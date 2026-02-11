Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Americanul Jordan Stolz a triumfat la patinaj viteză, distanța de o mie de metri

11:40

Presa străină se concentrează pe planificarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum în Ucraina, cerute de administrația președintelui SUA pentru accelerarea negocierilor de pace cu Rusia. Mass-media internațională urmărește în paralel, și reluarea contactelor dintre Europa și Rusia în încercarea de liderilor europeni de a interveni în medierea procesului de pace inițiat de SUA. Mai multe agenții de presăi urmăresc îndeaproape și tensiunile din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite au desfășurat o flotă militară care ar putea ataca Iranul, dacă acesta refuză să negocieze un acord asupra programului său nuclear.