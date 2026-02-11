Cupa României: FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală iar Rapid București a părăsit competiția
Radio Moldova, 11 februarie 2026 13:50
FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, iar Rapid București a părăsit competiția. Cele trei echipe au făcut parte din grupa A. CFR-ul și Rapidul au remizat, scor 1:1, într-o partidă disputată pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca. Echipa-gazdă, condusă de Daniel Pancu, a preluat conducerea în minutul 66. Jakub Hromada l-a faultat în careu pe Alibek Aliev, iar arbitrul Adrian Cojocaru a dictat penalty.
• • •
Acum 4 ore
12:00
Țările din Europa de Nord și de Vest concentrează aproximativ 95% din ajutorul militar oferit Ucrainei # Radio Moldova
Ajutorul militar acordat Ucrainei a atins cel mai scăzut nivel în 2025, fiind alimentat aproape exclusiv de europeni, ale căror eforturi de a compensa retragerea americană au permis evitarea unei sistări complete, a anunțat, pe 11 februarie, institutul german de cercetare Kiel.
11:50
Acord nou între R. Moldova și Ucraina privind cooperarea tehnico-militară: Fără implicare în acțiuni ofensive și fără trupe străine # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul tehnico-militar, în baza unui nou acord bilateral care urmează să fie negociat și semnat de cele două guverne. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 11 februarie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru actualizarea cadrului de cooperare dintre Chișinău și Kiev, în contextul evoluțiilor tehnologice și al noilor realități de securitate din regiune.
11:40
Revista presei internaționale | Sub presiunea SUA, Ucraina se pregătește de alegeri; Europa caută reluarea dialogului cu Rusia # Radio Moldova
Presa străină se concentrează pe planificarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum în Ucraina, cerute de administrația președintelui SUA pentru accelerarea negocierilor de pace cu Rusia. Mass-media internațională urmărește în paralel, și reluarea contactelor dintre Europa și Rusia în încercarea de liderilor europeni de a interveni în medierea procesului de pace inițiat de SUA. Mai multe agenții de presăi urmăresc îndeaproape și tensiunile din Orientul Mijlociu, unde Statele Unite au desfășurat o flotă militară care ar putea ataca Iranul, dacă acesta refuză să negocieze un acord asupra programului său nuclear.
11:30
Lectura, celebrată la Biblioteca Națională: Dezbateri despre inteligența artificială și lansarea Programului „LecturaCentral” 2026 # Radio Moldova
Lectura este readusă în prim-plan la Chișinău, cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii și al Zilei comemorării poetului Grigore Vieru, care ar fi împlinit, pe 14 februarie, 91 de ani. Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), sub egida Ministerul Culturii al Republicii Moldova, va organiza, pe 12 februarie, un eveniment festiv dedicat promovării lecturii ca fundament al dezvoltării personale, culturale și civice.
11:10
Condamnat la închisoare, după ce a obținut prin înșelăciune un apartament și o mașină # Radio Moldova
Un bărbat de 42 de ani și-a înșelat amicul, profitând de relația lor de prietenie, lăsându-l pe ultimul fără apartament și mașină. Făptașul a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru escrocherie.
11:00
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei va face o nouă tentativă de a numi componența organului electoral de la Comrat, în încercarea de a debloca organizarea alegerilor în legislativul regional. Subiectul figurează pe ordinea de zi a ședinței din 13 februarie.
10:40
Anul electoral și presiunile externe au influențat scorul mai mic al R. Moldova din Indicele Percepției Corupției, spun autoritățile # Radio Moldova
Scorul Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, care a coborât cu un punct față de 2024 - de la 43 la 42, confirmă mai degrabă o stagnare decât un regres dramatic, însă transmite un semnal clar că ritmul reformelor trebuie accelerat.
10:40
O locuitoare a capitalei și-a pierdut viața în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de imprudența în timpul fumatului. Flăcările au cuprins apartamentul victimei, iar salvatorii sosiți la fața locului au găsit femeia fără suflare.
10:10
Acum 6 ore
09:10
Comisia Europeană vrea interzicerea completă a criptomonedelor rusești pentru a opri eludarea sancțiunilor # Radio Moldova
Comisia Europeană a propus instituirea unei interdicții totale asupra oricăror operațiuni cu criptomonede asociate Rusiei, în încercarea de a bloca mecanismele prin care Moscova eludează sancțiunile internaționale.
09:00
Piciorul diabetic | Medicii recomandă controale regulate și îngrijirea zilnică a picioarelor # Radio Moldova
Piciorul diabetic, una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat, poate duce la răni și infecții dacă nu este monitorizat corect. Medicii atrag atenția că verificarea zilnică a picioarelor, consultațiile regulate la chirurgul vascular și controlul strict al diabetului sunt esențiale pentru prevenirea problemelor grave.
08:50
Ucraina se pregătește de alegeri și referendum: Zelenski ar putea face anunțul pe 24 februarie # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski intenționează să anunțe, la 24 februarie, un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum, potrivit publicației Financial Times, care citează oficiali ucraineni și europeni implicați în procesul de planificare.
08:40
11 februarie, a 5-a zi de concurs la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo promite să fie una palpitantă. Astăzi, Alina Stremous va reprezenta Republica Moldova în proba de biatlon, distanța de 15 kilometri.
08:30
Revista Presei | Demers la București pentru urgentarea procesului de redobândire a cetățeniei române pentru moldoveni # Radio Moldova
Reținerea a șase persoane în scandalul de la biserica din Dereneu; noi amenințări la adresa Chișinăului din partea ambasadorului neacreditat al Rusiei, Oleg Ozerov și demersul unui deputat român de a urgenta procesul de redobândire e cetățeniei române pentru moldoveni - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:30
Consumul de gaze naturale din Republica Moldova a atins un maxim istoric în luna ianuarie, pe fondul gerului persistent, cu un vârf zilnic de peste 17.000 MWh la mijlocul lunii. Ministerul Energiei explică această evoluție prin temperaturile semnificativ mai scăzute față de lunile anterioare.
08:30
De la începutul lunii februarie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, autoritățile anunțând intensificarea măsurilor de monitorizare și intervenție pentru a preveni răspândirea acestora.
08:30
Economia Rusiei este în cădere liberă, iar produsele esențiale devin aproape un „lux” # Radio Moldova
Economia Rusiei este în cădere liberă, iar produsele esențiale devin aproape un lux pentru cetățenii de rând. Este situația în care s-au pomenit milioane de ruși din cauza inflației tot mai mari și a crizei economice care lovește țara. Bunăoară, un kilogram de castraveți a ajuns să coste în Rusia cât unul de carne, iar prețurile s-au dublat în ultimele luni, scrie Forbes. În condițiile în care Moscova cheltuie aproape 40 la sută pentru război și securitate, iar multe exporturi sunt sub sancțiuni, experții antenționează că în perioada următoare cei mai afectați ar putea fi angajații de la stat care s-ar putea confrunta cu întârzieri salariale.
08:10
O eventuală „aderare incompletă” la UE ar asigura R. Moldova mai multe investiții și beneficii pentru cetățeni, afirmă Andrei Curăraru # Radio Moldova
R. Moldova ar avea numai de câștigat în cazul unei eventuale „aderări incomplete” la Uniunea Europeană, unul dintre scenariile care ar fi luate în calcul la Bruxelles cu referire la parcursul european al Kievului, Chișinăului sau Tiranei. Potrivit experților, acest lucru ar asigura, întâi de toate, „un scut de securitate” pentru statul nostru.
Acum 8 ore
08:00
Bruxellesul pregătește un nou plan anti-dronă: Republica Moldova, inclusă în mecanismele de cooperare # Radio Moldova
Comisia Europeană urmează să prezinte un nou plan de acțiune privind securitatea prin intermediul dronelor și contracararea acestora - un set de măsuri menite să răspundă riscurilor emergente asociate utilizării ilegale sau ostile a acestor aparate. Documentul va viza atât protecția infrastructurii critice și a frontierelor externe ale Uniunii Europene, cât și consolidarea cooperării internaționale. Republica Moldova este inclusă printre partenerii cu care UE intenționează să dezvolte mecanisme de sprijin și schimb de expertiză.
07:40
Analiză: Parola 123456, printre cele mai utilizate în lume. „Comod, dar extrem de ușor de spart”, atenționează specialiștii # Radio Moldova
Parola „123456” rămâne, și în 2026, cea mai folosită parolă din lume, arată o analiză realizată pe baza a miliarde de parole compromise în peste 40 de țări. Simplă, ușor de ținut minte, dar și extrem de ușor de spart. Fenomenul nu ține cont de vârstă: de la tineri la vârstnici, mulți utilizatori aleg în continuare confortul în detrimentul siguranței online.
07:30
Cel puțin zece persoane, inclusiv atacatoarea, au murit marți, 10 februarie, într-un atac armat produs la un liceu din localitatea Tumbler Ridge, provincia Columbia Britanică, în vestul Canadei. Potrivit Poliției Regale Canadiene, o femeie a deschis focul în interiorul școlii, iar ulterior a fost găsită moartă, cel mai probabil după ce și-a provocat singură o rană fatală. Alte zeci de persoane au fost rănite, iar autoritățile spun că nu există indicii privind alți suspecți, transmite Reuters.
07:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) analizează posibilitatea de a limita accesul copiilor la rețelele de socializare, a declarat ministrul Dan Perciun în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Decizia finală va fi luată după consultări cu psihologi, experți în educație și specialiști în sănătate mintală, iar concluziile sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.
06:30
Corespondență Dan Alexe | Cei 27 de șefi ai apărării din UE la Bruxelles, pe fundalul dezbinării franco-germane # Radio Moldova
Miniștrii Apărării din țările UE se reunesc miercuri, 11 februarie, la Bruxelles, având ca puncte cheie ale ordinii de zi sprijinul militar al UE pentru Ucraina, concentrându-se pe cooperarea în domeniul inovării în domeniul apărării, dar și instruirea pentru soldații ucraineni.
Acum 24 ore
23:30
Examenele de absolvire a gimnaziului ar putea fi susținute în centre mai mari, cu monitori externi. Ce spune ministrul Educației despre camere # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pregătește modificări în organizarea examenelor din 2026, a declarat ministrul Dan Perciun la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Pentru examenul de clasa a IX-a, direcțiile raionale vor putea organiza centre de examinare mai mari, unde elevii din mai multe școli vor susține testele împreună. În același timp, camerele video nu vor fi folosite, ministerul continuând să se bazeze pe monitori externi care să asigure desfășurarea corectă a examenelor.
23:30
Ziua a patra de competiții la Milano și Cortina d'Ampezzo a consemnat debutul reprezentanților Republicii Moldova la cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Primii care au intrat în competiție au fost biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Macarov.
22:50
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și face apel la autoritățile statului pentru intervenție urgentă # Radio Moldova
Mitropolia Basarabiei condamnă „escaladarea extrem de gravă, violentă și ilegală” a acțiunilor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, raionul Călărași, și face apel la toate instituțiile statului să intervină urgent pentru restabilirea ordinii, protejarea credincioșilor și a copiilor minori afectați de acest conflict.
22:40
Criză în regiunea transnistreană: Kievul, dispus să furnizeze cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan # Radio Moldova
Operatorii de transport al energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica își vor extinde cooperarea. La această înțelegere au ajuns, pe 10 februarie, reprezentanții delegației guvernamentale de la Chișinău, conduse de premierul Alexandru Munteanu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
22:10
Ministrul Energiei a a accentuat, la Kiev, importanța unui acord privind fluxurile de energie electrică și sprijinul de urgență # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, aflat la Kiev, a discutat cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, despre infrastructura energetică a ambelor țări, în special consecințele atacurilor rusești care au dus la întreruperi de energie electrică în R. Moldova. A fost abordată extinderea cooperării dintre operatorii de transport a energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica.
21:50
Siguranța copiilor în mediul online | Fraudele digitale cresc, prejudicii de peste 211 milioane de lei într-un an # Radio Moldova
Într-o lume dominată de tehnologii, mediul online a devenit o extensie a vieții reale, iar lipsa unor reguli clare, a educației digitale și a protecției adecvate poate avea consecințe serioase, precum anxietatea, dependența, tulburări de somn și izolarea socială. De Ziua Siguranței pe Internet, președinta Maia Sandu a anuțat un dialog național despre siguranța copiilor în mediul digital, iar reprezentanții poliției susțin că în ultimul an au crescut cazurile de fraude, șantaj digital, furt de date personale și expunere la conținut nociv. Prejudiciile provocate de astfel de escrocherii au depășit 211 milioane de lei.
21:50
ÎN CONTEXT | Expert: R. Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea pentru integrarea europeană și reconstrucția post-conflict # Radio Moldova
Discuțiile politice dintre Republica Moldova și Ucraina rămân strâns legate de parcursul comun de aderare la Uniunea Europeană, iar actualul context regional oferă oportunități care nu trebuie ratate. Expertul Comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că vizita oficială a premierului Alexandru Munteanu la Kiev confirmă noul statut al Republicii Moldova: nu doar un beneficiar de securitate, ci un partener strategic în reconstrucția Ucrainei.
21:50
Șase persoane reținute după pătrunderea forțată la biserica din Dereneu, printre ele primarul și avocatul preotului # Radio Moldova
Șase persoane, printre care primarul localității Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținute pentru 72 de ore în urma unei acțiuni coordonate de oamenii legii, după ce ar fi pătruns forțat în locașul din localitate, anunță Inspectoratul General al Poliției.
21:40
Primarul de la Dereneu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Moldovei, reținuți de oamenii legii # Radio Moldova
Un grup de aproximativ 150 de persoane, inclusiv preoți și reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, după ce a rupt cordonul format de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), cazul a fost înregistrat în seara zilei de 10 februarie.
21:30
Spitalele din capitală, pline cu copii afectați de viroze și infecții respiratorii: Medic: „Internăm doar copiii în stare gravă” # Radio Moldova
Valul de viroze și infecții respiratorii cedează, la nivel național. Săptămâna trecută, au fost raportate aproape cinci mii de cazuri și o descreștere de 13 la sută. Doar că la Chișinău situația rămâne alarmantă. În șapte zile, au fost înregistrate 500 de îmbolnăviri. La Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 sunt tratați 120 de copii, toate paturile sunt ocupate.
21:20
Atacuri la Odesa, Harkov și Donețk. Sunt victime și zeci de mii de familii fără încălzire și curent # Radio Moldova
În regiunea Donețk, șapte persoane au decedat în urma unui atac aerian. Militarii ruși au lansat mai multe bombe aeriene asupra orașului Sloviansk. Sub dărâmăturile unei case și-au pierdut viața o fată de 11 ani și mama ei. Odesa, Zaporojie sau Harkov au fost, la fel, lovite de drone. Ca de fiecare dată, armata rusă a țintit infrastructura civilă, lăsând zeci de mii de familii fără încălzire și curent.
21:00
Beneficiarii primesc compensațiile la căldură la oficiile poștale. Oamenii spun că oricum trebuie să facă economii # Radio Moldova
Temperaturile scăzute din ianuarie au dus la creșterea numărului cetățenilor care au beneficiat de subvenții la plata facturilor pentru încălzire. Luna trecută, aproape 622 de mii de gospodării au fost selectate, cu 3.500 mai multe decât în decembrie. Astăzi, beneficiarii au mers la oficiile poștale pentru a-și ridica banii. Unii spun că plățile sunt prea mici și oricum trebuie să facă economii pentru a-și putea plăti facturile sau pentru a-și achiziționa lemne și combustibil solid.
20:50
Modificările la Legea cetățeniei, necesare pentru a clarifica statutul juridic a zeci de mii de persoane, susțin autoritățile # Radio Moldova
Modificările recente la Legea cetățeniei stârnesc diverse reacții atât în țară, cât și în diaspora. Autoritățile susțin că noile reguli sunt necesare pentru a preveni fraudele și pentru a clarifica statutul juridic al zeci de mii de persoane, în timp ce experții și organizațiile civile avertizează asupra riscurilor pentru persoanele vulnerabile și pentru copiii moldovenilor născuți peste hotare. În același timp, directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, susține că aproximativ 27 de mii de persoane care dețin acte de stare civilă moldovenești, dar nu au solicitat niciun document de cetățenie, vor trebui să-și reconfirme intenția de a obține cetățenia R. Moldova.
20:40
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția a 60-a | 25 de spectacole vor încânta publicul în capitală # Radio Moldova
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va aduce mai multe noutăți pentru publicul din capitală, cât și din alte localități. Astfel, în perioada 1-12 martie, vor avea loc mai multe premiere de concerte simfonice și camerale, spectacole de operă și balet, producții coregrafice și proiecte speciale dedicate ediției jubiliare, au anunțat, pe 10 februarie, reprezentanții Ministerului Culturii și ai instituțiilor din subordine.
20:30
Acorduri semnate la Kiev | Un nou punct de trecere va fi construit la frontiera dintre R. Moldova și Ucraina # Radio Moldova
Trei acorduri de cooperare între R. Moldova și Ucraina au fost semnate marți, 10 februarie, la Kiev. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii în beneficiul cetățenilor. Unul dintre acestea prevede înființarea unui nou punct de trecere rutier „Cosăuți-Yampil” și construcția unui pod rutier transfrontalier peste Nistru.
20:20
La Kiev a fost reconfirmată deschiderea R. Moldova de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei # Radio Moldova
În cadrul întrevederii la Kiev dintre premierul Alexandru Munteanu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe 10 februarie, a fost reconfirmată deschiderea țării noastre de a contribui la procesul de reconstrucție a Ucrainei, inclusiv prin inițiative bilaterale și regionale în domeniile transport, infrastructură, energie, reziliență cibernetică și securitate. În același timp, a fost menționată continuarea colaborării în formatul trilateral „Triunghiul Odesa” (Republica Moldova-Ucraina-România).
19:30
Modificările la Legea cetățeniei, necesare pentru a clarifica statutul juridic al zeci de mii de persoane, susțin autoritățile # Radio Moldova
