Canada, zguduită de un atac armat într-o școală. 37 de victime
SafeNews, 11 februarie 2026 10:40
Un atac armat într-o școală din Tumbler Ridge, Canada, a dus la moartea a 10 persoane, inclusiv presupusul atacator, și la rănirea a cel puțin 27. Poliția Regală Canadiană a raportat că șase victime au fost găsite în incinta școlii, două la o locuință care ar avea legătură cu incidentul, iar o persoană a decedat […]
• • •
Acum 5 minute
11:00
A ales trenul pentru deplasarea la Kiev, în contextul războiului din Ucraina. Delegația Republica Moldova, condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a călătorit cu un tren pus la dispoziție de partea ucraineană. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniela Crudu, a declarat că decizia a fost luată în strictă conformitate cu regulile de securitate aplicate în Ucraina. […] Articolul Tren special pentru delegația Moldovei. Precizările Executivului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 10 minute
10:50
Financial Times: Zelenski intenţionează să anunţe pe 24 februarie planul pentru alegeri şi referendum # SafeNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski intenţionează să anunţe la 24 februarie planurile pentru alegerile prezidenţiale organizate concomitent cu un referendum pe tema acordului de pace cu Rusia, scrie miercuri Financial Times, citând oficiali ucraineni şi europeni implicaţi în planificare. Ucraina a început să planifice alegerile prezidenţiale împreună cu un referendum privind un posibil acord de pace […]
10:50
Doar în lei moldovenești. Noi reguli de plată pentru rezidenți la Aeroportul Chișinău „Eugen Doga” # SafeNews
Cumpărăturile făcute de cetățenii moldoveni și de persoanele cu statut de rezident în incinta Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga" pot fi achitate exclusiv în lei moldovenești. Regula se aplică în toate spațiile comerciale din aerogară, inclusiv în magazinele amplasate înainte de controlul de frontieră și în zona de securitate cu acces restricționat. Administrația aeroportului precizează […]
Acum 30 minute
10:40
10:30
Incendiu mortal la Chișinău. O femeie de 67 de ani a murit într-un apartament de pe strada Negreșteni # SafeNews
A aprins o țigară, iar focul i-a fost fatal. O femeie de 67 de ani a murit în urma unui incendiu izbucnit în seara de 10 februarie 2026, într-un apartament de pe strada Negreșteni 6 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au observat fum dens […]
Acum o oră
10:10
37.066 de traversări în 24 de ore și 14 refuzuri de intrare. Cele mai aglomerate puncte rămân Aeroportul și Leușeni # SafeNews
Peste 37 de mii de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. În același interval, au fost înregistrate 9.560 de traversări ale mijloacelor de transport, iar 14 cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cel mai solicitat punct de trecere […]
Acum 2 ore
10:00
2.000 de euro pentru un permis „garantat”. Un bărbat din Florești, reținut pentru trafic de influență # SafeNews
Un bărbat din satul Putinești, raionul Florești, a fost reținut de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență, după ce ar fi cerut 2.000 de euro pentru a „aranja" obținerea unui permis de conducere. Potrivit informațiilor oferite de CNA și procurorii din municipiul Bălți, suspectul ar fi susținut că are influență asupra unor angajați ai […]
09:20
Peste 80% dintre cererile de obținere a cetățeniei Republicii Moldova sunt depuse de persoane din zona de Est: Federația Rusă, Ucraina și regiunea transnistreană. O spune directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, de la începutul războiului din Ucraina, numărul solicitărilor s-a dublat, ajungând la aproape 12.000 anual. Directorul ASP a explicat că, odată […]
09:20
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov din Ucraina a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov, citat de AFP, preluat de agerpres.ro. „Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit" în atacul care a lovit o casă din orașul […]
Acum 4 ore
08:30
Guvernul propune majorarea substanțială a indemnizațiilor pentru ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. Un proiect de hotărâre aflat în consultări publice prevede creșteri care duc plafonul maxim până la 6.000 de dolari pe lună. Documentul stabilește că indemnizațiile minime ar urma să pornească de la aproximativ 3.500 de dolari, iar cele mai mari […]
08:20
Cerul rămâne acoperit, iar diminețile aduc temperaturi negative în majoritatea regiunilor. Pentru 11 februarie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme predominant norosă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Minimele termice vor coborî până la -8 grade Celsius în nord, în timp ce maximele zilei vor ajunge la +1 grad. În zona centrală și în Chișinău, valorile […]
08:00
FOTO | Haine contrafăcute depistate în sudul țării. Vameșii au oprit un autoturism pe centura Comratului # SafeNews
Transporta un lot întreg de haine fără acte și a fost oprit pe traseu. Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciul Vamal au depistat în sudul țării aproximativ 300 de articole vestimentare contrafăcute, în urma unei misiuni de control desfășurate pe centura municipiului Comrat. Vameșii au acționat în baza unor informații operative și au stopat pentru verificări […]
07:50
Kiev: Rusia șantajează rudele prizonierilor de război ucraineni, aflați în închisori rusești, pentru a obține acces la Starlink # SafeNews
Rusia a șantajat rude ale unor prizonieri de război ucraineni pentru a înregistra pe numele lor terminale Starlink pe care armata rusă să le poată utiliza pentru a îmbunătăți comunicațiile între unitățile sale și a putea să-și dirijeze dronele, au denunțat marți autoritățile de la Kiev, citate de EFE. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram […]
07:50
Republica Moldova poartă discuții cu Ucraina privind extinderea semnificativă a volumelor de gaze stocate în depozitele subterane ucrainene. Anunțul a fost făcut de șefa guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, după întrevederea de la Kiev cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Potrivit oficialului ucrainean, motivul principal este avantajul economic pentru Moldova. Tarifele de stocare practicate în Ucraina […]
07:40
Doi elevi cu vârste de 12 și 13 ani au fost spitalizați, unul în stare gravă, după ce au fost înjunghiați în timp ce se aflau la o școală din nordul Londrei. Suspectul, un băiat în vârstă de 13 ani, a fost arestat la câteva ore după atac, anunță poliția, citată de AFP. Incidentul a […]
07:40
A ridicat semne de întrebare și a cerut explicații. Comisia Europeană și-a exprimat rezervele față de decizia Spaniei de a acorda statut legal pentru aproximativ 500.000 de migranți aflați ilegal pe teritoriul țării. Măsura, anunțată la finalul lunii ianuarie de guvernul condus de Pedro Sánchez, vizează persoanele intrate în Spania până la 31 decembrie 2025. […]
07:30
Începe oficial cursa electorală pentru alegerile locale noi din mai. Comisia Electorală Centrală a aprobat programul calendaristic, care stabilește startul perioadei electorale pe 16 februarie și debutul campaniei electorale pe 17 aprilie. Scrutinul este programat pentru 17 mai și va avea loc în zece localități din Republica Moldova. Alegătorii vor merge la urne în satul […]
07:20
A împușcat mortal trei femei din propria familie și apoi s-a sinucis. Crima, comisă luni în Ankara, a reaprins dezbaterea publică din Turcia privind eliberările temporare din penitenciare și protecția femeilor. Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, victimele sunt mama, soția și fiica bărbatului. După atac, suspectul și-a îndreptat arma asupra sa. Toate cele trei […]
07:10
Membrii Cabinetului de miniștri se reunesc astăzi, 11 februarie, pentru o nouă ședință a Guvernul Republicii Moldova. Reuniunea începe la ora 14:00 și este condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Miniștrii urmează să voteze 15 proiecte incluse pe ordinea de zi. Documentele vizează domenii precum resursele umane, educația, siguranța produselor, agricultura și sănătatea animală. Printre proiectele […]
Acum 6 ore
07:00
Acuzații de corupție și abuz de putere: Polonia solicită arestarea fostului ministru polonez Ziobro în UE # SafeNews
Procurorii din Polonia au cerut emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro. Decizia vine după ce un tribunal din Varșovia a dispus arestarea preventivă a fostului oficial, care se află de câteva luni în Ungaria și a confirmat că a primit azil politic la Budapesta. Parchetul Național al […]
06:50
Echipa de bob a Israelului, jefuită înainte de JO. Sportivii au rămas fără echipament și pașapoarte # SafeNews
A fost jefuită în timpul antrenamentelor preolimpice și a rămas fără echipament și pașapoarte. Echipa națională de bob a Israel a fost victima unui furt comis într-un apartament închiriat prin Airbnb, înainte de deplasarea la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia. Hoții au pătruns în locuință și au sustras echipamentul sportiv, documentele de călătorie și […]
06:40
Mandatul lăsat liber de Anastasia Nichita ajunge la CEC. Tatiana Rotari, următoarea pe lista PAS # SafeNews
Procesul de completare a unui loc vacant în Parlament a fost declanșat oficial. Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de validare a mandatului de deputat pentru Tatiana Rotari, candidată supleantă pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Demersul vine după demisia deputatei Anastasia Nichita, care a renunțat la mandatul parlamentar. Potrivit procedurii legale, hotărârea CEC urmează […]
06:30
Corupția rămâne o problemă majoră. Republica Moldova coboară în clasamentul Transparency International # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat un ușor recul în lupta cu corupția. Potrivit Indicelui Percepției Corupției pentru anul 2025, publicat de Transparency International, țara a coborât două poziții în clasament față de anul trecut. În 2024, Republica Moldova obținea 43 de puncte și ocupa locul 78. În ediția din acest an, scorul rămâne același, însă poziția […]
06:20
A distribuit propagandă extremistă pe TikTok și a ajuns în atenția autorităților. Parchetul din Olanda a anunțat arestarea a 15 persoane acuzate de incitare la terorism, după o anchetă amplă care a vizat promovarea organizației teroriste Statul Islamic în mediul online. Investigația a început în august 2025, când poliția din Haga a identificat un cont […]
06:10
Armata rusă renunță treptat la explozibilii improvizați și trece la muniții standardizate, produse în serie, destinate dronelor FPV. Schimbarea indică o strategie de război pe termen lung, axată pe utilizarea pe scară largă a sistemelor fără pilot, relatează Adevărul.ro, cu trimitere la United24Media și Defence Blog. Potrivit sursei citate, producătorii ruși de armament au lansat […]
Acum 24 ore
18:40
Fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău, condamnată pentru trafic de influență și corupere activă # SafeNews
A primit bani, a promis influență și a intervenit în proceduri vamale. Pentru aceste fapte, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a condamnat o fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău 1 din cadrul Serviciul Vamal. Instanța a stabilit că fosta funcționară a comis patru fapte penale, două episoade de trafic de influență și două episoade de […]
18:30
Alegerile din Găgăuzia, în discuție la CEC. Autoritățile caută soluții pentru depășirea blocajelor legale # SafeNews
Astăzi, 10 februarie 2026, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei a mers la Comisia Electorală Centrală pentru a discuta organizarea alegerilor regionale. Întrevederea a avut loc cu vicepreședintele CEC, Pavel Postica. Delegația din autonomie a fost condusă de președintele interimar al Adunarea Populară a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, alături de deputații Vladimir Cîssa și Alexandr Diulgher. Discuțiile […]
14:40
De la sisteme la oameni. Cum atacurile cibernetice lovesc direct angajații companiilor de apărare # SafeNews
Companiile din industria apărării, dar mai ales angajații lor și procesele de recrutare, se află tot mai des în centrul unor campanii de spionaj cibernetic coordonate și susținute de state, arată un raport publicat de Google înaintea Conferința de Securitate de la München. Potrivit analizei, atacurile nu mai vizează doar infrastructura internă a companiilor, ci se extind asupra […]
14:20
Elizaveta Hlusovici, purtătoarea drapelului echipei naționale a Moldovei la Jocurile Olimpice de la Milano, a fost acuzată că a susținut agresiunea rusă împotriva
13:50
Ies la iveală noi detalii în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit Igor Dodon. În ședința de judecată de astăzi, la care fostul președinte a absentat din nou, procurorii au dezvăluit că camerele video folosite în celebra filmare cu sacoșa neagră ar fi fost instalate în patru umbrele, dar nu pot fi prezentate ca probă […] Articolul Detalii noi despre înregistrarea discuției dintre Dodon și Plahotniuc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor imagini și mesaje despre facturi mari la gaze naturale, energie electrică și energie termică. Potrivit instituției, suma totală indicată în factură nu depinde doar de tariful reglementat. Valoarea finală poate include datorii din perioadele anterioare, un consum mai […] Articolul Facturi ridicate la gaze și electricitate. ANRE vine cu clarificări apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
După aproape patru ani de activitate și un proces marcat de contestații, reevaluări și presiuni publice, Comisia Pre-Vettinga publicat marți, 10 februarie 2026, raportul la final de mandat, document care sintetizează rezultatele evaluării integrității candidaților la funcțiile din organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Potrivit raportului, Comisia a evaluat în total 69 de candidați. Dintre […] Articolul 69 de candidați verificați, 26 validați. Ce arată raportul final al Comisiei Pre-Vetting apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
La stațiile Lukoil din Republica Moldova, clienții pot achita combustibilul doar în numerar, după ce plățile cu cardul au fost suspendate. Potrivit Agenției Servicii Publice, două bănci comerciale au blocat conturile companiei, după ce au constatat neconcordanțe între datele prezentate de Lukoil și informațiile din Registrul de Stat al Unităților de Drept. Conform procedurilor legale, […] Articolul Conturile Lukoil, restricționate. Plățile electronice nu mai sunt disponibile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Aproape 150.000 de persoane au apelat anul trecut la serviciul de informaţii interne rus pentru a transmite informaţii, dintre care unele au dat naştere la „operaţiuni semnificative”, ajungând până la urmăriri penale pentru „acte teroriste”, a anunţat marţi FSB într-un comunicat, citat de AFP. „Linia teleonică de încredere” a puternicului FSB, moştenitorul KGB-ului din perioada […] Articolul Aproape 150.000 de persoane au furnizat informaţii FSB-ului în 2025 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Republica Moldova va ieși definitiv din Comunitatea Statelor Independente până la sfârșitul anului. Procesul de denunțare a acordurilor fundamentale care au stat la baza aderării la CSI se află în faza finală, iar statul ar urma să achite o datorie de aproximativ 100 mii euro. Precizările au fost făcute de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, […] Articolul Costuri pentru ieșirea din CSI. Ce sumă trebuie să achite Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări după ce mai mulți cetățeni au semnalat probleme la achitarea carburanților. Astfel, într-o postare pe rețelele de socializare ale, ASP anunță că două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile companiei LUKOIL. Decizia a fost luată după ce băncile au constatat neconcordanțe între datele despre beneficiarul efectiv prezentate de […] Articolul Probleme la achitarea cu cardul la LUKOIL, reacția Agenției Servicii Publice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
FOTO | Percheziții la Sîngerei. Cannabis și dispozitive pentru consum, ridicate de poliție # SafeNews
Polițiștii din Sîngerei investighează un caz de circulație ilegală a substanțelor narcotice, în care sunt vizați trei bărbați cu vârste de 36 și 42 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților. Acolo au fost găsite plante și semințe de cannabis, telefoane mobile, cartele SIM, dar și recipiente improvizate utilizate […] Articolul FOTO | Percheziții la Sîngerei. Cannabis și dispozitive pentru consum, ridicate de poliție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov, a numit informațiile despre accidentul în care a fost implicat fiul său, Adam, „o fabricație”. El a făcut această declarație la o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adayev, scrie Novaya Gazeta Evropa. „Cu ajutorul inteligenței artificiale, oricine poate fi înșelat. Au existat 128 de mii de accidente în toată țara, 13 mii […] Articolul Kadîrov neagă accidentul fiului și avertizează asupra falsurilor generate cu AI apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum” # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat, într-un interviu difuzat marţi de mai multe publicaţii europene, că doreşte ca reluarea dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin să fie „bine organizată” cu europenii, dar fără „interlocutori în plus”, subliniind că primele contacte „tehnice” au confirmat că „Rusia nu doreşte pacea” pentru moment. Macron a anunţat în […] Articolul Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu europenii. Și avertizează: „Rusia nu vrea pace acum” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Șase persoane au fost găsite moarte în munții din vestul Bulgariei în cursul săptămânii trecute, într-un caz marcat de relatări contradictorii și circumstanțe stranii, care l-au făcut pe un procuror să compare cele două triple decese cu apreciatul serial de mister din anii 1990 „Twin Peaks”, relatează Reuters. „Este un caz fără termen de comparație în […] Articolul Mai multe decese misterioase în munții din vestul Bulgariei îi nedumeresc pe anchetatori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Dosarele Epstein. Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite # SafeNews
Numele a şase bărbaţi au fost acoperite fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie în dosarele legate de criminalul sexual Jeffrey Epstein, au reclamat congresmenii americani care au putut examina luni documentele necenzurate, relatează AFP. Departamentul american al Justiţiei a publicat la 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini”, parţial cenzurate, din dosarul Epstein, afirmând […] Articolul Dosarele Epstein. Şase nume au fost cenzurate fără explicaţii de către Departamentul de Justiţie al Statelor Unite apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Inspectorii de mediu au depistat mai multe încălcări ale legislației ecologice în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Printre cele mai frecvente abateri se numără depozitarea ilegală a deșeurilor, transportul masei lemnoase fără documente și arderea resturilor. La Bălți, un agent economic a fost sancționat cu o amendă de […] Articolul Amenzi și dosare după controale de mediu în mai multe raioane ale țării apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Un bărbat a murit subit într-un troleibuz. Tragedia a avut loc ieri-dimineață, în jurul orei 07:22, pe strada Ștefan cel Mare din comuna Trușeni, municipiul Chișinău. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta se afla în troleibuzul de pe ruta nr. 34, la stația terminus, când i s-ar […] Articolul Un bărbat a murit subit în timpul unei călătorii cu troleibuzul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei, în cadrul vizitei oficiale la Kyiv. La ceremonie a participat și prim-ministra Ucrainei, Iulia Svyrydenko. Șeful Guvernului de la Chișinău a adus un omagiu militarilor care și-au pierdut viața în război, subliniind că fiecare fotografie de pe acest memorial reprezintă o viață […] Articolul FOTO | Premierul Alexandru Munteanu a depus flori la Zidul Memoriei din Kyiv apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un site de ştiri de la Moscova, NEWS.ru, pleacă de la o informaţie falsă – că Germania ar fi cerut ca trupe NATO să fie dislocate în Transnistria – ca pretext pentru a consulta diverşi „experţi” ruşi care spun că un astfel de scenariu ar duce la folosirea armelor nucleare, iar România ar deveni o […] Articolul „Moartea României”, scenariu fals promovat de propaganda rusă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Dosar privind alegerile din 2025. Un suspect, reținut pentru finanțare ilegală a unui partid # SafeNews
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut un locuitor al raionului Anenii Noi, într-un dosar care vizează presupuse acțiuni de corupere electorală și finanțare ilegală a unui partid politic, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit anchetei, bărbatul este suspectat că ar fi identificat și recrutat alegători, cărora le-ar fi oferit bani, bunuri sau […] Articolul Dosar privind alegerile din 2025. Un suspect, reținut pentru finanțare ilegală a unui partid apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Crima de la Frumușica: Fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu # SafeNews
Fostul primar al satului Frumușica, raionul Florești, cercetat într-un dosar de omor comis acum șapte ani, ar fi fost plasat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru presă de surse apropiate anchetei. Anterior, acesta a declarat că nu își recunoaște vina, scrie unimedia.info. Cazul a devenit public în august 2024, când edilul, care a […] Articolul Crima de la Frumușica: Fostul primar, cercetat într-un dosar de omor, ar fi plasat în arest la domiciliu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
11:00
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # SafeNews
Creșterea recentă a pierderilor de pe câmpul de luptă înseamnă că menținerea operațiunilor ofensive va fi mai dificilă, spun analiștii citați de Financial Times. Rusia pregătește o ofensivă de primăvară în Ucraina, concentrând forțe semnificative în sud și est, relatează publicația germană Die Welt, citată de Kyiv Post. Potrivit acesteia, Moscova își consolidează trupele și echipamentele, […] Articolul Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front, avertizează autoritățile de la Chișinău. În acest context, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că toți moldovenii aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Situații legate de astfel de citații au fost deja raportate în presă și confirmate […] Articolul Chișinăul recomandă moldovenilor din Rusia să se întoarcă acasă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene şi au ascultat muzică K-Pop, inclusiv serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post. Persoanele care au fugit din ţară au declarat organizaţiei pentru drepturile omului că adolescenţi şi chiar elevi de gimnaziu au […] Articolul Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat serialul „Squid Game” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
