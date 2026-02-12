Vești bune pentru vârstnici: pensiile vor crește în această primăvară
Moldpres, 12 februarie 2026 21:10
Pensiile din Republica Moldova vor fi majorate în această primăvară, în contextul scăderii inflației și al îmbunătățirii indicatorilor economici. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu în cadrul emisiunii „Bună seara” ...
Acum 5 minute
21:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința de Securitate de la München. Șefa statului va avea întrevederi cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația reg...
Acum 15 minute
21:10
Acum o oră
20:50
Festivalul Primăverii, sărbătorit la Chișinău. Spectacol chinezesc pe scena Teatrului „Mihai Eminescu”, dedicat Anului Calului de Foc # Moldpres
Festivalul Primăverii, care marchează Noul An chinezesc – Anul Calului de Foc, a fost celebrat la Chișinău printr-un amplu spectacol cultural desfășurat la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Populare Chi...
20:40
Naționala de fotbal a R. Moldova și-a aflat adversarele din Liga Națiunilor! Grupă complicată pentru ,,tricolori" în Liga C - Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe # Moldpres
Echipa națională de fotbal a R. Moldova și-a aflat adversarele din Liga C a UEFA Nations League în urma tragerii la sorți care a avut loc la Buxelles joi, 12 februarie. ,,Tricolorii" se vor duela în Grupa C3 cu Kazahstan, Slovacia și Insulele Feroe., i...
20:30
Republica Moldova ar putea negocia un nou program cu FMI: decizia, așteptată la 27 februarie # Moldpres
Republica Moldova ar putea începe negocierile pentru un nou program de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), o decizie în acest sens urmând să fie luată pe 27 februarie, atunci când Consiliul de directori al instituției va examina raportul p...
Acum 4 ore
19:20
Militar în termen, găsit decedat la post după ce s-a rănit cu arma din dotare. A fost deschisă o anchetă # Moldpres
Un militar în termen al Armatei Naționale a fost găsit decedat astăzi, 12 februarie, la postul de serviciu, după ce s-a rănit mortal cu arma din dotare, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, incidentul a avut loc în jurul orei 18:15. Echipajele...
18:10
Modificările controversate din Legea avocaturii, eliminate după reexaminarea Parlamentului # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a reexaminat astăzi Legea nr. 242/2025 cu privire la avocatură. Documentul a fost adoptată inițial pe 10 iulie 2025, însă Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a refuzat să o promulge, comunică MOLDPRES.Șefa statului a motivat...
18:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat, iar o nouă Instituție Publică „Arii Naturale Protejate de Stat” va fi creată # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat va fi reorganizat, iar o nouă Instituție Publică „Arii Naturale Protejate de Stat” va fi creată. Un proiect care prevede modificarea a 12 acte normative din domeniul mediului a fost aprobat astăzi de Legislativ, comunică MOLDP...
17:50
Alertă ANSA: Loturi de lapte praf pentru sugari retrase de pe piață, după depistarea bacteriei Bacillus cereus # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a emis un avertisment public privind retragerea de pe piață a anumitor loturi de lapte praf pentru sugari produse de Danone, după depistarea bacteriei Bacillus cereus, comunică MOLDPRES.Potrivit comunicatului ANSA,...
17:30
Patru tineri din Bălți și Drochia au fost reținuți pentru comercializarea drogurilor. Oamenii legii au ridicat de la bănuiți aproape 1kg de substanțe narcotice, înainte ca acestea să ajungă la consumatori, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General ...
17:30
Acum 6 ore
17:20
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul Comisiei de evaluare în cazul procurorului Victor Cazacu și a decis trimiterea acestuia la reevaluare, comunică MOLDPRES.Membrii CSP au abordat în ședință, pe lângă acest subiect, mai ...
17:00
Deputații au aprobat astăzi cu 55 de voturi proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Schimbările vizează reorganizarea a 73 de școli, asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora, incluziunea copiilor cu dizabili...
16:50
Mai mulți bani pentru sportul moldovenesc. 91,5 milioane de lei alocate pentru dezvoltarea federațiilor # Moldpres
Domeniul sportiv din Republica Moldova intră în 2026 cu un buget record de 91,5 milioane de lei, destinat susținerii performanței și dezvoltării sportului la nivel național. Suma este cu circa 5 milioane de lei mai mare decât în 2025 și include fonduri pe...
16:40
Drumuri, trotuare și servicii publice modernizate: planurile MIDR pentru raionul Ialoveni, anunţate de Vladimir Bolea # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a avut astăzi o întrevedere de lucru cu primarii din raionul Ialoveni, în cadrul căreia au fost discutate activitatea administrațiilor publice locale, dificultățile cu care aces...
16:30
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a prezentat astăzi în Parlament principalele modificări care urmează să fie operate în Codul Educației. Schimbările vizează asigurarea unor programe de studiere a limbii române pentru copiii din diaspora,...
16:30
115 ani de la nașterea lui Liviu Deleanu: Muzeul Literaturii Române găzduiește o expoziție dedicată poetului # Moldpres
Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a sărbătorit 61 de ani de la fondare, prilej cu care a fost deschisă expoziția comemorativă „Liviu DELEANU: Dincolo, peste marele prag...”, dedicată împlinirii a 115 ani de la nașterea poetului, ...
16:30
34 de proiecte de dezvoltare durabilă au fost implementate în anul 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării # Moldpres
După cum se cunoaște, prin Hotărârea Guvernului nr.311/2025 și prin intermediul alocațiilor pentru activitățile de reintegrare a țării au fost alocate 29,6 milioane lei pentru finanțarea a 36 de proiecte de dezvoltare durabilă în perimetrul Zonei de Securit...
16:30
Drumarii intervin în mai multe raioane: traficul pe traseele naționale se desfășoară în condiții bune, dar șoferii sunt avertizați de ceață # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în prezent, circulația pe drumurile publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții bune, în urma intervențiilor zilnice realizate de echipele de întreținere rutieră. Po...
16:00
Comuna Lozova devine modernă și confortabilă: două stații de transport public inteligente instalate în localitate # Moldpres
Comuna Lozova din raionul Străşeni face un pas important spre modernizare și confort pentru locuitorii săi. Primăria comunei a anunțat finalizarea instalării a două stații moderne de așteptare pentru transportul public, realizate în cadrul proiectului Smart Villag...
15:50
MEC lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Elevii sunt invitați să scrie mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează astăzi campania națională de solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Astfel, elevii claselor a VI-a – a XII-a sunt invitați să scrie o scrisoare copiilor din Ucraina, în care ...
15:50
Autorizat de Comisia Europeană: Carnea proaspătă și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în UE de pe întreg teritoriul Republicii Moldova # Moldpres
Carne proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit unei decizii a Comisiei Europene din 6 februarie 2026. Acest fapt confirmă nivelul tot mai î...
15:40
Republica Moldova își intensifică dialogul cu partenerii europeni pentru a valorifica experiența statelor care au parcurs deja drumul aderării la Uniunea Europeană. În acest context, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut la Ta...
Acum 8 ore
15:10
Forțele ucrainene au efectuat în timpul nopții de miercuri spre joi atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective militare și energetice din mai multe regiuni rusești, inclusiv asupra unei rafinării situate în nordul țării, la aproape 2.000 de kilometri de...
15:00
Audierea fostului democrat Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare a fost reprogramată, acesta a invocat că este bolnav # Moldpres
Audierea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în dosarul fraudei bancare a fost reprogramată, după ce acesta a declarat în fața instanței că se simte rău și nu poate depune mărturii și nici nu și-a finalizat discursul, comunică MOLDPR...
14:40
Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE-Moldova: „Țara are oportunitatea de a se desprinde de influența nefastă a Estului și să ocupe locul meritat în familia europeană” # Moldpres
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE-Moldova. Oficialul a subliniat că, în noua sa postură, se va asigura că „vocea Moldovei se aude puternic în Parlamentul Euro...
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 12:00. Fenomenul vizat este ceața, care se va manifesta pe arii extinse, reducând semnificativ vi...
14:40
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat joi Rusia să 'înceteze imediat' atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au aruncat orașe întregi în întuneric și le-au lăsat fără încălzire, reamintind...
14:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ...
14:10
Inițiative precum dotarea cu mobilier școlar modern a liceului românesc „Mihai Eminescu” din Corjova, derularea de proiecte comune pe tema identității românești, sprijinirea mass-media în limba română și promovarea culturii la nivel loca...
14:10
Republica Moldova și Republica Turcia își consolidează relațiile comerciale prin actualizarea Acordului de Comerț Liber. Parlamentul a ratificat astăzi Decizia Comitetului mixt moldo-turc privind aplicarea noilor prevederi ale Convenției regionale pan-euro-mediterane...
14:00
Republica Moldova și Comisia Europeană au evaluat progresele în alinierea la standardele UE în domeniul mediului # Moldpres
Republica Moldova a făcut pași importanți în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, progrese care au fost analizate în cadrul unor ședințe de lucru găzduite de Ministerul Mediului, la care a participat și o delegație a Comisiei Europene, transmi...
13:40
Parlamentarii europeni vor acorda asistență deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene. Siegfried Mureșan: „Oferim sprijin direct pe toate clusterele de negociere” # Moldpres
Parlamentarii europeni vor acorda sprijin deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, în urma ședinței Delegației P...
13:30
Companii din mai multe state s-au reunit la Chișinău la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” # Moldpres
Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai organizațiilor de suport a businessului din Republica Moldova, România, Ucraina, Lituania, Polonia și Israel s-au reunit astăzi la Chișinău în cadrul Forumului de Afaceri „Fabricat...
Acum 12 ore
13:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Ialoveni: „Investițiile în infrastructură servesc direct locuitorilor” # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Ialoveni, la Dănceni, unde mai multe proiecte locale aduc îmbunătățiri semnificative pentru comunitate, transmite MOL...
13:20
Speakerul Igor Grosu despre situația cu biserica din Dereneu: „Legea trebuie aplicată pentru toți, fără discriminare” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au ajuns și în vizorul conducerii Parlamentului. Speakerul Igor Grosu îndemnă la calm și precizează că ...
12:50
VIDEO // Doi bărbați, printre care un cetățean al Federației Ruse, reținuți în capitală pentru trafic de droguri # Moldpres
Doi bărbați, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți pentru trafic de droguri. Cei doi intenționau să organizeze o rețea de procurare, transportare și comercializare a substanțelor stupefiante și psihotrope, informează MOLDPRES.Potrivit Ins...
12:20
Procuratura Anticorupție a prezentat astăzi Raportul de Activitate pentru anul 2025, evidențiind progrese semnificative în combaterea corupției la nivel înalt și consolidarea statului de drept în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit documentul...
12:20
Calea Ferată și Inspectoratul pentru Situații de Urgență își unesc forțele pentru situații excepționale şi siguranța infrastructurii feroviare # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au semnat, la 12 februarie 2026, un Acord de cooperare interinstituțională menit să consolideze capacitatea de prevenire și intervenție &...
12:10
Carnea de pasăre din Republica Moldova ajunge pe piața UE: autorizare pentru întreg teritoriul țării # Moldpres
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost inclus în lista statelor autorizate pentru exportul produselor din carne de pasăre către UE - o etapă importantă pentru sectorul agroalimentar național și pentru extinderea accesului la piața europeană. În aces...
11:50
ANTA respinge acuzațiile de la protestul transportatorilor: „Soluțiile trebuie căutate prin dialog legal” # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a emis o declarație oficială în contextul acțiunii de protest desfășurate la 12 februarie de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA). Instituția consideră că manifestația are un pronunțat caracter d...
11:30
Liliana Nicolaescu-Onofrei despre situația de la biserica din Dereneu: „Organele de drept vor clarifica întreaga situație” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au fost discutate astăzi în Legislativ. „Organele de drept vor clarifica întreaga situație și vor d...
11:30
Reguli noi pentru grădinile zoologice: autorizare obligatorie, controale periodice și programe educaționale # Moldpres
Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice. Autoritățile susțin că noile prevederi vor consolida protecția animalelor, conservarea speciilor și vor stabili un cadru clar de activitat...
11:10
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi mandatul unui deputat în Parlament. Este vorba de Tatiana Rotari, candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, informează MOLDPRES.Subiectul a fost examinat în baza sesizării Comisiei Electorale Centra...
11:10
VIDEO // Ucraineni conduși ilegal spre UE: cinci persoane cercetate de PCCOCS pentru 230 milioane de lei profit din migrație ilegală # Moldpres
Cinci persoane implicate în organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni spre Uniunea Europeană, prin Moldova, vor ajunge pe banca acuzaților. Schema infracțională ar fi generat un profit total de aproximativ 230 milioane de lei, comunică MOLDPRES...
11:00
Aplauze în Parlament pentru Grigore Vieru. Igor Grosu: „Un reper al culturii și identității naționale” # Moldpres
Poetul Grigore Vieru a fost omagiat în plenul Parlamentului, unde deputații i-au dedicat un moment de aplauze cu prilejul Zilei Lecturii, marcată concomitent cu aniversarea sa. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța operei lui Grigore Vieru pentr...
11:00
ANSA a oprit la frontieră aproape 6 tone de bomboane etichetate înșelător: lotul nu va ajunge pe piața din Moldova # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni au reținut un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, după ce verificările au arătat că produsul era etichetat necorespunzăto...
11:00
Bărbat din Chișinău reținut de CNA într-un nou caz de finanțare ilicită a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut, în această dimineață, un bărbat din Chișinău, într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice. Suspectul ar fi acționat în complicitate cu o persoană din rai...
10:50
Pe 15 februarie, Republica Moldova marchează Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Anul acesta se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul acestui conflict, marcat de participarea a peste 12.000 de cetățeni moldoveni. În context, &ic...
10:50
Doi tineri au fost condamnați la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea unui jaf la o bancă din Chișinău. Aceștia urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii G...
