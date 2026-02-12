ANSA a oprit la frontieră aproape 6 tone de bomboane etichetate înșelător: lotul nu va ajunge pe piața din R. Moldova

14:40

Eurodeputații au votat trei acte legislative pentru a pune la dispoziția Ucrainei un împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro, pe care Ucraina îl va rambursa după ce primește despăgubiri de război din partea Rusiei. Prin intermediul acestui vot, Parlamentul European a eliminat astfel ultimul obstacol înainte la Ucraina să primească prima tranșă de bani. Decizia euroaleșilor încheie luni de negocieri dure cu privire la finanțarea Ucrainei în următorii doi ani.