Legislativul se întrunește astăzi în ședință plenară. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

15:10

Funcționarii de la Ministerul Finanțelor au explicat, în luna mai, oficialilor de la Primăria Chișinău ce trebuie să facă pentru a beneficia de banii pentru blocul din Durlești, afectat de incendiu. Declarația aparține ministrului Andrian Gavrilița. Funcționarul i-a sugerat edilului Ion Ceban și altor angajați din cadrul administrației Capitalei să îl telefoneze pe el sau […] Articolul Banii pentru blocul din Durlești, afectat de incendiu: Gavrilița acuză Primăria, de la tribuna Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.