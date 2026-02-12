Delapidare de 26 milioane de dolari: Schema pusă la cale de mai mulți moldoveni
Realitatea.md, 12 februarie 2026 14:40
Procurorii și ofițerii CNA cercetează mai multe persoane din Chișinău pentru deposedarea unei companii de o navă maritimă, evaluată la 26 milioane de dolari. Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente, implicate în gestionarea activității navei. „Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate
• • •
Acum 30 minute
14:40
14:30
Lista lui Plahotniuc: Judecătorii au admis audierea a încă trei martori solicitați de apărare # Realitatea.md
Completul de judecători care examinează dosarul "furtul miliardului", episodul Vlad Plahotniuc, a admis audierea a încă trei martori solicitați de apărarea lui Vlad Plahotniuc. Decizia a fost luată azi, 12 februarie, în cadrul ședinței la care a participat și inculpatul. Tot la această ședință, fostul lider democrat urma să facă declarații, dar a cerut să
Acum o oră
14:20
Dan Perciun atenționează: Dacă consiliile raionale nu vor reorganiza școlile, va însemna abuz de putere și CNA # Realitatea.md
Dacă autoritățile raionale nu vor reorganiza școlile, ar putea intervenit chiar și Centrul Național Anticorupție (CNA). Declarația aparține ministrului Educației, Dan Perciun, care a precizat în plenul Parlamentului că asemenea acțiuni ar însemna abuz de putere. Ministrul Educației a precizată că în asemenea circumstanțe va exista lipsă de finanțare, conform newsmaker.md. De asemenea, școlile nu
Acum 2 ore
13:50
Cum renunță azerii la trecutul sovietic. Școlile ruse rămân, dar elevii au examenul limbii de stat la admitere # Realitatea.md
De la redobândirea independenței în 1991, Azerbaidjanul a implementat o serie de măsuri pentru a respinge moștenirea sa sovietică. Primii pași s-au referit la modificarea simbolurilor statului și ale toponimiei. Până în 2025, în Azerbaidjan nu a mai rămas vreun monument de pe vremea URSS. Comisia de Terminologie din această țară a impus restricții privind
13:30
Fără buletin nu ești apatrid, dar ai statut juridic nedeterminat. Guvernarea pregătește amendamente la legea cetățeniei # Realitatea.md
Autoritățile pregătesc amendamente la legea cetățeniei, după izbucnirea scandalului cu tânărul militar care s-a trezit apatrid, deoarece nu și-a perfectat buletin de identitate până la 18 ani. Conform unui răspuns transmis de Agenția Servicii Publice redacției Realitatea, cetățenii care nu au un acte de identitate până la majorat nu sunt considerați apatrizi, ci au „statut
13:30
Strigătul unui șofer la protestul de la ANTA: ”Investiții de 600.000 de euro și nu mai putem plăti creditele” # Realitatea.md
Unul dintre șoferii prezenți la protestul organizat de APOTA în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) a lansat un mesaj indignat, acuzând autoritățile că nu aplică legea în cazul unor operatori care ar activa ilegal de luni de zile. Bărbatul susține că există o hotărâre încă din 16 decembrie care nu ar fi fost pusă
13:20
Florile, la mare căutare înainte de 14 februarie. Buchetele ajung până la 2000 de lei # Realitatea.md
Tarabele cu flori din capitală sunt tot mai aglomerate în ajun de 14 februarie. Îndrăgostiții caută buchetul potrivit pentru a-și surprinde persoana iubită, iar comercianții spun că cererea a crescut vizibil în ultimele zile. Printre cele mai solicitate flori se numără lalelele, trandafirii și crizantemele. O lalea este vândută cu 25 de lei bucata, în
13:10
FOTO Bălți a trimis orașului înfrățit Hmelnițki ajutor umanitar: 5 generatoare și provizii # Realitatea.md
Primăria municipiului Bălți a trimis un ajutor umanitar către orașul înfrățit Hmelnițki din Ucraina, ca răspuns la solicitarea primarului local, care a semnalat probleme grave de alimentare cu energie electrică cauzate de bombardamentele repetate. „Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim de urgență cinci generatoare electrice, menite să asigure
13:00
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul a declarat că rolul delegației trebuie să treacă de la monitorizarea Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv pentru securitate și reforme, transmite IPN. „Privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. Istoria Europei se
Acum 4 ore
12:50
Protest al transportatorilor la ANTA: acuzații de protejare a curselor ilegale și amenzi neaplicate # Realitatea.md
Protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), unde transportatorii afiliați Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) au acuzat instituția de inacțiune și tolerarea curselor ilegale de pasageri. Reprezentanții transportatorilor susțin că ANTA ar evita aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege unor operatori care ar activa ilegal, în detrimentul celor autorizați. „ANTA este
12:40
VOX POPULI: Ce cred moldovenii despre limitarea accesului copiilor la internet. Părerile sunt împărțite # Realitatea.md
Acces limitat sau supraveghere atentă? REALITATEA a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei dacă ar trebui restricționat accesul copiilor la internet și rețele sociale. O parte dintre respondenți consideră că este necesară stabilirea unor limite clare. „Cred că copiii ar trebui să aibă un termen, o oră, plus-minus", a spus o femeie. Altă persoană
12:40
S-au inspirat din filmele cu jafuri? Doi tineri, condamnați după ce au furat peste 50.000 de lei dintr-o bancă # Realitatea.md
Doi tineri, în vârstă de 19 și 18 ani, din Ucraina și Moldova, au fost condamnați la trei ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru jaf. La 1 decembrie 2025, ucraineneanul, acționând împreună cu complicele său și alte persoane neidentificate, a planificat și a comis o sustragere
12:30
Flashmob împotriva tarifelor la energie electrică și termică. MAN cere recalcularea facturilor # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!", acțiune dedicată tarifelor la energie și impactului acestora asupra populației și mediului de afaceri. Sub sloganul „Nu pentru asta au votat oamenii!", reprezentanții formațiunii au declarat că nivelul actual al tarifelor la energia
12:10
Usatîi anunță o donație pentru deputați: 100 de cărți ale lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea statului Singapore # Realitatea.md
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că, în contextul apropierii Zilei Lecturii, a comandat pentru toți deputații câte un exemplar al cărții scrise de Lee Kuan Yew „From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000" („Din lumea a treia în lumea întâi: Povestea Singaporelui (1965–2000)". Publicația este disponibilă în limbile română și
12:00
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în Uniunea Europeană a cărnii proaspete și procesate de pasăre. Potrivit ANSA, la 6 februarie 2026, CE a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care au fost aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, referitoare la lista țărilor
11:50
Schimb de replici în Parament: PSRM cere audierea premierului la 100 de zile! Gherman: ”Este o tradiție veche” # Realitatea.md
Schimb de replici în plenul Parlamentului între președintele PSRM, Igor Dodon, și vicepreședinta Legislativului, deputata PAS Doina Gherman, pe tema audierii premierului Alexandru Munteanu la 100 de zile de la învestire. Igor Dodon a anunțat inițiativa opoziției de a-l invita pe prim-ministru în plen pentru a prezenta rezultatele activității Guvernului în primele trei luni de
11:30
Nicușor Dan „înclină” să refuze invitația lui Trump la Consiliul Păcii: „Încă nu e clar care ar fi rolul participării” # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, nu a luat încă o decizie finală privind participarea la reuniunea „Consiliului pentru Pace", care urmează să aibă loc pe 19 februarie, la Washington. Potrivit unor surse din Administrația Prezidențială, citate de Antena 3 CNN, șeful statului ar fi analizat inițial posibilitatea de a participa, însă în prezent „balanța înclină spre
11:30
37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan: Deputații au cinstit memoria ostașilor căzuți # Realitatea.md
La 15 februarie se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, deputații au ținut un minut de reculegere, cinstind memoria ostașilor căzuți în război. „Este un moment care a încheiat un capitol dureros al istoriei și a lăsat urme adânci în destinul a mii
11:00
Curtea Constituțională a validat mandatul Tatianei Rotari după demisia Anastasiei Nichita # Realitatea.md
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi, 12 februarie, mandatul de deputată al Tatianei Rotari, după ce deputata PAS Anastasia Nichita și-a depus cererea de demisie. „Curtea a examinat propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatul candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", Rotari Tatiana. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională
11:00
Audieri în Parlament pe tema drogurilor: Ministra de Interne va veni să dea explicații # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, urmează să fie audiată în Parlament cu privire la situația traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa de a o invita la audieri aparține deputaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Propunerea a fost susținută de majoritatea parlamentară PAS, dar și de celelalte fracțiuni din opoziție. În cadrul
11:00
MAN condamnă practica de includere a proiectelor în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului # Realitatea.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă practica introducerii proiectelor de lege cu puțin timp înaintea ședințelor plenare ale Legislativului, calificând-o drept abuzivă și netransparentă. Potrivit formațiunii, un proiect de modificare a Legii avocaturii a fost inclus pe ordinea de zi și făcut public în ultimul moment, fără consultări și fără respectarea procedurilor legislative. Reprezentanții MAN susțin
Acum 6 ore
10:40
Profit ilegal de 230.000 lei din organizarea migrației ilegale a ucrainenilor: 5 persoane, trimise în judecată # Realitatea.md
Cinci persoane au fost trimise în judecată pentru organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă spre Uniunea Europeană, prin Republica Moldova. Potrivit PCCOCS, începuturile acestei scheme infracționale datează din 2022, perioadă în care majoritatea plăților erau efectuate în valută tradițională. În anul 2023, schema a luat amploare, cu achitări preponderent
10:30
Căldura, mai ieftină la Chișinău și mai scumpă la Bălți. ANRE a aprobat noile tarife # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și o ajustare în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent sau cu 19,5% mai puțin. Reducerea este
10:20
S-a trezit cu CNA la ușă! Un bărbat din Chișinău, reținut într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în această dimineață, 12 februarie, de ofițerii CNA, fiind bănuit că ar fi acționat în complicitate cu o persoană originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție, într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. „Potrivit datelor preliminare ale anchetei, bănuitul ar fi fost
10:10
FOTO Musafir neobișnuit la Cimișlia: O lebădă rătăcită a fost găsită într-o gospodărie # Realitatea.md
O lebădă rătăcită a fost surprinsă într-o gospodărie din orașul Cimișlia. Stăpânul a îngrijit-o, apoi a alertat inspectorii de mediu. Ajunși la fața locului, aceștia au evaluat starea de sănătate a păsării, care a fost dusă la Grădina Zoologică „Zoo Mira" din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, iar ulterior urmează să fie eliberată în siguranță în
10:10
Legislativul se întrunește astăzi în ședință plenară. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi # Realitatea.md
Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Pe agenda ședinței figurează mai multe proiecte de lege, printre care inițiativa privind medierea și statutul mediatorului, precum și un proiect ce vizează modificarea unor acte normative pentru prevenirea și combaterea exploatării și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor. De asemenea, urmează a fi examinat
09:50
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv până pe 27 februarie # Realitatea.md
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, rămâne în arest. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins cererea lui Balan de contestare a măsurii de arest preventiv, prelungindu-l până pe 27 februarie, transmite Radiomoldova.md. Alexandru Bălan, care deține dublă cetățenie
09:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Printre liderii europeni care se vor reuni la eveniment se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanes Nauseda, președinta Băncii Europene de Investiții Nadia Calvino, președinta
09:30
FOTO Bomboane cu „fructe” doar pe ambalaj: ANSA a reținut la frontieră aproape 6 tone # Realitatea.md
Un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, etichetate necorespunzător, a fost reținut de ANSA la frontiera Leușeni. În urma verificărilor, s-a constat că, deși ambalajul ilustrat fructe, la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără conținut real de fructe. „Lotul
09:20
Creștinii ortodocși care urmează calendarul stil vechi îi sărbătoresc joi, 12 februarie, pe Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, cunoscuți drept Sfinții Trei Ierarhi. Ei sunt considerați cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii, marcând prin viața și opera lor istoria creștinismului. Cei trei sfinți au contribuit la formularea și […] Articolul Creștinii ortodocși îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:40
VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris # Realitatea.md
Philip Morris Moldova este una dintre companiile care au reușit să își construiască performanța investind constant în oameni. Distinsă pentru a cincea oară cu titlul de Angajator de Top și prezentă de 30 de ani pe piața din Republica Moldova, compania demonstrează că dezvoltarea sustenabilă începe cu echipe motivate, oportunități reale de creștere și o […] Articolul VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Universul pare să comunice mai clar ca niciodată, oferindu-ți lecții subtile, provocări și mesaje menite să te apropie mai mult de tine însăți. Chiar dacă unele situații pot părea tensionate sau neașteptate, ele au scopul de a te ajuta să crești. Energiile zilei sunt intense, dar constructive. Este un moment potrivit pentru reflecție, luarea deciziilor […] Articolul Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Mari probleme în familie pentru o zodie apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Alexandru Trubca, deputat PAS, comentează scandalul de la Dereneu: Probabil cineva de la Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator # Realitatea.md
Deputatul PAS Alexandru Trubca a comentat scandalul izbucnit la Dereneu, subliniind că toate părțile implicate trebuie să respecte legea, iar autoritățile ar putea interveni pentru medierea situației. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. „În primul rând, noi îndemnăm toți participanții la această situație să respecte legea. Este o decizie […] Articolul Alexandru Trubca, deputat PAS, comentează scandalul de la Dereneu: Probabil cineva de la Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
CEO-ul Instagram, audiat în procesul privind rețelele sociale; familiile victimelor au asistat la tribunal # Realitatea.md
Adam Mosseri, CEO-ul Instagram și primul director executiv din Silicon Valley care a depus mărturie în procesul ce vizează Google și Meta, a respins miercuri ideea potrivit căreia rețelele sociale ar crea dependență. Adam Mosseri a preferat să vorbească despre „utilizare problematică”, termenul folosit de companie. „Este important să se facă diferenţa între dependenţa clinică […] Articolul CEO-ul Instagram, audiat în procesul privind rețelele sociale; familiile victimelor au asistat la tribunal apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Moldova, aproape de top 10 la Jocurile Olimpice de iarnă. Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 la biatlon # Realitatea.md
Biatlonista Alina Stremous a înregistrat cel mai bun rezultat de până acum al sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Sportiva a încheiat proba de 15 km individual feminin pe locul 14. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometrată în 43 minute şi 46,5 secunde. Potrivit Comitetului Național Olimpic și […] Articolul Moldova, aproape de top 10 la Jocurile Olimpice de iarnă. Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 la biatlon apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Moscova refuză participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele american Donald Trump și programată pentru sfârșitul acestei luni, potrivit presei de stat ruse. Declarația vine în contextul în care Trump afirmase anterior că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat […] Articolul Moscova refuză participarea la prima reuniune a Consiliului pentru Pace propus de Donald Trump apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Meteorologii anunță pentru data de 12 februarie cer variabil și fără precipitații. Pe arii restrânse se va forma ceață, iar pe carosabil ar putea apărea polei. Temperaturile maxime vor urca până la +9°C pe parcursul zilei, în timp ce noaptea minimele vor coborî până la -2°C. În regiunile de nord, valorile termice vor atinge cel […] Articolul Ceață și polei în toată țara. Câte grade vor fi astăzi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Drumurile naționale sunt practicabile. Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe regiuni ale țării # Realitatea.md
Se circulă în condiții bune, în această dimineață, pe întreaga rețea de drumuri naționale, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. Reprezentanții instituției precizează că, pe parcursul nopții, echipele de drumari au patrulat și au monitorizat permanent sectoarele de drum pentru a preveni eventuale probleme. Nu au fost înregistrate dificultăți de trafic cauzate de starea carosabilului, iar […] Articolul Drumurile naționale sunt practicabile. Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
06:50
Un atac cu rachete a declanșat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu la o bază militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze locuitorii unui sat din apropiere, a anunțat guvernatorul regiunii. „Unitățile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza regiunea Volgograd. Un incendiu […] Articolul Bază militară din sudul Rusiei, cuprinsă de flăcări în urma unui atac apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 12 februarie 2026. Astfel, euro este cotat la 20 de lei și 13 bani, în creștere cu 2 bani. Dolarul american rămâne la nivelul de 16 lei și 90 de bani. Hrivna ucraineană va avea valoarea de 39 de bani, iar leul […] Articolul Curs valutar 12 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Ucraina va organiza alegeri numai după „încetarea focului” şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, declară Zelenski # Realitatea.md
Preşedintele Volodimir Zelenski anunţă că Ucraina va organiza alegeri doar după ce Moscova va înceta bombardamentele şi vor intra în vigoare garanţiile de securitate. Liderul de la Kiev a reacţionat astfel la zvonurile potrivit cărora Kievul ia în calcul să organizeze alegeri prezidenţiale şi un referendum, scrie rfi.ro. „Vom organiza alegeri doar când vor fi […] Articolul Ucraina va organiza alegeri numai după „încetarea focului” şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, declară Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
23:00
Universitățile integrate și al treilea mandat al rectorilor, explicat de ministrul Educației # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a explicat modificarea la Codul educației care permite rectorilor universităților ce au trecut prin fuziuni să candideze pentru un al treilea mandat. În emisiunea „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, el a spus că decizia reflectă amploarea transformărilor din învățământul superior din ultimii patru ani și a explicat de ce Universitatea […] Articolul Universitățile integrate și al treilea mandat al rectorilor, explicat de ministrul Educației apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Dan Perciun: Situația copiilor ținuți în biserică la Dereneu este gravă, cu impact psihologic major # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, avertizează că situația copiilor ținuți în biserică pe fondul tensiunilor recente din localitatea Dereneu, raionul Călărași, este una extrem de gravă și poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății lor emoționale. Potrivit oficialului, minorii sunt folosiți de unii părinți drept mijloc de protecție în fața intervențiilor autorităților. Declarațiile au fost […] Articolul Dan Perciun: Situația copiilor ținuți în biserică la Dereneu este gravă, cu impact psihologic major apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin # Realitatea.md
Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care permite companiilor americane să furnizeze Venezuelei echipamente și tehnologie pentru producția de petrol și gaze. În același timp, aceasta interzice orice tranzacții pentru Rusia și alte patru țări, potrivit site-ului oficial al instituției, citat de presa ucraineană, scrie Digi24. Oficiul de Control al Activelor Străine din SUA […] Articolul Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Forțele ucrainene de apărare antiaeriană au interceptat miercuri, 11 februarie curent, două rachete hipersonice Kinjal lansate de Rusia într-un atac în plină zi asupra orașului Liov, situat în vestul Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia, relatează EFE, citându-l pe primarul orașului, Andri Sadovîi, scrie adevărul.ro. Edilul a menționat pe canalul său Telegram că atacul a […] Articolul Rusia a atacat în plină zi orașul Liov cu rachete Kinjal apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Guvernul introduce standarde mai stricte pentru evaluarea riscurilor produselor nealimentare # Realitatea.md
Produsele nealimentare de pe piață vor fi mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua Metodologie de evaluare a nivelului de risc pentru aceste produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid bunurile periculoase și să intervină prompt. Pentru depistarea produselor cu risc pentru sănătate sau siguranță vor fi aplicate criterii clare, precum tipul de pericol, […] Articolul Guvernul introduce standarde mai stricte pentru evaluarea riscurilor produselor nealimentare apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
„Mă duc cu pomana în strachina de lut la iubi?”. Glume pe seama Zilei Îndrăgostiților care pică în Sâmbăta Morților # Realitatea.md
Anul acesta, pe 14 februarie, românii trebuie să împace două tradiții complet diferite: Ziua Îndrăgostiților 2026, sărbătoare occidentală a iubirii, și Sâmbăta Morților din calendarul ortodox, zi de pomenire a celor trecuți la cele veșnice, cunoscută și ca Moșii de Iarnă. Reacțiile de pe rețelele sociale, în ultimele zile, au variat de la umor macabru […] Articolul „Mă duc cu pomana în strachina de lut la iubi?”. Glume pe seama Zilei Îndrăgostiților care pică în Sâmbăta Morților apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
O femeie de 62 de ani a murit pe loc după ce a fost lovită miercuri seara, 11 februarie, de un automobil. Tragedia s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești, raionul Telenești. Potrivit poliției, victima traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, moment în care a fost tamponată de un Volkswagen, condus […] Articolul FOTO Tragedie în raionul Telenești. O femeie a fost lovită mortal de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
VIDEO Iresponsabilitate în trafic! Peste 460 de șoferi au fost prinși folosind telefonul la volan # Realitatea.md
Peste 460 de șoferi au fost depistați folosind telefonul mobil în timp ce conduceau, în doar câteva zile de la lansarea controalelor poliției pentru prevenirea și combaterea acestei practici. Acțiunea are loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova și vizează prevenirea accidentelor rutiere provocate de neatenția în trafic. Oamenii legii îndeamnă toți participanții la trafic să […] Articolul VIDEO Iresponsabilitate în trafic! Peste 460 de șoferi au fost prinși folosind telefonul la volan apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Italia: Polițistul Riccardo Salvagno a recunoscut că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă # Realitatea.md
Polițistul italian Riccardo Salvagno a recunoscut, în dimineața zilei de 11 februarie, în timpul unui interogatoriu de cinci ore, că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă, găsit decedat pe 30 decembrie 2025, cu o rană la tâmplă, într-un câmp din apropierea Veneției. „L-am ucis pentru că mă șantaja cu o înregistrare video în care făceam […] Articolul Italia: Polițistul Riccardo Salvagno a recunoscut că l-a împușcat pe moldoveanul Sergiu Țârnă apare prima dată în Realitatea.md.
