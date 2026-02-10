Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani
Ziua, 10 februarie 2026 11:00
Autoritățile se pregătesc să instituie reguli mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Până la sfârșitul acestui an urmează să fie introduse noi norme prin care, de exemplu, șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru o perioadă de un an sau doi ani, iar în cazul unor abateri multiple sau accidente grave, aceștia nu vor […] Articolul Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
11:20
SUA promit Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari pentru reducerea dependenței energetice de Rusia # Ziua
Statele Unite au promis Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari în schimbul reducerii dependenței energetice față de Rusia, în special în sectorul nuclear, într-un demers pe care Washingtonul îl consideră unul strategic pentru consolidarea influenței americane în Caucazul de Sud, relatează Bloomberg. Acordul a fost semnat la Erevan de vicepreședintele SUA JD […] Articolul SUA promit Armeniei investiții de până la 9 miliarde de dolari pentru reducerea dependenței energetice de Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
11:00
Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani # Ziua
Autoritățile se pregătesc să instituie reguli mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Până la sfârșitul acestui an urmează să fie introduse noi norme prin care, de exemplu, șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru o perioadă de un an sau doi ani, iar în cazul unor abateri multiple sau accidente grave, aceștia nu vor […] Articolul Condiții mai stricte pentru obținerea carnetului auto. Șoferii începători vor avea un permis provizoriu pentru cel mult doi ani apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
10:40
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de Securitate de la Munchen: Washingtonul nu vrea să destrame Alianța și nici ordinea mondială # Ziua
Statele Unite nu încearcă să submineze NATO și nici actuala ordine internațională, ci urmăresc consolidarea Alianței printr-o repartizare mai echilibrată a responsabilităților de securitate, a declarat luni ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, reacționând la un raport critic prezentat înaintea Conferinței de Securitate de la Munchen. Whitaker a respins concluziile raportului, potrivit cărora cea mai […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de Securitate de la Munchen: Washingtonul nu vrea să destrame Alianța și nici ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
10:20
638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, vechea capitală a Moldovei medievale # Ziua
În data de 10 februarie 2026, se împlinesc 638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, una dintre cele mai importante cetăți medievale din spațiul românesc și prima capitală consolidată a Moldovei. Documentul care menționează orașul datează din 10 februarie 1388 și este emis de domnitorul Petru I Mușat. În acel act, […] Articolul 638 de ani de la prima atestare documentară a orașului Suceava, vechea capitală a Moldovei medievale apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
„HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice # Ziua
Filmul HOTARUL, una dintre cele mai așteptate producții cinematografice moldovenești din acest an, a avut prima sa proiecție tehnică cu public, înainte de marea premieră oficială de la Palatul Național „Nicolae Sulac”, care va avea loc pe 12 februarie. Evenimentul a reunit peste 50 de persoane – creatori de conținut, jurnaliști, artiști și iubitori de […] Articolul „HOTARUL a reușit să depășească filmul CARBON”. Primele impresii de la proiecția tehnică a noii producții cinematografice apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Moscova cere garanții de securitate în acordul pentru Ucraina și acuză UE că ignoră tratatul de neagresiune # Ziua
Garanțiile de securitate pentru Rusia trebuie să fie o componentă obligatorie a oricărui tratat de pace privind Ucraina, iar absența acestora face imposibilă ajungerea la un acord, susține Moscova. În acest context, statele europene nu au reacționat până în prezent la propunerea Rusiei de a semna un document care să garanteze neagresiunea față de Europa, […] Articolul Moscova cere garanții de securitate în acordul pentru Ucraina și acuză UE că ignoră tratatul de neagresiune apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
09:20
Primarii din România intră în grevă. Motivul – reforma administrativă inițiată de Guvernul Bolojan și intenția de a reduce fondurile # Ziua
Peste 1.300 de primării din România intră astăzi în grevă de avertisment, în semn de protet față de de reforma administrației publice locale și centrale pregătită de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Acțiunea este organizată de Sindicatul Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR) și va dura între orele 10:00 și 12:00. Greva se desfășoară […] Articolul Primarii din România intră în grevă. Motivul – reforma administrativă inițiată de Guvernul Bolojan și intenția de a reduce fondurile apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina. Oficialul se va întâlni cu Volodmir Zelenski # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu organizează azi prima sa vizită oficială în Ucraina. Oficialul a plecat cu trenul la Kiev, fiind însoțit de ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, de cel al Energiei, Dorin Junghietu, și de ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin. Din delegație mai face parte și secretarul de stat al Ministerului de Externe, Sergiu Mihov. „Vom discuta […] Articolul VIDEO | Premierul Alexandru Munteanu, în prima vizită oficială în Ucraina. Oficialul se va întâlni cu Volodmir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
UE lucrează la un plan în cinci puncte pentru aderarea oficială, cel puțin parțială, a Ucrainei încă de anul viitor # Ziua
Uniunea Europeană pregătește un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei o formă de apartenență parțială la UE chiar din 2027, înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, într-un context marcat de urgență politică și geopolitică la Bruxelles, potrivit unor oficiali și diplomați europeni citați de POLITICO. La patru ani de la invazia pe scară […] Articolul UE lucrează la un plan în cinci puncte pentru aderarea oficială, cel puțin parțială, a Ucrainei încă de anul viitor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:10
Europa riscă să rămână dependentă de Visa și Mastercard. Oficialii bancari cer acțiune urgentă # Ziua
Europa trebuie să reducă rapid dependența de companiile americane de procesare a plăților, precum Visa și Mastercard, întrucât dominația acestora ar putea fi „instrumentalizată” în cazul unei deteriorări grave a relațiilor transatlantice. Avertismentul vine din partea Martinei Weimert, director general al European Payments Initiative (EPI), un consorțiu format din 16 bănci și companii europene de […] Articolul Europa riscă să rămână dependentă de Visa și Mastercard. Oficialii bancari cer acțiune urgentă apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat # Ziua
Prim-ministrul ungar Viktor Orban susține că fostul președinte american Bill Clinton a cerut la un moment dat Ungariei să lanseze un atac asupra Serbiei, dar Budapesta a refuzat, scrie agenția maghiară de știri Telex. Vorbind la o întâlnire electorală cu locuitorii din localitatea Szombathely, un oraș de 80.000 de lcouitori din vestul țării, Orban a […] Articolul Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Accident la săniuș în Bravicea. O fetiță de șapte ani a fost rănită, după ce a intrat cu sania într-o mașină a poliției # Ziua
O fetiță de șapte ani a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a ajuns cu sania, pe care se mai afla un copil, într-o mașina a poliției. Accidentul a avut loc la amiază, în satul Bravicea, raionul Călărași. Printr-un comunicat al IGP, un echipaj al Poliției, aflat în misiune de serviciu, ajungând într-o […] Articolul Accident la săniuș în Bravicea. O fetiță de șapte ani a fost rănită, după ce a intrat cu sania într-o mașină a poliției apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Marco Rubio va participa la Conferința de Securitate de la München alături de o delegație americană numeroasă # Ziua
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va conduce o delegație americană numeroasă la Conferința de Securitate de la München, care începe vineri, 13 februarie, scrie Reuters. Peste 50 de membri ai Congresului SUA sunt așteptați la eveniment, inclusiv democrata Alexandria Ocasio-Cortez. „Relațiile transatlantice traversează în prezent o criză considerabilă de încredere și credibilitate. De […] Articolul Marco Rubio va participa la Conferința de Securitate de la München alături de o delegație americană numeroasă apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Scandalul cetățeniei sau efectele unei legi nedrepte. De ce autoritățile calcă pe aceleași greble ale comunicării deficitare și ce facem cu 27 de mii de potențiali apatrizi? Raportul provizoriu al comisiei judiciare a Congresului SUA în care acuză Comisia Europeană de cenzură și de imixtiune în alegeri, inclusiv în alegerile noastre. Scandalul producției de armament, […] Articolul CONTRASENS | Cristina Ciubotaru: Apatrizii, cenzura și misterul armelor qatareze apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vlad Plahotniuc, pregătit pentru declarații în fața instanței. Audierea va avea loc în 12 februarie # Ziua
Vlad Plahotniuc este pregătit pentru declarațiile în fața instanței în dosarul privind frauda bancară. Audierea fostului lider al PDM urmează să aibă loc joi, 12 februarie, a anunțat avocatul politicianului, Lucian Rogac, după ședința de azi în dosar, unde a mai fost audiat un martor al apărării. „La ședința trecută am comunicat că disponibilitatea […] Articolul Vlad Plahotniuc, pregătit pentru declarații în fața instanței. Audierea va avea loc în 12 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Peste 300 de monede istorice, inclusiv romane și medievale, ridicate de polițiștii și procurorii din Bălți # Ziua
Peste 300 de monede istorice din diferite perioade istorice, care erau păstrate ilegal, au fost ridicate de polițiștii și procurorii din Bălți. Ofițerii au organizat mai multe percheziții într-o cauză ce vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Potrivit anchetei, bunuri cu valoare istorică și numismatică ar fi fost păstrate ilegal […] Articolul Peste 300 de monede istorice, inclusiv romane și medievale, ridicate de polițiștii și procurorii din Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Datoria de stat internă a R. Moldova, în continuă creștere! A ajuns la aproape 54 de miliarde de lei # Ziua
Datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 53,93 miliarde de lei la sfârșitul lunii ianuarie 2026, în creștere cu 1,93 miliarde de lei față de începutul anului, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor ministerului, citate de bani.md, majorarea datoriei interne a fost generată aproape integral de extinderea emisiunilor de valori […] Articolul Datoria de stat internă a R. Moldova, în continuă creștere! A ajuns la aproape 54 de miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
MAN acuză Guvenul Munteanu de „rezultate zero”, la 100 de zile de la preluarea mandatului. Vezi reacția executivului # Ziua
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) acuză actualul cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, de „zero rezultate”, la 100 de zile de la preluarea responsabilităților guvernării. De cealaltă parte, guvernarea menționează că este dreptul opoziției de a protesta, dar subliniază că nu lucrează „pentru rapoarte simbolice și nici pentru evaluări politice de moment”. La manifestație, […] Articolul MAN acuză Guvenul Munteanu de „rezultate zero”, la 100 de zile de la preluarea mandatului. Vezi reacția executivului apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Criza de combustibil din Cuba. Alimentarea avioanelor va fi suspendată pe toate aeroporturi internaționale din țară # Ziua
Autoritățile din Cuba au avertizat companiile aeriene internaționale că rezervele de combustibil pentru avioane au fost epuizate, după încetarea livrărilor de petrol din Venezuela. Drept urmare, aeronavele străine care sosesc pe insulă nu vor putea fi alimentate cu combustibil Jet A-1 timp de o lună, în perioada 10 februarie – 11 martie, relatează The Moscow […] Articolul Criza de combustibil din Cuba. Alimentarea avioanelor va fi suspendată pe toate aeroporturi internaționale din țară apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Un cetățean moldovean, de 45 de ani, a murit în urma unui grav accident produs pe o șosea din statul american Pennsylvania # Ziua
Un cetățean moldovean, aflat la muncă de mai mulți ani în Statele Unite, a murit în urma unui grav accident rutier produs pe o șosea din apropiere de orașul Pittsburgh, statul Pennsylvania. Victima este Sergiu Ganaciuc, în vârstă de 45 de ani. Tragedia a avut loc în dimineața de 8 februarie, iar despre accident a […] Articolul Un cetățean moldovean, de 45 de ani, a murit în urma unui grav accident produs pe o șosea din statul american Pennsylvania apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Primăria Chișinău anunță că va începe reparația străzilor din oraș imediat ce va permite vremea de afară # Ziua
Drumarii din Chișinău vor începe reparația străzilor din Capitală, grav afectate de condițiile meteo din ultima perioadă, imediat ce vor permite temperaturilor. Asigurarea vine din partea primarului Ion Ceban, care a spus că fenomenul a fost accentuat de temperaturile fluctuante, de ciclurile de îngheț-dezgheț și de traficul utilajelor pe drumurile acoperite cu zăpadă. „În ceea […] Articolul VIDEO | Primăria Chișinău anunță că va începe reparația străzilor din oraș imediat ce va permite vremea de afară apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei. IGP califică scandalul drept o provocare # Ziua
Biserica din Dereneu, raionul Călărași, al cărei titular de drept, conform unei decizii judecătorești irevocabile, este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei de la Moscova. Printr-un comunicat de presă, Poliția Națională califică situația din localitate drept o provocare și precizează că inspectorii se află la fața locului […] Articolul Biserica din Dereneu, al cărei titular de drept este Mitropolia Basarabiei, continuă să fie blocată de preotul Mitropoliei Moldovei. IGP califică scandalul drept o provocare apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
R. Moldova a obținut două medalii, de argint și bronz, la Turneul internațional de lupte din Croația # Ziua
Sportivii din R. Moldova au obținut medaliile de argint și bronz la stilul greco-roman din cadrul Turneul Internațional „Zagreb Open 2026”, organizat în perioada 4-8 februarie în Croația. Performanțele au fost obținute de luptătorii Mihai Bradu, categoria 82 de kilograme, și Vitali Eriomenco, la 63 de kilograme. Potrivit Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, […] Articolul R. Moldova a obținut două medalii, de argint și bronz, la Turneul internațional de lupte din Croația apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Premierul Cehiei, Andrej Babis, susține interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani # Ziua
Premierul Cehiei, Andrej Babis, a declarat că susține interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii cu vârsta sub 15 ani, invocând exemplul Franței, una dintre țările europene care au început recent să impună limite mai stricte pentru utilizatorii minori. „Experții pe care îi cunosc spun că acest lucru este extrem de dăunător pentru copii. Extrem […] Articolul Premierul Cehiei, Andrej Babis, susține interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la München, Germania. Șefa statului va participa la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate problemelor de securitate globală, scrie cotidianul.md. Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența se numără cancelarul german Friedrich Merz, președintele Lituaniei Gitanas […] Articolul Maia Sandu pleacă în Germania. Va participa la Conferința de Securitate de la Munchen apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Urmează ieftiniri și pentru încălzirea centralizată din Capitală. Termoelectrica a trimis un demers ANRE # Ziua
Compania „Termoelectrica” a trimis azi Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică demersul privind revizuirea tarifului pentru încălzirea centralizată. Solocitarea a fost expediată, după ce în 3 februarie ANRE a decis reducerea tarifului pentru gaz. „Informăm că modificarea tarifelor este influențată direct de scăderea prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale, factor care are un impact asupra […] Articolul Urmează ieftiniri și pentru încălzirea centralizată din Capitală. Termoelectrica a trimis un demers ANRE apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Peste 120 de școli au continuat și azi organizarea orelor online din cauza avertizărilor de polei și a vremii complicate. Decizia a fost luată de instituții de învățământ din raioanele Călărași, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă, acolo unde deplasare elevilor a fost îngerunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. De asemenea, potrivit Ministerului Educației, în […] Articolul Elevi din peste 120 de școli nu au mers nici azi la școală. Orele au fost organizate online apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Criză politică la Londra. Mandatul lui Keir Starmer, sub semnul întrebării după demisia șefului de cabinet # Ziua
Mandatul premierului britanic Keir Starmer se află într-un moment critic, după ce șeful său de cabinet, Morgan McSweeney, a demisionat duminică, asumându-și „întreaga responsabilitate” pentru recomandarea de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador al Regatului Unit la Washington, scrie Bloomberg. Decizia a reaprins controversele legate de legăturile cunoscute ale lui Mandelson cu finanțistul condamnat pentru […] Articolul Criză politică la Londra. Mandatul lui Keir Starmer, sub semnul întrebării după demisia șefului de cabinet apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | O mașină, distrusă de flăcări pe o stradă din Cahul. Vehiculul ar fi luat foc în urma unor defecțiuni # Ziua
Un automobil, parcat pe o stradă dintr-o zonă rezidențială din orașul Cahul, a fost distrus de flăcări azi-dimineață. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a lichidat incendiul timp de jumătate de oră. Potrivit IGSU, incendiul a avut loc pe strada Al. Pușkin din Cahul. Focul a distrus 90% din automobil. Circumstanțele […] Articolul VIDEO | O mașină, distrusă de flăcări pe o stradă din Cahul. Vehiculul ar fi luat foc în urma unor defecțiuni apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:10
Lavrov acuză SUA că au renunțat la propriile propuneri privind Ucraina și urmăresc „dominația economică globală” # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Statele Unite au abandonat propunerile privind soluționarea crizei din Ucraina, formulate la summitul de la Anchorage (Alaska) din 15 august, deși Rusia le-ar fi acceptat. „Ni se spune că trebuie rezolvată problema ucraineană. La Anchorage am acceptat propunerea Statelor Unite. Dacă abordăm lucrurile «bărbătește», ei au […] Articolul Lavrov acuză SUA că au renunțat la propriile propuneri privind Ucraina și urmăresc „dominația economică globală” apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Incendiu provocat de supraîncălzirea unei sobe. O bătrână din Leova s-a intoxicat cu fumul emanat # Ziua
O femeie, în vârstă de 80 de ani, a ajuns la spital, după ce s-a intoxicat cu fum în urma unui incendiu produs în satul Orac, raionul Leova. Bătrâna a fost transportată de urgență la spitalul raional. Pompierii, ajunși la fața locului, au constatat că incendiul a fost provocat de supraîncălzirea sobei, care a dus […] Articolul Incendiu provocat de supraîncălzirea unei sobe. O bătrână din Leova s-a intoxicat cu fumul emanat apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Săptămâna decisivă a diplomației de criză în Europa. Securitatea și economia, pe agenda liderilor UE # Ziua
Uniunea Europeană intră într-o săptămână de diplomație de criză la cel mai înalt nivel, în care liderii europeni vor discuta unele dintre cele mai sensibile și decisive dosare pentru viitorul continentului, precum securitatea Europei, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică și relația cu Statele Unite. Potrivit unei analize POLITICO, miza acestor zile este dacă Europa poate […] Articolul Săptămâna decisivă a diplomației de criză în Europa. Securitatea și economia, pe agenda liderilor UE apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Judecătorul din Soroca Ghenadie Tocaiuc, prins beat la volan toamna trecută, trimis pe banca acuzaților. Magistratul riscă amendă sau chiar închisoare # Ziua
Judecătorul din Soroca Ghenadie Tocaiuc, care, toamna trecută, a fost prins în stare avansată de ebrietate la volan, a fost trimis pe banca acuzaților. Procurorii anunță că au încheiat urmărirea penală și au trimis dosarul în instanță. Magistratul, suspendat din funcție pe perioada anchetei, riscă o amendă de 125 de mii de lei sau chiar închisoare de […] Articolul Judecătorul din Soroca Ghenadie Tocaiuc, prins beat la volan toamna trecută, trimis pe banca acuzaților. Magistratul riscă amendă sau chiar închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Morți și răniți în regiunile Odesa, Harkov și Dnepropetrovsk # Ziua
Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac cu drone kamikaze asupra Ucrainei. În urma loviturilor, au fost raportate victime și distrugeri în Odesa, regiunea Harkov și Dnepropetrovsk, potrivit autorităților ucrainene. În Odesa, atacul nocturn cu drone a provocat moartea unui bărbat. Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi […] Articolul Atac rusesc cu drone asupra Ucrainei. Morți și răniți în regiunile Odesa, Harkov și Dnepropetrovsk apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Echipele de intervenție, mobilizate pe drumurile din raioane și din Capitală. Noaptea trecută, pe șosele au ajuns 120 de utilaje # Ziua
Echipele de drumari sunt mobilizate pe drumurile naționale și pe străzile din Capitală, în contextul ninsorilor de noaptea trecută și a codului galben de polei valabil până azi seara. Administrația Națională a Drumurilor anunță că până acum au fost mobilizate 120 de utilaje speciale și peste 150 de muncitori. De asemenea, au fost împrăștiate […] Articolul Echipele de intervenție, mobilizate pe drumurile din raioane și din Capitală. Noaptea trecută, pe șosele au ajuns 120 de utilaje apare prima dată în ZIUA.md.
8 februarie 2026
17:00
VIDEO | Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin # Ziua
Americanca Lindsey Vonn a căzut duminică în proba feminină de coborâre, la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026, pe pârtia de la Cortina d’Ampezzo, la scurt timp după ce pornise în cursă. „Regina vitezei”, campioana olimpică din 2010, s-a izbit violent de pistă, rămânând întinsă la pământ, înainte de a primi îngrijiri de la personalul medical, conform […] Articolul VIDEO | Accidentare violentă la Jocurile Olimpice: americanca Lindsey Vonn a căzut la 12 secunde după startul probei de coborâre la schi alpin apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace din SUA, însă nu a decis încă dacă va participa sau nu # Ziua
România a primit invitația de a participa la prima reuniunea Consiliului de Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, însă o decizie finală privind prezența la eveniment urmează să fie luată după consultări cu partenerii americani, a anunțat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că România privește favorabil inițiativa lansată de Statele Unite, însă […] Articolul România a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace din SUA, însă nu a decis încă dacă va participa sau nu apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Șeful ASP, Mircea Eșanu, despre scandaloasa lege a cetățeniei: „E o greșeală, dar nu atât de gravă” # Ziua
Șeful Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, recunoaște că Legea Cetățeniei, care a provocat rumoare și scandal public, a fost „o greșeală”, însă nu „atât de mare”. Potrivit lui, legea urmează să fie „corectată” acum. „Jurnalist: Nu se putea anticipa această situație? Mircea Eșanu: Probabil, nu a fost să fie. Se va corecta acum. Până […] Articolul Șeful ASP, Mircea Eșanu, despre scandaloasa lege a cetățeniei: „E o greșeală, dar nu atât de gravă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Elevii din Chișinău vor reveni luni, 9 februarie, la ore cu prezență fizică, după ce joia și vinerea trecută au învățat on-line din cauza poleiului. Potrivit Primăriei, pentru a asigura siguranța elevilor și a tuturor participanților la trafic, serviciile municipale au intervenit ieri și astăzi în preajma școlilor, grădinițelor și spitalelor, precum și pe principalele […] Articolul Școlile se redeschid, începând de luni. Elevii revin la ore cu prezență fizică apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Tragedie în Italia: trei schiori uciși de avalanșe în zonele unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă # Ziua
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d’Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin, potrivit Digi […] Articolul Tragedie în Italia: trei schiori uciși de avalanșe în zonele unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Autoritățile din R. Moldova vor interzice oficial utilizarea, importul și exportul blănii de pisică și câine, aliniindu-se regulamentelor Uniunii Europene, care consideră aceste animale membri ai familiei și nu o sursă de blană, conform unui proiect de lege inițiat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA). Consultările publice cu părțile interesate vor avea loc între […] Articolul ANSA vrea să interzică în R. Moldova utilizarea blănurilor de pisică și de câine apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ion Ceban critică primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Încă un executiv slab al guvernării PAS” # Ziua
Primarul capitalei și liderul MAN, Ion Ceban, a criticat într-o postare publică primele 100 de zile ale Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Potrivit lui, cabinetul de miniștri „și-a dovedit incapacitatea totală de a administra treburile publice, fiind încă un executiv slab al guvernării PAS”. „Așa cum a fost prezentat programul de guvernare atunci – despre […] Articolul Ion Ceban critică primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Încă un executiv slab al guvernării PAS” apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
VIDEO | Imagini de coșmar în India! Un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit, provocând victime și haos # Ziua
Cel puțin o persoană a murit, iar 13 au fost rănite, după ce un carusel dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sâmbătă seara. Aceasta a cedat în timp ce se afla în aer. În momentul accidentului, în carusel 26 de oameni. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei […] Articolul VIDEO | Imagini de coșmar în India! Un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit, provocând victime și haos apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
VIDEO | FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei # Ziua
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşcarea șefului adjunct al GRU, Serviciul de informaţii militare ruse, Vladimir Alekseev, a fost reţinut în Dubai şi predat Rusiei, informează Reuters. Generalul locotenent Vladimir Alekseev, şeful adjunct al GRU, serviciul de informaţii militare al Rusiei, a fost împuşcat de mai […] Articolul VIDEO | FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseev la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Toţi consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei, au fost reconectaţi la reţea # Ziua
Toţi consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectaţi la reţea pe parcursul nopţii trecute, anunță Ministerul Energiei. „Până la ora 6 dimineața, toţi consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei din ultimele zile, au fost reconectaţi la reţea. Mulţumesc tuturor pentru înţelegere şi […] Articolul Toţi consumatorii, care au rămas fără energie electrică în urma chiciurei, au fost reconectaţi la reţea apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
VIDEO | Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani din cauza cancerului # Ziua
Brad Arnold, solistul și principalul compozitor al trupei rock 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani, scrie BBC. Trupa a anunțat decesul sâmbătă, precizând că Arnold s-a stins după o luptă cu cancerul. „Va fi profund regretat și va rămâne pentru totdeauna în amintirea noastră”, a transmis formația într-un mesaj publicat […] Articolul VIDEO | Solistul și compozitorul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit la 47 de ani din cauza cancerului apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 35 de misiuni, în ultimele 24 de ore, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate pe teritoriul R. Moldova. În cele mai frecvente cazuri, salvatorii și pompierii au intervenit pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, inclusiv a ambulanțelor rămase blocate sau derapate de pe carosabil. […] Articolul Salvatorii, la datorie! Angajații IGSU au efectuat 35 de misiuni de salvare în 24 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Mii de potențiali apatrizi. În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane, potrivit ASP # Ziua
Peste 26 de mii de persoane născute în R. Moldova după 1991 ar fi în situația lui Pavel Voicu, tânărul care, deși avea certificat de naștere, a fost lipsit de cetățenie și declarat apatrid. Declarația fost făcut de către directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Mircea Eșanu a declarat […] Articolul Mii de potențiali apatrizi. În situația lui Pavel Vicol, tânărul lipsit de cetățenie, ar fi peste 26 de mii de persoane, potrivit ASP apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Consiliul pentru Pace, promovat de președintele SUA Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor în 19 februarie, a confirmat un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters, citat de Agerpres. Despre planificata întâlnire a relatat inițial Axios, care a menționat că reuniunea va avea rol și de conferință de strângere […] Articolul Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
7 februarie 2026
17:00
Washingtonul face presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului până în luna iunie, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Politico Europe. Cele două echipe de negociere plănuiesc să se întâlnească în Statele Unite, cel mai probabil peste o săptămână, la Miami. Ucraina dorește să pună […] Articolul SUA fac presiuni asupra Ucrainei și Rusiei pentru a încheia războiul până în iunie apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.