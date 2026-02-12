Prețul aurului a afectat valoarea medaliilor olimpice

Logos-Press, 12 februarie 2026 14:45

Conform Logos Press, medaliile olimpice de aur conțin doar puțin peste 1 % aur și 98,8 % argint.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Logos-Press

Acum 15 minute
14:45
Prețul aurului a afectat valoarea medaliilor olimpice Logos-Press
Conform Logos Press, medaliile olimpice de aur conțin doar puțin peste 1 % aur și 98,8 % argint.
Acum 30 minute
14:30
Locuitorii cehi sunt excesiv de dependenți de proprietatea lor Logos-Press
Principala caracteristică a gospodăriilor cehe este dependența lor excesivă de bunurile imobiliare ca activ principal. În Republica Cehă și, în general, în țările din Europa de Est, pentru marea majoritate a gospodăriilor, locuința principală – casa sau apartamentul în care locuiesc – este activul definitoriu, potrivit Logos Press.
Acum o oră
14:15
BNM: Sectorul bancar rămâne stabil Logos-Press
În Moldova, sectorul bancar în 2025 prezintă o durabilitate ridicată și o creștere semnificativă a indicatorilor financiari, în ciuda creșterii moderate a economiei țării, informează Logos Press.
14:00
Bucureștiul conduce Europa în privința prețurilor la energie din cauza Ucrainei și Moldovei Logos-Press
Potrivit indicelui prețurilor la energia electrică pentru gospodării (HEPI) pentru începutul anului 2026, Bucureștiul a urcat pe primul loc în clasamentul capitalelor europene cu cele mai mari prețuri la energia electrică în paritatea puterii de cumpărare (PPP), informează Logos Press.
Acum 2 ore
13:45
În parlament, toată lumea îl vrea pe prim-ministru înainte să plece Logos-Press
Opoziția insistă să-l invite pe premierul Alexandru Munteanu în Parlament. Ei vor să primească un raport privind activitatea guvernului, clarificări pe tema fabricii de armament și doar să discute cu el „înainte să plece”, relatează Logos Press.
13:30
Alergătorii italieni au câștigat Jocurile Olimpice pentru prima dată în 32 de ani Logos-Press
Luptătorii de sanie Emanuel Rieder și Simon Kainzwaldner au devenit campioni olimpici în proba de dublu, informează Logos Press.
13:15
Moldova a devenit mai tolerantă față de corupție Logos-Press
Moldova s-a clasat pe locul 80, cu un scor de 42, în scădere cu un punct față de 2024, în cel mai recent Indice de Percepție a Corupției al Transparency International, publicat la 10 februarie, informează Logos Press.
13:00
Germania introduce reglementări stricte privind închirierea Logos-Press
Țările UE înăspresc condițiile de închiriere. De exemplu, Spania restricționează din ce în ce mai mult închirierea pe termen scurt, în timp ce Germania restricționează închirierea pe termen lung, relatează Logos Press cu referire la Prian.
Acum 4 ore
12:45
Mai puțini copii, mai multe reforme Logos-Press
Scăderea numărului de înscrieri forțează autoritățile moldovene să ia măsuri nepopulare. O nouă etapă de reorganizare a școlilor este așteptată până în luna septembrie a acestui an, pe baza unor modificări ale Codului educației care sunt în prezent în discuție.
12:30
Veniturile fondului medical au depășit cheltuielile cu aproape 100 de milioane de lei Logos-Press
Veniturile totale ale caselor de asigurări obligatorii de asistență medicală au totalizat anul trecut 17.493,6 milioane de lei și au crescut cu 9,8%, respectiv 1.564,8 milioane de lei, față de anul 2024, informează Logos Press.
12:30
Europol a confiscat 1,2 miliarde EUR de bani falși Logos-Press
Agențiile europene de aplicare a legii au desfășurat o operațiune de amploare împotriva rețelelor internaționale de falsificatori. Potrivit Europol, în urma acțiunilor comune ale poliției și serviciilor vamale, au fost confiscate bancnote și monede contrafăcute în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro, informează Logos Press.
12:15
Bloomberg: Bilal Erdogan ar putea fi o figură cheie în succesiunea puterii din Turcia Logos-Press
Fiul cel mic al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Bilal Erdogan, este văzut ca un posibil concurent în viitoarea cursă pentru cea mai înaltă funcție a națiunii, a raportat Logos Press.
12:00
Economia Azerbaidjanului a început anul 2026 cu o creștere de 1,7% pentru luna Logos-Press
PIB-ul nominal al Azerbaidjanului în ianuarie 2026 a fost de 9 miliarde 78,7 milioane manat (aproape 4,5 miliarde de euro), iar creșterea reală a economiei față de ianuarie anul trecut a fost de 1,7%, informează Logos Press.
11:45
Ministerul Agriculturii îndeamnă fermierii să urmărească online urmele de pesticide Logos-Press
MAIA informează producătorii și exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova că au acces la instrumentul digital „Pesticide MRL Tracker” dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este importantă în contextul asigurării conformității produselor exportate cu reglementările UE privind siguranța alimentară, transmite Logos Press.
11:15
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Rezultatele zilei a cincea Logos-Press
Opt seturi de medalii au fost puse în joc în cea de-a cincea zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă, informează Logos Press.
11:00
Vor fi elaborate criterii de risc pentru produsele nealimentare Logos-Press
Produsele nealimentare de pe piață vor deveni mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat o nouă metodologie de evaluare a nivelului de risc al acestor produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid produsele periculoase și să ia măsuri prompte, a informat Logos Press.
Acum 6 ore
10:30
Partidele extraparlamentare avertizează cu privire la riscurile reformei guvernării locale Logos-Press
Abordările autorităților privind reforma administrativ-teritorială vizează în principal concentrarea finanțelor statului, care ar putea deveni o pârghie politică în viitor, potrivit Logos Press.
10:15
Ultimul mohican: Clubul Regal a ieșit din Superligă Logos-Press
Real Madrid a anunțat oficial o reconciliere cu Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) cu privire la proiectul Superligii de fotbal, semnalând lichidarea proiectului, potrivit Logos Press.
09:45
Schimbare de personal în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Logos-Press
Yuriy Skrypnyk a fost demis din funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în cadrul unei ședințe de guvern din 11 februarie. Tatiana Nistorica a fost numită în funcția de secretar de stat, potrivit Logos Press.
09:15
Agenția pentru Relații Interetnice transferată la Ministerul Educației Logos-Press
Agenția pentru Relații Interetnice a fost plasată oficial în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, informează Logos Press.
Acum 8 ore
08:30
Trump: Epoca de aur a Americii a sosit Logos-Press
Președintele american Donald Trump a făcut o postare pe rețeaua sa de socializare Adevărul Sicial în care a spus că o epocă de aur este la ușă pentru americani, relatează Logos Press.
08:15
Moldova, Ucraina și România ar putea organiza un summit al premierilor în primăvară Logos-Press
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că se ia în calcul posibilitatea organizării unei reuniuni trilaterale a premierilor din Republica Moldova, Ucraina și România în această primăvară. Cernăuți (Ucraina) și Giurgiulești (Republica Moldova) sunt luate în considerare ca locuri de desfășurare a reuniunii, informează Logos Press.
Acum 24 ore
20:00
Primul medaliat din istorie la șase Jocuri Olimpice de Iarnă Logos-Press
Arianna Fontana, care face parte din echipa italiană de short track, a devenit campioană olimpică în combinația mixtă și prima atletă care a câștigat o medalie la șase Jocuri Olimpice de Iarnă, potrivit Logos Press.
19:45
Nucul chinezesc ca „variantă de normă” pentru piața UE Logos-Press
Un nou jucător puternic a apărut pe piața globală a nucilor – China, care a început să dicteze propriile condiții datorită prețurilor scăzute și caracteristicilor unice ale materiei prime, informează Logos Press.
19:00
Caroline Linte: „Produsele lactate procesate în profunzime sunt domeniul țărilor bogate” Logos-Press
Producția de produse proteice pentru sport sau alimente pentru copii din zer este o afacere cu o marjă mare, dar numai țările cu o bază de materii prime foarte extinsă și un potențial de investiții ridicat își pot permite să o înființeze, informează Logos Press.
18:45
Italia a răscumpărat capodopera lui Antonello da Messina înainte de licitația Sotheby’s Logos-Press
Statul italian a împiedicat vânzarea în străinătate a unei opere renascentiste rare, răscumpărând-o înainte chiar de începerea licitației internaționale, informează Logos Press.
18:45
Protecționismul nu poate fi cheia succesului UE Logos-Press
Calitatea și inovarea, mai degrabă decât o politică de „cumpărare europeană”, vor ajuta UE să fie competitivă, afirmă prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, potrivit Logos Press.
18:30
Sectorul financiar adoptă tehnologii costisitoare Logos-Press
Cheltuielile băncilor moldovenești pentru securitatea informațiilor și reziliența operațională în 2026 vor fi dictate de noile cerințe de reglementare și de strategia națională de securitate cibernetică.
18:15
De la fermă la farfurie, fără intermediari inutili Logos-Press
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț, informează Logos Press.
17:45
Parcările devin scena unor bătălii politice Logos-Press
Moldova are nevoie de o lege privind parcările, care va delimita clar responsabilitățile diferitelor organisme de stat și municipale”, relatează Logos Press.
17:30
Consultații pentru fermieri – pe bază de competiție Logos-Press
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat un concurs pentru selectarea fermierilor care să participe la o activitate specială: „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producție”, informează Logos Press.
17:15
Banca Mondială va aloca 350 de mii de dolari pentru dezvoltarea Registrului gajurilor de bunuri mobile Logos-Press
Alte 350 de mii de dolari vor fi investite în dezvoltarea sistemului informațional „Registrul gajurilor de bunuri mobile” lansat anul trecut. Fondurile vor fi furnizate de Banca Mondială ca ajutor gratuit, informează Logos Press.
17:00
Noua licență americană privind Venezuela exclude acordurile cu Rusia, Iranul și China Logos-Press
Departamentul Trezoreriei SUA, prin intermediul Biroului de control al activelor străine (OFAC), a emis o nouă licență care autorizează anumite tranzacții cu petrol de origine venezueleană, potrivit Logos Press.
16:45
Ce reduce competitivitatea brânzeturilor ucrainene și moldovenești? Logos-Press
Lipsa prelucrării aprofundate a materiilor prime în producția de brânză reduce considerabil competitivitatea produselor finale în Ucraina. În Moldova, situația este similară, dar și mai dificilă din cauza costului ridicat al laptelui crud.
16:15
Ce vrea Trump de la Rusia Logos-Press
Discuțiile care tocmai s-au încheiat între reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei în Emiratele Arabe Unite cu scopul de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina s-au încheiat, fără surpriză, aproape exact acolo unde au început.
16:00
Business Insider: cererea de autori de texte a crescut în SUA din cauza inteligenței artificiale Logos-Press
Cererea de profesioniști în comunicare – jurnaliști, copywriteri, redactori, scriitori și alți textieri – a crescut în SUA pe fondul proliferării conținutului de calitate scăzută generat de rețelele neuronale, potrivit Logos Press.
15:45
O serie de întreprinderi de stat vor fi lichidate Logos-Press
Guvernul a pregătit un proiect de hotărâre privind lichidarea a opt întreprinderi de stat. În acest scop se preconizează cheltuirea a 2,5 milioane de lei, informează Logos Press.
15:15
Calea ferată moldovenească lansează evaluarea activelor Logos-Press
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a anunțat lansarea consultărilor publice privind evaluarea bunurilor sale imobile și mobile, ca parte a procesului de reorganizare, a informat Logos Press.
15:00
Bulgaria a introdus restricții temporare privind circulația rutieră Logos-Press
Pentru a permite o circulație mai liberă a autoturismelor și a vehiculelor comerciale mici și pentru a reduce riscul de accidente în timpul perioadelor de vârf, Bulgaria introduce restricții temporare pentru traficul de camioane, a informat Logos Press.
Ieri
14:30
Banca centrală din Kenya reamintește – banii nu pot fi stricați pentru buchete Logos-Press
În ajunul Zilei Îndrăgostiților, Banca Centrală a Kenyei a emis un avertisment pentru cetățeni: este împotriva legii să transformați bancnotele în aranjamente „florale” și cadouri decorative, informează Logos Press.
14:15
IA nu reduce volumul de muncă al angajaților umani Logos-Press
Introducerea inteligenței artificiale generative în fluxul de lucru nu reduce volumul de muncă al angajaților, ci dimpotrivă – îl crește în mod constant, potrivit Logos Press.
14:00
Jocurile Olimpice 2026: Rezultatele celei de-a patra zile Logos-Press
A patra zi de concurs a Jocurilor Olimpice a permis recunoașterea câștigătorilor a nouă seturi de medalii, informează Logos Press.
13:30
UE nu este pregătită pentru euroobligațiuni comune Logos-Press
În prezent, nu există un consens în Uniunea Europeană pentru a emite noi obligațiuni comune, în ciuda presiunilor intense din partea Franței și a mai multor instituții UE, potrivit Logos Press.
13:15
Trump va încălzi și ilumina Pentagonul cu cărbune Logos-Press
Președintele american Donald Trump va instrui Pentagonul să cumpere electricitate de la centralele pe cărbune. Șeful Casei Albe continuă politica de creștere a consumului de cărbune în țară, informează Logos Press.
12:45
Vizitarea Fântânii Trevi din Roma a devenit taxabilă Logos-Press
Roma a introdus noi reguli pentru turiști: fotografiile pe fundalul sculpturilor baroce și tradiționala aruncare a unei monede în apă nu mai sunt gratuite. De la 1 februarie 2026, intrarea în zona din apropierea celebrei Fântâni Trevi va costa vizitatorii doi euro, potrivit Logos Press.
12:30
Macron a îndemnat Europa să acumuleze mai multe datorii Logos-Press
Președintele francez Emmanuel Macron consideră că, în situația constrângerilor bugetare ale UE, este momentul să se dea undă verde unui mecanism comun de împrumut pentru cheltuielile viitoare – noi euroobligațiuni, potrivit Logos Press.
12:15
Club de fotbal penalizat pentru… gheață pe teren Logos-Press
Comisia de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a acordat clubului „Dacia-Buiucani” (Chișinău) o înfrângere tehnică cu scorul 0:3 pentru neprezentarea la meciul din turul II al fazei grupelor „Cupei de Iarnă” cu „Spartanii-Sportul” (satul Selemet, raionul Cimișlia), informează Logos Press.
12:00
Prețurile locuințelor din Spania depășesc toate recordurile Logos-Press
Potrivit S & P Global în Spania este de așteptat să aibă cea mai puternică creștere a prețurilor pe piața imobiliară din Uniunea Europeană, informează Logos Press cu referire la Prian.
11:30
Greva generală a medicilor va avea loc în România Logos-Press
Solidaritatea Sanitară, federația sindicatelor lucrătorilor din sănătate din România, a trimis guvernului un preaviz de grevă generală pentru a protesta împotriva intenției cabinetului de a reduce salariile din sistemul de sănătate cu 10%, informează Logos Press.
11:15
O mașină de curse McLaren este scoasă la licitație pentru 20 de milioane de dolari. Logos-Press
În Marea Britanie se pregătesc să scoată la licitație privată o mașină, care a încetat de mult să mai fie doar o tehnică și a devenit parte din istoria sporturilor cu motor. Este vorba despre cursa McLaren F1 GTR din 1997 – una dintre cele mai emblematice supercaruri ale secolului XX, a cărei valoare estimată depășește 20 de milioane de dolari, informează Logos Press.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.