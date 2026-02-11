Ministrul Ceban intervine după imaginile șocante de la spitalul din Nisporeni

17:30

În dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte Igor Dodon, au intervenit informații noi. La ședința de astăzi, la care Dodon nu a participat, procurorii au declarat că dispozitivele video folosite pentru înregistrarea cu sacoșa neagră erau ascunse în patru umbrele. Totuși, acestea nu pot fi prezentate drept probe materiale, deoarece nu au fost […] Articolul Noi dezvăluiri în cazul Dodon: Înregistrările video și misterul sacoșei cu bani apare prima dată în Subiectul Zilei.