Tragedie în trafic la București: o femeie moartă și soțul ei grav rănit după ce mașina lor a luat foc

15:10

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de judecată programată pentru astăzi în dosarul „Kuliok”. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi refuzat, pentru moment, să fie escortat și a anunțat că nu va participa la ședință. În fața instanței a fost prezentat un proces-verbal care confirmă … Articolul Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din dosarul „Kuliok”. Instanța dispune aducerea silită apare prima dată în BreakingNews.