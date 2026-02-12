Vicepremierul Vladimir Bolea, la Ialoveni: „Investițiile în infrastructură servesc direct locuitorilor”

16:30

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și-a prezentat astăzi raportul anual de activitate pentru 2025. Instanța a examinat 4.362 de cauze, dintre care 71 au fost dosare de corupție, comunică MOLDPRES.Raportul indică faptul că, din totalul cauzelor civile (3.284), jumătate...