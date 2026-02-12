Meteo, 12 februarie 2026: vreme senină și cu valori termice peste media perioadei
Observatorul de Nord, 12 februarie 2026 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 februarie 2026, vom avea vreme senină, fără precipitații și cu valori termice ușor peste media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și +3 garde Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 72 procente,
• • •
Acum 8 ore
00:10
Scandalul „mitei din paharul de cafea”. Ex-procurorul Veaceslav Vacari cheamă CSP la bară # Observatorul de Nord
Fostul procuror de la Bălți, Veaceslav Vacari, eliberat din sistem în luna ianuarie curent, a acționat în judecată Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în data de 10 februarie. Acuzatorul este unul dintre cei trei procurori în privința cărora CSP a luat
Acum 12 ore
18:30
Discuție LIVE fără ocolișuri pe Facebook: „Calea spre vagin”, subiectul abordat de Ala Stîrcu și Pavel Leviţ / VIDEO # Observatorul de Nord
Un subiect rar discutat deschis în spațiul public a stârnit curiozitate și interes pe online, după ce, duminică, pe pagina de Facebook a Alei Stîrcu din Florești a fost difuzată o conversație fără menajamente despre relații, seducție și intimitate, avându-l ca invitat pe Pavel Leviţ, cel care și-a propus să scrie o carte dedicată acestei
Acum 24 ore
16:40
Sfatul specialistului: Epilarea corectă – nu doar estetică, ci și sănătate pentru piele / VIDEO # Observatorul de Nord
Epilarea nu înseamnă doar o piele netedă, ci și o piele sănătoasă. O procedură realizată corect ajută la prevenirea firelor crescute sub piele, a iritațiilor și a infecțiilor, menținând pielea curată și îngrijită. Specialista în epilare cu ceară și shugaring, Adriana Muntean, explică de ce este important ca această procedură să fie făcută corect și
16:30
Diana Chiriac: „Amalgamarea voluntară este un instrument pentru primării puternice” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Palatul de Cultură din Soroca, a avut loc o ședință informativă dedicată amalgamării voluntare a localităților. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților publice și ai administrațiilor locale, interesați să afle mai multe despre acest proces. Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a explicat ce presupune amalgamarea voluntară și
16:20
Campanie coordonată de manipulare: Cum au fost prezentate pe social media facturile la gaz pentru ianuarie # Observatorul de Nord
Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre ei suspectați că au folosit inteligența artificială pentru a genera facturi false cu sume mari. Autoritățile explică însă creșterea facturilor prin consumul record de gaze din ianuarie, determinat
16:10
EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre # Observatorul de Nord
Conectăm hub-uri. Aliniem strategii. Deschidem piețe EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele
12:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vârstă de 42 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea
12:20
Florești se numără printre raioanele care propun cele mai multe locuri de muncă # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că, peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din Republica Moldova, iar de la începutul anului au fost amplasate în câmpul muncii peste 2.000 de persoane. Conform sursei, cele mai multe posturi sunt oferite pentru cusătorese, muncitori auxiliari, conducători auto și taxatori, operatori în
11:50
Și-a pălmuit copilașul de un an, l-a ars cu bricheta și mucuri de țigară și a fost condamnată la trei ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la 3 ani de închisoare pentru violență în familie. Inculpata, mama unui copil minor de aproximativ un an, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți ale corpului copilului, precum și i-a provocat arsuri cu
11:40
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, rezidenții Republicii Moldova achită cumpărăturile doar în lei moldovenești # Observatorul de Nord
Aeroportul Internațional Chișinău a emis un comunicat prin care informează pasagerii și vizitatorii că plățile efectuate în spațiile comerciale ale aeroportului de către persoanele rezidente în Republica Moldova trebuie să se facă exclusiv în moneda națională, lei moldovenești. Măsura vine în contextul unor reacții apărute în mediul online, unde mai mulți cetățeni s-au declarat nemulțumiți
11:20
De mai multă vreme, Spitalele raionale din Florești și Drochia sunt administrate de directori interimari # Observatorul de Nord
Conform informației furnizate de Ministerul Sănătății, nu mai puțin de 19 instituții medicale din Republica Moldova, inclusiv nouă instituții republicane și șapte spitale raionale sunt conduse, în prezent, de directori interimari. Printre instituțiile medicale gestionate de directori interimari sunt și Spitalele raionale din Drochia și Florești. Altfel, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat presei că, în
10:30
Bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență – un bărbat din Putinești a fost reținut # Observatorul de Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean
09:30
Șapte vieți, curmate de incendii – de ce utilizarea excesivă a sobelor ne pune viața în pericol # Observatorul de Nord
Șapte vieți au fost curmate de incendii, în doar două luni, în nordul Republicii Moldova. Temperaturile scăzute îi determină pe oameni să folosească sobele la capacitate maximă, iar acest lucru, de multe ori, se transformă într-un pericol mortal. Pentru a preveni noi tragedii, pompierii din Soroca au lansat o amplă campanie de informare, menită să
09:30
Gripa sezonieră: trei cazură înregistrate în raionul Drochia, două cazul la Florești și un caz la Soroca # Observatorul de Nord
După cum informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 283 cazuri de gripă sezonieră, dintre care mai mult de jumătate, 187 de cazuri, în capitală. Alte 19 cazuri au fost înregistrate la Bălți, 12 – în Ialoveni, șase – în Criuleni, cinci – în Edineț și Taraclia, câte
09:30
Liceul „Mihai Eminescu” din Drochia inaugurează laboratoare științifice de ultimă generație, cu sprijinul Uniunii Europene # Observatorul de Nord
Ziua de 6 februarie curent, a fost una memorabilă pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", care a găzduit evenimentul de lansare a noilor spații educaționale pentru comunitatea școlară, renovate și dotate cu echipamente performante, în cadrul proiectului „Școală Model", finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF. Cei 1208 elevi ai liceului vor
09:30
La Palatul de Cultură din Soroca a avut loc recent o ședință informativă despre amalgamarea voluntară a localităților. La eveniment au participat experți, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, dar și primari, viceprimari și secretari ai consiliilor locale. Specialiștii au explicat ce prevede legea și cum se poate realiza acest proces. Amalgamarea înseamnă unirea benevolă a
08:50
Înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil este unul din cele trei acorduri semnate de premierul moldovean la Kyiv # Observatorul de Nord
Fiind într-o vizită oficială la Kyiv, premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a semnat cu oficialitățile ucrainene Protocolul care facilitează înființarea punctului de trecere rutier a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina „Cosăuți-Yampil". Acest punct de trecere a frontierei urmează să fie deschis traficului internațional. Astfel, între localitățile Cosăuți și Yampil va fi construit
08:40
Șase persoane, inclusiv primarul localității, au fost reținute după incidentul de la biserica din Dereneu # Observatorul de Nord
Oamenii legii au reținut, pentru 72 de ore, șase persoane care au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași. Primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii INI, INSP și BPDS "Fulger". În acțiunile coordonate de aceștia au fost
08:10
Curs valutar, 11 februarie 2026: euro crește cu un ban, iar dolarul scade cu trei bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 11 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 11 de bani sau cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american coboară la 16 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține
07:30
„Bucuria de a fi împreună” – Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” # Observatorul de Nord
Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor", cu sloganul „Bucuria de a fi împreună". Festivalul, care se va desfășura în perioada 1-12 martie 2026, include 26 de evenimente culturale în capitală. De asemenea, pe parcursul lunii martie, vor avea loc mai multe spectacole în toată țara. Evenimentele
07:10
Horoscopul zilei de 11 februarie 2026. Racii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Marte și Soarele în Vărsător, există o dorință intensă de suveranitate personală. Oamenii sunt mai puțin interesați să urmeze „scenariul vechi" și mai concentrați pe construirea unei realități care să fie în armonie cu scopul sufletului lor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie –
Ieri
06:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri pentru ziua de astăzi, 11 februarie 2026 -23 de lei și 23 de bani pentru un litru de benzină și 20 de lei și 23 de bani, pentru un litru de motorină. Aceasta înseamnă o scumpire cu șapte bani a benzinei și cu cinci
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 11 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vremea se încălzește brusc și nu vom avea precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și +2 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 87 procente, iar vântul va
10 februarie 2026
18:10
Drumul G14, sectorul Soroca se numără printre cele pe care s-a făcut plombare cu mixtură asfaltică # Observatorul de Nord
Despre aceasta informează Administrația Națională a Drumurilor, iar circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de siguranță, partea carosabilă este uscată, inclusiv în reaioanele de nord. Administrația Națională a Drumurilor continuă monitorizarea drumurilor și intervențiile acolo unde este necesar, pentru siguranța tuturor participanților la trafic, informează andsa.md
17:10
Gripa sezonieră bate în retragere – numărul de cazuri raportate a scăzut, într-o săptămână, cu 35 la sută # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în perioada 2 – 8 februarie 2026, au fost înregistrate 4967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în descreștere cu 13% față de săptămâna precedentă. În perioada menționată, au
17:10
Mâine, 11 februarie, în intervalul 10:00-15:00, sunt planificate lucrări de mentenanță la unele servicii prestate de CNAS # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale vă informează că, la data de 11 februarie 2026, începând cu ora 10:00 până la orele 15:00, sunt planificate, în colaborare cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, lucrări de mentenanță a următoarelor servicii prestate: ,,Contul personal de asigurări sociale (Acces CPAS)", ,,e-Cerere Restituirea sumelor din BASS", ,,e-Cerere Corectarea plăților
16:30
Internetul face parte din viața noastră de zi cu zi, însă siguranța în mediul online rămâne o provocare reală, mai ales pentru copii și tineri. Tocmai din acest motiv, în contextul Zilei Siguranței pe Internet, marcată anual în a doua zi de marți a lunii februarie, la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" din Soroca a fost
15:10
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” au participat la o lecție despre riscurile corupției / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Colegiul „Mihai Eminescu" din municipiul Soroca a avut loc o activitate informativă dedicată prevenirii corupției. Lecția a fost susținută de profesoara Tatiana Iliuhin, membră a Consiliului de Etică, și a avut tema „Corupția, un pericol pentru societate". În cadrul întâlnirii, elevii și cadrele didactice au primit broșuri informative care explică ce înseamnă corupția, ce
13:40
În timp ce pescuia, mașina a alunecat în râul Nistru, dar…noroc de niște tufișuri # Observatorul de Nord
Automobilul unui bărbat era cât pe ce să ajungă în râul Nistru. Din cauza p
13:20
În incinta IPLT „Ion Creangă” s-a desfășurat cea de-a treia activitate din cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, implementat de CCF – Copil, Comunitate, Familie, activitate care a încheiat seria atelierelor cu genericul „De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă”. Elevii clasei a XII-a […] Post-ul De la cunoaștere la acțiune pentru o educație incluzivă / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
De ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari și ce trebuie de verificat – explicații de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică # Observatorul de Nord
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă următoarele clarificări pentru o corectă informare a consumatorilor. Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul […] Post-ul De ce unele facturi din ianuarie pot fi mai mari și ce trebuie de verificat – explicații de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
La Florești a avut loc turneul de volei în memoria eroilor căzuți în Afganistan # Observatorul de Nord
Recent, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești a organizat și desfășurat Turneul de volei în memoria eroilor căzuți în războiul din Afganistan. Competiția a reunit 6 echipe masculine de seniori, care au demonstrat spirit sportiv, fair-play și respect față de memoria celor comemorați. Clasamentul final al turneului: Locul unu – […] Post-ul La Florești a avut loc turneul de volei în memoria eroilor căzuți în Afganistan apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu # Observatorul de Nord
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, bănuit de comiterea unei crime acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu, scrie unimedia.info. Anterior, acesta a menționat că nu își recunoaște vina. În august 2024, acesta u a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit informațiilor, ar fi […] Post-ul Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii recrutează membri pentru Consiliul consultativ al copiilor și adolescenților # Observatorul de Nord
Dacă ai 12–18 ani și vrei ca vocea ta să fie auzită și să conteze, te invităm să aplici. În Consiliu, copiii și adolescenții ne ajută să înțelegem mai bine ce este important pentru ei și să facem programe, servicii și materiale mai utile și mai prietenoase pentru copii. Înainte să decizi, vrem să ai toate […] Post-ul Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii recrutează membri pentru Consiliul consultativ al copiilor și adolescenților apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Comercializarea ouălor, laptelui cărnii sau mierei, direct din propria curte – perfect valabilă # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de […] Post-ul Comercializarea ouălor, laptelui cărnii sau mierei, direct din propria curte – perfect valabilă apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
În perioada ianuarie-februarie 2026, AO ,,CASMED”, în parteneriat cu AO „Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova”, au desfășurat mese rotunde consultative în diferite raioane ale Republicii Moldova, în cadrul proiectului ,,INSPIRĂ Moldova”. În cadrul acestor activități, au participat și membrii Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia. Evenimentul a fost găzduit de sala de ședințe […] Post-ul Vârstnicii din raionul Drochia, implicați în procesul decizional apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă, informează procuratura.md Potrivit probelor administrate, în […] Post-ul Toleranță zero față de corupție – doi procurori puși sub acuzare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Născut în lunca Nistrului, Nicul Dariei și al lui Andronie Bulat din Cureșnița cea veche, s-a ostenit să aducă tot mai aproape malurile Prutului. Pârcălab, cronicar, străjer și custode al Cetății Soroca, Nicolae Bulat a trecut în lumea celor drepți lăsând fortăreața orfană. La 10 februarie 2022 împlinise abia 70 de ani, și mai avea […] Post-ul Astăzi îl comemorăm pe Nicolae Bulat – pârcălabul Cetății Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Nu este adevărat că, RM dispune de infrastructură și expertiză pentru monitorizarea strictă a reziduurilor de preparate veterinare # Observatorul de Nord
ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre. În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu au capacitatea de a detecta prezența metronidazolului în produsele din carne de pasăre, ANSA califică aceste afirmații ca fiind false, nefondate […] Post-ul Nu este adevărat că, RM dispune de infrastructură și expertiză pentru monitorizarea strictă a reziduurilor de preparate veterinare apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
În spațiile publice din mun. Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE”, inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. În realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial, însă omis […] Post-ul „BUGET ESTE”, campanie cu iz de manipulare a Primăriei Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 26 februarie 2026: euro crește cu trei bani, iar dolarul scade cu nouă bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 10 de bani sau cu trei bani mai mult decât ieri. Dolarul american coboară la 16 lei și 93 de bani, cu nouă bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține […] Post-ul Curs valutar, 26 februarie 2026: euro crește cu trei bani, iar dolarul scade cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se […] Post-ul Tot ce a mai rămas dintr-un sat – doar 23 de oameni… apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 10 februarie 2026. Vărsătorii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Venus intră în Pești, ceea ce aduce un semnal colectiv către iubire necondiționată și sensibilitate. Pești că Pești este un semn care nu impune limite ferme, acest tranzit ajunge să dărâme pereții emoționali construiți până în prezent. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până acum, Venus în Pești îi încurajează pe nativi să își asculte […] Post-ul Horoscopul zilei de 10 februarie 2026. Vărsătorii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:40
Meteo, 10 februarie 2026: probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, dar vom avea vreme foarte geroasă # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 februarie 2026, vom avea temperaturi foarte joase, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, valorile termice se vor încadra între -3 și -14 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 72 procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 10 februarie 2026: probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, dar vom avea vreme foarte geroasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Și astăzi, 10 februarie 2026, carburanții se scumpesc – cu doi și, respectiv, patru bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile maxime de comercializare pentru principalii carburanți auto, valabile pentruastăzi, 10 februarie 2026. Astfel, un litru de benzină va costa 23,16 lei/litru sau cu 2 bani mai mult decât ieri, iar prețul maxim la motorinaă ajunge la 20,18 lei/litru, în creștere cu 4 bani. Post-ul Și astăzi, 10 februarie 2026, carburanții se scumpesc – cu doi și, respectiv, patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Fără comentarii. Sursa: Facebook Post-ul Ce scria ziarul Pravda din 5 noiembrie 1944… apare prima dată în Observatorul de Nord.
9 februarie 2026
18:20
Ședință de urgență la Primăria Soroca: consilierii municipali au avut de votat 12 subiecte / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, 9 februarie 2026, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca. Primul proiect de decizie urmează să fie realizat cu sprijin din partea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar instalarea unor sculpturi va fi realizată cu finanțare europeană prin colaborarea cu municipiul Botoșani. Astfel, aleșii locali au votat pentru aprobarea și cofinanțarea […] Post-ul Ședință de urgență la Primăria Soroca: consilierii municipali au avut de votat 12 subiecte / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:00
De astăzi, statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie # Observatorul de Nord
Statul a început, din 9 februarie, achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor”. Plățile sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar de mâine pot fi ridicate și de la oficiile poștale, comunică moldpres.md Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luna ianuarie, sprijinul financiar este acordat pentru 621 […] Post-ul De astăzi, statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Nutriționista Lilia Trestianu explică ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos / VIDEO # Observatorul de Nord
Nutriționista Lilia Trestianu, cu peste trei ani de experiență în domeniu, atrage atenția asupra importanței unui mic dejun echilibrat. Potrivit ei, prima masă a zilei poate influența nivelul de energie, concentrarea și senzația de foame pe parcursul întregii zile. „Probabil ai auzit și tu că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Adevărul […] Post-ul Nutriționista Lilia Trestianu explică ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
