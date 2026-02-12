ANSA a oprit la frontieră aproape 6 tone de bomboane etichetate înșelător: lotul nu va ajunge pe piața din R. Moldova
Radio Chisinau, 12 februarie 2026 13:25
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni au reținut un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, după ce verificările au arătat că produsul era etichetat necorespunzător și putea induce în eroare consumatorii.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
13:25
ANSA a oprit la frontieră aproape 6 tone de bomboane etichetate înșelător: lotul nu va ajunge pe piața din R. Moldova # Radio Chisinau
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni au reținut un lot de 5.961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, după ce verificările au arătat că produsul era etichetat necorespunzător și putea induce în eroare consumatorii.
Acum o oră
13:05
Procuratura Anticorupție a prezentat astăzi Raportul de Activitate pentru anul 2025, evidențiind progrese semnificative în combaterea corupției la nivel înalt și consolidarea statului de drept în Republica Moldova.
13:00
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova # Radio Chisinau
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul a declarat că rolul delegației trebuie să treacă de la monitorizarea Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv pentru securitate și reforme.
12:55
Europarlamentarul Dan Barna, ales vicepreședinte al delegației UE pentru R. Moldova # Radio Chisinau
Europarlamentarul român Dan Barna a fost ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. Oficialul a declarat că rolul delegației trebuie să treacă de la monitorizarea Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv pentru securitate și reforme.
12:40
Țintașul Clementii Ursu campion european la juniori în proba de pistol cu aer comprimat # Radio Chisinau
Țintașul Clementii Ursu a devenit campion european la juniori, în proba de pistol cu aer comprimat, la distanța de 10 metri.
Acum 2 ore
12:20
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost autorizat pentru exportul cărnii de pasăre proaspete și procesate în Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în Uniunea Europeană a cărnii proaspete și procesate de pasăre. Potrivit ANSA, la 6 februarie 2026, CE a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care au fost aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, referitoare la lista țărilor terțe autorizate să introducă în UE transporturi de carne proaspătă de pasăre și produse din carne de pasăre.
12:05
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 13 februarie.
11:55
Peste 500 de copii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școli din Moldova # Radio Chisinau
Șapte instituții de învățământ din Republica Moldova desfășoară cursuri gratuite de limba română destinate copiilor refugiați din Ucraina. De aceste activități educaționale beneficiază peste 500 de elevi, programul având drept scop facilitarea integrării lor lingvistice și educaționale.
Acum 4 ore
11:35
Un bărbat din Chișinău reținut de CNA într-un nou caz de finanțare ilicită a partidelor politice # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut, în această dimineață, un bărbat din Chișinău, într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice. Suspectul ar fi acționat în complicitate cu o persoană din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute, comunică MOLDPRES.
11:25
Curtea Constituțională (CC) a validat astăzi mandatul unui deputat în Parlament. Este vorba de Tatiana Rotari, candidată pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate.
11:10
MMPS semnalează tentative de fraudă cu date personale sub pretextul verificării compensațiilor # Radio Chisinau
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) semnalează tentative de fraudă ce implică solicitarea datelor personale ale cetățenilor sub pretextul verificării cererii pentru compensații.
10:50
Locuitorii capitalei vor achita un tarif de 2020 de lei pentru o gigacalorie, cu 490 de lei mai mic decât cel actual. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noul tarif la energia termică.
10:35
Presa de la Chișinău preia avertizarea unui fost înalt demnitar american care spune că Putin își îndreaptă privirea spre R. Moldova și alte state foste sovietice, pentru că nu simte suficientă presiune asupra sa în contextul războiului din Ucraina. Totodată, ambasadoarea UE la Chișinău spune că R. Moldova are încă „foarte multe de făcut” pentru a adera la UE.
10:35
„Campanie orchestrată pentru a crea impresia nemulțumirii în masă”. Precizările Ministerului Energiei referitoare la postările despre facturile mari la gazele naturale # Radio Chisinau
Ministerul Energiei al Republicii Moldova consideră că postările de pe rețelele sociale referitoare la facturile la gazele naturale reprezintă o campanie orchestrată, menită să creeze impresia unor nemulțumiri în masă ale cetățenilor.
10:20
Frontiera de stat, traversată de peste 40 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 40.311 traversări, iar cel al mijloacelor de transport 10.510 traversări. Totodată, 12 persoane străine au primit refuz de intrare în țară.
10:05
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026.
09:50
USMF „Nicolae Testemițanu” își consolidează parteneriatul cu Franța pentru modernizarea studiilor în sănătate publică # Radio Chisinau
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” continuă să își extindă cooperarea internațională în domeniul sănătății publice. În acest context, cadre didactice din cadrul Departamentului Medicină Preventivă au participat la cursuri desfășurate de Universitatea din Rouen, Franța.
Acum 6 ore
09:35
Creștinii ortodocși de rit vechi îi prăznuiesc pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, considerați unii din cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii. Sfinții Trei Ierarhi au trăit în veacul al patrulea și toți trei au dus o luptă grea și neîncetată pentru adevărata înțelegere a dreptei credințe ortodoxe.
09:20
Maia Sandu va participa la Conferința de Securitate de la München. Agenda reuniunii include discuții privind instabilitatea globală # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova, precum și pentru eforturile țării noastre de a crește reziliența.
09:05
Presa de la Chișinău preia avertizarea unui fost înalt demnitar american care spune că Putin își îndreaptă privirea spre Moldova și alte state foste sovietice, pentru că nu simte suficientă presiune asupra sa în contextul războiului din Ucraina. Totodată, ambasadoarea UE la Chișinău spune că R. Moldova are încă „foarte multe de făcut” pentru a adera la UE.
08:50
Trafic fără dificultăți pe drumurile naționale: ceață pe alocuri în nord, centru și sud # Radio Chisinau
Circulația se desfășoară în condiții bune, în această dimineață, pe întreaga rețea de drumuri naționale din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
08:40
Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie # Radio Chisinau
Reunit în formatul miniștrilor apărării, Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziția a opt state membre – Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România – finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).
08:20
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 12 februarie # Radio Chisinau
Conform datelor oferite de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară depreciere în raport cu euro și dolarul american.
08:05
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor generate de formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață, în contextul temperaturilor oscilante din această perioadă. Pe parcursul zilei se înregistrează valori pozitive, iar noaptea temperaturile scad sub zero grade, condiții care favorizează procesul de îngheț–dezgheț.
Acum 24 ore
21:25
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, arestat acum cinci luni pentru presupusa divulgare către KGB-ul din Belarus a unor secrete de stat legate de România, rămâne în custodia autorităților române. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins miercuri cererea lui Balan de contestare a măsurii de arest preventiv, prelungindu-l până pe 27 februarie, transmite IPN.
21:10
Autoritățile caută un nou sediu pentru Misiunea diplomatică a Republicii Moldova pe lângă UE # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău sunt în căutarea unui nou sediu destinat Misiunii diplomatice a Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. În acest sens, Guvernul a dispus astăzi crearea unei comisii guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea unui imobil.
20:50
FOTO | Doi deputați ai formațiunii Democrația Acasă ar fi pătruns pe teritoriul unei parcări și ar fi scos un automobil anunțat în căutare de un executor judecătoresc. Poliția examinează cazul # Radio Chisinau
Doi deputați din formațiunea Democrația Acasă ar fi pătruns astăzi neautorizat pe teritoriul unei parcării speciale. Unul dintre aceștia ar fi urcat la volanul mașinii, pe care ulterior a restituit-o proprietarului. Este vorba de un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, informează MOLDPRES.
20:35
Zestrea Neamului | Liliana Ursachi: „Șezătoarea Vicovenilor - educație prin tradiție” (AUDIO) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:15
Mitropolia Basarabiei condamnă escaladarea „extrem de gravă și violentă” a conflictului de la biserica din Dereneu: Incidentul nu este un conflict religios, ci nerespectarea unei hotărâri judecătorești # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei a condamnat astăzi escaladarea „extrem de gravă și violentă” a conflictului de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Dereneu, raionul Călărași, unde aproximativ 150 de persoane, inclusiv clerici și susținători ai structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse, coordonați de primarul local, au pătruns forțat în biserică, rupând cordonul forțelor de ordine. În urma incidentului, mai mulți polițiști și reprezentanți ai organelor de ordine au fost agresați fizic și au suferit leziuni corporale. Mitropolia a acuzat acțiunea de a fi premeditată, violentă și ilegală. Într-o conferință de presă, vicarul administrativ al Mitropoliei Basarabiei, Gabriel Andrei Gherasa, a declarat că situația este prezentată eronat drept un conflict religios și că, în realitate, ar fi vorba despre nerespectarea unei hotărâri judecătorești.
20:00
FOTO | Iwona Piorko, la deschiderea Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova”: „UE este principalul partener al transformării R. Moldova și cel mai mare investitor în economie” # Radio Chisinau
Cea de-a 23-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost inaugurată astăzi la Chișinău, reunind peste 400 de companii din sectoarele agroalimentar și industrial. Evenimentul, organizat sub patronajul Guvernului, promovează producătorii autohtoni și consolidarea parteneriatelor comerciale, în special pe piața Uniunii Europene. La deschidere au participat oficiali din Republica Moldova, reprezentanți ai UE și delegații din mai multe state europene, transmite Radio Chișinău.
19:30
Alina Stremous s-a clasat în top 15 la proba individuală de biatlon la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (FOTO) # Radio Chisinau
Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 în proba de 15 km individual la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Sportiva moldoveancă a parcurs traseul în 43 de minute și 46,5 secunde, fără niciun tur de penalitate.
19:15
Premierul Alexandru Munteanu, despre prioritățile Executivului în 2026: „Creșterea economică, aderarea la UE și securitatea sunt prioritățile noastre” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe 3 obiective principale: creșterea economică, accelerarea aderării la Uniunea Europeană și asigurarea păcii și securității, a declarat astăzi premierul Alexandru Munteanu. Vorbind despre bilanțul activității executivului și planurile pentru 2026, Munteanu a spus că aceste trei obiective vor ghida politica guvernamentală în anul următor, transmite Radio Chișinău.
19:10
Premierul Alexandru Munteanu, prioritățile Executivului în 2026: „Creșterea economică, aderarea la UE și securitatea sunt prioritățile noastre” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova se concentrează pe 3 obiective principale: creșterea economică, accelerarea aderării la Uniunea Europeană și asigurarea păcii și securității, a declarat astăzi premierul Alexandru Munteanu. Vorbind despre bilanțul activității executivului și planurile pentru 2026, Munteanu a spus că aceste trei obiective vor ghida politica guvernamentală în anul următor, transmite Radio Chișinău.
18:45
Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri europeni. Obiectivele României la summitul UE # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice.
18:30
Parlamentul se întrunește joi în ședință. Moțiunea de cenzură împotriva ministrului energiei, pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Biroul permanent a aprobat ordinea de zi pentru ședințele în plen ale Parlamentului din perioada 12 – 20 februarie 2026.
18:20
ANRE taie din solicitarea Termoelectrica și reduce majorarea la căldură cerută de CET-Nord # Radio Chisinau
ANRE propune un preț mai mic la căldură decât cel solicitat de Termoelectrica, în timp ce la Bălți propune un tarif mai mare decât cel actual, dar sub nivelul cerut de CET-Nord.
17:30
Zelenski anunță că delegațiile din Ucraina și Rusia s-ar putea întâlni pentru prima dată față în față în SUA # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a indicat principalele probleme care vor fi discutate la următoarea întâlnire a delegațiilor celor două țări aflate în conflict.
17:25
Reforma administrației publice locale lansată recent de Guvern se află la etapa consulturilor publice, iar conceptul urmează să fie prezentat la sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie. Scopul reformei este ca serviciile să fie aduse în localități, a declarat pentru Radio Chișinău, consiliera prim-ministrului pe domeniul administrației publice locale Diana Chiriac.
17:10
R. Moldova a realizat 24 din 26 de acțiuni din Planul de creștere finanțat de UE. Lilia Dabija: „Mecanismul de reformă și creștere va aduce 1,5 miliarde de euro în R. Moldova” # Radio Chisinau
Republica Moldova a realizat 24 din cele 26 de acțiuni asumate pentru anul 2025 în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere finanțat de Uniunea Europeană. Cele mai multe au fost implementate Ministerul Energiei, urmat de cel al Finanțelor. Pentru aceste proiecte Republica Moldova va primi în luna martie 173 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, au anunțat astăzi responsabili în cadrul ședinței Comisiei pentru integrare europeană, unde a fost audiat Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată din Agenda de reforme aferentă Planului de creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025-2027, transmite Radio Chișinău.
16:55
Consiliul de directori al FMI va analiza începerea discuțiilor asupra unui nou program cu Republica Moldova # Radio Chisinau
Consiliul de directori al Fondului Monetar Internațional (FMI) va discuta, pe 27 februarie curent, raportul misiunii și începerea discuțiilor asupra unui nou program cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.
16:35
Maia Sandu: „Universitatea din Comrat este una dintre instituțiile pe care se sprijină autonomia” (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la festivitatea dedicată celebrării activității Universității de Stat din Comrat, prilej cu care a evidențiat rolul instituției în formarea generațiilor de profesioniști și în consolidarea identității culturale a regiunii.
16:10
Reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Anunțul făcut de premierul Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi că este planificată organizarea unei reuniuni în format trilateral Republica Moldova – România – Ucraina, la nivel de prim-miniștri, informează MOLDPRES.
15:55
Sistemul național de prevenire și control al bolilor la animale va fi consolidat, în scopul sporirii protecției sănătății publice și al susținerii sectorului zootehnic. Cabinetul de miniștri a aprobat Norma sanitară veterinară privind utilizarea anumitor medicamente de uz veterinar.
15:35
LIVE | Conferință de presă cu genericul: „Situația Bisericii din localitatea Dereneu” # Radio Chisinau
Conferință de presă cu genericul „Situația Bisericii din localitatea Dereneu”.
15:30
Ora de Vârf | Reafirmarea de către Republica Moldova a sprijinului ferm pentru Ucraina, una din temele discutate în cadrul emisiunii din 11 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
15:15
Vlad Plahotniuc va fi adus silit pentru a depune mărturii în dosarul „Sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Vlad Plahotniuc va fi adus silit pentru a depune mărturii în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, după ce Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de miercuri, la care fusese citat.
14:55
Noi secretari de stat numiți de Guvern la Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii # Radio Chisinau
Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.
14:40
Ucraina primește un nou impuls financiar: Parlamentul European a aprobat un pachet de împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro # Radio Chisinau
Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, pe care Ucraina îl va rambursa după ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei. Prin intermediul acestui vot, Parlamentul European a eliminat astfel ultimul obstacol înainte la Ucraina să primească prima tranșă de bani. Decizia euroaleșilor încheie luni de negocieri dure cu privire la finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.
14:20
Sportivul moldovean Dumitru Corotaș a câștigat „Open Masters Games Abu Dhabi” – turneul internațional de înot pentru maeștri, care se desfășoară în perioada 6–15 februarie, în Abu Dhabi (EAU).
14:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.