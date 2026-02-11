Incendiu mortal la Chișinău. O femeie de 67 de ani a murit într-un apartament de pe strada Negreșteni

10:00

Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi cerut 2.000 de euro pentru a „aranja" obținerea unui permis de conducere. Potrivit informațiilor oferite de CNA și procurorii din municipiul Bălți, suspectul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai […]