Reguli noi pentru grădinile zoologice: autorizare obligatorie, controale periodice și programe educaționale
Moldpres, 12 februarie 2026 11:30
Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice. Autoritățile susțin că noile prevederi vor consolida protecția animalelor, conservarea speciilor și vor stabili un cadru clar de activitat...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
11:30
Liliana Nicolaescu-Onofrei despre situația de la biserica din Dereneu: „Organele de drept vor clarifica întreaga situație” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au fost discutate astăzi în Legislativ. „Organele de drept vor clarifica întreaga situație și vor d...
11:30
Reguli noi pentru grădinile zoologice: autorizare obligatorie, controale periodice și programe educaționale # Moldpres
Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice. Autoritățile susțin că noile prevederi vor consolida protecția animalelor, conservarea speciilor și vor stabili un cadru clar de activitat...
Acum o oră
11:10
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi mandatul unui deputat în Parlament. Este vorba de Tatiana Rotari, candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, informează MOLDPRES.Subiectul a fost examinat în baza sesizării Comisiei Electorale Centra...
11:10
VIDEO // Ucraineni conduși ilegal spre UE: cinci persoane cercetate de PCCOCS pentru 230 milioane de lei profit din migrație ilegală # Moldpres
Cinci persoane implicate în organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni spre Uniunea Europeană, prin Moldova, vor ajunge pe banca acuzaților. Schema infracțională ar fi generat un profit total de aproximativ 230 milioane de lei, comunică MOLDPRES...
11:00
Aplauze în Parlament pentru Grigore Vieru. Igor Grosu: „Un reper al culturii și identității naționale” # Moldpres
Poetul Grigore Vieru a fost omagiat în plenul Parlamentului, unde deputații i-au dedicat un moment de aplauze cu prilejul Zilei Lecturii, marcată concomitent cu aniversarea sa. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța operei lui Grigore Vieru pentr...
11:00
ANSA a oprit la frontieră aproape 6 tone de bomboane etichetate înșelător: lotul nu va ajunge pe piața din Moldova # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni au reținut un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, după ce verificările au arătat că produsul era etichetat necorespunzăto...
11:00
Bărbat din Chișinău reținut de CNA într-un nou caz de finanțare ilicită a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut, în această dimineață, un bărbat din Chișinău, într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice. Suspectul ar fi acționat în complicitate cu o persoană din rai...
10:50
Pe 15 februarie, Republica Moldova marchează Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Anul acesta se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul acestui conflict, marcat de participarea a peste 12.000 de cetățeni moldoveni. În context, &ic...
10:50
Doi tineri au fost condamnați la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea unui jaf la o bancă din Chișinău. Aceștia urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii G...
Acum 2 ore
10:40
10:40
Tâlhării cu arme improvizate și electroșoc în capitală: patru inculpați ajung după gratii # Moldpres
Patru bărbați au fost condamnați la 8 și respectiv 9 ani de închisoare după ce au comis mai multe tâlhării în municipiul Chișinău. Pedepsele vor fi executate în penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii...
10:30
Locuitorii capitalei vor achita un tarif de 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai mic decât cel actual. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noul tarif la energia termică, informează MOLDPRES.Tariful prop...
Acum 4 ore
09:40
Reformele din energie și planurile investiționale, prezentate experților Fitch în procesul de evaluare a ratingului de țară # Moldpres
Reformele și perspectivele de investiții din sectorul energetic al Republicii Moldova au fost prezentate experților Fitch Ratings în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la Chișinău, în contextul evaluării pentru stabilirea ratingului de țară, transmit...
09:30
Peste 500 de copii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școli din Moldova # Moldpres
Șapte instituții de învățământ din Republica Moldova desfășoară cursuri gratuite de limba română destinate copiilor refugiați din Ucraina. De aceste activități educaționale beneficiază peste 500 de elevi, programul având drept scop facilitare...
09:30
Cristina Gherasimov, în vizită de lucru la Tallinn. Discuții despre extinderea UE și parcursul european al Republicii Moldova # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, va efectua, în perioada 12–13 februarie, o vizită de lucru la Tallinn, Estonia, unde va avea întrevederi cu oficiali estonieni și europeni, axate pe procesul de extindere a Uniunii Europene ș...
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea...
09:00
Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra pericolelor generate de instabilitatea stratului de gheață de pe râuri, lacuri și iazuri, în contextul oscilațiilor de temperatură prognozate pentru următoa...
08:50
USMF „Nicolae Testemițanu” își consolidează parteneriatul cu Franța pentru modernizarea studiilor în sănătate publică # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” continuă să își extindă cooperarea internațională în domeniul sănătății publice. În acest context, cadre didactice din cadrul Departamentului Medicină Preventivă au pa...
08:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îi cinstesc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, considerați mari părinți ai teologiei creștine. Cu acest prilej, în bisericile din întreaga țară sunt oficiat...
08:40
Secția de terapie a Spitalului raional Anenii Noi, renovată cu investiții de 5,5 milioane de lei # Moldpres
Secția de terapie generală, inclusiv compartimentul de geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital, în urma unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM),...
08:10
Circulația se desfășoară în condiții bune, în această dimineață, pe întreaga rețea de drumuri naționale din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, p parcursul nopții, echipele de drumari au pat...
08:00
Moneda unică europeană își continuă aprecierea și are o cotație de 20 de lei și 13 bani, în creștere cu doi bani, informează MOLDPRES. Dolarul american își menține prețul de 16 lei și 90 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldov...
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Dorin Junghietu: „Există posibilitatea ca în timpul verii să avem excedent de energie electrică din surse regenerabile, pe care o vom putea exporta” # Moldpres
Există posibilitatea ca în timpul verii, Republica Moldova să înregistreze un excedent de energie electrică produsă local din surse regenerabile, care va putea fi exportată. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES....
20:50
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 12 februarie, cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații esențiale, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghe...
20:40
Guvernul a aprobat astăzi un nou Regulament de organizare și funcționare a școlilor sportive. Acesta prevede instituirea unor reguli uniforme de selecție, evaluare și promovare a sportivilor, încurajând competiția bazată pe merit și performanță, transmite M...
20:20
Prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni: studiul de fezabilitate va fi finalizat în acest an # Moldpres
În anul 2026 va fi finalizat studiul de fezabilitate care vizează construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni. Aceasta va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de kilometri p...
20:00
O femeie în vârstă de 62 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil. Accidentul s-a produs în seara zilei de astăzi, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor...
18:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Guvernul acționează pentru a îndeplini cele 3 obiective majore – creșterea economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă” # Moldpres
Guvernul lucrează 365 de zile pe an la inițiative, proiecte, decizii care să îndeplinească cele 3 obiective ale guvernării – creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă. Principalele acțiuni în domeniile-cheie au fost prez...
18:40
Modul de efectuare a controalelor de stat în domeniul aviației civile și transportului feroviar va fi eficientizat # Moldpres
Modul de efectuare a controalelor de stat în domeniul aviației civile și transportului feroviar va fi eficientizat, astfel încât verificările vor fi realizate în funcție de riscuri, iar operatorii care respectă regulile nu vor mai fi supuși controale...
18:40
AND: Drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația este asigurată în condiții optime # Moldpres
Drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația este asigurată în condiții optime pentru această perioadă. Echipele de drumari au continuat, pe parcursul zilei de astăzi, lucrările de patrulare și combatere a lunecușului. Informațiile au fost prezen...
17:40
Parlamentul se întrunește joi în ședință. Proiectele incluse pe ordinea de zi, aprobate de Biroul permanent # Moldpres
Parlamentul se întrunește joi, 12 februarie, în ședință plenară. Biroul permanent a aprobat astăzi ordinea de zi a ședințelor în plen din perioada 12 – 20 februarie 2026, informează MOLDPRES.Astfel, în această perioadă, deputații vor ...
17:40
FOTO // Doi deputați ai formațiunii Democrația Acasă ar fi pătruns pe teritoriul unei parcări și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătoresc. Poliția examinează cazul # Moldpres
Doi deputați din formațiunea Democrația Acasă ar fi pătruns astăzi neautorizat pe teritoriul unei parcării speciale. Unul dintre aceștia ar fi urcat la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului. Este vorba de un mijloc de transport anunțat în ...
17:20
Locuitorii din capitală vor achita mai puțin pentru căldură. ANRE propune micșorarea tarifului cu circa 500 de lei # Moldpres
Locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune un tarif cu 490 de lei mai mic decât cel actual, de la 2510 lei pentru o gigacalorie, până la 2...
17:00
„Cumpăr bun de acasă”: un proiect de lege, care are menirea de a aduce producători locali mai aproape de consumatori, a fost înregistrat în Legislativ # Moldpres
Deputați din fracțiunea PAS au înregistrat recent în Parlament un proiect de lege care vizează susținerea producătorilor locali prin lanțuri scurte de aprovizionare. Inițiativa face parte din angajamentele electorale și a fost elaborată în ultimele luni...
16:50
VIDEO // Amendă de până la 600 de lei pentru utilizarea telefonului în timpul conducerii automobilului. Polițiștii sporesc acțiunile de control # Moldpres
Circa 500 de șoferi au fost depistați, în ultimele zile, utilizând telefonul în timpul conducerii automobilului. Aceștia riscă amendă de până la 600 de lei, cu aplicarea a trei puncte de penalizare, informează MOLDPRES.Solicitat de agenție...
16:50
Creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă - obiective setate de Guvern. Premierul Alexandru Munteanu: „Vom reuși, dacă ne vom consolida forțele” # Moldpres
Guvernul lucrează 365 de zile pe an la inițiative, proiecte, decizii care să îndeplinească cele trei obiective ale guvernării - creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu...
16:30
CSJ a examinat anul trecut peste 4.300 de cauze, funcționând cu doar 10 judecători din 20 prevăzuți de lege # Moldpres
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și-a prezentat astăzi raportul anual de activitate pentru 2025. Instanța a examinat 4.362 de cauze, dintre care 71 au fost dosare de corupție, comunică MOLDPRES.Raportul indică faptul că, din totalul cauzelor civile (3.284), jumătate...
16:20
AMDM avertizează: medicamentele pentru slăbit, folosite fără prescripție, pun sănătatea în pericol # Moldpres
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) avertizează asupra riscurilor majore asociate utilizării medicamentelor pentru slăbit sau pentru tratamentul obezității, care nu sunt autorizate în Republica Moldova sau sunt procurate din surse neoficiale, com...
16:10
Premierul Alexandru Munteanu, despre reforma administrației publice locale: „Obiectivul nostru este să avem primării puternice și servicii mai bune pentru cetățeni” # Moldpres
Obiectivul autorităților este ca în urma reformei administrației publice locale să avem primării puternice, servicii mai bune și mai aproape de oameni, dar și dezvoltare în orice localitate, indiferent în care regiune a țării s-ar afla. Declarația a fo...
16:10
Președinta Maia Sandu, la Universitatea din Comrat: „Una din prioritățile universității - și ale întregii autonomii - trebuie să fie păstrarea limbii și culturii găgăuze” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la festivitatea dedicată celebrării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Președinta a evidențiat aportul instituției în formarea generațiilor de profesioniști și în consolid...
16:10
Mesajul Președintei Maia Sandu la evenimentul de celebrare a activității Universității de Stat din Comrat # Moldpres
Stimate domnule rector,Stimați profesori,Dragi studenți,Onorați oaspeți,Felicitări tuturor celor care au contribuit la crearea și dezvoltarea Universității de Stat din Comrat.Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-un moment de ...
16:00
Consiliul de directori al FMI va analiza începerea discuțiilor asupra unui nou program cu Republica Moldova # Moldpres
Consiliul de directori al Fondului Monetar Internațional (FMI) va discuta, pe 27 februarie curent, raportul misiunii și începerea discuțiilor asupra unui nou program cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES....
16:00
Formarea țurțurilor și gheața la acoperișuri reprezintă un pericol pentru oameni și bunuri, atenționează IGSU # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația cu privire la riscurile generate de formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață pe acoperișuri, trotuare și părți carosabile, în contextul variațiilor de temperatură, comunică ...
16:00
Sistemul de prevenire și control al bolilor animale în Republica Moldova va fi consolidat, pentru a spori protecția sănătății publice și a sectorului zootehnic. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medi...
16:00
Reguli noi pentru produse nealimentare mai sigure pe piață: de la jucării la cosmetică și electrocasnice # Moldpres
Produsele nealimentare de pe piață vor fi mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua Metodologie de evaluare a nivelului de risc pentru aceste produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid bunurile periculoase și să intervină prompt.Pentru...
16:00
Mai multe focare de boli la animale, confirmate în Moldova. ANSA anunță măsuri sporite de prevenire # Moldpres
Mai multe focare de boli la animale au fost înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în perioada 2–10 februarie 2026. Este vorba de două focare de pestă porcină africană, un focar de gripă aviară şi trei de rabie, transmite MOLDPRES.„Pe ...
15:40
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum. Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea. Acesta stabilește reguli privind circul...
15:40
Reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Anunțul făcut de premierul Alexandru Munteanu # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi că este planificată organizarea unei reuniuni în format trilateral Republica Moldova – România – Ucraina, la nivel de prim-miniștri, informează MOLDPRES.Potrivit premierului, evenimentul ar urma să a...
15:20
Fostul democrat Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din dosarul „Kuliok”, unde urma să fie audiat în calitate de martor. Instanța a decis aducerea silită a acestuia # Moldpres
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat astăzi la ședința de judecată unde trebuia să depună mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care, la rândul său, a l...
15:20
O tânără din Bălți a fost condamnată la trei ani de închisoare după ce și-a maltratat bebelușul # Moldpres
O tânără mamă în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru violență asupra propriului copil, un bebeluș de aproximativ un an, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, femeia și-a agresat copilul aplic&a...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.