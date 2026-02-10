La Florești a avut loc turneul de volei în memoria eroilor căzuți în Afganistan
Recent, Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești a organizat și desfășurat Turneul de volei în memoria eroilor căzuți în războiul din Afganistan. Competiția a reunit 6 echipe masculine de seniori, care au demonstrat spirit sportiv, fair-play și respect față de memoria celor comemorați. Clasamentul final al turneului: Locul unu – […]
La Florești a avut loc turneul de volei în memoria eroilor căzuți în Afganistan
Crima de la Frumușica: Fostul primar PAS, acuzat că ar fi omorât un om acum 7 ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, bănuit de comiterea unei crime acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu, scrie unimedia.info. Anterior, acesta a menționat că nu își recunoaște vina. În august 2024, acesta u a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit informațiilor, ar fi […]
Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii recrutează membri pentru Consiliul consultativ al copiilor și adolescenților
Dacă ai 12–18 ani și vrei ca vocea ta să fie auzită și să conteze, te invităm să aplici. În Consiliu, copiii și adolescenții ne ajută să înțelegem mai bine ce este important pentru ei și să facem programe, servicii și materiale mai utile și mai prietenoase pentru copii. Înainte să decizi, vrem să ai toate […]
Comercializarea ouălor, laptelui cărnii sau mierii, direct din propria curte – perfect valabilă
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea legală de a-și vinde surplusul de produse alimentare de origine animală (precum lapte, ouă, miere sau carne) direct din propria curte. Măsura vine în sprijinul gospodăriilor nonprofesionale și are scopul de a susține populația care crește animale și de […]
În perioada ianuarie-februarie 2026, AO ,,CASMED", în parteneriat cu AO „Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova", au desfășurat mese rotunde consultative în diferite raioane ale Republicii Moldova, în cadrul proiectului ,,INSPIRĂ Moldova". În cadrul acestor activități, au participat și membrii Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității" din orașul Drochia. Evenimentul a fost găzduit de sala de ședințe […]
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă, informează procuratura.md Potrivit probelor administrate, în […]
Născut în lunca Nistrului, Nicul Dariei și al lui Andronie Bulat din Cureșnița cea veche, s-a ostenit să aducă tot mai aproape malurile Prutului. Pârcălab, cronicar, străjer și custode al Cetății Soroca, Nicolae Bulat a trecut în lumea celor drepți lăsând fortăreața orfană. La 10 februarie 2022 împlinise abia 70 de ani, și mai avea […]
Nu este adevărat că, RM dispune de infrastructură și expertiză pentru monitorizarea strictă a reziduurilor de preparate veterinare
ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre. În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu au capacitatea de a detecta prezența metronidazolului în produsele din carne de pasăre, ANSA califică aceste afirmații ca fiind false, nefondate […]
În spațiile publice din mun. Chișinău, dar și pe site-urile municipalității, a fost lansată o campanie cu genericul „BUGET ESTE", inoculându-se astfel ideea că municipalitatea are un buget aprobat. În realitate, acesta nu există, primăria mun. Chișinău operând cu un buget provizoriu. Acest lucru este recunoscut chiar de primărie pe site-ul său oficial, însă omis […]
Curs valutar, 26 februarie 2026: euro crește cu trei bani, iar dolarul scade cu nouă bani
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 10 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 10 de bani sau cu trei bani mai mult decât ieri. Dolarul american coboară la 16 lei și 93 de bani, cu nouă bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține […]
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se […]
Horoscopul zilei de 10 februarie 2026. Vărsătorii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Venus intră în Pești, ceea ce aduce un semnal colectiv către iubire necondiționată și sensibilitate. Pești că Pești este un semn care nu impune limite ferme, acest tranzit ajunge să dărâme pereții emoționali construiți până în prezent. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până acum, Venus în Pești îi încurajează pe nativi să își asculte […]
Meteo, 10 februarie 2026: probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, dar vom avea vreme foarte geroasă
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 februarie 2026, vom avea temperaturi foarte joase, iar precipitațiile sunt puțin probabile. Astfel, valorile termice se vor încadra între -3 și -14 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 72 procente, iar vântul va bate […]
Și astăzi, 10 februarie 2026, carburanții se scumpesc – cu doi și, respectiv, patru bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile maxime de comercializare pentru principalii carburanți auto, valabile pentruastăzi, 10 februarie 2026. Astfel, un litru de benzină va costa 23,16 lei/litru sau cu 2 bani mai mult decât ieri, iar prețul maxim la motorinaă ajunge la 20,18 lei/litru, în creștere cu 4 bani.
Fără comentarii. Sursa: Facebook
Ședință de urgență la Primăria Soroca: consilierii municipali au avut de votat 12 subiecte / VIDEO
Astăzi, 9 februarie 2026, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca. Primul proiect de decizie urmează să fie realizat cu sprijin din partea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar instalarea unor sculpturi va fi realizată cu finanțare europeană prin colaborarea cu municipiul Botoșani. Astfel, aleșii locali au votat pentru aprobarea și cofinanțarea […]
De astăzi, statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie
Statul a început, din 9 februarie, achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor". Plățile sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar de mâine pot fi ridicate și de la oficiile poștale, comunică moldpres.md Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luna ianuarie, sprijinul financiar este acordat pentru 621 […]
Nutriționista Lilia Trestianu explică ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos / VIDEO
Nutriționista Lilia Trestianu, cu peste trei ani de experiență în domeniu, atrage atenția asupra importanței unui mic dejun echilibrat. Potrivit ei, prima masă a zilei poate influența nivelul de energie, concentrarea și senzația de foame pe parcursul întregii zile. „Probabil ai auzit și tu că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Adevărul […]
Mihail Preida s-a născut și a crescut în orașul Soroca. Obișnuit să plece des peste hotare, să muncească, să trăiască printre străini și povești neobișnuite. Spunea, uneori în glumă, alteori cu nostalgie, că a vorbit cu urșii și tigrii — metafore ale unei vieți trăite la limită, departe de casă, printre oameni necunoscuți și situații […]
Fără comentarii. Sursa: Facebook
Bunuri, în valoare totală de peste 5,2 milioane de lei, au fost sechestrate în săptămâna 2-8 februarie curent de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), informează anticoruptie.md Potrivit CNA, activele au fost indisponibilizate în dosare ce vizează conflicte de interese în sectorul public, trafic de ființe umane, escrocherie și […]
A vrut să devină veteran al sistemului judiciar, dar nu i-a reușit. În ce anchete CIJM figurează ex-judecătorul Sergiu Arnăut
Fostul judecător, Sergiu Arnăut, nu va deveni „Veteran al sistemului judiciar". Instanța supremă i-a respins cererea împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Pe 5 februarie, completul CSJ a lăsat în vigoare decizia CSM, din august 2024, prin care nu s-a
Dorești nota 10, la limba străină, din cadrul examenului național de bacalaureat? # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, au actualizat metodologia de acordare a notei „10” din oficiu la proba de limbă străină din cadrul examenului național de bacalaureat. „Prin aceste actualizări, metodologia își propune să ofere beneficii reale elevilor, să valorifice eforturile și performanțele obținute în contexte educaționale diverse și, […] Post-ul Dorești nota 10, la limba străină, din cadrul examenului național de bacalaureat? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primăria Drochia a contribuit cu 300.000 de lei la renovarea laboratoarelor de la un liceu din oraș # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Drochia au fost inaugurate laboratoare de științe exacte renovate capital, realizate în cadrul proiectului „Școală Model”, implementat cu sprijinul Uniunii Europene. Primăria Drochia a contribuit la realizarea lucrărilor cu 300.000 de lei, informează stiri.md. Prezentă la eveniment, primărița orașului Drochia, Nina Cereteu, a subliniat că educația rămâne o […] Post-ul Primăria Drochia a contribuit cu 300.000 de lei la renovarea laboratoarelor de la un liceu din oraș apare prima dată în Observatorul de Nord.
Înșelătorii pe Facebook și Instagram: „Cutii uriașe” cu produse care „ocupă spațiu” în depozitele JYSK sau TEMU # Observatorul de Nord
Utilizatorii de Facebook și Instagram din R. Moldova sunt anunțați că pot obține „cutii uriașe” cu produse „care ocupă spațiu” în depozitele unor companii ca JYSK sau TEMU. Cei interesați sunt îndemnați să completeze un „chestionar” online. Anunțurile sunt sponsorizate de pagini anonime, unele dintre care nou create. Este o ÎNȘELĂTORIE. Companiile vizate nu au anunțat astfel de oferte, iar paginile (așa ca Ana Rusu, Adina Mureșan sau Stocuri rămase) au […] Post-ul Înșelătorii pe Facebook și Instagram: „Cutii uriașe” cu produse care „ocupă spațiu” în depozitele JYSK sau TEMU apare prima dată în Observatorul de Nord.
ÎS „Poșta Moldovei”: nu solicităm solicităm date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin diferite metode # Observatorul de Nord
Despre cazuri escrocherie realizate prin intermediul paginilor web și altor surse online de informare sau publicitate atenționează Întreprinderea de stat ”Poșta Moldovei”. Instituția menționează că nu solicită date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin intermediul paginilor web, SMS, e-mail sau telefon. Escrocii pot folosi denumirea și elementele vizuale ale Poștei Moldovei, nume ale […] Post-ul ÎS „Poșta Moldovei”: nu solicităm solicităm date personale, date bancare sau transferul de mijloace bănești prin diferite metode apare prima dată în Observatorul de Nord.
La Danone nu a depistat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus Cereus, dar… # Observatorul de Nord
Ca urmare a exercițiului de verificare a trasabilității și aplicând noile niveluri cuprinse în noile recomandări EFSA, La Danone a decis, ca măsură de precauție, retragerea și rechemarea următoarele loturi specifice de formulă pentru sugari de pe piață, identificate ca fiind cele care ar putea depăși nivelurile admise recomandate. Controalele de calitate și datele de […] Post-ul La Danone nu a depistat nereguli sau abateri în legătură cu Bacillus Cereus, dar… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Urmărirea penală a judecătorului din Soroca, învinuit de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, a fost finalizată # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui judecător de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată. Potrivit probelor, învinuitul, la 09 octombrie 2025, pe timp de seară, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică, a […] Post-ul Urmărirea penală a judecătorului din Soroca, învinuit de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, a fost finalizată apare prima dată în Observatorul de Nord.
Drona căzută în raionul Drochia a speriat lumea – „De război nu se teme doar acel care l-a început” # Observatorul de Nord
După cum v-am relatat anterior, în intravilanul localității Sofia un bărbat a depistat o dronă, care a stârnit stupoare și frică printre săteni. Obiectul a fost văzut de un cioban, care a sunat la 112. Conform protv.md, bărbatul a declarat că, „Deplasîndu-mă pe aici, nu departe, am văzut un obiect necunoscut, ceva straniu. Am presupus că […] Post-ul Drona căzută în raionul Drochia a speriat lumea – „De război nu se teme doar acel care l-a început” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 9 februarie 2026: la început de săptămână euro este cotat la, iar dolarul costă # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 februarie, moneda unică europeană are valoarea de 20 de lei și 72 bani. Dolarul american costă 17 lei și 02 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 94 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană […] Post-ul Curs valutar, 9 februarie 2026: la început de săptămână euro este cotat la, iar dolarul costă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut # Observatorul de Nord
Tensiunea zilei provine dintr-o cuadratură puternică între Soarele în Vărsător și Luna în Scorpion. În timp ce Soarele impulsionează soluții logice, colective și progresiste, Luna în Scorpion te trage spre realități emoționale intense, intime și uneori dificile. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 […] Post-ul Horoscopul zilei de 9 februarie 2026. Berbecii sunt timizi. Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 9 februarie 2026: început de săptămână cu vreme geroasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologiloor astăzi, 9 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme geroasă, cu valori termice mult sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -15 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar […] Post-ul Meteo, 9 februarie 2026: început de săptămână cu vreme geroasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Eurovision Song Contest 2026: Casele de pariuri indică că Satoshi ar ocupa locul 29 din 35 # Observatorul de Nord
Israelul are cele mai mari șanse să câștige Eurovision Song Contest 2026. Cel puțin asta indică casele de pariuri, potrivit cărora țara are 12% șanse de câștig, fiind urmată de Finlanda – 10%, Grecia, Suedia, Ucraina, transmite tv8.md Noam Bettan va duce flagul Israelului la Eurovision. Piesa acesteia va fi lansată abia pe 5 martie. […] Post-ul Eurovision Song Contest 2026: Casele de pariuri indică că Satoshi ar ocupa locul 29 din 35 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 februarie 2026 Interpretările tale asupra evenimentelor din jur nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Te simți nesigură pe ceea ce trebuie să zici sau să faci în anumite contexte. Această stare se transmite la cei din jur și de aici pornesc dificultățile în comunicare. Ai nevoie de mai multe reușite în plan […] Post-ul Horoscop săptămânal: 9-15 februarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
O metodă simplă și naturală poate menține frigiderul curat și fără mirosuri neplăcute. Specialiștii recomandă ștergerea interiorului aparatului cu o cârpă umezită cu apă și oțet alb. Frigiderul este unul dintre cele mai folosite aparate din casă, dar și cel mai predispus la acumularea bacteriilor și mirosurilor. Umiditatea, scurgerile mici și recipientele deschise creează un […] Post-ul Frigider curat și fără mirosuri cu o metodă simplă și naturală apare prima dată în Observatorul de Nord.
Plictiseala nu este doar un moft sau o stare trecătoare, ci un semnal important al minții tale. Află ce spun specialiștii despre cauzele plictiselii, cum îți influențează starea de bine și ce poți face ca să o transformi într-o oportunitate de autocunoaștere, echilibru și creativitate. Te surprinzi uneori derulând fără scop pe telefon, privind la […] Post-ul De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment apare prima dată în Observatorul de Nord.
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 # Observatorul de Nord
Cine și cum finanțează propaganda rusă, manipularea alegătorilor și a alegerilor parlamentare, dar și cazuri de corupție electorală, încălcare a drepturilor omului, în special ale consumatorului – sunt subiectele investigațiilor jurnalistice cu cel mai mare impact realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice în anul 2025 și publicate pe portalurile www.anticoruptie.md și www.investigații.md, ajungând la […] Post-ul Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova: Cele mai bune anchete de presă ale anului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte? # Observatorul de Nord
Certurile dintre părinți sunt inevitabile, mai ales în perioade stresante. Dar ce se întâmplă atunci când copiii sunt martori? Psihologii explică de ce nu e întotdeauna rău ca cei mici să vadă un conflict și cum pot părinții transforma o ceartă într-o lecție despre comunicare și respect reciproc. Toate familiile se ceartă. E firesc. Uneori […] Post-ul Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 8 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial mde schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 februarie 2026, un euro ajunge la valoarea de 20 lei și 03 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 99 de bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc ajunge la 3 […] Post-ul Curs valutar, 8 februarie 2026: euro costă 20 de lei și trei bani, iar dolarul este cotat la 16 lei și 99 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maria Istrati despre Racovățul natal, pildele tatălui și de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitată Maria Istrati, fostă șefă a Direcţia Finanţe a Consiliului Raional Soroca, care în prezent activează în funcția de contabil-șef la Întreprinderea Mixtă „Ermo Grup” SRL. Am discutat cu invitata noastră despre activitatea în administrația publică, de ce a plecat de la […] Post-ul Maria Istrati despre Racovățul natal, pildele tatălui și de ce a plecat de la Consiliul Raional Soroca la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 8 februarie 2026: astăzi va ninge pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 8 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea ninsori pe arii extinse, iar temperatura aerului va fi sub zero. Valorile termice se vor încadra între -2 și -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare este de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 8 februarie 2026: astăzi va ninge pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
De ce preoții poartă veșminte de diferite culori? De fapt sunt simbolurile liturgice care marchează anul bisericesc ortodox # Observatorul de Nord
De la violetul Postului Mare până la albul Paștilor, culorile veșmintelor liturgice din Biserica Ortodoxă nu sunt alese întâmplător. Ele transmit mesaje teologice clare, marchează marile sărbători și ritmul spiritual al credincioșilor, devenind un limbaj vizual care însoțește fiecare etapă importantă a anului bisericesc. Ce sunt și de ce contează culorile liturgice În cadrul slujbelor […] Post-ul De ce preoții poartă veșminte de diferite culori? De fapt sunt simbolurile liturgice care marchează anul bisericesc ortodox apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un conflict izbucnit în miez de noapte, într-un apartament din municipiul Soroca, s-a transformat într-o crimă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost înjunghiat, iar agresorul a fost condamnat la închisoare cu executare, în urma unei sentințe pronunțate de magistrați la începutul lunii februarie 2026. Potrivit materialelor examinate în instanță, tragedia s-a produs […] Post-ul Crimă în toiul nopții în dealul Sorocii: l-a înfipt de două ori cu cuțitul apare prima dată în Observatorul de Nord.
– Ce ai azi de mâncare, Ionele… brânză de oi sau caș? Ți-ai adus și roșia cu sare? Așa îl luau peste picior colegii de clasă. Însă învățătoarea avea să le dea o lecție importantă elevilor. Era pauză. În clasă era gălăgie, râsete, hârtii mototolite și miros de sandvișuri desfăcute în grabă. Ionel stătea la […] Post-ul … Nu toți copiii au norocul să aibă de toate apare prima dată în Observatorul de Nord.
De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor # Observatorul de Nord
Joaca este „munca” copilăriei și unul dintre cele mai importante moduri prin care copiii se dezvoltă armonios, atât fizic, cât și emoțional. Află cât timp pentru joacă recomandă specialiștii, cum contribuie aceasta la formarea copilului și ce idei simple poți pune în practică zilnic. Joaca nu înseamnă doar distracție, ci și creștere, învățare și conectare. […] Post-ul De cat timp pentru joaca au nevoie copiii și ce rol are joaca în dezvoltarea copiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cea mai riscantă băutură alcoolică pentru ficat. Informații esențiale pentru consumatori # Observatorul de Nord
Consumul de alcool face parte din viața socială a multor români, însă impactul real asupra sănătății ficatului este adesea subestimat. Deși orice băutură alcoolică pune presiune asupra organismului, specialiștii în sănătate publică atrag atenția că unele tipuri de alcool pot avea efecte mult mai agresive asupra ficatului, chiar și atunci când sunt consumate aparent moderat. […] Post-ul Cea mai riscantă băutură alcoolică pentru ficat. Informații esențiale pentru consumatori apare prima dată în Observatorul de Nord.
Proces contravențional încetat: Primarul comunei Nimereuca, declarat nevinovat de instanța din Soroca # Observatorul de Nord
Procesul contravențional intentat pe numele primarului comunei Nimereuca, raionul Soroca, a fost încetat de Judecătoria Soroca, după ce instanța a constatat lipsa faptei contravenționale imputate. Hotărârea a fost pronunțată la 5 februarie 2026, în urma examinării unui dosar ce viza presupuse încălcări ale legislației muncii și neexecutarea unor prescripții emise de Inspectoratul de Stat al […] Post-ul Proces contravențional încetat: Primarul comunei Nimereuca, declarat nevinovat de instanța din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Unele sucuri de fructe și legume pot aduce beneficii pentru sănătate, dacă le consumi în cantități mici. Specialiștii spun că un pahar mic pe zi, de circa 150 ml, poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. Totuși, fructele întregi rămân alegerea mai bună, deoarece conțin fibre și mai puțin zahăr liber. Pentru mulți oameni, sucul face […] Post-ul Ce sucuri îți pot susține sănătatea și cât este sigur să bei zilnic apare prima dată în Observatorul de Nord.
Te-ai uitat vreodată la bebelușul tău și ai avut senzația că îl vezi pe tatăl lui în miniatură? Nu e doar o impresie! Genetica joacă un rol fascinant în determinarea trăsăturilor fizice și comportamentale ale copilului. Iar unele dintre ele sunt puternic influențate de tată. Cercetările arată că anumite caracteristici sunt mai susceptibile de a […] Post-ul Șase trăsături pe care bebelușii le moștenesc de la tata apare prima dată în Observatorul de Nord.
Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor # Observatorul de Nord
Astrologii au dezvăluit care sunt zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi au un stil de a fi care nu este pe placul tuturor. De multe ori, le este greu să se integreze în cercuri sociale noi. Deși sunt persoane complexe, pot fi percepute greșit la prima vedere, iar pentru a-și […] Post-ul Zodiile care stârnesc cea mai multă antipatie. Acești nativi nu se integrează cu ușurință în cercurile lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
