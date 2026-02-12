Moldova, Ucraina și România ar putea organiza un summit al premierilor în primăvară
Logos-Press, 12 februarie 2026 08:15
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că se ia în calcul posibilitatea organizării unei reuniuni trilaterale a premierilor din Republica Moldova, Ucraina și România în această primăvară. Cernăuți (Ucraina) și Giurgiulești (Republica Moldova) sunt luate în considerare ca locuri de desfășurare a reuniunii, informează Logos Press.
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 10 minute
08:30
Președintele american Donald Trump a făcut o postare pe rețeaua sa de socializare Adevărul Sicial în care a spus că o epocă de aur este la ușă pentru americani, relatează Logos Press.
Acum 30 minute
08:15
Acum 12 ore
20:00
Arianna Fontana, care face parte din echipa italiană de short track, a devenit campioană olimpică în combinația mixtă și prima atletă care a câștigat o medalie la șase Jocuri Olimpice de Iarnă, potrivit Logos Press.
19:45
Un nou jucător puternic a apărut pe piața globală a nucilor – China, care a început să dicteze propriile condiții datorită prețurilor scăzute și caracteristicilor unice ale materiei prime, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:00
Caroline Linte: „Produsele lactate procesate în profunzime sunt domeniul țărilor bogate” # Logos-Press
Producția de produse proteice pentru sport sau alimente pentru copii din zer este o afacere cu o marjă mare, dar numai țările cu o bază de materii prime foarte extinsă și un potențial de investiții ridicat își pot permite să o înființeze, informează Logos Press.
18:45
Italia a răscumpărat capodopera lui Antonello da Messina înainte de licitația Sotheby’s # Logos-Press
Statul italian a împiedicat vânzarea în străinătate a unei opere renascentiste rare, răscumpărând-o înainte chiar de începerea licitației internaționale, informează Logos Press.
18:45
Calitatea și inovarea, mai degrabă decât o politică de „cumpărare europeană”, vor ajuta UE să fie competitivă, afirmă prim-ministrul suedez Ulf Kristersson, potrivit Logos Press.
18:30
Cheltuielile băncilor moldovenești pentru securitatea informațiilor și reziliența operațională în 2026 vor fi dictate de noile cerințe de reglementare și de strategia națională de securitate cibernetică.
18:15
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț, informează Logos Press.
17:45
Moldova are nevoie de o lege privind parcările, care va delimita clar responsabilitățile diferitelor organisme de stat și municipale”, relatează Logos Press.
17:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a anunțat un concurs pentru selectarea fermierilor care să participe la o activitate specială: „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producție”, informează Logos Press.
17:15
Banca Mondială va aloca 350 de mii de dolari pentru dezvoltarea Registrului gajurilor de bunuri mobile # Logos-Press
Alte 350 de mii de dolari vor fi investite în dezvoltarea sistemului informațional „Registrul gajurilor de bunuri mobile” lansat anul trecut. Fondurile vor fi furnizate de Banca Mondială ca ajutor gratuit, informează Logos Press.
17:00
Departamentul Trezoreriei SUA, prin intermediul Biroului de control al activelor străine (OFAC), a emis o nouă licență care autorizează anumite tranzacții cu petrol de origine venezueleană, potrivit Logos Press.
16:45
Lipsa prelucrării aprofundate a materiilor prime în producția de brânză reduce considerabil competitivitatea produselor finale în Ucraina. În Moldova, situația este similară, dar și mai dificilă din cauza costului ridicat al laptelui crud.
16:15
Discuțiile care tocmai s-au încheiat între reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei în Emiratele Arabe Unite cu scopul de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina s-au încheiat, fără surpriză, aproape exact acolo unde au început.
16:00
Business Insider: cererea de autori de texte a crescut în SUA din cauza inteligenței artificiale # Logos-Press
Cererea de profesioniști în comunicare – jurnaliști, copywriteri, redactori, scriitori și alți textieri – a crescut în SUA pe fondul proliferării conținutului de calitate scăzută generat de rețelele neuronale, potrivit Logos Press.
15:45
Guvernul a pregătit un proiect de hotărâre privind lichidarea a opt întreprinderi de stat. În acest scop se preconizează cheltuirea a 2,5 milioane de lei, informează Logos Press.
15:15
Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a anunțat lansarea consultărilor publice privind evaluarea bunurilor sale imobile și mobile, ca parte a procesului de reorganizare, a informat Logos Press.
15:00
Pentru a permite o circulație mai liberă a autoturismelor și a vehiculelor comerciale mici și pentru a reduce riscul de accidente în timpul perioadelor de vârf, Bulgaria introduce restricții temporare pentru traficul de camioane, a informat Logos Press.
14:30
În ajunul Zilei Îndrăgostiților, Banca Centrală a Kenyei a emis un avertisment pentru cetățeni: este împotriva legii să transformați bancnotele în aranjamente „florale” și cadouri decorative, informează Logos Press.
14:15
Introducerea inteligenței artificiale generative în fluxul de lucru nu reduce volumul de muncă al angajaților, ci dimpotrivă – îl crește în mod constant, potrivit Logos Press.
14:00
A patra zi de concurs a Jocurilor Olimpice a permis recunoașterea câștigătorilor a nouă seturi de medalii, informează Logos Press.
13:30
În prezent, nu există un consens în Uniunea Europeană pentru a emite noi obligațiuni comune, în ciuda presiunilor intense din partea Franței și a mai multor instituții UE, potrivit Logos Press.
13:15
Președintele american Donald Trump va instrui Pentagonul să cumpere electricitate de la centralele pe cărbune. Șeful Casei Albe continuă politica de creștere a consumului de cărbune în țară, informează Logos Press.
12:45
Roma a introdus noi reguli pentru turiști: fotografiile pe fundalul sculpturilor baroce și tradiționala aruncare a unei monede în apă nu mai sunt gratuite. De la 1 februarie 2026, intrarea în zona din apropierea celebrei Fântâni Trevi va costa vizitatorii doi euro, potrivit Logos Press.
12:30
Președintele francez Emmanuel Macron consideră că, în situația constrângerilor bugetare ale UE, este momentul să se dea undă verde unui mecanism comun de împrumut pentru cheltuielile viitoare – noi euroobligațiuni, potrivit Logos Press.
12:15
Comisia de Disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) a acordat clubului „Dacia-Buiucani” (Chișinău) o înfrângere tehnică cu scorul 0:3 pentru neprezentarea la meciul din turul II al fazei grupelor „Cupei de Iarnă” cu „Spartanii-Sportul” (satul Selemet, raionul Cimișlia), informează Logos Press.
12:00
Potrivit S & P Global în Spania este de așteptat să aibă cea mai puternică creștere a prețurilor pe piața imobiliară din Uniunea Europeană, informează Logos Press cu referire la Prian.
11:30
Solidaritatea Sanitară, federația sindicatelor lucrătorilor din sănătate din România, a trimis guvernului un preaviz de grevă generală pentru a protesta împotriva intenției cabinetului de a reduce salariile din sistemul de sănătate cu 10%, informează Logos Press.
11:15
În Marea Britanie se pregătesc să scoată la licitație privată o mașină, care a încetat de mult să mai fie doar o tehnică și a devenit parte din istoria sporturilor cu motor. Este vorba despre cursa McLaren F1 GTR din 1997 – una dintre cele mai emblematice supercaruri ale secolului XX, a cărei valoare estimată depășește 20 de milioane de dolari, informează Logos Press.
10:45
Veniturile totale ale bugetelor locale vor ajunge la 33 302,3 milioane LE la sfârșitul anului 2025, în creștere cu 17,3% (4 904,6 milioane LE) față de 2024, conform Logos Press.
10:15
O serie de medaliați de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 s-au plâns că medaliile care le-au fost acordate au fost deteriorate din cauza calității slabe, potrivit Logos Press.
09:30
În ultimii cinci ani, peste 50% din cererile de cetățenie moldovenească au venit din partea rușilor # Logos-Press
În ultimii cinci ani, au fost primite peste 53.000 de cereri de acordare a cetățeniei moldovenești, dintre care mai mult de jumătate din partea cetățenilor Federației Ruse, informează Logos Press.
09:15
În România, peste 1.300 de primării au intrat în grevă împotriva reformelor guvernamentale # Logos-Press
Primăriile din cele 1.300 de comune din România au declanșat o grevă de avertisment pentru a protesta împotriva viitoarei reforme administrative, a reducerii cheltuielilor cu aparatul și a inovațiilor fiscale ale guvernului Ilie Bolojan, informează Logos Press.
Ieri
08:30
Șoc pe Wall Street din cauza inteligenței artificiale: acțiunile Microsoft scad cu 16 procente # Logos-Press
La licitația din 10 februarie, gigantul tehnologic american Microsoft a devenit epicentrul unei vânzări pe scară largă pe piața acțiunilor IT: cotațiile companiei au scăzut cu 16%, pierzând aproape 400 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, potrivit Logos Press.
08:00
Consumul moderat de cofeină este legat de o probabilitate mai mică de a dezvolta demență. Un studiu realizat pe aproape 132 000 de participanți a constatat că persoanele care consumau în mod regulat cafea sau ceai cu cofeină erau mai puțin predispuse la tulburări cognitive la bătrânețe, informează Logos Press.
10 februarie 2026
20:30
Prim-miniștrii Ucrainei și Republicii Moldova, Iulia Sviridenko și Alexandru Munteanu, au discutat despre cooperarea comercială și economică și, în special, au convenit să continue lucrările privind simplificarea procedurilor de trecere a frontierei, informează Logos Press.
19:45
În cazul unificării, Uniunea Europeană și Ucraina vor putea pretinde controlul asupra a aproximativ 30% din exporturile globale de produse agroalimentare, a informat Logos Press.
19:45
Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a publicat raportul său financiar pentru 2025, în care cheltuielile depășesc veniturile cu 39,5 milioane de dolari, potrivit Logos Press.
19:00
Moldova Innovation Technology Park (MITP) a anunțat un record istoric: cifra de afaceri a companiilor rezidente va depăși 1 miliard de dolari în 2025.
18:45
Parlamentul moldovean reia discutarea proiectului de lege privind funcționarea cimitirelor și crematoriilor, informează Logos Press.
18:30
Lucrările la programul European Yard au fost suspendate temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit Logos Press.
18:15
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Comisiei Europene împotriva Rusiei include pentru prima dată porturi din țări terțe – Kulevi în Georgia și Karimun în Indonezia, a raportat Logos Press.
18:00
În perioada 9 – 11 februarie 2026, Republica Moldova va participa la una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate producției de vin și băuturi spirtoase – Wine Paris & Vinexpo Paris, informează Logos Press.
18:00
Partea ucraineană apreciază faptul că întreprinderile moldovenești continuă să păstreze rezervele de gaze în depozitele subterane ucrainene, a raportat Logos Press.
17:45
Internet în loc de muncă: persoanele cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani sunt cele mai predispuse să fie online # Logos-Press
Audiența internetului moldovenesc în decembrie 2025 a totalizat 1,462 milioane de utilizatori unici, cu un trafic zilnic de 1,391 milioane de accesări, a raportat Logos Press.
17:30
La sfârșitul lunii ianuarie 2026, Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) a solicitat în mod repetat asistență guvernamentală cu bani sau zahăr (10 kg pentru fiecare familie de albine), precum și stimulente fiscale din cauza „crizei fără precedent care a lovit industria anul trecut”, a raportat Logos Press.
17:00
Evaluarea și reevaluarea valorii cadastrale a proprietăților imobiliare, efectuate la nivel național, ar putea duce la o creștere a impozitului pe apartamente și case cu 200-300% sau mai mult la rata actuală, însă autoritățile metropolitane nu vor permite o creștere a acestui impozit pentru proprietarii de imobile, potrivit Logos Press.
16:45
Clădirile istorice transformate în hoteluri devin una dintre principalele tendințe turistice ale anului 2026. După fabrici și palate, fostele închisori primesc o a doua viață – peste tot în lume sunt transformate în hoteluri de lux, informează Logos Press.
16:15
ANSA: cereți un certificat veterinar atunci când cumpărați produse din animale domestice # Logos-Press
Agenția pentru siguranța alimentelor ANSA recunoaște dreptul gospodăriilor rurale din Moldova de a vinde surplusul de produse de origine animală – carne, lapte, ouă și miere. Cu toate acestea, agenția atrage atenția micilor producători asupra importanței respectării normelor sanitare și prevenirii sancțiunilor (Ordinul nr. 57/2023), informează Logos Press.
