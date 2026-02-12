Avertizare meteo: Cod Galben de ceață pe teritoriul Republicii Moldova
Moldpres, 12 februarie 2026 14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 12:00. Fenomenul vizat este ceața, care se va manifesta pe arii extinse, reducând semnificativ vi...
Acum 30 minute
14:40
Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE-Moldova: „Țara are oportunitatea de a se desprinde de influența nefastă a Estului și să ocupe locul meritat în familia europeană” # Moldpres
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales astăzi vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul de Asociere UE-Moldova. Oficialul a subliniat că, în noua sa postură, se va asigura că „vocea Moldovei se aude puternic în Parlamentul Euro...
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 12:00. Fenomenul vizat este ceața, care se va manifesta pe arii extinse, reducând semnificativ vi...
14:40
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat joi Rusia să 'înceteze imediat' atacurile împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, care au aruncat orașe întregi în întuneric și le-au lăsat fără încălzire, reamintind...
Acum o oră
14:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) investighează un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ...
14:10
Inițiative precum dotarea cu mobilier școlar modern a liceului românesc „Mihai Eminescu” din Corjova, derularea de proiecte comune pe tema identității românești, sprijinirea mass-media în limba română și promovarea culturii la nivel loca...
14:10
Republica Moldova și Republica Turcia își consolidează relațiile comerciale prin actualizarea Acordului de Comerț Liber. Parlamentul a ratificat astăzi Decizia Comitetului mixt moldo-turc privind aplicarea noilor prevederi ale Convenției regionale pan-euro-mediterane...
14:00
Republica Moldova și Comisia Europeană au evaluat progresele în alinierea la standardele UE în domeniul mediului # Moldpres
Republica Moldova a făcut pași importanți în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene, progrese care au fost analizate în cadrul unor ședințe de lucru găzduite de Ministerul Mediului, la care a participat și o delegație a Comisiei Europene, transmi...
Acum 2 ore
13:40
Parlamentarii europeni vor acorda asistență deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene. Siegfried Mureșan: „Oferim sprijin direct pe toate clusterele de negociere” # Moldpres
Parlamentarii europeni vor acorda sprijin deputaților de la Chișinău în transpunerea legislației europene și pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut astăzi de eurodeputatul Siegfried Mureșan, în urma ședinței Delegației P...
13:30
Companii din mai multe state s-au reunit la Chișinău la Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” # Moldpres
Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai organizațiilor de suport a businessului din Republica Moldova, România, Ucraina, Lituania, Polonia și Israel s-au reunit astăzi la Chișinău în cadrul Forumului de Afaceri „Fabricat...
13:20
Vicepremierul Vladimir Bolea, la Ialoveni: „Investițiile în infrastructură servesc direct locuitorilor” # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Ialoveni, la Dănceni, unde mai multe proiecte locale aduc îmbunătățiri semnificative pentru comunitate, transmite MOL...
13:20
Speakerul Igor Grosu despre situația cu biserica din Dereneu: „Legea trebuie aplicată pentru toți, fără discriminare” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au ajuns și în vizorul conducerii Parlamentului. Speakerul Igor Grosu îndemnă la calm și precizează că ...
Acum 4 ore
12:50
VIDEO // Doi bărbați, printre care un cetățean al Federației Ruse, reținuți în capitală pentru trafic de droguri # Moldpres
Doi bărbați, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți pentru trafic de droguri. Cei doi intenționau să organizeze o rețea de procurare, transportare și comercializare a substanțelor stupefiante și psihotrope, informează MOLDPRES.Potrivit Ins...
12:20
Procuratura Anticorupție a prezentat astăzi Raportul de Activitate pentru anul 2025, evidențiind progrese semnificative în combaterea corupției la nivel înalt și consolidarea statului de drept în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit documentul...
12:20
Calea Ferată și Inspectoratul pentru Situații de Urgență își unesc forțele pentru situații excepționale şi siguranța infrastructurii feroviare # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au semnat, la 12 februarie 2026, un Acord de cooperare interinstituțională menit să consolideze capacitatea de prevenire și intervenție &...
12:10
Carnea de pasăre din Republica Moldova ajunge pe piața UE: autorizare pentru întreg teritoriul țării # Moldpres
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost inclus în lista statelor autorizate pentru exportul produselor din carne de pasăre către UE - o etapă importantă pentru sectorul agroalimentar național și pentru extinderea accesului la piața europeană. În aces...
11:50
ANTA respinge acuzațiile de la protestul transportatorilor: „Soluțiile trebuie căutate prin dialog legal” # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a emis o declarație oficială în contextul acțiunii de protest desfășurate la 12 februarie de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA). Instituția consideră că manifestația are un pronunțat caracter d...
11:30
Liliana Nicolaescu-Onofrei despre situația de la biserica din Dereneu: „Organele de drept vor clarifica întreaga situație” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au fost discutate astăzi în Legislativ. „Organele de drept vor clarifica întreaga situație și vor d...
11:30
Reguli noi pentru grădinile zoologice: autorizare obligatorie, controale periodice și programe educaționale # Moldpres
Guvernul a aprobat în şedinţa de ieri proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice. Autoritățile susțin că noile prevederi vor consolida protecția animalelor, conservarea speciilor și vor stabili un cadru clar de activitat...
11:10
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi mandatul unui deputat în Parlament. Este vorba de Tatiana Rotari, candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, informează MOLDPRES.Subiectul a fost examinat în baza sesizării Comisiei Electorale Centra...
11:10
VIDEO // Ucraineni conduși ilegal spre UE: cinci persoane cercetate de PCCOCS pentru 230 milioane de lei profit din migrație ilegală # Moldpres
Cinci persoane implicate în organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni ucraineni spre Uniunea Europeană, prin Moldova, vor ajunge pe banca acuzaților. Schema infracțională ar fi generat un profit total de aproximativ 230 milioane de lei, comunică MOLDPRES...
11:00
Aplauze în Parlament pentru Grigore Vieru. Igor Grosu: „Un reper al culturii și identității naționale” # Moldpres
Poetul Grigore Vieru a fost omagiat în plenul Parlamentului, unde deputații i-au dedicat un moment de aplauze cu prilejul Zilei Lecturii, marcată concomitent cu aniversarea sa. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța operei lui Grigore Vieru pentr...
11:00
ANSA a oprit la frontieră aproape 6 tone de bomboane etichetate înșelător: lotul nu va ajunge pe piața din Moldova # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni au reținut un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, după ce verificările au arătat că produsul era etichetat necorespunzăto...
11:00
Bărbat din Chișinău reținut de CNA într-un nou caz de finanțare ilicită a partidelor politice # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut, în această dimineață, un bărbat din Chișinău, într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice. Suspectul ar fi acționat în complicitate cu o persoană din rai...
Acum 6 ore
10:50
Pe 15 februarie, Republica Moldova marchează Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan. Anul acesta se împlinesc 37 de ani de la sfârșitul acestui conflict, marcat de participarea a peste 12.000 de cetățeni moldoveni. În context, &ic...
10:50
Doi tineri au fost condamnați la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea unui jaf la o bancă din Chișinău. Aceștia urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii G...
10:40
10:40
Tâlhării cu arme improvizate și electroșoc în capitală: patru inculpați ajung după gratii # Moldpres
Patru bărbați au fost condamnați la 8 și respectiv 9 ani de închisoare după ce au comis mai multe tâlhării în municipiul Chișinău. Pedepsele vor fi executate în penitenciar de tip semiînchis, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii...
10:30
Locuitorii capitalei vor achita un tarif de 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai mic decât cel actual. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noul tarif la energia termică, informează MOLDPRES.Tariful prop...
09:40
Reformele din energie și planurile investiționale, prezentate experților Fitch în procesul de evaluare a ratingului de țară # Moldpres
Reformele și perspectivele de investiții din sectorul energetic al Republicii Moldova au fost prezentate experților Fitch Ratings în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la Chișinău, în contextul evaluării pentru stabilirea ratingului de țară, transmit...
09:30
Peste 500 de copii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școli din Moldova # Moldpres
Șapte instituții de învățământ din Republica Moldova desfășoară cursuri gratuite de limba română destinate copiilor refugiați din Ucraina. De aceste activități educaționale beneficiază peste 500 de elevi, programul având drept scop facilitare...
09:30
Cristina Gherasimov, în vizită de lucru la Tallinn. Discuții despre extinderea UE și parcursul european al Republicii Moldova # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, va efectua, în perioada 12–13 februarie, o vizită de lucru la Tallinn, Estonia, unde va avea întrevederi cu oficiali estonieni și europeni, axate pe procesul de extindere a Uniunii Europene ș...
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea...
09:00
Specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra pericolelor generate de instabilitatea stratului de gheață de pe râuri, lacuri și iazuri, în contextul oscilațiilor de temperatură prognozate pentru următoa...
Acum 8 ore
08:50
USMF „Nicolae Testemițanu” își consolidează parteneriatul cu Franța pentru modernizarea studiilor în sănătate publică # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” continuă să își extindă cooperarea internațională în domeniul sănătății publice. În acest context, cadre didactice din cadrul Departamentului Medicină Preventivă au pa...
08:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îi cinstesc astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, considerați mari părinți ai teologiei creștine. Cu acest prilej, în bisericile din întreaga țară sunt oficiat...
08:40
Secția de terapie a Spitalului raional Anenii Noi, renovată cu investiții de 5,5 milioane de lei # Moldpres
Secția de terapie generală, inclusiv compartimentul de geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital, în urma unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM),...
08:10
Circulația se desfășoară în condiții bune, în această dimineață, pe întreaga rețea de drumuri naționale din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, p parcursul nopții, echipele de drumari au pat...
08:00
Moneda unică europeană își continuă aprecierea și are o cotație de 20 de lei și 13 bani, în creștere cu doi bani, informează MOLDPRES. Dolarul american își menține prețul de 16 lei și 90 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldov...
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Dorin Junghietu: „Există posibilitatea ca în timpul verii să avem excedent de energie electrică din surse regenerabile, pe care o vom putea exporta” # Moldpres
Există posibilitatea ca în timpul verii, Republica Moldova să înregistreze un excedent de energie electrică produsă local din surse regenerabile, care va putea fi exportată. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, transmite MOLDPRES....
20:50
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 12 februarie, cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații esențiale, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghe...
20:40
Guvernul a aprobat astăzi un nou Regulament de organizare și funcționare a școlilor sportive. Acesta prevede instituirea unor reguli uniforme de selecție, evaluare și promovare a sportivilor, încurajând competiția bazată pe merit și performanță, transmite M...
20:20
Prima cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni: studiul de fezabilitate va fi finalizat în acest an # Moldpres
În anul 2026 va fi finalizat studiul de fezabilitate care vizează construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Chișinău–Ungheni. Aceasta va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de kilometri p...
20:00
O femeie în vârstă de 62 de ani a decedat după ce a fost lovită de un automobil. Accidentul s-a produs în seara zilei de astăzi, pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor...
18:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Guvernul acționează pentru a îndeplini cele 3 obiective majore – creșterea economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă” # Moldpres
Guvernul lucrează 365 de zile pe an la inițiative, proiecte, decizii care să îndeplinească cele 3 obiective ale guvernării – creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă. Principalele acțiuni în domeniile-cheie au fost prez...
18:40
Modul de efectuare a controalelor de stat în domeniul aviației civile și transportului feroviar va fi eficientizat # Moldpres
Modul de efectuare a controalelor de stat în domeniul aviației civile și transportului feroviar va fi eficientizat, astfel încât verificările vor fi realizate în funcție de riscuri, iar operatorii care respectă regulile nu vor mai fi supuși controale...
18:40
AND: Drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația este asigurată în condiții optime # Moldpres
Drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația este asigurată în condiții optime pentru această perioadă. Echipele de drumari au continuat, pe parcursul zilei de astăzi, lucrările de patrulare și combatere a lunecușului. Informațiile au fost prezen...
17:40
Parlamentul se întrunește joi în ședință. Proiectele incluse pe ordinea de zi, aprobate de Biroul permanent # Moldpres
Parlamentul se întrunește joi, 12 februarie, în ședință plenară. Biroul permanent a aprobat astăzi ordinea de zi a ședințelor în plen din perioada 12 – 20 februarie 2026, informează MOLDPRES.Astfel, în această perioadă, deputații vor ...
17:40
FOTO // Doi deputați ai formațiunii Democrația Acasă ar fi pătruns pe teritoriul unei parcări și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătoresc. Poliția examinează cazul # Moldpres
Doi deputați din formațiunea Democrația Acasă ar fi pătruns astăzi neautorizat pe teritoriul unei parcării speciale. Unul dintre aceștia ar fi urcat la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului. Este vorba de un mijloc de transport anunțat în ...
17:20
Locuitorii din capitală vor achita mai puțin pentru căldură. ANRE propune micșorarea tarifului cu circa 500 de lei # Moldpres
Locuitorii capitalei vor achita mai puțin pentru energia termică livrată de Termoelectrica. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propune un tarif cu 490 de lei mai mic decât cel actual, de la 2510 lei pentru o gigacalorie, până la 2...
17:00
„Cumpăr bun de acasă”: un proiect de lege, care are menirea de a aduce producători locali mai aproape de consumatori, a fost înregistrat în Legislativ # Moldpres
Deputați din fracțiunea PAS au înregistrat recent în Parlament un proiect de lege care vizează susținerea producătorilor locali prin lanțuri scurte de aprovizionare. Inițiativa face parte din angajamentele electorale și a fost elaborată în ultimele luni...
