Procuratura Anticorupție contestă sentința lui Constantin Țuțu

12:20

Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă nouă ani de închisoare pentru șantaj asupra unei persoane. Cei doi au intrat în contact prin aplicația WhatsApp, după ce, într-o noapte din anul 2023, deținutul, în vârstă de 34 de ani, a publicat de pe un iPhone pe care îl deținea ilegal […] Articolul Un deținut s-a dat drept o domnișoară și a șantajat un bărbat însurat cu poze intime: Va sta încă 9 ani după gratii apare prima dată în Realitatea.md.