CEO-ul Instagram, audiat în procesul privind rețelele sociale; familiile victimelor au asistat la tribunal

14:40

Doi secretari de stat au fost eliberați din funcție de către cabinetul de miniștri. Alți doi funcționari preiau aceste atribuții. Cristina Ixari a fost eliberată din funcția de secretară de stat la Ministerul Finanțelor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Iurie Scripnic fost eliberat din funcția de secretar de stat la […] Articolul Rotația secretarilor de stat la Guvern: Unii au fost eliberați din funcție, iar alții – numiți apare prima dată în Realitatea.md.