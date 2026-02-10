Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani

Autoritățile se pregătesc să instituie reguli mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Până la sfârșitul acestui an urmează să fie introduse noi norme prin care, de exemplu, șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru o perioadă de un an sau doi ani, iar în cazul unor abateri multiple sau accidente grave, aceștia nu vor […] Articolul Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani apare prima dată în ZIUA.md.

