Rezidenții parcului IT din Republica Moldova – Moldova Innovation Technology Park (MITP) – au obținut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari, echivalentul a 18.9 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare pentru anul 2025. Rezultatele au fost anunțate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, la o conferință de presă pe ...
Creștere în sectorul de servicii – Moldova Innovation Technology Park a atins în 2025 o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari # Politik
Rezidenții parcului IT din Republica Moldova – Moldova Innovation Technology Park (MITP) – au obținut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari, echivalentul a 18.9 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare pentru anul 2025. Rezultatele au fost anunțate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, la o conferință de presă pe ...
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a pornit astăzi cu trenul spre Kyiv, în prima vizită oficială în Ucraina. Din delegație fac parte și miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail-Nichitin și Dorin Junghietu. Potrivit declarațiilor oficiale, vizita are drept scop consolidarea cooperării bilaterale, discutarea parcursului de aderare la Uniunea Europeană și a subiectelor ce țin de securitatea ...
Statul va acoperi în continuare 70% din costul primei de asigurare în agricultură, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 9 februarie. Potrivit notei informative a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, menținerea cotei de 70% este considerată esențială pentru continuarea dezvoltării pieței asigurărilor agricole și pentru protejarea ...
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului, trage un semnal de alarmă privind criza acută de judecători din Republica Moldova. El a făcut un apel către politicieni să lase justiția să funcționeze independent și să nu intervină în promovarea judecătorilor. „Ne aflăm aproape la patru ani de ...
Deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au prezentat un proiect de amendament la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2026, care prevede redistribuirea resurselor financiare în favoarea cheltuielilor sociale. Deputații au criticat prioritățile actualei guvernări, care majorează finanțarea bugetară a armatei, a instituțiilor de stat politizate și creează structuri inutile, cu eficiență zero, în ...
În timp ce la Chișinău Termoelectrica solicită reducerea tarifelor, la Bălți situația este exact opusă. SA „CET-Nord" a cerut oficial Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifului la energia termică livrată consumatorilor până la 2.359 lei/Gcal, față de tariful actual de 2.136 lei/Gcal. Solicitarea este conținută într-o adresare oficială transmisă ANRE, în care ...
Căldura pentru locuitorii din Chișinău s-ar putea reduce cu 14%, la 2180 de lei gigacaloria, potrivit solicitării depusă de Termoelectrica la ANRE. În document se menționează că noile calcule au fost efectuate în strictă conformitate cu Metodologia tarifară aprobată de ANRE, ținând cont de: prețurile reglementate ale gazelor naturale pentru anul 2026, programul coordonat de ...
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită oficială la München, Germania, în perioada 13–15 februarie 2026, pentru a participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală. La eveniment și-au confirmat participarea aproape 50 de șefi de stat și de guvern, printre ...
Laboratoare moderne la liceul „Mihai Eminescu" din Drochia – Primarul Nina Cereteu: Copiii merită condiții de studii la standarde internaționale # Politik
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Drochia au fost lansate laboratoare de științe exacte renovate capital în cadrul proiectului „Școală Model". Proiectul este implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria orașului Drochia a contribuit cu suma de 300.000 de lei. Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru), a menționat la inaugurare că investițiile în educație ...
În peste 120 de instituții de învățământ din țară, procesul educațional continuă să se desfășoară online # Politik
Luni, în 121 de școli din Republica Moldova procesul educațional se desfășoară online. Majoritatea instituţiilor de învăţământ cu predare la distanță se află în raionul Anenii Noi – 29, Ștefan Vodă – 27, Călărași – 26 și Căușeni – 25. Totodată, 25 de şcoli desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online. Cele ...
După scăderea tarifului la gaz, Termoelectrica a solicitat ajustarea tarifelor pentru energia termică și electrică # Politik
Termoelectrica S.A. a informat consumatorii și opinia publică că, după aprobarea unui nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 3 februarie 2026, a depus pe 9 februarie o solicitare de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă și a tarifului pentru energia termică livrată ...
Consumatorii din cartierul Telecentru al sectorului Centru au fost afectați de perturbări în livrarea agentului termic, după ce, pe 8 februarie 2026, au avut loc trei deconectări ale alimentării cu energie electrică la Stația de Pompare nr. 19, necoordonate cu „Termoelectrica" S.A. Potrivit întreprinderii, întreruperile au dus la oprirea în cascadă a Stațiilor de Pompare ...
Opoziția critică activitatea Guvernului Munteanu după 100 de zile – Promisiuni multe, rezultate zero – Reacția Executivului # Politik
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat, un flashmob în fața sediului Guvernului, la împlinirea a 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea a avut loc sub lozinca „Guvernul ZERO" și a vizat incompetența Executivului și lipsa rezultatelor concrete în primele 100 de zile de guvernare, perioadă în care acest Guvern ...
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională – Primarul Stela Onuțu: Avem capacități să valorificăm fonduri noi # Politik
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești". Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de ...
Statistici sumbre la ASP – Peste 26 de mii de persoane din țară s-ar afla în situația tânărului lipsit de cetățenia moldovenească # Politik
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tânărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid. Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, scrie Ziua.md. Mircea Eșanu ...
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a ajustat în scădere tarifele pentru transportul feroviar al cerealelor și semințelor oleaginoase în cadrul operațiunilor de export-import. Noile tarife au intrat în vigoare din 5 februarie 2026, reducerea fiind de ordinul câtorva cenți pe tonă. Potrivit președintelui Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Cereale „Agrocereale", Iurie Rija, diminuarea ...
Trafic rutier în condiții de iarnă – Circulația pe drumuri revine la normal, iar AND intervine cu utilaje # Politik
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, anunțǎ Administraţia Națională a Drumurilor (AND). „În contextul condițiilor meteo actuale și al formării poleiului, drumarii sunt mobilizați permanent în teren, intervenind continuu cu utilaje și material antiderapant, pentru menținerea viabilității carosabilului și siguranța participanților la trafic", informeazǎ sǎmbatǎ la amiazǎ AND. Potrivit drumarilor, ...
Vot în Parlament – Banii obținuți din confiscări, redirecționați către proiecte sociale și instituții publice # Politik
Banii obținuți din confiscarea bunurilor nu vor mai fi direcționați exclusiv către bugetul de stat, ci vor putea fi alocați și proiectelor sociale, precum și pentru diverse instituții publice, în scopuri ce țin de educația juridică, prevenirea criminalității și sprijinirea victimelor infracțiunilor. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament. Experți ...
Statul pregătește măsuri pentru deblocarea pieței imobiliare – Soluțiile propuse de autorități # Politik
Autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru a remedia situația de pe piața imobiliară. Printre propuneri se numără majorarea limitelor admise pentru tranzacțiile în numerar, precum și pentru depunerea acestora la bănci sau la notari. Inițiativa vine după ce, anul trecut, vânzările de apartamente au scăzut cu peste 65%, pe fondul prețurilor exagerate, dar și ...
Poliția din Drochia a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo. Perimetrul este asigurat
Condițiile meteorologice dificile din perioada 4–6 februarie 2026 au provocat întreruperi în alimentarea cu energie electrică în mai multe zone ale Republicii Moldova. Între orele 12:00 și 18:00, Sistemul Electroenergetic Național a funcționat în regim planificat, fără avarii în rețeaua de transport, potrivit informațiilor transmise de ÎS „Moldelectrica”. În zona Centru-Sud, ÎCS „Premier Energy Distribution” ... Mai multe localități din Moldova afectate de întreruperi de energie din cauza vremii The post Mai multe localități din Moldova afectate de întreruperi de energie din cauza vremii appeared first on Politik.
Agenția Națională Transport Auto urmărește cu atenție declarațiile publice formulate de dl Oleg Alexa, prezentate în numele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA). ANTA constată o lipsă de consecvență între mesajele publice promovate anterior și pozițiile exprimate în această scrisoare, care se axează pe atacuri la persoană și presiuni publice. Amintim că, în ... Reacția Agenției Naționale Transport Auto la noile acuzații din partea APOTA The post Reacția Agenției Naționale Transport Auto la noile acuzații din partea APOTA appeared first on Politik.
UE, principala piață pentru fructele moldovenești – Jumătate din exporturi ajung în Europa # Politik
În anul 2025, Uniunea Europeană a rămas una dintre principalele piețe de desfacere pentru fructele moldovenești, raportat la ponderea în valoarea totală a exporturilor, arată datele prezentate de MoldovaFruct. Livrările către statele UE au însumat aproximativ 126 de mii de tone, ceea ce reprezintă circa 50% din totalul exporturilor de fructe ale Republicii Moldova. Deși ... UE, principala piață pentru fructele moldovenești – Jumătate din exporturi ajung în Europa The post UE, principala piață pentru fructele moldovenești – Jumătate din exporturi ajung în Europa appeared first on Politik.
Economia din stânga Nistrului a traversat în anul 2025 cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 februarie 2026, în cadrul emisiunii Analize economice cu Veaceslav Ioniță, unde analistul a prezentat date ... Economia din stânga Nistrului, lovită de cea mai dură criză din ultimele decenii The post Economia din stânga Nistrului, lovită de cea mai dură criză din ultimele decenii appeared first on Politik.
Ministru Osmochescu – Autoritățile analizează toate industriile pentru a direcționa investițiile # Politik
Republica Moldova se află într-un contextul macroeconomic favorabil la început de an, a declarat Eugeniu Osmochescu pe 6 februarie, într-o conferință de presă, prezentând realizările din anul trecut și prioritățile pentru 2026. Potrivit lui, un indicator-cheie al încrederii în viitorul economic al țării îl reprezintă creșterea, în perioada ianuarie – noiembrie 2025, a investițiilor cu ... Ministru Osmochescu – Autoritățile analizează toate industriile pentru a direcționa investițiile The post Ministru Osmochescu – Autoritățile analizează toate industriile pentru a direcționa investițiile appeared first on Politik.
Serghei Ivanov – Situația în agricultură este gravă, iar guvernarea ignoră probleme fermierilor # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a intervenit astăzi în plenul Parlamentului, după dezbaterea moțiunii simple împotriva politicii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru a evidenția problemele stringente ale sectorului agricol și lipsa de reacție a autorităților. „Moțiunea nu a fost făcută pentru a demite ministerul. Scopul ei este de ... Serghei Ivanov – Situația în agricultură este gravă, iar guvernarea ignoră probleme fermierilor The post Serghei Ivanov – Situația în agricultură este gravă, iar guvernarea ignoră probleme fermierilor appeared first on Politik.
O nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan – Mai multe localități din stânga Nistrului fără curent # Politik
Autoritățile de la Tiraspol anunță despre o nouă avarie la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), care ar putea provoca întreruperi temporare de energie electrică în mai multe zone ale regiunii. Potrivit așa-numitului Minister al Economiei din regiune, „în urma declanșării neplanificate a sistemului de protecție la cazanele MGRES, în decurs de o oră sunt posibile deconectări ... O nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan – Mai multe localități din stânga Nistrului fără curent The post O nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan – Mai multe localități din stânga Nistrului fără curent appeared first on Politik.
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA va fi majorat până la 1,7 milioane de lei # Politik
Plafonul de înregistrare TVA va fi majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de 85 de deputați. Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”. Aceștia propun majorarea plafonului de la 1,2 milioane la 3,2 milioane de lei. Deputații susțin că această inițiativă ... Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA va fi majorat până la 1,7 milioane de lei The post Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA va fi majorat până la 1,7 milioane de lei appeared first on Politik.
LIVE: Ședința Parlamentului – Deputații examinează moțiunea simplă asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare # Politik
The post LIVE: Ședința Parlamentului – Deputații examinează moțiunea simplă asupra politicilor ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare appeared first on Politik.
Opoziția a prezentat în Parlament moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic – Ministrul Junghietu așteptat în Parlament # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a prezentat astăzi în Parlament moțiunea simplă inițiată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul Democrația Acasă, împotriva politicilor statului în domeniul energetic. Cuiumju a explicat că moțiunea survine ca răspuns la o gestionare defectuoasă a crizei energetice, în care cetățenii au fost puși să suporte costuri disproporționate pentru resursele ... Opoziția a prezentat în Parlament moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic – Ministrul Junghietu așteptat în Parlament The post Opoziția a prezentat în Parlament moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic – Ministrul Junghietu așteptat în Parlament appeared first on Politik.
Elevii din municipiul Chișinău fac lecții online astăzi și mâine, 5 și 6 februarie. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteo dificile. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Măsura a fost stabilită după analiza situației din teritoriu, în cadrul ședinței operative a Primăriei. Fiecare instituție de învățământ va decide ... Școlile din Capitală, revin la regimul online din cauza vremii The post Școlile din Capitală, revin la regimul online din cauza vremii appeared first on Politik.
622.000 de gospodării eligibile la programul de compensații „Ajutor la contor”, în ianuarie # Politik
Ministrul Muncii și Protecției sociale, Natalia Plugaru spune că se atestă o creștere a numărului de gospodării eligibile începând cu luna noiembrie. Dacă în noiembrie au fost înregistrate 605.000 de gospodării, în ianuarie numărul acestora a crescut cu aproximativ 15.000. „Bugetul alocat pentru luna ianuarie este de 469 de milioane de lei. Continuăm astfel să ... 622.000 de gospodării eligibile la programul de compensații „Ajutor la contor”, în ianuarie The post 622.000 de gospodării eligibile la programul de compensații „Ajutor la contor”, în ianuarie appeared first on Politik.
Poleiul revine în Moldova – Intemperia a provocat ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice – 6 localități afectate # Politik
Precipitațiile cu temperaturi negative din această seară au dus la formarea poleiului, care a cauzat ruperea conductorilor pe unele linii electrice aeriene. La ora 18, operatorii sistemului de distribuție a energiei electrice au raportat deconectarea parțială a 6 localități, afectând un total de 2 414 consumatori. Localitățile afectate sunt Donici și Camencea din raionul Orhei, ... Poleiul revine în Moldova – Intemperia a provocat ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice – 6 localități afectate The post Poleiul revine în Moldova – Intemperia a provocat ruperea conductorilor pe mai multe linii electrice – 6 localități afectate appeared first on Politik.
Primii patru martori ai acuzării în dosarul „sacoșa neagră”, în care principalul inculpat este fostul președinte Igor Dodon, au fost audiați după ce examinarea cauzei a fost reluată de la zero. Au depus mărturie fostul prim-ministru din partea Partidului Democrat, Pavel Filip, fostul președinte al Parlamentului și lider al democraților, Dumitru Diacov, fostul ambasador al ... Filip, Diacov, Neguța și Carp audiați ca martori în dosarul „Sacoșa neagră” The post Filip, Diacov, Neguța și Carp audiați ca martori în dosarul „Sacoșa neagră” appeared first on Politik.
Alexandr Berlinschii – Combaterea corupției electorale trebuie realizată prin reguli corecte și previzibile fără transformarea legii într-un instrument de presiune politică # Politik
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei juridice, numiri și imunități, a participat astăzi la discuțiile cu raportorii Comisiei de la Veneția, despre legea privind combaterea corupției electorale. În intervenția sa, Alexandr Berlinschii a exprimat îngrijorări serioase legate de faptul că legea a fost adoptată tardiv, în plin an electoral, iar unele obligații noi ... Alexandr Berlinschii – Combaterea corupției electorale trebuie realizată prin reguli corecte și previzibile fără transformarea legii într-un instrument de presiune politică The post Alexandr Berlinschii – Combaterea corupției electorale trebuie realizată prin reguli corecte și previzibile fără transformarea legii într-un instrument de presiune politică appeared first on Politik.
Proiectul de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, agreat de comisiile parlamentare # Politik
Proiectul de lege, elaborat de Fracțiunea Partidului Nostru privind scutirea primăriilor de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile și utilajele donate, a fost susținut astăzi de mai multe comisii parlamentare. Proiectul a fost prezentat în comisii de vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco. Membrii Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde, Comisiei pentru drepturile ... Proiectul de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, agreat de comisiile parlamentare The post Proiectul de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, agreat de comisiile parlamentare appeared first on Politik.
Peste jumătate de milion de lei acordați neregulamentar de ODA în perioada 2022-2023 – Ce relevă un audit al Curții de Conturi # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, pe 4 februarie, Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare ale Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) în 2022-2023. Auditul a vizat programele de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și Fondul de garantare a creditelor. Auditul a constatat nivel scăzut ... Peste jumătate de milion de lei acordați neregulamentar de ODA în perioada 2022-2023 – Ce relevă un audit al Curții de Conturi The post Peste jumătate de milion de lei acordați neregulamentar de ODA în perioada 2022-2023 – Ce relevă un audit al Curții de Conturi appeared first on Politik.
Guvernul pornește ofensiva exporturilor – 60 de milioane de lei pentru promovarea Moldovei în lume # Politik
Statul va cheltui 60 de milioane de lei în următorii trei ani pentru a ajuta companiile moldovenești să se promoveze peste hotare, prin participări la târguri internaționale, misiuni economice și campanii de marketing extern, în cadrul noului Program de promovare a exportului „Bridge Export”. Programul va fi implementat de Agenția de Investiții, iar sprijinul va ... Guvernul pornește ofensiva exporturilor – 60 de milioane de lei pentru promovarea Moldovei în lume The post Guvernul pornește ofensiva exporturilor – 60 de milioane de lei pentru promovarea Moldovei în lume appeared first on Politik.
Directorul general al Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, anunță că, la doar o săptămână de la lansarea rezultatelor evaluării și reevaluării bunurilor imobile, au fost depuse deja circa 900 de contestații de către cetățeni. Potrivit lui Ivan Danii, în cadrul exercițiului curent au fost evaluate pentru prima dată aproximativ 4 milioane de bunuri ... Nemulțumiri după noile evaluări cadastrale – 900 de contestații într-o săptămână The post Nemulțumiri după noile evaluări cadastrale – 900 de contestații într-o săptămână appeared first on Politik.
Guvernul a aprobat astăzi proiectul de reorganizare a Universității Tehnice a Moldovei prin absorbția acesteia de către Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul. În baza documentului, la Cahul va fi înființat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. „Obiectivul nostru major este să ne asigurăm că la Cahul, în următorii 10-20 de ani, va exista ... UTM va absorbi Universitatea din Cahul – Decizia aprobată de Guvern The post UTM va absorbi Universitatea din Cahul – Decizia aprobată de Guvern appeared first on Politik.
Plină de datorii, Calea Ferată se separă – Guvernul anunță că CFM Pasageri și Marfă”, nu sunt pasibile privatizării # Politik
Guvernul Republicii Moldova a inițiat reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și înființarea Societății pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Măsura este realizată în conformitate cu Codul transportului feroviar și angajamentele asumate de Moldova față de partenerii internaționali de dezvoltare. Agenția Proprietății Publice ... Plină de datorii, Calea Ferată se separă – Guvernul anunță că CFM Pasageri și Marfă”, nu sunt pasibile privatizării The post Plină de datorii, Calea Ferată se separă – Guvernul anunță că CFM Pasageri și Marfă”, nu sunt pasibile privatizării appeared first on Politik.
SUA va aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională – Țara noastră inclusă într-un document adoptat de Congresul american și semnat de Donald Trump # Politik
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a anunțat că Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, lege care prevede o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Actul normativ a fost adoptat de Congresul SUA și ... SUA va aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională – Țara noastră inclusă într-un document adoptat de Congresul american și semnat de Donald Trump The post SUA va aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională – Țara noastră inclusă într-un document adoptat de Congresul american și semnat de Donald Trump appeared first on Politik.
Renato Usatîi – Declarația Președintelui Sandu despre unirea cu România ca „unică opțiune” este un eșec al guvernării în administrarea țării # Politik
Declarația Maiei Sandu că, într-un eventual referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, prezentată ca „unică opțiune”, este o dovadă a eșecului guvernării în administrarea țării. Opinia a fost exprimată de Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. El a amintit că Maia Sandu a mai făcut declarații similare acum ... Renato Usatîi – Declarația Președintelui Sandu despre unirea cu România ca „unică opțiune” este un eșec al guvernării în administrarea țării The post Renato Usatîi – Declarația Președintelui Sandu despre unirea cu România ca „unică opțiune” este un eșec al guvernării în administrarea țării appeared first on Politik.
Numărul cererilor împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a crescut în 2025 cu aproape o treime față de 2024. Estimarea a fost făcută de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, în cadrul unei conferințe de presă organizate la IPN. Totuși, experții centrului subliniază că această creștere reprezintă mai degrabă o revenire la ... Tot mai mulți cetățeni reclamă Moldova la CtEDO – Plângerile cresc semnificativ în 2025 The post Tot mai mulți cetățeni reclamă Moldova la CtEDO – Plângerile cresc semnificativ în 2025 appeared first on Politik.
Peste 320 de primării trec deja prin procesul de amalgamare voluntară. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-un interviu pentru IPN. Potrivit demnitarului, reforma administrației publice locale are drept obiectiv consolidarea primăriilor, modernizarea serviciilor publice și apropierea cetățeanului de deciziile luate la nivel local. Procesul urmărește nu doar eficientizarea activității ... Alexei Buzu – Amalgamarea voluntară implică deja peste 320 de primării The post Alexei Buzu – Amalgamarea voluntară implică deja peste 320 de primării appeared first on Politik.
Prețurile ridicate ale locuințelor sunt principalul motiv pentru care tot mai mulți cetățeni amână achiziția unei case, în așteptarea unei corecții a pieței. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Radu Marian, președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Radu Marian a respins ideea potrivit căreia declinul ... Piața imobiliară în picaj – Un deputat explică de ce prețurile au alungat cumpărătorii The post Piața imobiliară în picaj – Un deputat explică de ce prețurile au alungat cumpărătorii appeared first on Politik.
Examenul național de bacalaureat va fi modificat începând cu sesiunea din 2026. Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au anunțat noile ajustări marți, în cadrul unei conferințe de presă. Printre principalele schimbări se numără reducerea numărului de itemi la mai multe probe de examen și implicarea profesorilor certificați ca ... Bacalaureatul se schimbă din 2026 – Mai puțini itemi la examen The post Bacalaureatul se schimbă din 2026 – Mai puțini itemi la examen appeared first on Politik.
Anchetă disciplinară la CSP în cazul procurorului care la eliberat pe Andronachi din cauza unei erori procedurale # Politik
Inspecția Procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor a inițiat o anchetă disciplinară în privința procurorului anticorupție Nicolae Busuioc. Se întâmplă după ce, fostul deputat Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest preventiv din cauza unei nereguli procedurale, care ar fi fost admisă de acuzatorul de stat. Mai exact, potrivit judecătorilor Curții de Apel Centru, ... Anchetă disciplinară la CSP în cazul procurorului care la eliberat pe Andronachi din cauza unei erori procedurale The post Anchetă disciplinară la CSP în cazul procurorului care la eliberat pe Andronachi din cauza unei erori procedurale appeared first on Politik.
Statul amână plata despăgubirilor către fermele afectate de pesta porcină africană – Ce sume cer companiile # Politik
Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA). „Este ... Statul amână plata despăgubirilor către fermele afectate de pesta porcină africană – Ce sume cer companiile The post Statul amână plata despăgubirilor către fermele afectate de pesta porcină africană – Ce sume cer companiile appeared first on Politik.
ANRE lasă ușa deschisă – Prețul la gaz poate scădea din nou, în funcție de fluctuațiile pe piață # Politik
Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că metodologia de reglementare permite intervenții repetate asupra prețului gazelor naturale pe parcursul anului, în funcție de anumite evenimente și de evoluția cotațiilor internaționale. Potrivit lui Taran, prețul mediu ponderat anual este un indicator-cheie în stabilirea tarifelor și poate fi ajustat dacă apar schimbări semnificative pe piață. „Dacă acum ... ANRE lasă ușa deschisă – Prețul la gaz poate scădea din nou, în funcție de fluctuațiile pe piață The post ANRE lasă ușa deschisă – Prețul la gaz poate scădea din nou, în funcție de fluctuațiile pe piață appeared first on Politik.
