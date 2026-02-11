Ministrul Ceban intervine după imaginile șocante de la spitalul din Nisporeni
Subiectul Zilei, 11 februarie 2026 18:20
O femeie a atras atenția asupra condițiilor extrem de precare din secția pentru copii a spitalului din Nisporeni, publicând pe rețelele de socializare imagini care surprind starea dezastruoasă a unității medicale. Potrivit acesteia, baia secției nu funcționează, saltelele și lenjeriile sunt murdare, iar în saloane pot fi văzuți gândaci. „Ce murdărie și ce mizerie este […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
O femeie a atras atenția asupra condițiilor extrem de precare din secția pentru copii a spitalului din Nisporeni, publicând pe rețelele de socializare imagini care surprind starea dezastruoasă a unității medicale. Potrivit acesteia, baia secției nu funcționează, saltelele și lenjeriile sunt murdare, iar în saloane pot fi văzuți gândaci. „Ce murdărie și ce mizerie este […]
Acum 2 ore
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune o reducere a tarifului la energia termică livrată de Termoelectrica SA, de la 2.510 lei/Gcal în prezent, până la 2.020 lei/Gcal. Proiectul de decizie va fi examinat joi, 12 februarie, în ședința publică a Consiliului de administrație al ANRE. Reducerea propusă de ANRE este de 160 de lei/Gcal […]
17:10
Ministerul Muncii avertizează asupra unor tentative de fraudă legate de compensații # Subiectul Zilei
Ministerul Muncii și Protecției Sociale atenționează cetățenii cu privire la mai multe tentative de fraudă semnalate recent. Autoritățile solicită prudență și reamintesc că nu solicită date personale prin telefon, mesaje sau link-uri online, nici nu condiționează acordarea compensațiilor de furnizarea acestor informații. Persoanele rău-intenționate încearcă să obțină ilegal datele personale ale cetățenilor pentru a comite […]
Acum 4 ore
16:20
Produsele din pește vor fi mai sigure, iar sănătatea animalelor acvatice mai bine protejată, după ce Guvernul a aprobat un nou regulament privind sănătatea animală și certificarea produselor de origine acvatică. Documentul impune reguli clare pentru transport, producere, prelucrare și distribuție, menite să prevină răspândirea bolilor și să protejeze lanțul alimentar. De asemenea, se stabilește […]
15:40
Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării # Subiectul Zilei
Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala creată de guvernare, pe care aceasta nici măcar nu și-o asumă. Așa a răspuns deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, la încercarea deputatului PAS, Igor Chiriac, de a-l acuza că amendamentele sale la legea cetățeniei ar deschide porțile obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metode frauduloase. Disputa a avut loc în […]
15:40
Remanieri la nivel de secretari de stat: Două eliberări și două numiri aprobate de Guvern # Subiectul Zilei
Cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a doi secretari de stat și numirea altor doi funcționari în aceste poziții. Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretar de stat al Ministerului Finanțelor, potrivit informațiilor citate de Știri.md cu referire la realitatea.md. Totodată, Iurie Scripnic a fost demis din funcția de secretar de […]
14:50
Partidul Mișcarea Alternativă Națională solicită ca informațiile despre persoanele implicate în evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor să fie făcute publice. Echipa de juriști a partidului atrage atenția că reforma lansată în 2022, inițial ca mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a transmis […]
Acum 6 ore
14:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
14:10
O româncă în vârstă de 32 de ani a fost condamnată în primă instanță la cinci ani de închisoare în Italia, fiind acuzată că și-a adormit iubitul cu o doză masivă de somnifere pentru a-i fura bijuterii de peste 30.000 de euro. Incidentul a avut loc pe 3 noiembrie 2013, în Treviso, când femeia a […]
14:10
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical către editorul independent Primary Wave, transmite Krispmedia.kz. Deși tranzacția a fost finalizată încă din data de 30 decembrie, informația a fost făcută publică abia acum. Potrivit surselor media, valoarea estimativă a acordului s-ar ridica la suma de aproximativ 200 de milioane de dolari. Primary Wave […]
14:10
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop # Subiectul Zilei
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai multe zboruri printr-o singură rezervare. Dezvoltată în parteneriat cu compania de tehnologie de călătorie Dohop, platforma WIZZ Link facilitează accesul către un număr mai mare […]
13:50
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # Subiectul Zilei
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale". Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, […]
13:40
Un pensionar din Ucraina a ucis cu toporul și ciocanul 5 oameni care se refugiaseră într-o școală de la el din sat # Subiectul Zilei
Un pensionar de 72 de ani din Ucraina a ucis cu toporul și ciocanul cinci refugiați care se adăposteau într-o școală din satul Sudobici, regiunea Rivne, transmite RBC Ukraina. Tragedia a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 04:10. Poliția a fost alertată de o asistentă socială care a raportat că […]
13:10
Potrivit anchetatorilor, inculpata a aplicat lovituri repetate cu pumnii și palmele asupra copilului, provocând echimoze, excoriații și hemoragii oculare. De asemenea, aceasta i-a provocat arsuri termice folosind flacăra unei brichete și mucuri de țigară. Expertiza medico-legală a confirmat că leziunile produse au cauzat suferințe fizice și psihice considerabile micuțului. Hotărârea nu este definitivă, iar femeia […]
Acum 8 ore
12:00
Ion Ceban cere Parlamentului votarea legii parcărilor: „Țara are nevoie de reguli clare, nu de manipulări” # Subiectul Zilei
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică" afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă […]
Acum 12 ore
10:10
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților după incidentele de la biserica din Dereneu # Subiectul Zilei
Mitropolia Basarabiei a solicitat intervenția urgentă a instituțiilor statului, după ce marți seara, 10 februarie, aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași. Pe când Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a catalogat aceste acțiuni drept ilegale. Reprezentanții Mitropoliei susțin că în timpul incidentului […]
09:40
Doi elevi, în vârstă de 12 și 13 ani, au fost transportați la spital după ce au fost înjunghiați în incinta unei școli din nordul Londrei. Unul dintre copii se află în stare gravă. Poliția a anunțat că un băiat de 13 ani a fost arestat la câteva ore după producerea incidentului. Atacul a avut […]
Ieri
18:00
Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere la graniță și un pod peste Nistru # Subiectul Zilei
Republica Moldova și Ucraina planifică deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei între localitățile Cosăuți și Yampil, însoțit de construirea unui pod rutier transfrontalier peste râul Nistru. Ministra Afacerilor Interne din Moldova, Daniella Misail-Nichitin, și omologul său ucrainean, Ihor Klymenko, au semnat la Kiev Protocolul de cooperare între Guvernul moldovean și Cabinetul de Miniștri […]
17:30
În dosarul „Kuliok", în care este judecat fostul președinte Igor Dodon, au intervenit informații noi. La ședința de astăzi, la care Dodon nu a participat, procurorii au declarat că dispozitivele video folosite pentru înregistrarea cu sacoșa neagră erau ascunse în patru umbrele. Totuși, acestea nu pot fi prezentate drept probe materiale, deoarece nu au fost […]
16:50
Rusia restricționează parțial Telegram: serviciul funcționează încet și înregistrează întreruperi # Subiectul Zilei
Autoritățile ruse au început să încetinească funcționarea aplicației de mesagerie Telegram în mai multe regiuni ale țării, inclusiv Moscova, Siberia și Extremul Orient, a relatat postul RBC, citat de The Moscow Times. Măsura, introdusă marți, 10 februarie, afectează transmiterea fișierelor media și funcționarea generală a serviciului. Roskomnadzor susține că restricțiile sunt necesare deoarece Telegram nu […]
16:10
Condamnare pentru corupție: fostă șefă interimară a Vămii, amendă de 400.000 de lei și interdicție de a ocupa funcții publice # Subiectul Zilei
La 9 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința într-un dosar de corupție ce vizează o fostă angajată a Postului Vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară. Aceasta a fost găsită vinovată de două episoade de trafic de influență și două episoade de corupere activă. Instanța a decis aplicarea unei pedepse de […]
14:50
Ambasada R. Moldova la București avertizează: moldovenii cu cetățenie română să aibă asupra lor pașaport moldovenesc valabil # Subiectul Zilei
Cetățenii Republicii Moldova care dețin și cetățenia română și se află sau călătoresc în România sunt sfătuiți să poarte asupra lor și pașaportul emis de R. Moldova, aflat în termen de valabilitate. Recomandarea vine din partea Ambasadei Republicii Moldova la București, în contextul anulării masive a cărților de identitate românești emise persoanelor născute în R. […]
14:20
Clienții Lukoil din Republica Moldova pot achita combustibilul exclusiv în numerar, după ce plățile cu cardul au fost suspendate. Măsura vine în contextul blocării conturilor companiei de către două bănci comerciale, care au constatat neconcordanțe între datele declarate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept. Conform legislației, băncile sunt obligate […]
13:50
Fracțiunea parlamentară Partidul Nostru a adresat o interpelare Guvernului, solicitând clarificări cu privire la modul în care a fost efectuată reevaluarea bunurilor imobiliare. Despre acest lucru a anunțat vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, în cadrul emisiunii de la TV8. Deputata a recunoscut că reevaluarea era necesară, întrucât nu a mai fost realizată de foarte mult timp, […]
13:10
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Subiectul Zilei
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac", care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […]
13:00
Funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional Chișinău au depistat bijuterii din metale și pietre prețioase, nedeclarate, în bagajul unui pasager venit din Istanbul. Bărbatul, un cetățean al Republicii Africa de Sud, în vârstă de 34 de ani, a folosit culoarul verde „nimic de declarat", însă verificările au scos la iveală bunurile pasibile declarării. Bijuteriile au […]
12:00
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a transmis instanței de judecată un dosar în care doi procurori sunt învinuiți de corupție. Potrivit anchetei, în octombrie 2024, un procuror de la Bălți ar fi acceptat să intervină pentru favorizarea unui învinuit într-un caz de migrație ilegală aflat în gestiunea Direcției Nord […]
11:30
Coreea de Nord ar fi executat și trimis în lagăre de muncă adolescenți și elevi de gimnaziu pentru că au vizionat emisiuni sud-coreene sau au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul Netflix „Squid Game", potrivit unui raport Amnesty International, citat de The New York Post. Organizația pentru drepturile omului a realizat 25 de interviuri aprofun
11:00
Poliția de Frontieră a contracarat două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru vape # Subiectul Zilei
Republica Moldova, au fost depistate două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru țigări electronice. Operațiunea a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a polițiștilor de frontieră și a funcționarilor vamali. Incidentul a avut loc pe pista de pietoni, unde două femei s-au prezentat la control, declarând că nu transportă bunuri care necesită declarare. […] Articolul Poliția de Frontieră a contracarat două tentative de introducere ilegală a lichidelor pentru vape apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Primarul municipiului Chișinău a declarat că nu va admite majorarea impozitelor pentru apartamentele și casele în care locuiesc chișinăuienii, în contextul evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare inițiate la nivel național de guvernare. Potrivit edilului, procesul de evaluare cadastrală ar putea duce la majorarea impozitelor pe bunurile imobile cu până la 200%, iar în […] Articolul Ceban promite măsuri pentru a limita creșterea impozitelor pe locuințe apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Mii de lucrători medicali fac naveta către alte localități și primesc compensații de transport # Subiectul Zilei
Pe parcursul anului trecut, 3.560 de lucrători medicali au făcut naveta zilnic sau săptămânal către instituții medicale situate în alte localități decât cele de domiciliu, transmite subiectulzilei.md cu referire la IPN. Potrivit autorităților, începând cu luna octombrie 2024, personalul medical și farmaceutic care face naveta beneficiază de compensații pentru transportul tur-retur, măsură menită să sprijine […] Articolul Mii de lucrători medicali fac naveta către alte localități și primesc compensații de transport apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
MAN solicită rapoarte detaliate despre stadiul lucrărilor și cheltuielile proiectului „Curți europene” # Subiectul Zilei
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău a adresat o solicitare oficială către Agenția de Dezvoltare Centru, cerând detalii despre implementarea proiectului „Curți europene”. Inițiativa vine după multiple reclamații ale locatarilor privind starea precară a curților renovate. Consilierii solicită informații despre contractele semnate, valoarea lucrărilor, plățile efectuate, termenele de finalizare și documentele care stau la baza […] Articolul MAN solicită rapoarte detaliate despre stadiul lucrărilor și cheltuielile proiectului „Curți europene” apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Poliția din Moldova primește echipamente și software avansat pentru combaterea criminalității cibernetice # Subiectul Zilei
Poliția Republicii Moldova își întărește capacitățile de investigare a criminalității cibernetice, inclusiv a exploatării online a minorilor, cu ajutorul unor echipamente și software în valoare de peste 780.000 de dolari, oferite de Guvernul SUA prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. În cadrul proiectului „Sporirea capacităților poliției în domeniul ordinii publice și a combaterii criminalității […] Articolul Poliția din Moldova primește echipamente și software avansat pentru combaterea criminalității cibernetice apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Fostul lider PDM se pregătește pentru declarații în instanță în cazul fraudei bancare # Subiectul Zilei
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, se pregătește să facă declarații în fața instanței în dosarul privind frauda bancară, audierea fiind programată pentru joi, 12 februarie. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac, după ședința de astăzi a Judecătoriei Chișinău. „Pe data de 10 februarie nu a fost posibilă audierea, iar pe 12 […] Articolul Fostul lider PDM se pregătește pentru declarații în instanță în cazul fraudei bancare apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat articole de parfumerie transportate ilegal, fără documente care să ateste proveniența, în timpul unui control efectuat la Sculeni, raionul Ungheni. Autoturismul, un Toyota Avensis condus de un bărbat de 50 de ani, a fost oprit în linia a doua de control vamal. În urma verificărilor, s-a constatat […] Articolul Articole de parfumerie transportate fără acte, confiscate la Sculeni apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Tribunalul din Sankt Petersburg a dispus arestarea preventivă în lipsă a rapperului Miron Fedorov, cunoscut sub numele de scenă Oxxxymiron. Artistul, care a fost declarat anterior „agent străin” de către autoritățile ruse, este vizat de un dosar penal pentru eschivarea de la obligațiile prevăzute de legislația națională. Potrivit reprezentanților instanței, decizia a fost luată după […] Articolul Justiția din Rusia a emis un ordin de reținere pentru Oxxxymiron apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, extinde serviciul WIZZ Class în întreaga rețea, după o perioadă de testare reușită în șase baze avia și o cerere ridicată din partea pasagerilor care își doresc mai mult confort fără tarife premium. Implementarea completă începe pe 9 februarie, iar serviciul devine disponibil și pe rutele […] Articolul Wizz Air lansează serviciul Wizz Class și pentru Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Ceban: Banii pentru lichidarea consecințelor incendiului din Durlești nu au ajuns din motive birocratice # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a semnat o nouă dispoziție privind alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului produs anul trecut la mansarda unui bloc de locuințe din orașul Durlești. Edilul a precizat că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar, astfel încât banii să poată […] Articolul Ceban: Banii pentru lichidarea consecințelor incendiului din Durlești nu au ajuns din motive birocratice apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Poliția: Situația de la biserica din Dereneu, exploatată pentru a crea tensiuni în societate # Subiectul Zilei
Inspectoratul General al Poliției a venit cu precizări în legătură cu tensiunile apărute la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, susținând că situația este exploatată pentru a provoca disensiuni prin folosirea unui subiect sensibil, religia. Potrivit IGP, biserica nu a fost încuiată de forțele de ordine. Lăcașul ar fi fost blocat din […] Articolul Poliția: Situația de la biserica din Dereneu, exploatată pentru a crea tensiuni în societate apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi # Subiectul Zilei
Orașul Glodeni va adera la Centrul de Cooperare Transfrontalieră România–Moldova–Ucraina „CAPDR Ștefănești”. Primele discuții în acest sens au fost purtate de primarul orașului Stela Onuțu (Partidul Nostru). „Avem așteptări în beneficiul comunităților noastre. Ne dorim să aducem cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea localităților noastre. Urmează să ne adaptăm condițiilor de aderare la Centrul de […] Articolul Orașul Glodeni își extinde cooperarea regională. Primarul Stela Onuțu: Avem așteptări mai și capacități să valorificăm fonduri noi apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Un moldovean a murit într-un accident rutier produs în apropiere de Pittsburgh, SUA # Subiectul Zilei
Un cetățean al Republicii Moldova, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs în apropierea orașului Pittsburgh, statul Pennsylvania. Victima este Sergiu Ganaciuc, în vârstă de 45 de ani. Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 8 februarie, în jurul orei 04:00, pe autostrada Parkway […] Articolul Un moldovean a murit într-un accident rutier produs în apropiere de Pittsburgh, SUA apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ceban a menționat că situații similare nu au mai fost înregistrate în țară de aproximativ 5–6 ani și că specialiștii constată că toate drumurile locale și naționale sunt afectate. Primarul a subliniat că municipalitatea dispune de resursele necesare pentru a gestiona problema. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că autoritățile vor interveni rapid pe […] Articolul Primăria Chișinău va interveni pe drumurile deteriorate după stabilizarea vremii apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii au revenit la cursurile cu prezență fizică și a transmis apeluri la prudență. Edilul a mulțumit profesorilor, părinților și copiilor pentru înțelegere și cooperare. Pentru siguranța elevilor, Ceban a precizat că joi și vineri aceștia au rămas acasă împreună cu colegii și conducătorii instituțiilor de învățământ. […] Articolul Primarul Ion Ceban: Elevii au revenit la școală, autoritățile recomandă prudență apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Peste 1.500 de angajați municipali au intervenit în ultimele săptămâni împotriva ghețușului # Subiectul Zilei
Toți angajații și tehnica specializată a municipalității au fost mobilizați neîncetat în ultimele trei săptămâni pentru a gestiona efectele ploilor și ale lapoviței. Potrivit autorităților, eforturile s-au concentrat pe prevenirea și eliminarea ghețușului de pe străzile și trotuarele din Capitală. Primarul Ion Ceban a precizat că, în ciuda criticilor apărute în spațiul public, aproximativ 1.500 […] Articolul Peste 1.500 de angajați municipali au intervenit în ultimele săptămâni împotriva ghețușului apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:50
Tarifele la energia electrică și termică ar putea fi ajustate în urma cererii Termoelectrica # Subiectul Zilei
Termoelectrica S.A. a depus, marți, 9 februarie, o solicitare oficială de ajustare a prețului energiei electrice produse și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în 2026. Compania nu a precizat dacă solicită majorarea sau reducerea tarifelor, nici valoarea acestora, iar reprezentanții Termoelectrica nu au răspuns solicitărilor presei. Potrivit întreprinderii, cererea de ajustare este determinată […] Articolul Tarifele la energia electrică și termică ar putea fi ajustate în urma cererii Termoelectrica apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:50
Aeroportul Iași va amenaja o parcare pentru microbuze și autocare care deservesc cursele spre și dinspre Moldova # Subiectul Zilei
Aeroportul Internațional Iași pregătește amenajarea unei parcări speciale pentru microbuze și autocare care efectuează curse de pasageri între România și Republica Moldova. Măsura are ca scop reducerea aglomerației și prevenirea incidentelor din zona aerogării, iar lucrările sunt estimate să fie finalizate în 2027. Până atunci, transportul public va continua să intre în incinta aeroportului, deja […] Articolul Aeroportul Iași va amenaja o parcare pentru microbuze și autocare care deservesc cursele spre și dinspre Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Compania La Danone a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a unor loturi specifice de formulă pentru sugari, ca urmare a aplicării noilor recomandări ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind nivelurile admise. Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a precizat însă că verificările efectuate asupra produselor, inclusiv asupra calității și datelor de […] Articolul Loturi de formule La Danone retrase preventiv: părinții pot returna produsele apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un flashmob în fața sediului Guvernului, marcând 100 de zile de la instalarea cabinetului condus de Alexandru Munteanu. Acțiunea s-a desfășurat sub lozinca „Guvernul ZERO”, criticând lipsa rezultatelor concrete și ceea ce participanții numesc incompetența Executivului. La protest au participat deputați, consilieri municipali, membri și susținători ai Mișcării Alternativa […] Articolul Covrig simbolic pentru Guvern: 100 de zile de „promisiuni fără rezultate” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Triplă crimă în Bulgaria: trei suspecți găsiți împușcați, anchetatorii investighează legături cu o posibilă sectă # Subiectul Zilei
Trei persoane suspectate că ar fi comis o triplă crimă la un refugiu montan din Bulgaria au fost găsite împușcate mortal duminică, la câteva zile după descoperirea primelor victime, transmit autoritățile bulgare. Printre decedați se numără doi bărbați și un adolescent de 15 ani, găsiți într-o rulotă situată în apropiere de Muntele Okolchița, la aproximativ […] Articolul Triplă crimă în Bulgaria: trei suspecți găsiți împușcați, anchetatorii investighează legături cu o posibilă sectă apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Un judecător riscă amendă sau închisoare, după ce ar fi condus în stare de ebrietate # Subiectul Zilei
Un judecător va ajunge în fața instanței, fiind acuzat de conducerea automobilului în stare de ebrietate alcoolică avansată. Dosarul penal a fost finalizat de procurorii din Chișinău și transmis spre examinare în judecată. Potrivit anchetei, incidentul s-a produs în seara de 9 octombrie 2025, în municipiul Soroca. Magistratul ar fi urcat la volanul unui „Volkswagen […] Articolul Un judecător riscă amendă sau închisoare, după ce ar fi condus în stare de ebrietate apare prima dată în Subiectul Zilei.
