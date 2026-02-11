UE își consolidează scutul antidronă: Plan european amplu pentru protejarea frontierelor și infrastructurii critice, cu sprijin și pentru R. Moldova
Radio Moldova, 11 februarie 2026 16:30
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 11 februarie, un amplu Plan de acțiune destinat contracarării amenințărilor tot mai complexe generate de utilizarea dronelor, într-un context marcat de creșterea incidentelor de securitate la nivelul Uniunii Europene. Documentul propune măsuri coordonate pentru consolidarea capacităților de detectare și reacție, stimularea industriei europene de profil și întărirea cooperării cu partenerii externi, inclusiv cu Republica Moldova.
• • •
Școlile sportive vor avea dreptul să presteze servicii contra cost, inclusiv de închiriere a infrastructurii sportive, însă plățile vor putea fi încasate exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Un regulament aprobat de Guvern pe 11 februarie interzice orice formă de plată în numerar.
În raionul Ungheni nu este înregistrată nicio activitate de producere a armelor civile. Asigurările vin atât din partea administrației Zonei Economice Libere (ZEL) Ungheni, cât și din partea conducerii raionului, după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit public despre o companie de la Ungheni care ar fi obținut un contract pentru producerea armamentului civil.
Plahotniuc va fi adus forțat în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „kuliok” # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
Biserica din Dereneu, în continuare sub pază. Avocatul Poporului cere examinarea acțiunilor autorităților # Radio Moldova
Tensiunile de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, continuă și a doua zi, după ce aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în lăcaș, rupând cordonul poliției și strigând „Hristos a înviat!”. Miercuri, 11 februarie, în curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fost oficiată o slujbă în aer liber, sub supravegherea forțelor de ordine, în timp ce accesul în interiorul lăcașului rămâne blocat.
Peste o mie de proiecte, implementate în satele și orașele: Investiții masive în apeducte, drumuri și școli # Radio Moldova
Peste o mie de proiecte de dezvoltare locală au fost sau sunt implementate în Republica Moldova prin intermediul unor programe guvernamentale, ceea ce înseamnă investiții directe în infrastructura de bază – apeducte, canalizare, drumuri, școli, grădinițe sau iluminat public, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), Eugeniu Secrieru, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Procurorii contestă sentința în dosarul lui Constantin Țuțu și cer condamnarea acestuia pentru alte trei capete de acuzare # Radio Moldova
Procurorii solicită înăsprirea pedepsei pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat, pe 27 ianuarie curent, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la opt ani de pușcărie. Mai exact, acuzatorii de stat cer 15 ani de închisoare și confiscarea unei sume de aproape patru milioane de euro de la acesta în folosul statului.
Un deținut a pretins că este „domnișoară de companie” și a cerut 500 de lei pentru a nu divulga o poză intimă. A primit încă 9 ani de închisoare # Radio Moldova
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat din Chișinău, folosind un anunț fals publicat pe o platformă online. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), condamnatul a pretins că este „domnișoară de companie”, a obținut o fotografie intimă de la victimă și a amenințat că o va trimite soției acestuia dacă nu primește bani.
Medicamentele produse în R. Moldova ajung în peste 30 de țări: investiții de 40 de milioane de euro în următorii ani # Radio Moldova
Republica Moldova produce, în prezent, între 550 și 600 de tipuri de medicamente sau aproximativ 10% din cele incluse în Nomenclatorul de stat - peste 6.000 de produse autorizate. În pofida dimensiunii reduse a pieței interne, industria farmaceutică autohtonă este puternic orientată spre export: peste 70% din medicamentele fabricate local sunt vândute peste hotare, afirmă Gheorghe Apostol, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente din Republica Moldova.
Pompierii de la Soroca verifică dacă gospodarii utilizează corect instalațiile de încălzire # Radio Moldova
Peste 40 de persoane și-au pierdut viața în cele aproape 300 de incendii înregistrate de la începutul anului curent. Multe dintre acestea au fost provocate din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor. Pompierii au mers din casă în casă, în satul Căinarii Vechi din raionul Soroca, și au verificat dacă proprietarii utilizează corect instalațiile de încălzire.
Acord nou între R. Moldova și Ucraina privind cooperarea tehnico-militară: Fără implicare în acțiuni ofensive și fără trupe străine # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul tehnico-militar, în baza unui nou acord bilateral care urmează să fie negociat și semnat de cele două guverne. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 11 februarie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru actualizarea cadrului de cooperare dintre Chișinău și Kiev, în contextul evoluțiilor tehnologice și al noilor realități de securitate din regiune.
Lectura, celebrată la Biblioteca Națională: Dezbateri despre inteligența artificială și lansarea Programului „LecturaCentral” 2026 # Radio Moldova
Lectura este readusă în prim-plan la Chișinău, cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii și al Zilei comemorării poetului Grigore Vieru, care ar fi împlinit, pe 14 februarie, 91 de ani. Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), sub egida Ministerul Culturii al Republicii Moldova, va organiza, pe 12 februarie, un eveniment festiv dedicat promovării lecturii ca fundament al dezvoltării personale, culturale și civice.
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei va face o nouă tentativă de a numi componența organului electoral de la Comrat, în încercarea de a debloca organizarea alegerilor în legislativul regional. Subiectul figurează pe ordinea de zi a ședinței din 13 februarie.
Anul electoral și presiunile externe au influențat scorul mai mic al R. Moldova din Indicele Percepției Corupției, spun autoritățile # Radio Moldova
Scorul Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, care a coborât cu un punct față de 2024 - de la 43 la 42, confirmă mai degrabă o stagnare decât un regres dramatic, însă transmite un semnal clar că ritmul reformelor trebuie accelerat.
Comisia Europeană vrea interzicerea completă a criptomonedelor rusești pentru a opri eludarea sancțiunilor # Radio Moldova
Comisia Europeană a propus instituirea unei interdicții totale asupra oricăror operațiuni cu criptomonede asociate Rusiei, în încercarea de a bloca mecanismele prin care Moscova eludează sancțiunile internaționale.
Piciorul diabetic | Medicii recomandă controale regulate și îngrijirea zilnică a picioarelor # Radio Moldova
Piciorul diabetic, una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat, poate duce la răni și infecții dacă nu este monitorizat corect. Medicii atrag atenția că verificarea zilnică a picioarelor, consultațiile regulate la chirurgul vascular și controlul strict al diabetului sunt esențiale pentru prevenirea problemelor grave.
Revista Presei | Demers la București pentru urgentarea procesului de redobândire a cetățeniei române pentru moldoveni # Radio Moldova
Reținerea a șase persoane în scandalul de la biserica din Dereneu; noi amenințări la adresa Chișinăului din partea ambasadorului neacreditat al Rusiei, Oleg Ozerov și demersul unui deputat român de a urgenta procesul de redobândire e cetățeniei române pentru moldoveni - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Economia Rusiei este în cădere liberă, iar produsele esențiale devin aproape un „lux” # Radio Moldova
Economia Rusiei este în cădere liberă, iar produsele esențiale devin aproape un lux pentru cetățenii de rând. Este situația în care s-au pomenit milioane de ruși din cauza inflației tot mai mari și a crizei economice care lovește țara. Bunăoară, un kilogram de castraveți a ajuns să coste în Rusia cât unul de carne, iar prețurile s-au dublat în ultimele luni, scrie Forbes. În condițiile în care Moscova cheltuie aproape 40 la sută pentru război și securitate, iar multe exporturi sunt sub sancțiuni, experții antenționează că în perioada următoare cei mai afectați ar putea fi angajații de la stat care s-ar putea confrunta cu întârzieri salariale.
Bruxellesul pregătește un nou plan anti-dronă: Republica Moldova, inclusă în mecanismele de cooperare # Radio Moldova
Comisia Europeană urmează să prezinte un nou plan de acțiune privind securitatea prin intermediul dronelor și contracararea acestora - un set de măsuri menite să răspundă riscurilor emergente asociate utilizării ilegale sau ostile a acestor aparate. Documentul va viza atât protecția infrastructurii critice și a frontierelor externe ale Uniunii Europene, cât și consolidarea cooperării internaționale. Republica Moldova este inclusă printre partenerii cu care UE intenționează să dezvolte mecanisme de sprijin și schimb de expertiză.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) analizează posibilitatea de a limita accesul copiilor la rețelele de socializare, a declarat ministrul Dan Perciun în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Decizia finală va fi luată după consultări cu psihologi, experți în educație și specialiști în sănătate mintală, iar concluziile sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.
Examenele de absolvire a gimnaziului ar putea fi susținute în centre mai mari, cu monitori externi. Ce spune ministrul Educației despre camere # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pregătește modificări în organizarea examenelor din 2026, a declarat ministrul Dan Perciun la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Pentru examenul de clasa a IX-a, direcțiile raionale vor putea organiza centre de examinare mai mari, unde elevii din mai multe școli vor susține testele împreună. În același timp, camerele video nu vor fi folosite, ministerul continuând să se bazeze pe monitori externi care să asigure desfășurarea corectă a examenelor.
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și face apel la autoritățile statului pentru intervenție urgentă # Radio Moldova
Mitropolia Basarabiei condamnă „escaladarea extrem de gravă, violentă și ilegală” a acțiunilor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, raionul Călărași, și face apel la toate instituțiile statului să intervină urgent pentru restabilirea ordinii, protejarea credincioșilor și a copiilor minori afectați de acest conflict.
Criză în regiunea transnistreană: Kievul, dispus să furnizeze cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan # Radio Moldova
Operatorii de transport al energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica își vor extinde cooperarea. La această înțelegere au ajuns, pe 10 februarie, reprezentanții delegației guvernamentale de la Chișinău, conduse de premierul Alexandru Munteanu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
