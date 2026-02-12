ICR „Mihai Eminescu” și Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” organizează lansarea volumului „Chișinău - cel de-al doilea oraș al României întregite (1918-1940)”

09:20

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența.