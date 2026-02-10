Drumarii au intervenit pe drumurile naționale și la 10 februarie 2026
NewsUngheni, 11 februarie 2026 00:10
• • •
Acum 2 ore
00:10
10 februarie 2026
23:50
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 11 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
23:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Volodimir Zelenski
Acum 4 ore
22:00
Mitropolia Basarabiei solicită intervenția urgentă a statului după actele de violență de la Dereneu # NewsUngheni
Mitropolia Basarabiei solicită intervenția urgentă a statului după actele de violență de la Dereneu
21:50
Alexandru Munteanu după întrevederea cu Yuliia Svyrydenko: „Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere uniți nu doar prin frontiera comună, ci și prin valorile democratice” # NewsUngheni
Alexandru Munteanu după întrevederea cu Yuliia Svyrydenko: „Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere uniți nu doar prin frontiera comună, ci și prin valorile democratice"
21:40
Un contingent al Armatei Naționale participă în Germania la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE) # NewsUngheni
Un contingent al Armatei Naționale participă în Germania la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise" (MRE)
Acum 8 ore
18:40
Energocom a prezentat totalul consumului de gaze naturale pentru ianuarie 2026
18:20
Trei acorduri semnate la Kiev: cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți – Yampil și integrare profesională # NewsUngheni
Trei acorduri semnate la Kiev: cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți - Yampil și integrare profesională
Acum 12 ore
16:40
Ședința Guvernului din 11 februarie 2026. Pe ordinea de zi – 15 proiecte de HG
16:20
De la Tisa la Prut. Conducerea județului Maramureș în vizită de lucru la Ungheni
16:00
O fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400 mii MDL # NewsUngheni
O fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400 mii MDL
15:30
Un contingent al Armatei Naționale participă în Germania la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE) # NewsUngheni
Un contingent al Armatei Naționale participă în Germania la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise" (MRE)
13:20
Municipiile Ungheni și Edineț selectate într-un program european pentru dezvoltarea urbană # NewsUngheni
Municipiile Ungheni și Edineț au fost selectate pentru a participa în cadrul Programului City Financial Advisory, o inițiativă europeană menită să sprijine dezvoltarea urbană durabilă [...]
13:10
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 februarie 2026 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești # NewsUngheni
Numărul mijloacelor de transport înregistrate la 1 februarie 2026 la Ungheni, Nisporeni, Călărași și Fălești
Acum 24 ore
12:20
15 ani închisoare pentru un administrator de hostel care 40 de zile a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir # NewsUngheni
15 ani închisoare pentru un administrator de hostel care 40 de zile a exploatat sexual o adolescentă din Cantemir
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că a doua săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
11:50
A fost semnat contractul de antrepriză pentru reabilitarea str. Burebista din sectorul Dănuțeni # NewsUngheni
A fost semnat contractul de antrepriză pentru reabilitarea str. Burebista din sectorul Dănuțeni
11:30
Un locuitor din Anenii Noi a fost reținut într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a partdelor politice la scrutinul din 2025 # NewsUngheni
Un locuitor din Anenii Noi a fost reținut într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a partdelor politice la scrutinul din 2025
10:30
Bilanț săptămânal al IGPF: 7 acte falsificate depistate la frontieră
10:20
Starea drumurilor naționale în dimineața zilei de 10 februarie 2026
10:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 376 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 9 181 traversări.
10:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită oficială în capitala Ucrainei – Kiev # NewsUngheni
Prim-ministrul Alexandru Munteanu întreprinde o vizită oficială în capitala Ucrainei - Kiev
Ieri
23:30
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie.
23:20
Poziția Ministrului Culturii despre situația de la Biserica din satul Dereneu al raionului Călărași
22:40
Călărășeanca Tatiana Rotari preia mandatul de deputată după demisia Anastasiei Nichita # NewsUngheni
Călărășeanca Tatiana Rotari preia mandatul de deputată după demisia Anastasiei Nichita
22:30
Termoelectrica solicită ANRE micșorarea tarifului pentru consumatorii de energie termică # NewsUngheni
Termoelectrica solicită ANRE micșorarea tarifului pentru consumatorii de energie termică
22:10
Prognoza meteo la 10 februarie 2026. Temperaturi minime de până la -16°C și maxime de 0°C # NewsUngheni
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prognozat pentru ziua de 10 februarie 2026, cer variabil și minime de până la -12°C … -16°C, informează News.Ungheni.org – portalul independent de știri din regiunea Ungheni (raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași) și raionul Fălești.
21:50
Starea drumurilor naționale în seara zilei de 9 februarie 2026
21:30
Zeci de monede cu valoare arheologică – ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți # NewsUngheni
Zeci de monede cu valoare arheologică - ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți
21:20
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 10 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
14:50
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 52 555 traversări, iar cel al mijloacelor de transport – 11 315 traversări.
14:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 814.13 mln MDL în perioada 2 – 8 februarie 2026 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 814.13 mln MDL în perioada 2 - 8 februarie 2026
14:20
Rețea de trafic de droguri destructurată – 8 kg de Alpha-PVP și patru suspecți reținuți # NewsUngheni
Rețea de trafic de droguri destructurată - 8 kg de Alpha-PVP și patru suspecți reținuți
14:20
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hâncești - oficiul Leova, au reținut un bărbat de 25 de ani, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale.
13:20
IGP califică acțiunile Episcopiei de Ungheni din satul Dereneu drept forme de provocare prin folosirea unui instrument sensibil – religia # NewsUngheni
Inspectoratul General al Poliției informează că în legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția califică aceste acțiuni drept [...]
13:00
Drumul de acces în Rezervaţia „Plaiul Fagului” din satul Rădenii Vechi va fi reabilitat # NewsUngheni
Drumul de acces în Rezervaţia „Plaiul Fagului" din satul Rădenii Vechi va fi reabilitat
12:30
A doua săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a carburanților # NewsUngheni
A doua săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea nesemnificativă a carburanților
12:20
5 000 țigarete de contrabandă depistate în PTF Sculeni cu ajutorul patrupedei Mora
12:00
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „DANONE” # NewsUngheni
ANSA anunță o nouă rechemare a unui nou lot de lapte praf pentru copii produs de „DANONE"
11:50
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 – 13 februarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din orașul și raionul Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 - 13 februarie 2026
11:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 – 13 februarie 2026 # NewsUngheni
Adresele din municipiul și raionul Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 9 - 13 februarie 2026
11:20
Circa 250 de persoane instruite de CNA la UNGHENI în cadrul activităților anticorupție # NewsUngheni
Circa 250 de persoane instruite de CNA la UNGHENI în cadrul activităților anticorupție
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au salvat o persoană de la o adâncime de circa 10 metri. Pe data de 5 februarie 2026, [...]
20:30
MEC anunță din nou modificarea orarului desfășurării olimpiadelor raionale și municipale 2026 # NewsUngheni
MEC anunță din nou modificarea orarului desfășurării olimpiadelor raionale și municipale 2026
20:20
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.
19:50
Actualizare AND: Situația drumurilor și intervențiile drumarilor în seara zilei de 6 noiembrie 2026 # NewsUngheni
Actualizare AND: Situația drumurilor și intervențiile drumarilor în seara zilei de 6 noiembrie 2026
19:40
Călători depistați la vama Aeroport cu valută străină și mărfuri pe care intenționau să le transporte ilicit # NewsUngheni
Călători depistați la vama Aeroport cu valută străină și mărfuri pe care intenționau să le transporte ilicit
19:20
Starea drumurilor naționale în seara zilei de 6 februarie 2026
19:00
O dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia
18:50
[FLASH] O nouă dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia # NewsUngheni
[FLASH] O nouă dronă a fost depistată în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia
