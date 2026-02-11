VIDEO | Peste 460 de șoferi, prinși cu telefonul în mână la volan. Controale intensificate în toată țara

11:20

Rusia înregistrează un deficit de 2,3 milioane de muncitori, pe care sursele tradiționale nu îl mai pot acoperi. Autoritățile au apelat la un nou furnizor de forță de muncă, iar numărul permiselor aprobate pentru cetățenii acestui stat a crescut de la 5.000 în 2021 la 72.000 anul trecut, potrivit Reuters. Un grup de bărbați cu genți […] Articolul Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor apare prima dată în