI”: Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei

Kievul traversează una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii, în timp ce atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de locuințe fără curent și încălzire. În plin ger, cu temperaturi care au coborât până la -18°C, locuitorii capitalei ucrainene supraviețuiesc cu electricitate doar câteva ore pe zi, se refugiază în corturi încălzite și improvizează soluții pentru a face față frigului, relatează The Guardian.

