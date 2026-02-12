Ora de Vârf | Emisiunea din 12 februarie 2026 (Audio)

17:10

Republica Moldova a realizat 24 din cele 26 de acțiuni asumate pentru anul 2025 în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere finanțat de Uniunea Europeană. Cele mai multe au fost implementate Ministerul Energiei, urmat de cel al Finanțelor. Pentru aceste proiecte Republica Moldova va primi în luna martie 173 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, au anunțat astăzi responsabili în cadrul ședinței Comisiei pentru integrare europeană, unde a fost audiat Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, transmite Radio Chișinău.